Как выбрать, что посмотреть. Наши лайфхаки

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Почему сейчас мы выбираем фильм по иным принципам, чем 20 лет назад? Что такое жанры и как их придумали? Что важнее — посмотреть весь топ-250 Кинопоиска или всех победителей Каннского кинофестиваля? И почему всем стоит изучить фильмографию Майкла Кейна?
В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают самую распространенную проблему, связанную с кино, — как выбрать, что посмотреть. А еще объясняют, почему им на самом деле не стоит доверять в этом вопросе и почему «Реальных упырей» можно пересматривать бесконечно.
Если у вас есть какие-то лайфхаки в выборе фильма для просмотра, которые не упомянули ведущие, то присылайте их на почту: podcast@kinopoisk.ru (туда же пишите ваши отзывы и пожелания). Лучшие и самые оригинальные мы опубликуем отдельным постом в нашем Telegram-канале «Общим планом» — подписаться на него можно по этой ссылке. Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов