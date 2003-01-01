«Маяк», «1917» и «Звездные войны»: 25 главных фильмов зимы 2019—2020

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«Сиротский Бруклин»

5 декабря

Одинокий детектив с синдромом Туретта Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) только что потерял своего наставника и единственного друга Фрэнка Минну (Брюс Уиллис). Расследование убийства заводит его в классические для нуара уголки: темные подворотни, джазовые клубы Гарлема и светлые кабинеты городских боссов, проводящих расистскую кампанию по реновации города. Надрывается саксофон, злодеи отбрасывают тени, а Лайонел пытается сложить воедино пазл в своей непослушной голове и спасти темнокожую активистку в исполнении Гугу Эмбаты-Ро (в классическом нуаре она была бы блондинкой!). Эдвард Нортон, ответственный также за режиссуру и сценарий, перенес действие детективного романа Джонатана Летема из наших дней в 1950-е. Помимо Уиллиса и Нортона, в фильме блистают Алек Болдуин, Бобби Каннавале и Уиллем Дефо.

«Джуманджи. Новый уровень»

12 декабря

Сиквел неожиданно удачного приключенческого фильма, собравшего в прокате почти миллиард долларов. Подростки снова возвращаются в игру, чтобы найти пропавшего друга Спенсера. Но компания немного расширяется: к ней присоединяется глуховатый дед Спенсера (Дэнни ДеВито) и его приятель (Дэнни Гловер). Первые зрители новой «Джуманджи» отзываются о сиквеле положительно. Судя по всему, за главные комические номера отвечает персонаж ДеВито, приобретающий внешность Дуэйна Джонсона. Также к звездам предыдущей картины (Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк) присоединилась популярная певица и актриса Аквафина.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

19 декабря

Один из главных блокбастеров года традиционно выходит под конец. Судьба далекой-предалекой галактики висит на волоске, ведь противостояние Первого Ордена и Сопротивления близится к завершению. Рей снова столкнется с джедаем-отступником Кайло Реном. Сможет ли девушка не поддаться соблазну и остаться на Светлой стороне Силы? Ответ неочевиден, ведь трейлеры намекают на возвращение Императора, чей зловещий смех мы не слышали уже очень давно. Джей Джей Абрамс обещает эпическое завершение новой трилогии «Звездных войн», после которого Disney оставит в покое семейство Скайуокер и сконцентрируется на других историях.

«Отверженные»

19 декабря

Новенький коп из провинции поступает на службу в парижскую полицию. Вместе с напарниками он будет патрулировать пригородный район Монфермей — тот самый, где разворачивалось действие знаменитого романа Гюго. Злые улицы полны насилия: его множит и полиция, и мигрантское население, поделенное на крупные банды. Фильм вдохновлен массовыми беспорядками в парижских пригородах в 2005 году и собственными наблюдениями режиссера Ладжа Ли за районом, в котором он вырос и которому посвятил несколько документальных короткометражек. В Каннах «Отверженные» получили приз жюри, а теперь отправятся на «Оскар» от Франции. Мы писали с фестиваля о фильме тут.

«Союз спасения»

26 декабря

Режиссер Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг») вновь обращается к эпизодам из отечественной истории, на этот раз к сюжету о декабристском восстании 1825 года. После победы над Наполеоном русские дворяне жаждут перемен и решают помешать Сенату присягнуть новому императору Николаю I. Результат этого неудачного переворота во многом определил дальнейшую судьбу державы. Интересно, как такой неоднозначный сюжет будет показан в фильме, спродюсированном Анатолием Максимовым и Константином Эрнстом. Среди актерского состава этого дорогого исторического блокбастера — российские звезды от Ивана Янковского (Бестужев-Рюмин) и Максима Матвеева (князь Трубецкой) до Александра Домогарова (граф Милорадович).

«Вторжение»

1 января

Сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука, уже породившего мем «Вы знаете Руса». Три года спустя героиня Ирины Старшенбаум стала чуть ли не подопытным кроликом: после того как в прошлом фильме ее спасли от смерти инопланетные технологии, она обрела неожиданные способности. Это грозит Земле полноценным иноземным вторжением, поскольку пришельцев (за некоторым исключением) не устраивает такой расклад. Актеры из «Притяжения» (Олег Меньшиков, Александр Петров, Риналь Мухаметов и Сергей Гармаш) снова появятся на экране, а среди новичков — звезда последнего полугодия Юрий Борисов («Хрусталь», «Бык»). Спецэффекты обещают быть впечатляющими, и на этот раз одной лишь оккупацией Чертанова дело не закончится.

«Кошки»

2 января

Экранизация популярного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. На ежегодном кошачьем балу собираются представители самых разных пород и рассказывают о своих особенностях. Победившая кошка получает новую жизнь на земле. Режиссер Том Хупер решил не превращать свой фильм в анимационный и смешал человеческие и животные черты с помощью меховых костюмов и компьютерной графики. Трейлер новых «Кошек» немедленно стал мемом, напугав и насмешив публику. Однако не стоит забывать, что прежде всего это мюзикл, поэтому от фильма Хупера стоит ждать выдающихся вокальных номеров, исполненных звездным актерским составом. Мяукать и шипеть будут Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Дженнифер Хадсон, Тейлор Свифт и Джеймс Корден.

«Дело Ричарда Джуэлла»

9 января

Простой охранник Ричард Джуэлл стал национальным героем, оперативно обнаружив рюкзак с бомбой во время летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. В результате его действий были спасены сотни жизней. Однако вскоре он стал главным подозреваемым в организации этого теракта, а СМИ превратили его в изгоя. 89-летний режиссер Клинт Иствуд вновь обращается к биографии простого американского мужчины и, судя по зрительским отзывам, снимает один из лучших своих фильмов в XXI веке. Критики хвалят малоизвестного актера Пола Уолтера Хаузера, исполнившего главную роль, и простую, но действенную драматургию в лучших традициях Иствуда. Положительных отзывов заслужил и остальной актерский состав: Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл, Кэти Бейтс и Джон Хэмм.

«Маяк»

16 января

Конец XIX века. Смотрители отдаленного маяка (бородатый сквернословящий Уиллем Дефо и усатый красавчик Роберт Паттинсон) сходят с ума в изоляции при активном участии сверхъестественных сил. Режиссер Роберт Эггерс, несколько лет назад прогревший публику дебютным инди-хоррором «Ведьма», вернулся со своим вторым полнометражным фильмом — черно-белым минималистичным и атмосферным ужастиком, которому критики уже предрекают культовый статус. «Маяк» — неординарный и нестандартный хоррор, настоящая альтернатива банальным студийным страшилкам.

«Под водой»

23 января

Исследователи, проводящие научные эксперименты на глубоководной станции, сталкиваются с последствиями страшного землетрясения. Кажется, что оно пробудило какие-то древние силы, с которыми ученым предстоит столкнуться. Кристен Стюарт, партнерша Роберта Паттинсона по «Сумеркам», тоже пробует свои силы в хорроре с отчетливыми лавкрафтианскими мотивами. Только «Под водой» располагает большим бюджетом (по меркам жанра) и студийными спецэффектами. Компанию актрисе составят Венсан Кассель, ТиДжей Миллер, Джон Галлахер-мл. и восходящая звезда Джессика Хенвик. Сценарий этого глубоководного фантастического хоррора написал Брайан Даффилд («Няня»), а режиссером выступил Уильям Юбэнк («Сигнал»).

«Плохие парни навсегда»

23 января

Бывшие напарники Маркус Бернетт и Майк Лоури окончательно поссорились, и их дороги разошлись. Первый переквалифицировался в частного детектива, второй продолжает служить в полиции и вынужден сотрудничать с новым дерзким напарником. Однако когда на бывших друзей объявит охоту загадочный убийца-мститель, им придется забыть о разногласиях и снова объединиться. Мартин Лоуренс и Уилл Смит возвращаются к своим знаковым ролям в триквеле культовых «Плохих парней. Первые две части снимал Майкл Бэй, за новую отвечает бельгийский режиссерский дуэт Адиля Эль Арби и Билала Фаллы, авторов криминальной драмы «Черный». Продолжение много лет находилось в производственном аду, поэтому пока не понятно, насколько у него получится реализовать свой потенциал.

«Свистуны»

23 января

Кристи — плохой полицейский из Бухареста, он берет взятки, причем у того самого наркобарона, который находится у него под следствием. Да Кристи и сам в разработке: начальство установило за ним слежку, камеры наблюдения спрятаны даже в спальне. Чтобы спланировать побег своего криминального патрона, Кристи отправляется к его сообщникам на Канары. Там они обсуждают детали операции… свистом (секретный язык островитян). Неожиданное кино в фильмографии Корнелиу Порумбойю, одного из ключевых режиссеров новой румынской волны. Вместо социалки тут непрерывный абсурд, криминальная комедия с миллионами в матрасе и свистом на испанском и английском (да, они отличаются!). Нелепости всему добавляет вечно невозмутимое лицо Влада Иванова, главной звезды румынского артхауса. Подробнее о фильме мы рассказывали в нашем материале с Каннского фестиваля вот тут.

«1917»

30 января

Военная драма Сэма Мендеса, посвященная Первой мировой войне. Весенний день 1917 года, британцы готовы идти в атаку на отступающих немцев, не подозревая о западне. Два молодых солдата должны пробраться через линию фронта и передать информацию, которая поможет предотвратить гибель более чем тысячи британцев. Ожидания от фильма высокие: легендарный оператор Роджер Дикинс (ему уже прочат номинацию на «Оскар») сделал картину как будто одним дублем (на самом деле редкие монтажные склейки здесь умело спрятаны), создавав иллюзию непрерывного действия. В главных ролях снялись незамыленные новички (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен), а матерые артисты вроде Колина Фёрта, Бенедикта Камбербэтча, Эндрю Скотта и Марка Стронга играют персонажей второго плана.

«Офицер и шпион»

30 января

Костюмная историческая драма о суде над Альфредом Дрейфусом — французским евреем, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Главного героя сыграл усатый Луи Гаррель, в других ролях — французские звезды вроде Жана Дюжардена и Эммануэль Сенье. Новый фильм Романа Поланского был награжден особым призом жюри на Венецианском фестивале (наш рассказ о фильме здесь), но его выход в прокат во Франции сопровождается крупными скандалами: недавно в прессе появилось еще одно обвинение режиссера в изнасиловании. Сам Полански, очевидно, ассоциирует себя с безвинно осужденным Дрейфусом (пусть это и отрицает), что еще больше раззадоривает причастных к движению #MeToo.

«Маленькие женщины»

30 января

За новое воплощение истории взросления четырех сестер взялась Грета Гервиг, она сама написала сценарий и выступила в роли режиссера. Экранизация классики (знакового романа Луизы Мей Олкотт), историческое костюмное кино, актуальная женская повестка — автор хитовой «Леди Бёрд» явно опять замахнулась на «Оскар». Сестер здесь играют Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен, а еще тут есть Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Луи Гаррель и Лора Дерн. Актеры, как на подбор, талантливые, вопросы вызывает только их возраст — самой старшей сестре в книге было всего 16 лет.

«Прекрасный день по соседству»

6 февраля

Опытный журналист Ллойд Вогел (Мэттью Риз) должен взять интервью у популярного детского телеведущего Фреда Роджерса (Том Хэнкс). Проблема — в различии характеров: Вогел — прожженный циник и сноб, а Роджерс — мягкий и радушный добряк, которого не испортила слава. «Прекрасный день по соседству» — очевидного участника наградного сезона — сняла Мариэль Хеллер, уже пробовавшая покорить сердца академиков биографической драмой «Сможете ли вы меня простить?».

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

6 февраля

Еще один фильм из расширенной киновселенной DC, посвященный бывшей подружке Джокера. Непредсказуемая Харли Квинн (Марго Робби) рассталась с королем преступного мира и теперь работает с командой единомышленниц, в которую входят Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд) и Рене Монтойя (Рози Перес). Вместе они должны остановить криминального босса Романа Сайониса (Юэн МакГрегор). Фанаты Марго Робби и ее Харли Квинн будут в восторге: цветастый и бодрый кинокомикс просто необходим тем, кто устал от мрачных танцев Хоакина Феникса.

«Правда»

6 февраля

В гости к легенде французского кино Фабьенн (Катрин Денёв) приезжает дочь-сценаристка (Жюльет Бинош) с мужем-актером (Итан Хоук). Долгожданная семейная встреча превращается в бесконечный скандал. Японский режиссер Хирокадзу Корээда после успеха «Магазинных воришек» решил поработать с французской фактурой и снял драматическую историю о творчестве и семейных отношениях. Фильм открывал Венецианский фестиваль, но остался без наград, что не должно останавливать зрителей. А наш фестивальный рассказ о картине читайте здесь.

«Джентльмены»

13 февраля

Американский наркоторговец Микки Пирсон, сколотивший состояние в Лондоне, решает, что с него довольно, и потенциальные наследники его империи начинают борьбу за власть. Схватка предстоит смешная и кровавая. Режиссер Гай Ричи в последнее время был занят студийными проектами («Аладдин» и «Меч короля Артура»), но вернулся к криминальным истокам. Удовлетворить ностальгию по пацанским фильмам «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» должны Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл и Хью Грант.

«Лед 2»

14 февраля

Романтическая история хоккеиста Саши (Александр Петров) и фигуристки Нади (Аглая Тарасова) закончилась хеппи-эндом. Но есть ли жизнь после свадьбы? Сиквел попробует ответить на вопрос. Главные герои пытаются завести ребенка, и, кажется, кому-то это будет стоить жизни. Посмотрим, получится ли у продолжения от Жоры Крыжовникова повторить успех оригинала.

«Соник в кино»

20 февраля

Колючий герой видеоигр появляется на Земле, где ищет убежища от злодеев. Помогать Сонику вызывается коп Том Вачовски (Джеймс Марсден). Вместе они противостоят коварному доктору Роботнику (усатый Джим Керри), который хочет воспользоваться силой синего ежа и достичь мирового господства. Производство фильма сопровождал неприятный казус: интернет не одобрил слишком реалистичный дизайн Соника с зубами и волосатыми ногами. Студия прислушалась к критике и переделала главного героя, вернув ему более каноничный облик.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

20 февраля

Ветеринар Джон Дулиттл живет в викторианской Англии и, потеряв жену несколько лет назад, общается исключительно с экзотическими зверями. Затворничество придется прервать, ведь только прославленному доктору под силу найти лекарство для заболевшей принцессы. Новая экранизация книжного цикла Хью Лофтинга — дорогостоящий блокбастер (бюджет — 175 млн долларов) с Робертом Дауни-мл. в роли культового ветеринара. Свои голоса анимационным зверятам подарили Эмма Томпсон, Марион Котийяр, Майкл Шин, Рами Малек, Антонио Бандерас. Бывший напарник по «Мстителям» Том Холланд тоже в деле — он озвучивает пса Джипа.

«Бладшот»

20 февраля

Морпех Рэй Гаррисон был убит вместе со своей женой, но затем вернулся в мир живых благодаря секретным разработкам ученых. Кибернетическая версия Франкенштейна получает имя Бладшот и тренируется вместе с другими суперсолдатами. Однако память постепенно возвращается, и Рэй Гаррисон сбегает на свободу, чтобы отомстить человеку, который убил его жену. Мрачный боевик с Вином Дизелем в главной роли должен открыть новую кинематографическую вселенную, основанную на комиксах издательства Valiant.

«Эма: Танец страсти»

20 февраля

Блондинка-танцовщица Эма (Мариана ди Джироламо) и ее партнер-хореограф Гастон (Гаэль Гарсиа Берналь) переживают трудные времена: им пришлось сдать в детдом усыновленного ребенка. Поэтому девушка пускается во все тяжкие, а чилийский город Вальпараисо становится для нее безостановочной танцплощадкой. Фестивальный любимец Пабло Ларраин снял экспериментальный и чудаковатый фильм, смесь мыльной оперы и безудержного драйва в духе «Экстаза» Гаспара Ноэ.

«Сиберг»

27 февраля

Биографическая драма о жизни Джин Сиберг, американской актрисы, ставшей известной после съемок в культовом фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». За поддержку леворадикальной афроамериканской организации «Черные пантеры» она поплатилась своим психическим здоровьем: ФБР и американские СМИ устроили ей полномасштабный прессинг. Актрису, ставшую лицом французской новой волны, сыграла Кристен Стюарт. Мы рассказывали о фильме из Венеции тут.