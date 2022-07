Вышел трейлер сериала «Дом дракона», и в нем наконец-то показали драконов! А что еще?

20 июля появился полноценный трейлер «Дом дракона», первого из спин-оффов «Игры престолов». Действие здесь разворачивается за 200 лет до событий сериала, во время борьбы за власть внутри дома Таргариен. «Дом дракона» основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь».

До премьеры шоу остается месяц: 21 августа оно начнет выходить на HBO, 22 августа — в Амедиатеке. А пока разбираемся, что интересного показали в трейлере приквела.

Основные герои

Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн)

Визерис — пятый король Семи Королевств из династии Таргариен. В ролике он обсуждает на совете, кто после него займет Железный трон. В числе претендентов — его первая дочь Рейнира (Эмма Д’Арси) и его брат Деймон Таргариен (Мэтт Смит). Визерис не хочет выбирать между братом и дочерью. В тизерах вы видели, что король выбрал своей преемницей Рейниру, но никто не готов видеть женщину на Железном троне.

Первый ребенок Визериса — король выбирает ее своей наследницей. Проблема в том, что женщина не может претендовать на престол. Это было установлено во время правления Джейхейриса I Таргариена, отца Визериса. Она будет бороться за трон против мачехи Алисенты (в начале между ними были хорошие отношения) и ее сыновей. В юности ее играет Милли Олкок, в более взрослом возрасте, во время борьбы за трон — Эмма Д’Арси.

Деймон Таргариен (Мэтт Смит)

Принц и младший брат Визериса, который хочет стать его преемником. Его дракон — Караксес. В интервью The Hollywood Reporter Мэтт Смит рассказал, что у него было ощущение, будто он зовет не дракона, а оленя Санты.

Алисента Хайтауэр (Эмили Кэри и Оливия Кук)

Вторая жена Визериса и дочь сира Отто Хайтауэра, десницы короля. Мать сыновей Визериса, которые также будут бороться за престол. Она хочет помешать Рейнире установить новый порядок в королевстве. В молодости ее играет Эмили Кэри.

Второстепенные герои

Рейнис Веларион (Ив Бест)

Принцесса из династии Таргариен, двоюродная сестра Визериса и жена лорда Корлиса Велариона. В ролике убеждает Рейниру, что женщине не позволят занять Железный трон.

Корлис Веларион (Стив Туссэн)

Лорд-мореплаватель и муж Рейнис. На совете выступал за Деймона как преемника короля.

Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл)

Второй сын Визериса I и Алисенты. Летает на самом грозном драконе — Вхагаре, будет участвовать в борьбе против Рейниры. Подробнее о нем можно узнать в нашем пересказе книги-первоисточника (осторожно: там спойлеры!).

Отто Хайтауэр (Рис Иванс)

Десница Визериса I и отец королевы Алисенты.

Сир Кристон Коль (Фабьен Франкель)

Лорд-командующий королевской гвардией Визериса, который поддерживает Рейниру, добиваясь ее расположения.

Драконы!

По ролику пока непонятно, кто чей дракон. Мы мельком видим всадника верхом, но не можем сказать, кто это из героев. Вместе показывают только Деймона с Караксесом. В подкасте The Stuff Dreams Are Made Of Джордж Мартин признался, что в восторге от количества драконов в сериале. На этот раз их будет семнадцать (а не три, как в «Престолах»), и каждый со своими особенностями. Некоторые даже похожи на тропических ящериц.

Судя по тому, что некоторые кадры с драконами повторяются в ролике, создатели пока не хотят раскрывать все карты.

Что еще показали в трейлере?

Поединок Деймона с другим рыцарем. У Деймона на щите герб Таргариенов.

Рыцари под знаменами в замке, на которых смотрит Рейнира.

Деймон прогоняет Отто Хайтауэра из замка.

Поле битвы, в которой участвует дракон.

Повзрослевшие и рассорившиеся Алисента и Рейнира.

Рыцарь, у которого на щите олень — герб дома Баратеон.

Алисента нападает на Рейниру.

Что говорят про сериал актеры и создатели?

Мартин сам предложил экранизировать «Пламя и кровь» своему фанату Райану Кондалу, который стал шоураннером «Дома дракона». Кондал прислушивался к Мартину при адаптации проекта, чего не делали в начале создатели «Игры престолов».

Главное отличие «Дома дракона» от «Игры престолов» в том, что, несмотря на экшен-сцены, спин-офф, скорее, выглядит как семейная драма. Здесь нет грандиозных противостояний между разными домами королевства, вся история посвящена борьбе за престол внутри поколений Таргариенов. А одной из самых главных вещей, которая упростила съемки, стала LED-видеостена (Disney+ использует такую же в своих шоу по «Звездным войнам»). Она показывает изображения, на фоне которых играют персонажи. Так катание на драконе стало более приятным; в «Игре престолов» нужно было сидеть на механическом устройстве, похожем на быка, перед зеленым экраном. Теперь же вместо зеленого экрана актеры сразу видят то, что могли бы наблюдать при полете.

Что касается самих персонажей, то самой сложной была роль взрослой принцессы Рейниры. Эмма Д’Арси не была популярной актрисой до этого и совсем не похожа в жизни на свою героиню. Но Райан Кондал и Мигель Сапочник были в восторге от ее прослушиваний. «У Рейниры идет постоянная внутренняя борьба, она пытается понять, что значит быть женщиной и как бы изменилась ее судьба в королевстве, если бы она была мужчиной. Так как я небинарная личность, то в этой роли очень хорошо отражается ощущение моей идентичности», — признается Д’Арси в The Hollywood Reporter.

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит

Когда Мэтта Смита утвердили на роль Деймона, многие фанаты были недовольны тем, что ему досталась роль отрицательного персонажа. Но Смит уверяет: «Мне было интересно переосмыслить этого героя. Я думаю, что Деймон, на самом деле, чувствительная натура, и в нем есть достаточно гуманизма, надо только приглядеться». Роль брата Визериса и правда далась актеру нелегко. Смит получил серьезную травму шеи во время исполнения одного из трюков, но продолжал сниматься, испытывая сильные боли.

Шоураннер Мигель Сапочник (поставил несколько эпизодов «Игры престолов», в том числе «Битву бастардов») уточнил, что в «Доме дракона» будет меньше сексуальных сцен, чем в «Игре престолов». Они здесь хотели показать обыденность сексуального насилия над женщинами в те времена.

А какие еще могли быть спин-оффы?

Накануне выхода трейлера создатели проекта рассказали, что рассматривали 15 историй для потенциальных спин-оффов «Игры престолов». Самая странная из них — та, где семь богов Вестероса (Отец, Кузнец, Воин и так далее) были представлены как реальные люди, а концепция проекта напоминала супергеройские сериалы.

Первым спин-оффом мог стать сериал Bloodmoon («Кровавая луна»). Его анонсировали в 2018-м, за год до финала «Игры престолов». Действие происходило во времена первых людей, когда еще не было драконов, в период свадьбы Южного дома с Северным. В произведениях Мартина было всего несколько строк об этой эпохе, поэтому все остальное стало выдумкой сценаристов. HBO даже собрал каст во главе с Наоми Уоттс, построил массивные новые декорации, снял пилот за колоссальные 30–35 млн долларов. И в итоге положил проект на полку. Его не видел даже Джордж Мартин.

