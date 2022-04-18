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«Бэтмен»: бесстрастное арт-кино о ноющем супергерое

Театральная премьера фильм Мэтта Ривза состоялась 1 марта, но не у нас — прокат «Бэтмена» на территории России, так же как и другие релизы голливудских мейджоров, был заморожен. Сейчас же картина вышла на HBO Max, и в ней мы видим самого меланхоличного и артхаусного Брюса Уэйна в истории франшизы.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Молодой миллиардер Брюс Уэйн (Роберт Паттинсон) уже два года по ночам работает Бэтменом, но все еще печален и не уверен в себе. Накануне выборов мэра, на Хеллоуин, когда маску надевает не только он, но и весь Готэм-Сити, кто-то жестоко убивает действующего градоначальника и оставляет на месте преступления шифр и персональную открытку для Бэтмена. Вместе с честным полицейским Гордоном (Джеффри Райт) Уэйн ищет убийцу, и следы ведут в ночной клуб с дурной репутацией, которым заправляет гангстер Пингвин (Колин Фаррелл), правая рука мафиозного босса Кармайна Фалкона (Джон Туртурро). Там же работает официанткой роковая девушка Селина (Зои Кравиц), которая взламывает сейфы в образе Женщины-кошки, но в данный момент больше озабочена исчезновением своей эстонской подруги.

Если «Джокер» обильно цитировал «Короля комедии» Мартина Скорсезе, новый «Бэтмен», очевидно, черпает вдохновение в чуть более ранней работе того же автора: закадровый голос Брюса Уэйна, мрачно бродящего по Готэму, почти дословно подхватывает ламентации героя «Таксиста» и вот-вот, кажется, взмолится о «дожде, смоющем с улиц всю эту грязь». «Я — этот дождь», — наверняка тогда добавил бы Бэтмен, успевающий за первые несколько минут фильма сказать: «Я — тень» и «Я — месть».

Впрочем, дождь в Готэме и так идет, по ощущению, круглые сутки, как в еще одном фильме, о котором здесь трудно не вспомнить, — финчеровском «Семь». Если убрать латекс, в «Бэтмене» останется в общем история про опытного черного копа и его молодого белого напарника, идущих по следу изворотливого серийного убийцы, который уверен, что наказывает грешников, оставляет возле трупов многозначительные намеки и втайне мечтает быть пойманным.

Лицо злодея, по-русски неприятно названного Загадочником, мы впервые видим незадолго до финала, но теперь такие вещи никто уже даже не пытается сохранить в тайне. Да, это Пол Дано, который до того лишь сопит и вопит под маской с очками, а в оставшееся время спешит произвести на нас максимально отталкивающее впечатление. От спойлеров в интернете, справедливости ради, есть и польза: узнать Фаррелла под гримом Пингвина (который тут пока что на вторых ролях) совершенно нереально.

Роберт Паттинсон

Мэтт Ривз («Монстро», «Впусти меня», два фильма про Планету обезьян), в отличие от его одержимых предшественников Тима Бёртона и Кристофера Нолана, автор в первую очередь интеллигентный, культурный. И, с одной стороны, это проклятье фильма, режиссер которого три часа без особого успеха силится поднять температуру действия выше комнатной. Но в каком-то смысле это и дар: редко удается увидеть супергеройский блокбастер настолько негероического характера.

Дело не в бесконечном нытье героя и даже не в сравнительно скудном экшене, а в том, как фильм сделан. Неторопливо, внятно, без всякой сенсационности. С обилием воздуха в кадре. Со множеством неброских, рассчитанных на подготовленного зрителя операторских красивостей: работа с тенями (из которых «Бэтмен» состоит процентов на восемьдесят), художественный расфокус и все такое. С причудливым, порой залезающим прямо под кожу саундтреком.

Было бы явной натяжкой сказать, что фильм отличает какой-то зашкаливающий психологизм: по правде говоря, все герои довольно одномерны, и даже главный из них ограничен в общем пресловутой детской травмой. Но центральную (тоже уже несколько осточертевшую) идею про зыбкость границы между добрыми намерениями и злыми деяниями Ривз иллюстрирует доходчиво и порой изящно. Так, герой и антигерой совершенно одинаково подолгу следят за кем-то в бинокль, как снайпер через оптический прицел.

Снайпер тоже будет, и будет погоня на бэтмобиле, и пара обязательных массовых сцен в финальной части, и прыжок с небоскреба, и пять-шесть драк, но этот Бэтмен даже тумаки раздает с какой-то артхаусной обреченностью. Всем понятно, что Роберт Паттинсон зван не для этого. А для поездок на мотоцикле под «Нирвану». Для грустных пикировок с Альфредом (Энди Серкис), который тут демонстративно игнорирует свои обязанности и даже не называет босса «хозяин Брюс». Для мимолетных, но скульптурно безупречных объятий с Кравиц на фоне рассветного квази-Нью-Йорка. Выразительная челюсть есть у многих, а вот трагическую челку на пол-лица прежде не мог себе позволить ни один Бэтмен.

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Эмоциональная спортивная драма о легендарном советском боксере, на чьи поединки люди ходили как на спектакль
В главных ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина
Режиссер:Артем Михалков
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