Сериалы октября: «Самка богомола», «Чаки» и «Ломка»

Масштабный научно-фантастический сериал об инопланетном вторжении, которое показано глазами пяти людей из разных уголков мира. Это шериф, которому остался день до пенсии (Сэм Нил); тоскующий по дому американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон); сирийка, бросившая работу ради семьи (Голшифте Фарахани); а также британский школьник (Билли Бэррэтт) и девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна) из Японии.

Шоураннером стал Саймон Кинберг, сценарист и продюсер «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения пришельцев тут нужна, чтобы показать, что любой человек — тоже инопланетянин, который испытывает чувство одиночества и отчужденности независимо от того, есть ли у него семья и работа. Кинберг вдохновлялся «Войной миров», классическим романом Герберта Уэллса, и фильмом «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.