Что мы знаем о втором сезоне «Эпидемии»

Избушка ведьмы — одна из самых интересных локаций сезона, над которой очень тщательно работали реквизиторы. В ее уединенном домике висят черепа, сушеные мухоморы, бубны, травы и разные скляночки. За всю атмосферу сериала и избушку в частности отвечала художница-постановщица Жанна Пахомова, которая провела большую исследовательскую работу (изучила старые фотографии и документы, карельские и саамские дома) и вместе со своей командой за четыре месяца построила на карельских камнях настоящее ведьмино подворье. Она же зорко следила даже за тем, чтобы посторонние лишний раз не топтались по бутафорскому мху, который был разложен вокруг избушки. Но главным бутафорским предметом стал ненастоящий олень, которого Пахомова везла с собой в поезде на съемки; туша была из папье-маше с кусками мяса — позже один из героев будет отрезать от них маленькие кусочки. На площадке ему дали имя Арсений и посчитали за полноценного артиста, хоть ему и довелось играть безмолвную тушку. Еще из экзотических героинь на съемках была гадюка Агриппина (заспиртованная). О ее роли в сюжете мы пока ничего не знаем.