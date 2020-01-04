Сериалу «Девочки» — 10 лет. Как сложилась карьера актеров, сыгравших его главных героев?

С момента выхода сериала «Девочки» прошло 10 лет (премьера первой серии состоялась в апреле 2012-го на HBO). Драма о четырех 20-летних подругах, живущих в Нью-Йорке, с Линой Данэм, которая была и актрисой, и шоураннеркой, полностью перевернула представление о молодых женщинах на экране. В отличие от своего глянцевого предшественника «Секс в большом городе», четыре главные героини «Девочек» были неловкими, порой раздражающими и обнадеживающе человечными. Сериал произвел революцию на телевидении, получил 19 номинаций на «Эмми», а Данэм стала голосом поколения.

Мы решили проследить, чем занимался актерский состав популярного шоу после его окончания.

«Американская история ужасов» «Острая палка»

Главный прорыв в карьере Данэм случился в 2010 году, когда она выпустила инди-фильм «Крошечная мебель», где сама снялась в главной роли. Мать героини сыграла настоящая мать Данэм, а сестру — ее младшая сестра Грэйс Данэм. Фильм был посвящен кризису в жизни молодых людей, которые только закончили учебу и не понимали, что дальше делать со своей жизнью. За «Крошечную мебель» Данэм получила премию «Независимый дух», а на съемках познакомилась с Джаддом Апатоу, который в дальнейшем стал продюсером «Девочек». Героини сериала попытались разрушить многие стереотипы, которые окружали образ женщины в массовой культуре. Данэм транслировала темы феминизма и бодипозитива не только через сюжет своего шоу, но и в социальных сетях, делясь с подписчиками личными историями о принятии своего тела, РПП и эндометриозе.

После завершения сериала в 2017 году Данэм снялась в фильмах «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, хорроре «Нектар», сериале «Американская история ужасов» и комедийной драме «Дублерша» с Дрю Бэрримор. В 2020-м выступила режиссером одного эпизода сериала HBO «Индустрия», а в 2022 году на кинофестивале «Сандэнс» представила свой третий полнометражный фильм «Острая палка», где выступила в качестве сценаристки, режиссера и актрисы. Многие критики ругали сценарий, но режиссерское мастерство Данэм похвалили.

Данэм также продюсировала сериал «Кемпинг» и один эпизод «Поколения», а к нескольким сериям написала сценарий. В настоящее время она снимает фильм «Кэтрин, которую зовут Бёрди» по одноименному роману Карен Кушман. Это дневник вымышленной юной леди Кэтрин, датированный 1290 годом. Среди актерского состава — Эндрю Скотт, Джо Элвин и Белла Рэмси.

«Черный клановец» «Брачная история»

До «Девочек» Адам Драйвер был театральным актером и играл на Бродвее. На экране он появился в основном в эпизодических ролях, например в эпизоде сериала «Необычный детектив» или «Ты не знаешь Джека» с Аль Пачино и Сьюзен Сарандон. Его большим дебютом на экране принято считать фильм «Милая Фрэнсис» Ноа Баумбака, потому что к тому моменту, как он успешно прошел пробы, «Девочки» еще не вышли в эфир. Но именно роль эксцентричного возлюбленного главной героини стала для него большим прорывом. За нее его дважды выдвигали на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана (в 2013-м и 2014-м).

Карьера Драйвера после выхода сериала стремительно пошла вверх. В 2015 году он присоединился к касту «Звездные войны: Пробуждение силы», а затем стал работать с известными режиссерами, среди которых Мартин Скорсезе («Молчание»), Джим Джармуш («Патерсон» и «Мертвые не умирают»), Спайк Ли («Черный клановец», принесший актеру номинацию на «Оскар»), Стивен Содерберг («Удача Логана»), Ноа Баумбак («Брачная история», за которую он тоже был номинирован на «Оскар») и Ридли Скотт («Последняя дуэль» и «Дом Gucci»).

Драйвер вновь объединился с Баумбаком для экранизации романа Дона ДеЛилло «Белый шум», где он сыграет вместе с Гретой Гервиг. Старт съемок «Белого шума» был запланирован на июнь прошлого года. Также Драйвер сыграет Энцо Феррари в новом фильме Майкла Манна. Это байопик основателя одноименной автомобилестроительной компании и гоночной команды. Его сыграет Драйвер, который заменит в проекте Хью Джекмана. Пенелопа Крус снимется в роли жены Энцо, Лоры Доминики Гарелло Феррари, а Шейлин Вудли исполнит любовницу Энцо, Лину Ларди. Съемки стартуют в мае в Италии.

«Сексуальное просвещение» «Разговоры с друзьями»

Для британской художницы Джемаймы Кёрк «Девочки» стали первой большой ролью в кино. До этого она принимала участие в озвучке анимации и снялась у Лины Данэм в «Крошечной мебели» (они давно дружат).

После «Девочек» Кёрк дебютировала в качестве режиссера с короткометражным фильмом «Марлон Брандо» в 2019 году и снялась в сериалах «Маньяк» и «Сексуальное просвещение». 15 мая на Hulu должен выйти сериал «Разговоры с друзьями», снятый по дебютному роману Салли Руни. Также Кёрк снялась в сериале Apple TV+ «Город в огне» о студенте Нью-Йоркского университета, которого застрелили в Центральном парке в 2003 году.

«Прочь» «Безупречность»

Прослушивание на роль Марни было первым у Эллисон Уильямс, тогда выпускницы Йеля без кино- и телеопыта (разве что она исполнила заглавную песню для сериала «Безумцы»). Уильямс записала актерскую визитку, где в том числе пела тему из «Безумцев», и вскоре ее агентам позвонил продюсер шоу Джадд Апатоу.

От амплуа Марни Эллисон Уильямс пока не удалось избавиться. Ее самая заметная роль после «Девочек» — сатирический хоррор «Прочь» Джордана Пила. Уильямс сыграла Роуз — белую привилегированную подружку, которая знакомит бойфренда-афроамериканца со своими родителями. Уильямс также снялась в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» с Нилом Патриком Харрисом. В 2018-м актриса сыграла главную роль в триллере Netflix «Безупречность», но он не получил большого отклика у зрителей (57% на Rotten Tomatoes).

В следующем году с Эллисон Уильямс в главной роли выйдет сай-фай-триллер M3GAN. Его продюсируют Джеймс Ван и Джейсон Блум. Уильямс играет куклу-андроида, которая начинает оживать.

«Под Сильвер-Лэйк» «Бортпроводница»

Во время выхода «Девочек» Заша стала настолько популярной, что незнакомцы просто подходили к ней на улице и рассказывали про свою сексуальную жизнь. «Меня поблагодарила девушка на улице, сказав, что они с парнем занимаются сексом после просмотра сериала. А потом добавила, что не знает, что будет с ее сексуальной жизнью, когда шоу закончится», — рассказала актриса.

Шошанну, кстати, могла сыграть актриса Эмми Шумер, но продюсеры выбрали Мэмет, у которой к началу «Девочек» уже был опыт в шоу «Безумцы» (она сыграла фоторедактора Джойс Рамзи). Изначально Шошанна должна была появиться только в пилотной серии, но создатели не захотели с ней расставаться.

После «Девочек» Мэмет снялась в комедийном нуаре с Эндрю Гарфилдом «Под Сильвер-Лэйк», а еще появилась в эпизоде байопика «Дилан Томас. Любовник и поэт». Сейчас с ней выходит второй сезон «Бортпроводницы», где Мэмет играет Энни, подругу героини Кейли Куоко. Актриса также снялась в фильме Кэти Холмс Alone Together, который вошел в программу грядущего фестиваля в Трайбеке.

В планах Мэмет также ремейк французского фильма «Порнографические связи» — на его съемки сейчас ищут финансирование. Еще в интервью Collider актриса рассказала, что во время пандемии она работала над двумя писательскими проектами, и это не сценарии.

«Джеймс Уайт» «Грешница»

Кристофер Эббот дебютировал на экране в шоу «Сестра Джеки», после которого его заметили режиссеры. Он снялся в детективном сериале «Закон и порядок. Преступное намерение» и ленте «Марта, Марси, Мэй, Марлен», где впервые исполнил одну из главных ролей. Так что в проект Данэм он пришел уже многообещающим актером.

Он продолжил развивать карьеру параллельно съемкам в сериале. В 2013 году он снялся в «Просветленной» с Лорой Дерн, тогда же он попробовал себя и в качестве продюсера короткометражки The Exit Room в сотрудничестве с Тоддом Вайсманом. После второго сезона «Девочек» Эббот покинул сериал, сославшись на то, что не может сродниться со своим персонажем, но многие СМИ писали о творческих разногласиях с Линой Данэм.

Эббот снимался в криминальной драме с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн «Самый жестокий год», которую Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) назвал лучшим фильмом 2014 года. Вслед за этим творческую копилку актера пополнили роли в картине «Джеймс Уайт», завоевавшей приз зрительских симпатий на «Сандэнсе», а также ленты «Преступная деятельность», «Репортерша» и «Вокс люкс» Брэйди Корбета. В 2017 году Эбботт появился в психологическом триллере Трея Эдварда Шульца с Джоэлом Эдгертоном «Оно приходит ночью», затем в детективном сериале с Джессикой Бил «Грешница» и экранизации романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».

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Фото: NIPI / Legion-Media