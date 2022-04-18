«Лучше звоните Солу» возвращается. Вспоминаем, что было в предыдущих сезонах, и готовимся к грандиозному финалу

18 апреля стартует шестой и финальный сезон «Лучше звоните Солу» (он будет разбит на две части, вторая ожидается в июле). Предыдущий сезон вышел аж два года назад — сказались пандемийные ограничения и сердечный приступ, который исполнитель главной роли Боб Оденкёрк перенес прямо на съемочной площадке. Поэтому мы решили напомнить, что было с героями в предыдущих сериях «Лучше звоните Солу» и какие сложности они перенесли в сериале «Во все тяжкие».
В детстве неоднократно наблюдал, как проходимцы обворовывают лавку его отца, после чего сам стал заимствовать деньги из кассы — это и обрушило семейный бизнес. Позже стал промышлять мелкими криминальными аферами вместе с напарником Марко Пастернаком и получил прозвище Скользкий Джимми. Одна глупая выходка могла стоить ему нескольких лет тюрьмы, но Джимми выручает его брат Чак. Взамен мошенник должен переехать в Альбукерке и стать разносчиком почты в его юридической фирме «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл». Позже Джимми выучится на адвоката, но в ХХМ его не возьмут, поэтому он начинает пока что не особо успешную частную практику.
Сооснователь престижной юридической фирмы ХХМ. Недолюбливает брата и считает его «шимпанзе с пулеметом». Был женат на скрипачке Ребекке Буа (Энн Кьюсак), после развода стал страдать от электромагнитной сверхчувствительности. С тех пор ведет затворнический образ жизни: его дом освещается керосиновыми лампами, сам он периодически заворачивается в одеяло из фольги, а все гости вынуждены оставлять электронные устройства при входе. Чак взял бессрочный отпуск, но все еще является важной частью ХХМ.
Бывший коррумпированный коп из Филадельфии. Его сын Мэтти также служил в полиции, но был убит напарниками. Винит себя в его смерти, поскольку уговаривал Мэтти быть как все и тоже брать взятки. Майк застрелил копов, убивших его сына, и переехал в Альбукерке, чтобы присматривать за снохой Стейси (Керри Кондон) и внучкой Кейли (Эбигейл Зои Льюис). В начале сериала работает парковщиком у здания суда, куда часто наведывается Джимми Макгилл.
Старший партнер в ХХМ, которую основали его отец Джордж Хэмлин (в сериале не появляется) и Чак Макгилл. Практически единолично руководит компанией. Обходительный, но цепкий Говард подозрительно относится к Джимми.
Ведущая юристка ХХМ. Когда-то работала в почтовом отделении вместе с Джимми Макгиллом, но позже компания оплатила ей высшие образование, и Ким стала преданной и ценной сотрудницей. Поддерживает доверительные отношения с Джимми, которого считает хорошим парнем, и старается соблюдать нейтралитет в конфликтах между своим приятелем и ХХМ.
Интеллигентный преступник, сын владельца магазина Мануэля Варги (Хуан Карлос Канту). Начо работает на семью Саламанка, которая входит в крупный мексиканский картель. Его непосредственный босс — импульсивный и агрессивный Туко Саламанка (Рэймонд Крус). Начо пытается сохранять хладнокровие, уравновешивая жесткого Туко.
1-й сезон
Знакомство с криминальным миром Альбукерке
Адвокат Джимми Макгилл работает государственным защитником за копейки, офисом ему служит подсобка во вьетнамском спа-салоне. Судьба сводит его с семьей Кэттлман (Джули Энн Эмери и Джереми Шамос). Те украли у государства 1,6 млн долларов, и теперь им грозит суд. Кэттлманы не могут выбрать, кого брать в защитники — малоизвестного Джимми или крупную компанию ХХМ, где работает его подруга Ким Уэкслер. В ходе этой неразберихи адвокат взаимодействует с судебным парковщиком Майком Эрмантраутом, который дает ему полезные советы. А также случайно проникает в преступный мир и знакомится с наркоторговцем Туко Саламанкой и его помощником Начо Варгой. Именно там начнет свою новую карьеру Майк — бывший коп становится криминальным фиксером. Он периодически обращается за помощью к Джимми.
Дело «Сэндпайпер Кроссинг»
Кэттлманы платят Джимми за молчание, и на эти деньги адвокат начинает громкую рекламную кампанию, в которой прибегает к эффектному трюку (подговаривает рабочего «упасть» с рекламного билборда, а затем спасает его). Это дает плоды: Джимми обзаводится небольшой клиентской базой. Вскоре он начинает специализироваться на делах пенсионеров и обнаруживает, что дом престарелых «Сэндпайпер Кроссинг» внаглую обдирает своих клиентов. Братья Макгилл вдвоем берутся за дело (счет обманутых пенсионеров идет на десятки), но вскоре Чак предлагает отдать его ХХМ. Говард Хэмлин согласен, но при условии, что сам Джимми никак в этом участвовать не будет.
«Скользкий Джимми»
В середине сезона Чак попадает в больницу, где выясняется, что его «электромагнитная сверхчувствительность» — это психосоматическое расстройство. А ближе к концу сезона Джимми понимает, что именно брат ставил ему палки в колеса на протяжении всей карьеры, и сам Чак в этом признается. Поэтому адвокат отправляется в родной городок и вспоминает былые деньки со своим старым напарником Марко, и тот умирает от сердечного приступа.
В финале сезона расстроенный Джимми встречает Майка на парковке и заявляет, что зря он вернул Кэттлманам их деньги, и в следующий раз, когда у него появится такая возможность, ничто не остановит его от преступления.
2-й сезон
Важный член мексиканского картеля, которым управляет Дон Эладио Вуэнте (Стивен Бауэр). Патриарх семьи Саламанка со множеством племянников (один из них — Туко). Его былое влияние падает на фоне возвышения другого наркобарона, Густаво Фринга. Гектор мстителен и жесток.
Новая работа Джимми
После колебаний главный герой становится сотрудником юридической фирмы «Дэвис и Мэйн», руководство которой восхитилось его участием в деле «Сэндпайпер Кроссинг». Джимми запускает рекламную кампанию для пенсионеров и получает нагоняй за то, что не уведомил новое начальство. Но и сам он начинает скучать на новом месте и с грустью вспоминает свой старый офис — подсобку в спа-салоне. В итоге Джимми решает саботировать работу: играет на соковыжималке, носит кричащие разноцветные костюмы и обливает коллег соком, пока наконец его не увольняют.
Семейные трудности
У Джимми и Ким начинаются романтические отношения, правда, девушку из-за этого порицают в ХХМ. Зато ей предлагают работу в юридической компании «Швайкерт и Кокли», но в итоге она принимает предложение Джимми снять офис на двоих и заняться личной практикой. Ее первыми клиентами становится фирма «Меса Верде». Чак в ярости от действий Ким и своего брата, поэтому переманивает клиентов в ХХМ. А Джимми приезжает к нему домой, пока Чак спит, чтобы совершить от его имени «ошибку» во всех документах «Меса Верде».
Это затягивает юридический процесс, и компания вновь передает дело Ким. А Чак подозревает Джимми в саботаже и отправляется в копировальный центр, где его брат подделывал документы. Там ему становится плохо от большого количества электрических приборов, и он падает на пол, ударившись головой о прилавок. Чак впадает в кому, а затем приходит в себя, возвращается домой и делает вид, что поверил в собственную ошибку. Его психологическое состояние ухудшается, и Джимми признается в подлоге. А Чак тайно записывает его признание на диктофон.
Знакомство с семейством Саламанка
Майк периодически пересекается с Джимми по небольшим юридическим вопросам и принимает заказ от Начо Варги. Преступник хочет убить импульсивного босса Туко Саламанку, потому что опасается за свою жизнь. Майк предлагает другой план, и ему удается посадить Туко на несколько лет в тюрьму. Вскоре Майк знакомится с Гектором Саламанкой — дядя Туко просит его изменить показания, чтобы уменьшить срок племянника. После отказа мафиози начинают преследовать родных Майка, поэтому он сначала грабит один из грузовиков с деньгами, принадлежащий Саламанкам, а затем решает застрелить Гектора из снайперской винтовки. Но неизвестный доброжелатель подкладывает ему на лобовое стекло записку со словами «Не делай этого».
3-й сезон
Чилиец с загадочным прошлым. В Мексике он вместе со партнером Максом Арчиньегой основал сеть ресторанов Los Pollos Hermanos как прикрытие для продажи метамфетамина. Затем они обратились с предложением сотрудничества к лидеру картеля Дону Эладио. Тот приказывает убить Макса, а Гусу предлагает сотрудничество. Фринг соглашается, но затаивает злобу на мексиканский картель. Спустя много лет Гус живет в Альбукерке жизнью открытого бизнесмена-филантропа, распространяя по Америке метамфетамин. Планирует отомстить давним обидчикам — Гектору Саламанке и Дону Эладио.
Отзыв адвокатской лицензии
Признание Джимми, записанное на диктофон, не имеет юридической силы, поэтому Чак решает прибегнуть к хитрости: он заставляет его ворваться в дом и уничтожить одну из копий в присутствии свидетелей. На последующем суде Джимми доказывает, что его брат неадекватен. Он подбрасывает ему в карман аккумулятор от телефона, который должен был почувствовать страдающий от электромагнитной сверхчувствительности. В ответ раздраженный Чак разражается невнятной и очень личной речью, которая производит негативное впечатление на суд.
В итоге Джимми отделывается общественными работами и годовым запретом на адвокатскую деятельность. Тогда же он придумывает себе псевдоним «Сол Гудман», чтобы продавать рекламу на ТВ. Параллельно Джимми проворачивает ряд мошеннических дел, чтобы заставить пенсионеров принять компенсацию от «Сэндпайпер Кроссинг» (это принесет ему около миллиона долларов). Но затем отказывается от собственной аферы, потому что одна из его клиенток становится изгоем в доме престарелых.
Неурядицы у Ким и в ХХМ
Ким переживает не лучшие времена: ее бывший начальник и наставник Говард Хэмлин обвиняет ее в предательстве, а сама она тонет в множестве дел. В результате Ким засыпает за рулем от переутомления и попадает в ДТП. Сломанная рука и сотрясение заставляют ее временно отказаться от юридической практики. А сам Говард пытается избавиться от участия Чака в компании и даже выплачивает ему компенсацию в несколько миллионов.
Смерть Чака
В финале сезона у юриста обостряется расстройство. Он уверен, что где-то в доме есть неотключенный электроприбор, поэтому громит стены топором. Видимо, в этот момент сам Чак понимает, что зашел слишком далеко. Он сидит в одиночестве в разрушенной гостиной и намеренно сталкивает со стола газовый фонарь. Пламя охватывает его дом, в котором Чак сгорает заживо.
Знакомство с Гусом
Майк впервые встречается с Густаво Фрингом, который советует ему пока не убивать Гектора Саламанку: простая смерть будет для него слишком простым наказанием. Вместо этого он рекомендует привлечь внимание полиции к грузовикам Саламанки, и тот впадает в немилость у босса картеля Дона Эладио. Разъяренный Гектор решает использовать мирный бизнес, который принадлежит отцу Начо Варги, чтобы отмывать деньги картеля.
Начо понимает, что пора от него избавиться, и подменяет сердечные таблетки Саламанки на безобидные пустышки. В критический момент Гектор пытается их принять, но безуспешно: сердечный приступ навсегда прикует его к инвалидному креслу и лишит способности говорить. А Майк становится подчиненным Гуса; их объединяет нелюбовь к семейству Саламанка и хладнокровное ведение бизнеса. Взамен Гус поможет отмыть деньги Майка, чтобы те достались его снохе и внучке.
4-й сезон
Член мексиканского картеля, один из многочисленных племянников Гектора Саламанки, двоюродный брат Туко. После сердечного приступа дяди прибывает в Альбукерке, чтобы вести семейные дела. Ярко выраженный садист, хитроумный манипулятор с обманчивой внешностью.
Официальное рождение Сола Гудмана
Говард Хэмлин винит себя в смерти Чака, но сам Джимми, кажется, совсем не расстроен. Он промышляет мелким мошенничеством, а затем находит себя в новой ипостаси: под именем Сола Гудмана торгует одноразовыми неотслеживаемыми телефонами, которые в основном используют наркоторговцы. Ким с сомнением относится к полулегальным аферам Джимми/Сола, сама она продолжает работать в «Швайкерт и Кокли».
Проходит год, и Джимми предстает перед комиссией, которая может восстановить его лицензию адвоката. Прошение отклонили — жюри показалось, что он был неискренним, потому что не упомянул покойного брата. Еще через несколько месяцев Джимми вновь проходит квалификацию, и на этот раз успешно, потому что в своей речи он отдал должное Чаку и заявил, что будет с гордостью носит свою фамилию Макгилл. В искренность адвоката верит даже Ким, но почти сразу же Джимми признается, что все это было ложью. Теперь все юридические дела он будет официально вести как Сол Гудман.
Перестановки в рядах Саламанок
Гектор оказывается недееспособен, а Гус узнает тайну Начо. Он поручает убить одного из преступников картеля (для убедительности Начо и сам должен получить пару пуль), а вину переложить на конкурирующую банду Эспиносы. Для расправы с ними в Альбукерке прибывают молчаливые и безжалостные братья-близнецы Леонель и Марко, племянники Гектора Саламанки. А затем в гости пожалует еще один племянник — пугающий Лало Саламанка. Он дарит парализованному дяде звоночек, который позволяет общаться с окружающим миром. Лало присматривается к Гусу и Начо, а также начинает следить за Майком.
Секретный план
Тем временем Гус собирается начать массовое производство метамфетамина, который позволит заменить кокаин от картеля. Для этого дела у него уже есть химик Гейла Боттикер (Дэвид Костабайл). А еще он заказывает строительную бригаду во главе с прорабом Вернером Циглером (Райнер Бок), который построит ему секретную подземную лабораторию. Но Вернер безумно скучает по жене и сбегает на тайное свидание, хотя Гус запретил рабочим покидать место стройки. Попутно он случайно разбалтывает все детали строительства лаборатории Лало, который вышел на его след. Майку приходится застрелить Вернера в пустыне.
5-й сезон
Один из агентов Управления по борьбе с наркотиками (УБН) в Альбукерке. Любит сальные шутки, но больше у него грехов нет: это неподкупный и принципиальный сторонник закона. Работает с напарником Стивеном Гомесом (Стивен Майкл Кесада). Шрейдер — свояк Уолтера Уайта, главного героя «Во все тяжкие».
Подготовка к войне
Майк тяжело переживает убийство Вернера, который был ему симпатичен, но все равно продолжает работать на Гуса. Это сказывается на его отношениях со снохой и внучкой. Также Майк вступает в ряд стычек с уличными бандами; после очередного столкновения его с ножевым ранением отвозят на личное ранчо Фринга. Тот просит его поддержки в грядущей войне с Саламанками. Параллельно Гус продолжает шантажировать Начо, который пытался убить Гектора. Начо должен втереться в доверие к Лало и докладывать Фрингу обо всех его действиях. Лало подозревает, что Гус точит зуб на его семью, но пока он под защитой картеля, так как приносит много денег Дону Эладио.
Первые шаги Сола
Джимми, а точнее, уже Сол Гудман, в это время одерживает ряд юридических побед; основу его клиентской базы составляют преступники, которым он продавал мобильные телефоны. Но после очередного успеха в суде его поджидает Начо, который отвозит адвоката к Лало. Тот много слышал о пронырливости Сола и просит его вызволить своего дилера Крейзи 8 (Максимино Арсиньега), которого поймали федеральные агенты. Гудман уговаривает Хэнка Шрейдера и Стивена Гомеса сделать Крейзи 8 своим тайным осведомителем и скостить ему срок.
Союз Ким и Сола
Тем временем Ким продолжает работать над делом «Меса Верде»: компания выкупила землю под строительство кол-центров, но один упрямый фермер Эверетт Эккер (Бэрри Корбин) отказывается покидать свой любимый дом. Юристка хочет помочь мужчине в противостоянии с большой корпорацией, на которую она работает, поэтому обращается за помощью к Солу. Тот устраивает привычную юридическую клоунаду (разбрасывает радиоактивные предметы, превращает дом в место паломничества и вызывает археологов), но босс «Меса Верде» неумолимо стоит на своем. Сол продолжает ставить палки в колеса и в итоге добивается своего: дом Эккера оставляют в покое. Ким одновременно раздражена действиями Сола и восхищена его изворотливостью, поэтому предлагает ему пожениться.
Сол становится другом картеля
Лало Саламанка оказывается под следствием (Майк тайно навел на него полицию), поэтому он обращается за помощью к Гудману. Из-за решетки Саламанка заставляет Начо поджечь один из ресторанов Гуса, а Майк заявляется в гости к адвокату и просит того выбить от суда разрешение для Лало выйти под залог. Это получается, но за сумкой с 7 млн долларов придется отправиться самому Солу.
Гудман получает две увесистые сумки посреди пустыни от близнецов Саламанка, но пути в Альбукерке его останавливают вооруженные бандиты. К счастью, за адвокатом присматривал сам Майк со снайперской винтовкой. Но все равно дорога домой оказывается трудной: машина ломается, они вдвоем бродят в пустыне больше суток.
Лало вносит залог и собирается в родовое поместье в Мексике, по пути припугнув Ким и Сола. Вместе с Саламанкой отправляется Начо, который получил тайное задание от Гуса. Под покровом ночи он открывает ворота поместья, чтобы впустить боевиков Фринга. Тем удается перебить часть семьи, но сам Лало убивает всех киллеров, понимая, что «крысой» оказался Начо.
Что мы знаем о последнем сезоне?
Финальные серии «Лучше звоните Солу» поставят точку в сложном криминальном конфликте. Основное действие разворачивается в 2002–2004 годах, а «Во все тяжкие» стартует лишь в 2008-м и заканчивается в 2010-м, и в нем не фигурируют Начо Варга и Лало Саламанка. Сумеет ли первый осуществить свой план и сбежать от преступной жизни вместе со своим отцом? Куда исчезнет коварный Лало? И что вообще творилось в Альбукерке в этот промежуток времени?
Другой волнующий момент — окончательная трансформация все еще совестливого Сола Гудмана в того клоуна, каким он предстанет в старшем сериале. Ким Уэкслер, очевидно, отсутствует в его будущем. Возможно, нас ждет очень трагичная развязка, которая навсегда изменит Джимми Макгилла.
Шоураннеры также пообещали, что в финальном сезоне появятся Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол), правда, пока непонятно, в каком качестве и надолго ли.
И что будет с героями в «Во все тяжкие»?
Судьба большинства персонажей уже известна.
Сол Гудман станет самым известным криминальным юристом во всем Альбукерке. Его услугами пользуются как рядовые маргиналы, так и крупные криминальные воротилы, включая Гуса Фринга. В это же время в Альбукерке появляется новый значимый игрок — бывший школьный учитель химии Уолтер Уайт, который узнал, что болен раком. Уайт берет в напарники своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, обзаводится звучным псевдонимом Хайзенберг и становится протеже Гуса Фринга, который ведет полномасштабную войну с картелем. Сол принимал непосредственное участие во многих криминальных делах Хайзенберга, например помогал ему отмывать миллионы долларов.
Фрингу удается избавиться от Дона Эладио, но сам он погибает вместе с Гектором Саламанкой. Вообще, империя Хайзенберга приведет к гибели многих ключевых персонажей: Уайт лично убивает Майка Эрмантраута, косвенными жертвами его действий также станут агенты УБН Хэнк Шрейдер и Стивен Гомес.
Сам Уайт погибнет в перестрелке с неонацистской бандой, которая держала в рабстве Джесси Пинкмана. Пинкман при помощи торговца личностями Эда Галбрэйта (Роберт Форстер) берет себе новое имя и переезжает на Аляску. К услугам Галбрэйта также обращается Джимми Макгилл.
А что случится дальше с Джимми/Солом?
Его дальнейшая судьба показана в коротких черно-белых сценах-флешфорвардах, которые периодически появляются в сериале «Лучше звоните Солу». В 2010-х бывший адвокат отрастил усы, переехал в Омаху, взял имя Джина Таковича и устроился на работу неприметным менеджером в Cinnabon. По вечерам он глушит виски и пересматривает старые кассеты с собственной рекламой. Он ведет себя очень тихо. Например, когда его случайно запирают в мусорной комнате торгового центра, Джин терпеливо ждет до утра, не желая привлекать внимание полиции.
Но прошлое его не отпускает. Фальшивый номер соцстрахования не срабатывает в больнице, а позже его узнает таксист, который наведывается в Cinnabon и требует повторить коронную фразу «Лучше звоните Солу!». Джин собирается начать еще одну новую жизнь и даже снова звонит Эду Галбрэйту, но почему-то в последний момент передумывает.
Автор: Марат Шабаев
Иллюстратор: Александр Черепанов