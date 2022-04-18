Как выбрать, что посмотреть. Наши лайфхаки

Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастКак выбрать, что посмотреть. Наши лайфхаки

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему сейчас мы выбираем фильм по иным принципам, чем 20 лет назад? Что такое жанры и как их придумали? Что важнее — посмотреть весь топ-250 Кинопоиска или всех победителей Каннского кинофестиваля? И почему всем стоит изучить фильмографию Майкла Кейна?

В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают самую распространенную проблему, связанную с кино, — как выбрать, что посмотреть. А еще объясняют, почему им на самом деле не стоит доверять в этом вопросе и почему «Реальных упырей» можно пересматривать бесконечно.

Если у вас есть какие-то лайфхаки в выборе фильма для просмотра, которые не упомянули ведущие, то присылайте их на почту: podcast@kinopoisk.ru (туда же пишите ваши отзывы и пожелания). Лучшие и самые оригинальные мы опубликуем отдельным постом в нашем Telegram-канале «Общим планом» — подписаться на него можно по этой ссылке. Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Последняя часть зрелищной киносказки — та самая, с Жар-Птицей — уже в подписке
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Смотрите по подписке
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