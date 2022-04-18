Как выбрать, что посмотреть. Наши лайфхаки

Если у вас есть какие-то лайфхаки в выборе фильма для просмотра, которые не упомянули ведущие, то присылайте их на почту: podcast@kinopoisk.ru (туда же пишите ваши отзывы и пожелания). Лучшие и самые оригинальные мы опубликуем отдельным постом в нашем Telegram-канале «Общим планом» — подписаться на него можно по этой ссылке. Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.