Что смотреть дома: «Бэтмен», «Лулу и Бриггс», финал «Лучше звоните Солу»

Жизнь стюардессы Кассандры (Кейли Куоко из «Теории большого взрыва») лихо изменилась, после того как она обнаружила в постели труп пассажира бизнес-класса. С тех пор она стала меньше отрываться, завязала с алкоголем, связалась с ЦРУ и наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе с новым бойфрендом (Сантьяго Кабрера). Благополучие Кэсси снова оказывается под угрозой, когда в Берлине взрывают автомобиль с человеком, за которым она должна была следить. Разобраться в ситуации попробуют разные версии Кассандры, возникшие вследствие более удачных жизненных выборов.

