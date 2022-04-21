Что смотреть дома: «Бэтмен», «Лулу и Бриггс», финал «Лучше звоните Солу»

Меланхоличный эпос про Темного рыцаря, трогательный режиссерский дебют Ченнинга Татума, развязка одного из самых ярких сериалов современности — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Бэтмен»
Главный супергеройский фильм сезона
Где смотреть: HBO Max
Брюс Уэйн (Роберт Паттинсон) уже два года геройствует в Готэме под маской Бэтмена, но пока не свыкся с этой ролью. На Хеллоуин убивают мэра, и Темный рыцарь берется распутать дело и найти преступника — зловещего серийного убийцу Загадочника (Пол Дано). На горизонте — криминальный авторитет Пингвин (Колин Фаррелл) и работающая в его клубе официанткой Селина Кайл (Зои Кравиц). Трехчасовой триллер с удушающей атмосферой «Семи» Финчера и травмированным, как в «Таксисте» Скорсезе, героем-вигилантом снял Мэтт Ривз, режиссер «Монстро» и двух частей «Планеты обезьян».
«Лулу и Бриггс»
Режиссерский дебют Ченнинга Татума с овчаркой в главной роли
Где смотреть: Кинопоиск
Бывший десантник Джексон Бриггс (Татум) пытается вернуться на службу, но из-за ПТСР ему постоянно отказывают. Шанс снова попасть в армию подворачивается, когда Бриггса просят доставить на машине из Вашингтона в Аризону бельгийскую овчарку Лулу. Вместе они едут на похороны ее хозяина и боевого товарища Джексона. Сценарий трагикомического роуд-муви написал Рид Каролин, с которым Татума связывают долгие творческие взаимоотношения: он также соавтор дилогии «Супер-Майк» и продюсер «Товарища детектива».
«Лучше звоните Солу», 6-й сезон
Предыстория ушлого адвоката из «Во все тяжкие» движется к финалу
Где смотреть: AMC
Неудачливый адвокат Джимми Макгилл (Боб Оденкёрк) завершает трансформацию в Сола Гудмана — ловкого юриста, который светится в телерекламе и берется за грязные дела. Так, в прошлом сезоне он стал «другом картеля». В этом году спин-офф «Во все тяжкие» ждет грандиозный финал в двух частях. Винс Гиллиган и Питер Гулд обещают показать Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол) и, возможно, расскажут, чем закончилась история Гудмана, который после краха наркоимперии Уайта работал в «Синнабоне».
«Жизни матрешки», 2-й сезон
Герои хита Netflix попадают в прошлое
Где смотреть: Netflix
С тех пор как Надя (Наташа Лионн) попала в петлю времени после смерти на своем 36-летии, прошло четыре года. Вместе с Аланом (Чарли Барнетт), который тоже угодил в один бесконечный день, они вырвались из одной ловушки времени, но попали в другую. Место действия — метро Манхэттена 1980-х. Эту вариацию «Дня сурка» Лионн придумала вместе с постановщицей Лесли Хэдланд («Холостячки») и Эми Полер, звездой «Парков и зон отдыха».
«Крюк», 1-й сезон
Юрий Колокольников в роли спортивного агента
Где смотреть: Кинопоиск
Никита Крюков (Колокольников) — в прошлом звездный хоккеист, лучший снайпер лиги, чемпион мира. Повесив коньки на гвоздь, он решает стать спортивным агентом и защищать интересы талантливых молодых игроков. Однако мир больших контрактов оказывается еще менее дружелюбным, чем хоккейная площадка. Драму о том, что бизнес не командная игра, написали сценаристы «257 причин, чтобы жить» и «Контейнера» Вадим Свешников и Николай Муратов.
«Бортпроводница», 2-й сезон
Комедийный триллер о стюардессе, которая попадает в переплет
Где смотреть: HBO Max
Жизнь стюардессы Кассандры (Кейли Куоко из «Теории большого взрыва») лихо изменилась, после того как она обнаружила в постели труп пассажира бизнес-класса. С тех пор она стала меньше отрываться, завязала с алкоголем, связалась с ЦРУ и наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе с новым бойфрендом (Сантьяго Кабрера). Благополучие Кэсси снова оказывается под угрозой, когда в Берлине взрывают автомобиль с человеком, за которым она должна была следить. Разобраться в ситуации попробуют разные версии Кассандры, возникшие вследствие более удачных жизненных выборов.
«Глубже!»
Александр Паль в комедии о театральном режиссере, снимающем порно
Где смотреть: Кинопоиск
Театральный режиссер Роман (Паль) до изнеможения репетирует новый спектакль. Худрук Главного Театра Страны не выдерживает и находит постановщику-перфекционисту более сговорчивую замену (Антон Лапенко). В поисках заработка Роман открывает для себя индустрию фильмов для взрослых, где становится новатором — автором «глубокого русского порно». В «Глубже!» Михаил Сегал («Рассказы», «Кино про Алексеева») снова осмысляет отечественные скрепы и предлагает искать национальную идею между Станиславским и сексом, высокой и низкой культурами.
«Барри», 3-й сезон
Продолжение черной комедии об актере-убийце
Где смотреть: HBO
Барри Беркман (Билл Хейдер) продолжает убивать и играть в театре, постепенно преуспевая и там и там. Второй сезон завершился эффектным перформансом на подмостках и кровавой баней в монастыре. Третий обещает стать еще мрачнее. Одну из лучших драмеди 2010-х придумали звезды комедии нулевых: Алек Берг снял «Евротур», а Билл Хейдер переиграл массу неудачников в фильмах Джадда Апатоу.
«Очень британский скандал», мини-сериал
Пол Беттани и Клэр Фой в драме о разводе и порномести
Где смотреть: Prime Video
Обедневший аристократ Иэн Кэмпбелл (Беттани), герцог Аргайл, и дочь шотландского миллионера Маргарет Уигэм (Фой) поженились в 1951 году. Через 12 лет они начали скандальный бракоразводный процесс: Кэмпбелл использовал откровенные полароидные снимки, чтобы настроить общественность против супруги. Полвека спустя постановщица Анне Севитски и сценаристка Сара Фелпс («Дублинские убийства» и «Большие надежды») сняли сериал, в котором попробовали очистить доброе имя Уигэм и рассказать об абьюзивных наклонностях герцога.
«Респект»
Фильм о легенде джаза Арете Франклин
Где смотреть: more.tv
Арета Франклин (Дженнифер Хадсон) известна как королева соула и исполнительница гимна феминистского движения — «Respect» Отиса Рединга. Куда хуже знают, что ее воспитал отец-одиночка (Форест Уитакер) и что уже к 15 годам она была матерью двоих детей. Насыщенную биографию Франклин перенесли на экран сценаристы Трэйси Скотт Уилсон («Фосси/Вердон») и Кэлли Кхури («Тельма и Луиза») и постановщица Лизль Томми («Струны души Долли Партон»). Компанию Хадсон составили Марлон Уайанс и Марк Мэрон, сыгравшие двух ключевых продюсеров Франклин, а в роли Мартина Лютера Кинга появляется Гилберт Гленн Браун.
Автор: Алексей Филиппов