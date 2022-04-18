«Лучше звоните Солу» возвращается. Вспоминаем, что было в предыдущих сезонах, и готовимся к грандиозному финалу

Что мы знаем о последнем сезоне?

Финальные серии «Лучше звоните Солу» поставят точку в сложном криминальном конфликте. Основное действие разворачивается в 2002–2004 годах, а «Во все тяжкие» стартует лишь в 2008-м и заканчивается в 2010-м, и в нем не фигурируют Начо Варга и Лало Саламанка. Сумеет ли первый осуществить свой план и сбежать от преступной жизни вместе со своим отцом? Куда исчезнет коварный Лало? И что вообще творилось в Альбукерке в этот промежуток времени?

Другой волнующий момент — окончательная трансформация все еще совестливого Сола Гудмана в того клоуна, каким он предстанет в старшем сериале. Ким Уэкслер, очевидно, отсутствует в его будущем. Возможно, нас ждет очень трагичная развязка, которая навсегда изменит Джимми Макгилла.

Шоураннеры также пообещали, что в финальном сезоне появятся Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол), правда, пока непонятно, в каком качестве и надолго ли.

И что будет с героями в «Во все тяжкие»?

Судьба большинства персонажей уже известна.

Сол Гудман станет самым известным криминальным юристом во всем Альбукерке. Его услугами пользуются как рядовые маргиналы, так и крупные криминальные воротилы, включая Гуса Фринга. В это же время в Альбукерке появляется новый значимый игрок — бывший школьный учитель химии Уолтер Уайт, который узнал, что болен раком. Уайт берет в напарники своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, обзаводится звучным псевдонимом Хайзенберг и становится протеже Гуса Фринга, который ведет полномасштабную войну с картелем. Сол принимал непосредственное участие во многих криминальных делах Хайзенберга, например помогал ему отмывать миллионы долларов.

Фрингу удается избавиться от Дона Эладио, но сам он погибает вместе с Гектором Саламанкой. Вообще, империя Хайзенберга приведет к гибели многих ключевых персонажей: Уайт лично убивает Майка Эрмантраута, косвенными жертвами его действий также станут агенты УБН Хэнк Шрейдер и Стивен Гомес.

Сам Уайт погибнет в перестрелке с неонацистской бандой, которая держала в рабстве Джесси Пинкмана. Пинкман при помощи торговца личностями Эда Галбрэйта (Роберт Форстер) берет себе новое имя и переезжает на Аляску. К услугам Галбрэйта также обращается Джимми Макгилл.

А что случится дальше с Джимми/Солом?

Его дальнейшая судьба показана в коротких черно-белых сценах-флешфорвардах, которые периодически появляются в сериале «Лучше звоните Солу». В 2010-х бывший адвокат отрастил усы, переехал в Омаху, взял имя Джина Таковича и устроился на работу неприметным менеджером в Cinnabon. По вечерам он глушит виски и пересматривает старые кассеты с собственной рекламой. Он ведет себя очень тихо. Например, когда его случайно запирают в мусорной комнате торгового центра, Джин терпеливо ждет до утра, не желая привлекать внимание полиции.

Но прошлое его не отпускает. Фальшивый номер соцстрахования не срабатывает в больнице, а позже его узнает таксист, который наведывается в Cinnabon и требует повторить коронную фразу «Лучше звоните Солу!». Джин собирается начать еще одну новую жизнь и даже снова звонит Эду Галбрэйту, но почему-то в последний момент передумывает.