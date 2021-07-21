Сериалы октября: «Самка богомола», «Чаки» и «Ломка»

В октябре Землю ждет очередное инопланетное вторжение, Америке предстоит пережить опиоидную эпидемию, а герои сказок Пушкина окажутся в XXI веке.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде
Главные сериалы
«Ломка», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 13 октября
Драма по документальной книге журналистки Бет Мэйси о том, как в Америке начали повсеместно прописывать опиоидные обезболивающие. Чудодейственное лекарство, которое должно было вылечить мир от боли, вызывало у пациентов зависимость, что спровоцировало рост передозировок и летальных исходов. В центре «Ломки» — история врача Сэмюэля Финникса. Он с подозрением относится к новому препарату, но все же прописывает его молодой шахтерке Бетси (Кейтлин Дивер из сериала «Невозможно поверить»). А она мгновенно привыкает к лекарству.
Главную роль исполнил продюсер сериала Майкл Китон («Бёрдмэн»). Уилл Поултер («Мы — Миллеры») сыграл представителя фармацевтической компании-производителя обезболивающего. В «Ломке» также снялись Питер Сарсгаард («Воспитание чувств») и Майкл Стулбарг («Серьезный человек»). Сериал поставил оскароносный Барри Левинсон («Человек дождя»), а шоураннером стал Дэнни Стронг, сценарист нескольких «Голодных игр».
«Самка богомола», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 14 октября
Психологический триллер с Ириной Розановой в роли маньячки. Ее героиня — сидящая в тюрьме серийная убийца Жанна Дронова, которую прозвали Самкой Богомола за то, что она убивала только мужчин. Ее жертвами были домашние насильники, педофилы и неверные мужья. Когда у Дроновой появляется подражатель, она соглашается помочь полиции найти его в обмен на свободу на время расследования. Второе условие Дроновой: ее сын Денис (Павел Чинарев), который не общался с матерью 20 лет, должен стать посредником между ней и следствием.
«Самка богомола» — российская адаптация французского триллера «Богомол». Чтобы избежать излишних повторов, режиссер Нурбек Эген («Сеть»), специально не смотрел оригинальный сериал целиком, а видел только отдельные эпизоды и трейлеры. Сценарий шоу написала Анна Козлова, автор «Медиатора» и «Краткого курса счастливой жизни». Сериал был снят в Петербурге и Ленинградской области. Художники превратили Музей стрит-арта в тюрьму, а бывший завод «Красный треугольник» — в отделение полиции.
«Вторжение», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 22 октября
Масштабный научно-фантастический сериал об инопланетном вторжении, которое показано глазами пяти людей из разных уголков мира. Это шериф, которому остался день до пенсии (Сэм Нил); тоскующий по дому американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон); сирийка, бросившая работу ради семьи (Голшифте Фарахани); а также британский школьник (Билли Бэррэтт) и девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна) из Японии.
Шоураннером стал Саймон Кинберг, сценарист и продюсер «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения пришельцев тут нужна, чтобы показать, что любой человек — тоже инопланетянин, который испытывает чувство одиночества и отчужденности независимо от того, есть ли у него семья и работа. Кинберг вдохновлялся «Войной миров», классическим романом Герберта Уэллса, и фильмом «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
«Сказки Пушкина. Для взрослых», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — октябрь
Комедийный сериал-антология, в котором действие сказок Пушкина перенесено в наши дни. Например, Рыбак и Старуха (Павел Попов и Дарья Жовнер) — это провинциальные воры, которые ищут своих жертв в дейтинг-приложении. Там им попадается крупная добыча — жена московского продюсера Рыбка (Ингеборга Дапкунайте). В другом эпизоде появляется Царица — инстаблогерша (Дарья Жовнер), решившая разобраться со своей более популярной падчерицей (Полина Гухман).
Шоураннером сериала стал Михаил Зыгарь, автор бестселлеров «Вся кремлевская рать» и «Все свободны». Режиссеры — Оксана Карас, Ксения Зуева и Павел Бардин. Среди продюсеров — Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В сериале снялись Денис Шведов, Ирина Безрукова, Игорь Верник, а также Лолита Милявская и Алена Свиридова.
Смотрите сериал на more.tv и КиноПоиске в Плюсе с more.tv
«Отец Сергий», 1-й сезон
Где смотреть: KION — октябрь
Первый сериал KION в экспериментальном формате киносторис: каждая серия длится 15 минут, из которых позже можно собрать при желании один полный метр. Роман Маякин играет священника: его отец Сергий — бабник и пьяница, который по заданию церкви охотится на нечисть в Москве. После одного из убийств на него выходит следовательница Екатерина Земцова (Лукерья Ильяшенко), но вместо ареста ей приходится сражаться вместе с ним против обнаглевшего вампира (Николай Шрайбер). Сергий и Катя объединяются в команду и начинают истреблять известных нам с детства фольклорных злодеев — от Кощея до Баюна.
Что еще посмотреть
«Уборщица. История матери-одиночки», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 октября (премьера всех серий)
Молодая мать-одиночка Алекс живет за чертой бедности. Она работает горничной, а в свободное от изнуряющего труда время пишет книгу об идеальной жизни богатой женщины. Драма о борьбе с нищетой основана на откровенных мемуарах Стефани Лэнд, бестселлере по версии New York Times. Главную роль исполнила Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде»), а ее мать, Энди МакДауэлл («День сурка»), сыграла роль мамы Алекс. Одной из сценаристок сериала стала Молли Смит Метцлер, автор «Бесстыжих» и «Оранжевый — хит сезона». Она же вместе с Марго Робби спродюсировала шоу.
«Пингвины моей мамы», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 6 октября
Режиссер и сценарист Наталья Мещанинова («Сердце мира», «Аритмия») сняла драму о взрослении через призму стендап-культуры. 15-летний Гоша — московский школьник. В школе его бьют, любимая девочка не разделяет чувства, а дома не понимают. Родители Гоши одержимы желанием спасти всех: они усыновили уже троих детей из детдома и собираются взять четвертого, но при этом родному сыну не могут уделить нужного внимания. Чтобы выпустить пар и хоть с кем-то поговорить о своих проблемах, Гоша идет в стендап. Откровенность его выступления шокирует не только родителей, но и одноклассников. Главную роль сыграл Макар Хлебников, сын режиссера и соавтора Мещаниновой Бориса Хлебникова. В ролях родителей Гоши — Александра Урсуляк и Алексей Агранович, а за стендапы отвечают комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.
«Голяк», 3-й сезон
Где смотреть: Sky One, КиноПоиск — с 7 октября
Продолжение хитовой черной комедии о банде мелких воришек из английской глубинки. В третьем сезоне харизматичный главарь Винни (Джозеф Гилган) выйдет из тюрьмы и вместе с друзьями пойдет на еще более безумные преступления. В новых сериях создатели, скорее всего, раскроют главную загадку финальных кадров второго сезона и расскажут, какие слова мать-одиночка Эрин (Мишель Кигэн) прошептала Винни перед его арестом. Еще один повод для радости: в третьем сезоне будет восемь эпизодов (в предыдущих двух было всего по шесть).
«Код на миллиард долларов», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 7 октября (премьера всех серий)
В Берлине начала 90-х два друга-программиста изобретают алгоритм, а спустя 25 лет пытаются доказать в американском суде, что корпорация Google украла их интеллектуальную собственность для проекта «Google Планета Земля». Немецкая драма о справедливости и дружбе в эпоху цифровых технологий основана на реальной истории. Одну из главных ролей исполнил Марк Вашке, игравший Ноя в сериале «Тьма». Шоураннер проекта — Оливер Цигенбальг, автор драмеди «Не/смотря ни на что». Режиссер — Роберт Тальхайм, получивший за свою драму «Нетто» приз на Берлинале.
«Зловещие истории по сказкам братьев Гримм», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 октября (премьера всех серий)
Приключенческий мультсериал по детскому бестселлеру Адама Гидвица «Мрачные сказки братьев Гримм». Главные герои — брат и сестра Гензель и Гретель, которые сбегают из родного замка, чтобы найти идеальных родителей. По пути дети попадают в классические сказки братьев Гримм и встречаются с ведьмами, троллями и самим дьяволом, которого озвучил певец Адам Ламберт. Шоу поставил Саймон Отто, проработавший 21 год на студии DreamWorks (это он разработал дизайн персонажей мультфильма «Как приручить дракона»). Уютный сериал о жутких и веселых приключениях в лесу выйдет под Хеллоуин.
«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 октября (премьера всех серий)
Документальное расследование гибели индийской семьи. Летом 2018 года десять членов семьи Чундават были найдены повешенными в своем доме, их глаза были закрыты повязками, а рты заклеены скотчем. Вскрытие показало, что на телах не было следов насилия. Полиция квалифицировала шокирующее дело как массовое самоубийство. В сериале авторы разбираются, был ли это суицид, убийство или вышедший из-под контроля оккультный ритуал, который организовал психически нестабильный глава семьи. Сериал сняла индийская режиссерка Лиина Ядав, и это ее первая документальная работа. До этого проекта Ядав снимала художественные драмы (Parched) и комедии («Рис и фасоль»).
«Призраки», 1-й сезон
Где смотреть: CBS, Амедиатека — с 8 октября
Журналистка Саманта (Роуз МакАйвер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) получают в наследство заброшенное поместье и решают превратить его в уютный мини-отель. Но в доме живут призраки, которые не хотят, чтобы вокруг постоянно сновали незнакомцы. Привидения решают дать отпор, но после этого Саманта теряет сознание, а когда приходит в себя, начинает их видеть. Оказывается, в усадьбе обитают блюститель закона из XVIII века, хиппи из 1960-х, командир отряда бойскаутов из 1980-х, аферист из 1990-х и другие призраки из разных эпох. Комедия основана на одноименном британском сериале, вышедшем в 2019 году. Сценарий новой версии написали авторы «Компьютерщиков» Джо Вайсман и Джо Порт, шоу поставил Трент О’Доннелл («Новенькая», «Бруклин 9-9»).
«Во имя мести», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 октября (премьера всех серий)
Чтобы узнать больше о смерти своего отца, Юн устраивается работать в полицию, в отдел по борьбе с наркотиками, и там начинает свое расследование. Криминальную экшен-драму снял Ким Джин-мин, автор «Гордости и предубеждения» — детективной мелодрамы о буднях прокуроров, в которой играл звезда «Паразитов» Чхве У-щик. Главную роль исполнила Хан Со-хи из сериалов «Мир женатой пары» и «Я знаю, но…».
«Чаки», 1-й сезон
Где смотреть: Syfy — с 12 октября
Автор хоррор-франшизы «Чаки» Дон Манчини перевел свое детище в сериальный формат. Он добавил в сюжет автобиографические элементы, сделав главного героя — одинокого подростка Джейка (Закари Артур) — геем, которого травят одноклассники. По сюжету Джейк во время Хеллоуина находит на распродаже безобидную куклу, которая неожиданно начинает говорить, а чуть позже — зверски убивать. Как и в оригинальных фильмах, злобного Чаки озвучил Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»).
«Виновная сторона», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount +, Амедиатека, КиноПоиск — с 14 октября
Чтобы возродить свою карьеру и отвлечься от скучной семейной жизни, журналистка Бет решает любой ценой доказать невиновность чернокожей женщины Тони (Жюль Латимер), пожизненно осужденной за убийство мужа. Главную роль в детективной черной комедии сыграла Кейт Бекинсейл. За режиссуру отвечали Стэйси Мухаммад («Клуб первых жен», «Личная жизнь») и Трент О’Доннелл («Новенькая»).
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 15 октября
Слэшер по одноименному роману Лоис Дункан, которая возненавидела предыдущую экранизацию с Дженнифер Лав Хьюитт и Сарой Мишель Геллар из-за пренебрежительного отношения к первоисточнику. Друзья-подростки ночью сбивают человека и решают никому об этом не говорить, но спустя год их начинает терроризировать неизвестный, не давая забыть о совершенном преступлении. Действие перенесено в наши дни, поэтому вместо бумажных писем с угрозами герои будут получать электронные сообщения. Главные роли исполняют молодые актрисы Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссер Крэйг Уильям Макнейлл ранее работал над «Леденящими душу приключениями Сабрины», еще одним сериалом о мрачных подростковых буднях.
«День мертвецов», 1-й сезон
Где смотреть: Syfy — с 15 октября
Шестеро незнакомцев объединяются друг с другом, чтобы выжить во время зомби-апокалипсиса и дать отпор восставшим из могилы друзьям и любимым. Хоррор-комедия, действие которой происходит в первые сутки эпидемии, вдохновлена одноименной классикой ужасов Джорджа А. Ромеро. При этом авторы «Дня мертвецов» постарались уйти от штампов зомби-фильмов. Например, в сериале укус живого мертвеца необязательно превращает человека в такого же. Главные роли исполнили каскадер Майк Допуд (играл эпизодическую роль в «Дэдпуле 2»), Кинэн Трэйси («Мотель Бейтса») и Дэниэл Доэни из недавнего мини-сериала Netflix «Новый вишневый вкус».
«Корпорация „Заговор“», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 22 октября (премьера всех серий)
Анимационная комедия Алекса Хирша и Сион Такэути, которые вместе создали «Гравити Фолз». Главная героиня Рейган работает в компании Cognito Inc. в окружении оборотней-рептилоидов, ее задача — скрывать от мира, что теории заговоров реальны. А в свободное время Рейган пытается наладить отношения со своим эксцентричным отцом. Отчаянную карьеристку озвучила Лиззи Каплан («Дрянные девчонки»), а ее коллегу Бретта — Кларк Дьюк («Умираю со смеху»). Источником вдохновения для Алекса Хирша стал сериал «Секретные материалы», который он обожал в детстве.
«Четыре тысячи четыреста», 1-й сезон
Где смотреть: CW, Амедиатека, КиноПоиск — с 25 октября
Перезагрузка одноименного сай-фай-детектива 2004 года о людях, которые пропали в XX веке, но спустя годы вернулись, не постарев ни на день. Среди героев нового сериала — трансгендерный доктор Андре из Гарлема 1920-х, девушка Милдред, довольная тем, что вырвалась из 1970-х, исчезнувший в 1990-е священник Джонсон, который теперь стремится к власти, и семьянин Логан, встретивший давно пропавшую жену.
«Струны», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск — с 28 октября
Знаменитый виолончелист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко) со скандалом уволился из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву, чтобы преподавать в Академии Гнесиных. Под его крыло попадают четверо амбициозных студентов: их случайно сняли на видео, когда они играли вчетвером, ролик стал вирусным, и музыканты решили объединиться в квартет и покорить мир. Но перед этим им нужно подготовиться к участию в международном конкурсе, и ради победы они готовы пойти на все. Режиссеры проекта — Александр Кессель, продюсер сериалов «Лучше, чем люди» и «Лондонград», и документалист Иван Корвин.
«Колин: Черное и белое», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 29 октября (премьера всех серий)
Драма о Колине Капернике — игроке в американский футбол, который в 2016 году отказался вставать под гимн США. Как он объяснял, он не хочет притворяться, что гордится флагом страны, которая притесняет чернокожих и других цветных людей. Мини-сериал посвящен юности Каперника (Джейден Майкл), который был приемным ребенком в белой семье. Роль рассказчика исполняет сам спортсмен, его родителей играют комик Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и обладательница «Золотого глобуса» за роль в «Дурмане» Мэри-Луиз Паркер. Шоураннер Ава ДюВерней не первый раз работает с темой расового неравенства. В ее фильмографии — сериал «Когда они нас увидят» о цветных подростках, которые были несправедливо обвинены в изнасиловании, и номинированные на «Оскар» драма «Сельма» о Мартине Лютере Кинге и док «Тринадцатая» о проблемах судебной системы США.
«Инспектор Ку», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 30 октября
Бывшая полицейская, а ныне частный детектив расследует замаскированное под несчастный случай убийство. Сопоставив ряд фактов и улик, героиня приходит к выводу, что преступление совершила молодая студентка колледжа и что она серийная убийца. Создатели «Инспектора Ку» позиционируют сериал как азиатскую версию «Убивая Еву». Главную роль исполнила Ли Ён-э, звезда триллера Пак Чхан-ука «Сочувствие госпоже Месть».
Остальное
«Частный детектив Магнум», 4-й сезон
Где смотреть: CBS — с 1 октября
Перезапуск криминального боевика об экс-военном Томасе Магнуме (Джей Эрнандес). Вернувшись домой из Афганистана, он начинает заниматься частными расследованиями. В четвертом сезоне у героя будут не только новые дела, но и новая любовь — детектив Лиа Калео (Чантал Тхюй).
«Голубая кровь», 12-й сезон
Где смотреть: CBS — с 1 октября
Полицейская сага о семье Рейган, которая работает в правоохранительных органах. В первом эпизоде нового сезона Дэнни (Донни Уолберг) попытается раскрыть убийство маленького мальчика, Эрин (Бриджет Мойнэхэн) займется расследованием дела десятилетней давности, в котором замешан ее начальник, а глава семейства Фрэнк (Том Селлек) продолжит конфликтовать с мэром.
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами», 2-й сезон
Где смотреть: AMC — с 3 октября
Заключительный сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» о детях, выросших во время зомби-апокалипсиса. В новых сериях появится Джадис (Поллианна МакИнтош) из оригинального сериала. Шоураннер Мэттью Негрете пообещал, что часть сюжета будет посвящена прошлому бывшей предводительницы Мусорщиков.
«Реинкарнация безработного», 2-й сезон
Где смотреть: Funimation — с 3 октября
Фэнтези-аниме о молодом мужчине, который перерождается в волшебном мире. Герой помнит свою бесцельно прожитую предыдущую жизнь и решает хотя бы чего-то добиться теперь. Например, стать сильнейшим в мире магом.
«Киллер Севен», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 октября (премьера всех серий)
Продолжение китайского анимационного экшена о потерявшем память парне, который решает стать наемным убийцей. Шоу совмещает зрелищные бои (в которых ножницы превращаются в смертельное оружие) и юмор.
«У меня на районе», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 октября (премьера всех серий)
Финал драмеди о жизни четырех друзей-подростков из неблагополучного района Лос-Анджелеса. В конце второго сезона Монсе (Сьерра Капри) уезжает, чтобы учиться в школе-интернате, и обещает друзьям, что их отношения от этого не пострадают. Новые серии будут посвящены причинам, по которым спустя два года лучшие друзья все-таки перестали общаться.
«Детство Шелдона», 5-й сезон
Где смотреть: CBS — с 7 октября
Четвертый сезон ситкома о маленьком вундеркинде (Иэн Армитедж) закончился на печальной ноте: родители мальчика (Зои Перри и Лэнс Барбер) серьезно поссорились. Чтобы забыться, отец пошел в бар, где встретил Бренду (Мелисса Питерман). В «Теории большого взрыва» взрослый Шелдон (Джим Парсонс) рассказывал, что его папа изменил матери, поэтому в новых сериях семье мальчика, возможно, предстоит пережить нелегкие дни.
«В клетке 2», 2-й сезон
Где смотреть: Okko — с 7 октября
Продолжение истории о некогда успешном бойце ММА Сергее «Волчке» Евдокимове (Павел Прилучный). Год назад он получил травму руки во время боя с собственным отцом (Владимир Епифанцев) и теперь не может участвовать в профессиональных соревнованиях. Но события второго сезона опять приведут его в клетку.
«Путь домохозяина», 2-я часть 1-го сезона
Где смотреть: Netflix — 7 октября (премьера всех серий)
Аниме-комедия Тиаки Кон («Чистая романтика») о легендарном якудза Тацу, который решает завязать с криминалом и посвящает себя домоводству. В новых сериях герой продолжит совершенствовать свои навыки в уборке, стирке и готовке.
«Соединенные Штаты Ала», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 7 октября
Спустя всего три месяца после завершения первого сезона в эфир выйдут новые серии ситкома об афганском переводчике Але (Адхир Кальян). Он переехал в США и теперь живет с американским экс-морпехом Райли (Паркер Янг), которого выручил во время войны в Афганистане. В чужой стране Ал постоянно попадает в неловкие ситуации, например когда пытается торговаться на кассе в супермаркете.
«Булл», 6-й сезон
Где смотреть: CBS — с 7 октября
Продолжение судебной драмы с элементами комедии о буднях гениального психолога (Майкл Уэтерли), который вместе со своей командой помогает адвокатам манипулировать мнением присяжных.
«Трудные подростки», 3-й сезон
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск — с 7 октября
Вышедший из тюрьмы популярный футболист (Никита Волков) продолжает тренировать проблемных подростков и искать общий язык с подопечными. Актерский состав пополнит Анастасия Красовская, которая за свой недавний дебют в драме «Герда» получила приз на фестивале в Локарно.
«Семейный бизнес», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 октября (премьера всех серий)
Финал французской комедии о предприимчивом Джозефе (Джонатан Коэн), который перепрофилировал кошерную мясную лавку в кофейню с марихуаной и теперь разрывается между выращиванием травки, воспитанием детей и решением проблем с местными преступниками.
«Клуб нянь», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 октября (премьера всех серий)
Семейная комедия по романам детской писательницы Энн М. Мартин. Пять школьниц открывают в своем провинциальном городке клуб нянь и начинают присматривать за маленькими детьми. Благодаря общему делу девочки становятся лучшими подругами и помогают друг другу справляться с подростковыми проблемами.
«Нэнси Дрю», 3-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск — с 9 октября
Подростковый детективный сериал в духе «Ривердэйла» о молодой официантке (Кеннеди МакМанн), которая успевает расследовать мистические преступления в маленьком городке. В третьем сезоне девушку ждут любовный треугольник и встреча с собственным предком.
«Уравнитель», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 10 октября
Детективный боевик о матери-одиночке Робин (Куин Латифа), которая использует свои многочисленные связи и навыки, чтобы помогать попавшим в беду людям. Героиня ищет похищенных людей, спасает от изнасилований и раскрывает убийства. Но из-за работы страдает личная жизнь: во втором сезоне у Робин будут особенно напряженные отношения со своей дочерью-подростком (Лайя ДеЛеон Хэйес).
«Спецназ», 5-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 10 октября
Военный боевик с Дэвидом Бореаназом о буднях «морских котиков». В первой серии пятого сезона героям предстоит вывезти авторитетного эксперта по оружию из одной из самых опасных стран в мире.
«Мы здесь», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека. КиноПоиск — с 12 октября
Номинант на «Эмми» возвращается со вторым сезоном. Знаменитые дрэг-дивы Боб The Drag Queen, Юрика О’Хара и Шангела продолжают путешествие по Америке и учат жителей маленьких городков избавляться от предрассудков и принимать себя такими, какие они есть.
«Грешница», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 13 октября (премьера всех серий)
Даже на пенсии детективу Гарри Эмброузу (Билл Пуллман) не удается пожить спокойно. В четвертом сезоне он становится свидетелем трагедии и оказывается втянут в новое расследование.
«Легенды завтрашнего дня», 7-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск — с 14 октября
Сай-фай-сериал по комиксам DC о путешествующих во времени супергероях. В седьмом сезоне команда оказывается заброшена в Техас 1920-х без возможности вернуться в свое время.
«Бэтвумен», 3-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск — с 14 октября
Защитнице Готэма Райан Уайлдер (Джависия Лесли) предстоит сразиться сразу с несколькими суперзлодеями и встретиться со своей биологической матерью.
«Третья положительная», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 14 октября
Продолжение ситкома со звездой «Силиконовой долины» Томасом Миддлдитчем. Его герой Дрю отчаянно нуждается в пересадке почки. Донором становится его знакомая Джина (Аннали Эшфорд), с которой герой начинает все больше сближаться. Второй сезон будет посвящен жизни Дрю после операции.
«Кобра: Кибервойна», 2-й сезон
Где смотреть: Sky One, Амедиатека, КиноПоиск — с 15 октября
Комитет «Кобра», состоящий из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС, справился с политическими бурями в первом сезоне. И теперь премьер-министр Великобритании Роберт Сазерленд (Роберт Карлайл) пытается направить страну по мирному пути. Но убийство на британской территории провоцирует цепочку событий, которая может привести к еще более серьезному кризису, чем тот, из которого только что вышла страна.
«Ты», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 октября (премьера всех серий)
Остроумный мелодраматический триллер по романам Кэролайн Кепнес. Джо Голдберг (Пенн Бэджли), обаятельный маньяк из книжного магазина, станет молодым отцом, но новый статус не повлияет на его неудержимую склонность к насилию. К тому же в новых сериях у Джо появится новое увлечение — соседка Натали (Михаэлла МакМанус).
«Бойтесь ходячих мертвецов», 7-й сезон
Где смотреть: AMC — с 17 октября
Спин-офф «Ходячих мертвецов», который не щадит своих героев. Теперь выжившим нужно спасаться не только от зомби. После взрыва ядерных боеголовок даже воздух стал смертельно опасным.
«Наследники», 3-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск — с 18 октября
Логан Рой (Брайан Кокс) еще жив, а взрослые дети уже делят его миллиардную медиакорпорацию. В новых сериях Кендалл (Джереми Стронг), второй по старшинству сын, потеряет терпение и объявит войну своему отцу. Актерский состав сатирической драмы пополнился двумя мегазвездами — Эдрианом Броуди и Александром Скарсгардом.
«Кайфтаун», 2-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск — с 18 октября
Детектив Джеки Куинонс продолжает бороться с наркотрафиком в курортном городке Провинстауне в бухте Кейп-Код. В новом сезоне она пытается уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого считает виновным в смерти лучшего друга. Для этого она находит себе нового помощника — еще одну женщину-полицейскую Лесли.
«Черный список», 9-й сезон
Где смотреть: NBC — с 21 октября
Криминальная драма о гениальном преступнике, который вызвался помочь ФБР разыскать своих неуловимых коллег. К девятому сезону сериал растерял нескольких ключевых героев, но центральный персонаж — расчетливый Рэймонд Реддингтон в прекрасном исполнении Джеймса Спэйдера («Секс, ложь и видео») — остался на месте. Действие стартует спустя два года после трагического финала восьмого сезона.
«Всеамериканский», 4-й сезон
Где смотреть: CW — с 22 октября
Спортивная драма, вдохновленная жизнью Спенсера Пейсингера, реального игрока в американский футбол. Сериал посвящен юности Спенсера (Даниэль Эзра), который ради спортивной карьеры переводится из обычной школы в неблагополучном районе в элитное учебное заведение, где он чувствует себя чужим.
«Лок и ключ», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 22 октября (премьера всех серий)
Фэнтези-сериал по комиксам Джо Хилла (сына Стивена Кинга), напоминающий по атмосфере «Очень странные дела». Семья Лок переезжает в особняк, в котором младший сын Боди (Джексон Роберт Скотт) начинает находить волшебные ключи, за которыми охотится демон.
«Белая ворона», 5-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск — с 25 октября
Повседневные приключения молодой афроамериканки из Лос-Анджелеса, Иссы (Исса Рэй), которая постоянно попадает в неловкие ситуации на работе, с друзьями и в отношениях, подходят к концу. Ей предстоит окончательно разобраться в отношениях со своей лучшей подругой и навести порядок в личной жизни.
«Уокер», 2-й сезон
Где смотреть: CW, Амедиатека, КиноПоиск — с 29 октября
Вестерн с Джаредом Падалеки в роли техасского офицера полиции, который борется с преступностью, воспитывает детей и расследует обстоятельства смерти своей жены. Один из новых эпизодов поставит актер Дженсен Эклс, с которым Падалеки долгие годы играл в «Сверхъестественном».
«Стартрек: Вундеркинды», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 28 октября
Действие детской анимационной экшен-комедии происходит после событий сериала «Звездный путь: Вояджер». Герои — команда юных инопланетян, которые находят космический корабль и начинают исследовать Вселенную. Сценаристы шоу Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен вместе работали над «ЛЕГО Фильмом» и «Монстрами на каникулах».
«Городские выпивохи», 1-й сезон
Где смотреть: TVING — октябрь
Южнокорейская комедия о трех подружках за тридцать (Ли Сон-бин, Хан Сон-хва и Чон Ын-джи), которые обожают вместе пить. Однажды их веселую компанию пополняет одинокий молодой мужчина (Чхве Щи-вон).
Автор: Сабрина Карабаева