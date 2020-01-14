Что мы знаем о втором сезоне «Эпидемии»

21 апреля в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера второго сезона постапокалиптического сериала «Эпидемия». Первый сезон стартовал в 2019 году и стал большим хитом в 2020-м, когда началась пандемия (российское шоу хвалил сам Стивен Кинг, а права на международный показ приобрел Netflix). Напоминаем, что было в предыдущих сериях и чего ждать от новых эпизодов.
Что было в первом сезоне
По России расползается вирус, который сначала превращает людей в подобие зомби, а потом убивает их за считаные дни. Города, особенно Москва, погружаются в хаос, военные уничтожают зараженных, а на улицах царит анархия. Сергей (Кирилл Кяро) решает эвакуировать всю большую семью — бывшую жену Ирину (Марьяна Спивак), их сына Антона (Савелий Кудряшов), нынешнюю жену Анну (Виктория Исакова) и ее сына Мишу (Эльдар Калимулин), у которого расстройство аутистического спектра. Вместе с ними в путь также отправляются Борис Михайлович (Юрий Кузнецов), отец Сергея, и соседи — бизнесмен Леонид (Александр Робак), его беременная жена Марина (Наталья Земцова) и ее алкозависимая падчерица Полина (Виктория Агалакова). Все они держат путь к Вонгозеру в Карелии, где находится уединенный дом Бориса Михайловича.
По ходу сезона они неоднократно сталкиваются с мародерами и зараженными, а также спасаются от военных (одна из самых мощных серий — с участием Анны Михалковой в роли медсестры, поднявшей народное восстание). В какой-то момент к их отряду присоединяется врач Павел (Александр Яценко). Полина сближается с Мишей. Анна подхватывает вирус, но ее излечивает переливание крови Павла, у которого откуда-то есть антитела. Пока нынешняя жена приходит в себя после болезни, Сергей изменяет ей с бывшей. Борис Михайлович умирает от сердечного приступа. Марина теряет ребенка и сходит с ума. А врач Павел сближается с Ириной.
В конце сезона герои добираются до Вонгозера, но Павел решает отправиться дальше лечить людей. Полина и Миша венчаются в церкви. Рядом с домом падает военный самолет с зараженным китайским летчиком. В финале китайские военные взрывают убежище главных героев, лишая их надежды на спокойное существование.
Что будет во втором сезоне
Действие второго сезона стартует спустя четыре месяца после первого; зиму сменяет весна, зомби-апокалипсис, кажется, почти закончился, но проблемы выживания все еще стоят очень остро. Количество персонажей и сюжетных линий увеличится — к уже знакомым лицам добавятся бывший солдат Женя (Юра Борисов) и другие (о них дальше). Героям предстоит много приключений: они поедут на поезде, пройдут через карельские леса, будут спасаться от китайских военных, а еще столкнутся с сектой, которая проводит ритуальные жертвоприношения. Другие сюжетные подробности пока держатся в секрете.
Новые лица и локации
Среди новичков, кроме Жени, есть группа хипстеров-выживальщиков (Никита Еленев, Виктория Клинкова, Аскар Ильясов, Юлия Йендроссек) и загадочная лесная ведьма Лакка. Ее сыграла Дарья Екамасова, которая считает свою героиню, скорее, шаманкой: она создавала собирательный образ, потому что не хотела уйти в лубочность. Пережив некое трагическое событие в прошлом, Лакка больше не доверяет людям, поэтому живет с оленями в лесу.
Избушка ведьмы — одна из самых интересных локаций сезона, над которой очень тщательно работали реквизиторы. В ее уединенном домике висят черепа, сушеные мухоморы, бубны, травы и разные скляночки. За всю атмосферу сериала и избушку в частности отвечала художница-постановщица Жанна Пахомова, которая провела большую исследовательскую работу (изучила старые фотографии и документы, карельские и саамские дома) и вместе со своей командой за четыре месяца построила на карельских камнях настоящее ведьмино подворье. Она же зорко следила даже за тем, чтобы посторонние лишний раз не топтались по бутафорскому мху, который был разложен вокруг избушки. Но главным бутафорским предметом стал ненастоящий олень, которого Пахомова везла с собой в поезде на съемки; туша была из папье-маше с кусками мяса — позже один из героев будет отрезать от них маленькие кусочки. На площадке ему дали имя Арсений и посчитали за полноценного артиста, хоть ему и довелось играть безмолвную тушку. Еще из экзотических героинь на съемках была гадюка Агриппина (заспиртованная). О ее роли в сюжете мы пока ничего не знаем.
Как изменилась «Эпидемия»?
За первый сезон целиком отвечал режиссер Павел Костомаров, ранее известный больше как оператор (он часто работал в дуэте с документалистом Александром Расторгуевым и Борисом Хлебниковым). Во втором сезоне он уступил место Дмитрию Тюрину, режиссеру хитового сериала «Триггер». «Мне бы хотелось, чтобы наши герои в этом сезоне выглядели иначе, чем в первом, — объясняет Тюрин одно из важных внешних изменений. — Нет никакой цивилизации и средств для бритья, поэтому они зарастают — все по-настоящему». И это сразу бросается в глаза: мы видим привычных героев с густыми бородами. Эльдар Калимулин (Миша) даже шутил, что с этой растительностью на лице и в затасканной одежде они были похожи на настоящих бездомных.
Все актеры утверждают, что «Эпидемия» теперь похожа на «Индиану Джонса»: герои постоянно бегут, тонут, дерутся, горят. География съемок тоже была масштабной — группа постоянно курсировала между Карелией, Подмосковьем, Петербургом и Ленинградской областью. Основной съемочный период пришелся на аномально теплое лето 2021-го, когда актерам приходилось сниматься в +37 в теплых осенних костюмах, а в перерывах бежать купаться в Ладоге. Были и другие трудности — например, Виктория Агалакова рассказала, что ей впервые пришлось трогать живых опарышей. А мертвый олень Арсений начал тухнуть прямо на съемках — находиться в одной избушке с ним стало настоящим испытанием.
Еще одно важное изменение — полностью оригинальный сценарий, созданный совместно Дмитрием Тюриным, Романом Кантором и продюсерами сериала Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. Первый сезон был частично основан на романе «Вонгозеро» Яны Вагнер, хотя ближе к финалу развивался, скорее, самостоятельно, без оглядки на первоисточник. А второй сезон и вовсе игнорирует роман «Живые люди», продолжение «Вонгозера». Тюрин рассказал, что каждый эпизод похож на законченную историю, так что новые серии «Эпидемии» можно смотреть как отдельные мини-фильмы.
Авторы: Марат Шабаев, Ольга Белик
Фото: пресс-служба 1-2-3 Production