Джинн с Соником: 25 самых интересных проектов кинорынка

Побывали на прошедшем в Москве 108-м кинорынке, посмотрели, что готовят нам прокатчики, и отобрали из дикого множества самые любопытные проекты.

Кинорынок — специальное мероприятие для профессионалов киноиндустрии. Несколько раз в год дистрибьюторы встречаются с представителями кинотеатров и представляют им свой пакет фильмов на полгода-год. Делается это для того, чтобы директора кинотеатров, букеры (те, кто занимается росписью сеансов) и другие специалисты смогли лично убедиться, что тот или иной фильм достоин показа в их кинотеатре, желательно самого широкого. Получается, в успехе таких кинорыночных встреч кровно заинтересованы мы с вами, зрители: если кинотеатры не убедятся в кассовом потенциале какого-либо проекта, не видать нам его на больших экранах наших городов. Поэтому на кинорынке прокатчики стараются как можно красочнее рассказать о своих пакетах и показать не только трейлеры, которые все уже посмотрели в сети, но эксклюзивные материалы. Именно по этому принципу мы и отобрали для вас проекты, о которых пойдет речь. Расскажем о тех фильмах, про которые вы слышали мало или не слышали ничего или же по которым были эксклюзивы. Понятно, что у мейджоров («Централ Партнершип», Universal, Disney, Sony и Warner Bros.) всегда очень сильные кинопакеты. В ближайшие дни весь мир ждет «Мстители: Финал». А потом «Покемон. Детектив Пикачу» вместе с «Джоном Уиком 3». И нового «Человека-паука» — первый фильм после завершения «мстительной» истории (вот откуда там Ник Фьюри!). И «Хищных птиц» про Харли Куинн, и «Чудо-женщина: 1984», и «Короля Льва», и девятые «Звездные войны» с противоречивой локализацией «Скайуокер. Восход». Про все это мы в курсе. Но что еще интересного мы увидим?

«Отпетые мошенницы»

10 мая, UPI

Женский ремейк фильма с Майклом Кейном и Стивом Мартином и по заявке, и по трейлерам казался очередной глупой затеей Голливуда, но мы посмотрели отрывки и передумали. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон отлично смотрятся в дуэте: первая — матерая аферистка, вторая — мошенница попроще, и вместе они убойная сила. Пока что главный конфликт заявляется как «мужчины нас недооценивают, и мы этим пользуемся». Героини феерически разводят лохов с помощью классической схемы контрастов «прекрасная принцесса и ее жуткая сестра», и это действительно смешно, хоть и гротескно. В мужской версии между партнерами началась конкуренция. Если этот пассаж повторится и в новой версии, результат непредсказуем. Слишком типично и не слишком смешно для женщин на экране сегодня драться за мужчин.

«Аладдин»

23 мая, WDSSPR

Киноэкранизация Disney собственного легендарного мультфильма пока что вызывает массу вопросов. Показанный отрывок — музыкальный номер с джинном Уиллом Смитом, после того как Аладдин выпустил его из лампы — сомнений не развеял. Безусловно, это все невероятно красочно, но в реалистичном, а не анимационном формате выглядит немного диковато. Плюс у актера Мены Массуда, нового Аладдина, очень спорная харизма. В общем, все-таки это не «Король Лев», трейлер которого мигом убрал все вопросы к проекту. Хотя прокатчик настаивает, что посмотрел фильм, смеялся, и картина вот прямо «Гай Ричи-Гай Ричи». Аж страшно.

«Та еще парочка»

27 июня, ЦПШ

Госсекретарь США с божественной внешностью Шарлиз Терон на одной из вечеринок встречает друга детства — журналиста-правдоруба в исполнении Сета Рогена. Ей для рейтингов необходим спичрайтер с хорошим чувством юмора, ему срочно нужна работа — они нашли друг друга. На кинорынке показали фильм целиком, и то, что по трейлерам выглядело пошлотой в духе комедий Адама Сэндлера, внезапно оказалось очень клевым смешным фильмом о настоящей любви и ломке стереотипов, этакой «Красоткой» наоборот. Терон и Роген невероятно трогательные и харизматичные. Только эта парочка могла разыграть историю «она сверху» максимально убедительно, тонко играя на смене гендерных ролей. Еще здесь есть невероятно противный Александр Скарсгард и совершенно неузнаваемый Энди Серкис. В общем, не проморгайте этот фильм. Стартуйте в кинозалы и радуйтесь как дети.

«Выше неба»

27 июня, Вольга

Новый фильм Оксаны Карас, режиссера «Хорошего мальчика», рассказывает о девушке с пороком сердца, чья мама бережет ее как зеницу ока и зачастую чрезмерно и бессмысленно. Девушка, конечно же, влюбляется и нарушает все мамины запреты. Кто победит — любовь или родительская опека? В картине впервые сыграли вместе супруги Алексей Агранович и Виктория Толстоганова. У последней здесь, судя по трейлеру и обещаниям прокатчика, невероятной силы роль.

«Адская кухня»

8 августа, Каро-Премьер

Нет, это не спин-офф «Сорвиголовы». Сценаристка «Голоса улиц» Андреа Берлофф сняла драму о трех женах ирландских гангстеров в районе Манхэттена в 1970-е годы. Однажды всю банду замели, и женам пришлось брать бизнес в свои руки, чтобы не помереть с голоду. Что-то напоминает? Правильно, не так давно вышли «Вдовы» Стива МакКуина. Только здесь все живы. Трех свежеиспеченных гангстерш играют не самые очевидные для этих ролей актрисы: Элизабет Мосс, Тиффани Хэддиш и Мелисса МакКартни. Две последние ломают комедийное амплуа. Если маккуиновским вдовам нужно было просто решиться на грязное дело, то этой троице пришлось доказывать в 1970-е, что они вообще чего-то стоят, помимо готовки, детей и церкви.

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

8 августа (мировая премьера), Вольга Новый фильм Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли купила для российского проката компания «Вольга», которая пока не определилась с датой. Это драматическая история о не реализовавшем свои таланты человеке. Бернадетт — неудавшийся архитектор, похоронившая свои мечты ради семьи. Однажды она исчезает, и близкие пытаются выяснить, что же стряслось.

«Капкан»

22 августа, ЦПШ

Мастер кровавых страстей Александр Ажа снял хоррор о том, как в небольшом городке разыгрался ураган, из-за которого началось наводнение, и мутные воды принесли с собой крокодилов-людоедов. Сочетание убийственно живописное. Героиня Кайи Скоделарио пытается выжить, прячась в душевой кабинке, которую атакуют злобные аллигаторы — зрелище пострашнее всяких «Челюстей»!

«В Кейптаунском порту»

22 августа, Парадиз

Новый фильм Александра Велединского пять лет спустя нашумевшего «Географ глобус пропил». В основе — рассказ отца режиссера о том, что случилось с ним в 1945 году. Велединский все творчески переосмыслил, провел параллели, в результате перед нами масштабная сага о трех героях, встреча которых круто изменила и их жизнь, и жизни их потомков. В картине есть Дальний Восток, ЮАР, Петербург — локации впечатляют. Актерский состав тоже: здесь играют дед и внук Стекловы (Владимир и Данил), Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Александр Робак, а также множество африканских артистов.

«Ослепленный светом»

22 августа, Каро-Премьер

Трогательная история из 1987 года о подростке из семьи пакистанских эмигрантов в Британии, который нашел свое место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина. Знакомых имен в фильме нет, зато есть знакомая музыка. Легендарные музыканты в последнее время массово прорываются на большие экраны. Название картины, разумеется, название песни Спрингстина. Фанатам Брюса смотреть обязательно.

«Битва»

29 августа, WDSSPR Картина от студии «Рок» Алексея Учителя, которую взял к себе в пакет Disney и возлагает на нее большие надежды как на важную для нашего общества историю толерантности и инклюзии — вовлечения в полноценную жизнь общества людей с ограниченными возможностями. Главный герой — танцор, который из-за аварии теряет слух. В отчаянии он хочет забросить танцы, но в спецшколе для глухих сталкивается с ребятами, которые просят научить их танцевать, и обретает новый смысл жизни. Сыграл его Риналь Мухаметов, после «Временных трудностей» застолбивший, похоже, в нашем кино всех персонажей с ограниченными возможностями. Сам Мухаметов, который успешно поборол заикание в актерской профессии, считает себя амбассадором таких людей и готов разбивать нашу нетолерантность, предвзятость и ограниченность в пух и прах. Антагонистом его персонажа — злобным, бессердечным продюсером — стал Игорь Миркурбанов. В фильме будет много уличных танцев, в которых Мухаметов участвует лично — он не только актер, но еще и танцор, и музыкант. На кинорынке Риналь вышел с танцевальной командой и исполнил зажигательный номер из фильма.

«Оно 2»

5 сентября, Каро-Премьер

Фанаты Стивена Кинга и хорроров ждут этот фильм, так же как планета — последних «Мстителей». После грандиозного успеха первой части сиквел был вопросом времени. В нем герои выросли и были вынуждены вернуться в родной городок, так как Пеннивайз взялся за старое. Долгое время обсуждался кастинг, среди которого сыгравшие в картине с судьбоносным названием «Они» (экспериментальный проект «Исчезновение Элеанор Ригби») Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн. Отрывок с нею и показали на кинорынке — страшный до чертей! Пугать в этом фильме будет не только клоун. Прокатчик «Каро Премьер» — в шутку или всерьез, неизвестно — предлагает в день прокатного старта привязать красные шарики к канализационным люкам возле ключевых кинотеатров. Держим кулачки, чтобы акция состоялась. Обещают подумать над привязанными к шарику подгузниками.

«Кома»

19 сентября, ЦПШ

Долгострой от продюсеров Андреасянов с опять-таки Риналем Мухаметовым и Антоном Пампушным, который уже успел засветиться как главный экшен-герой страны в нескольких проектах, включая «Балканский рубеж». Герой Мухаметова из-за аварии впадает в кому и попадает в загадочное место, куда переносятся все в похожем состоянии. Мир комы состоит из обрывков воспоминаний людей, и там почему-то очень опасно. Пока что ни синопсис, ни трейлер, ни показанные отрывки не дают нам ответа, в чем причина. Зато в отрывках виден навороченный фэнтезийный мир, обломки культовых городов — от Венеции до Сан-Франциско, по которым герои улепетывают от странных дымящихся чудовищ. Идея и визуализация выглядят интригующе, но что получится на выходе, предсказать трудно.

Yesterday

19 сентября, UPI

Дэнни Бойл и Ричард Кёртис придумали совершенно чумовой ход в духе «а что если». Простой парень Джек из-за аварии попадает в другое измерение. Жизнь вокруг вроде такая же, только в этом мире никогда не было группы The Beatles. И когда Джек наигрывает пару песен, люди принимают его за гениального музыканта (спасибо, Джон, спасибо, Пол!). Джек, конечно же, возможность не упускает и становится мировой знаменитостью. Но надолго ли хватит его совести? Прокатчик решил сохранить оригинальное название картины, и слава богу.

«Герой»

26 сентября, ЦПШ

Автор главных отечественных блокбастеров Николай Куликов придумал историю, которая давно просилась на наши экраны. 15 лет назад спецслужбы запустили проект «Юность» — готовили суперагентов из подростков, а затем внедрили их в разные страны. Проект был страшно засекречен, но внезапно двое из таких бывших подростков засветились, и на них открыта охота. Более того, обнаружен главный идеолог «Юности», считавшийся погибшим, и его тоже прессуют. Кто, как вы думаете, играет агентов и наставника? Конечно же, Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Также в картине снялись — нет, не Хабенский и Безруков, а Константин Лавроненко и Марина Петренко. Трейлер обещает нам лютый экшен и драму отцов и детей. Юнцы считали героя Машкова папой, причем папой умершим, а тут такая жестокая правда. Ну, и да, свеженький «Миллиард», вопреки всем страданиям общественности, не станет последней киноролью Машкова, объявившего об уходе из кино ради театра. Не дождетесь.

«Гемини»



3 октября, ЦПШ

На съемках фильма «Гемини»

Энг Ли снял фантастику с Уиллом Смитом, и российский прокатчик решил не переводить название, чтобы хоть немножко сбить вас с толку. Хотя в трейлере вся интрига раскрывается: герой Смита — наемный убийца, которому поручили устранить собственного клона. В лучших традициях культового бразильского сериала «Клон» перед нами в кадре Смит постаревший и компьютерно омоложенный. Герою придется нелегко, ведь клон знает все его приемы и предугадывает все его шаги. Вместе со Смитом в картине снялись Клайв Оуэн и Мэри Элизабет Уинстед, а продюсером выступил легендарный Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Главная фишка фильма: он снят в формате 120 кадров в секунду. Прокатчик уверяет, что это новшество можно сравнить с прорывом «Аватара», что он посмотрел 25 минут картины и впечатлился невероятно. Ну, верим на слово.

«Эверест»

3 октября, UPI

Милейший анимационный проект студии DreamWorks про волшебного йети, сбежавшего из секретной лаборатории. Пушистого героя находят дети, выясняют, что он родом с Эвереста, дают ему такое же имя и отправляются с ним в путешествие, чтобы вернуть парня домой. У Эвереста есть некие сверхспособности, из-за которых злобный богач и держал его в плену. Злодей с приспешниками пытается вернуть пушистика, но победят любовь и дружба. Не то чтобы очень уникальная идея — только что мы посмотрели «Потерянное звено» с таким же йети-возвращенцем. Но тема вечная, а Эверест невероятно очаровательный.

«Малефисента: Владычица тьмы»

17 октября, WDSSPR

Внезапно сиквел о злой колдунье с рогами и крыльями встал на осень этого года. Материалов по нему нет, но нам показали ролик о съемках, из которого ясно вот что. Прекрасный принц все-таки добрался до Авроры и сделал ей предложение. Принцесса и Малефисента приезжают знакомиться с новой родней, и мать принца, королева Ингрид (Мишель Пфайффер), в невероятно любезной манере прямо за обеденным столом заявляет, что Малефисенте, конечно, спасибо, но теперь она, Ингрид, станет настоящей мамой Авроре. Малефисента в ярости, и нас будет ждать как минимум битва матерей за влияние над неокрепшим наивным чадом. Действительно, настоящий хоррор.

«Соник в кино»

7 ноября, ЦПШ

Экранизация компьютерной игры уже успела оскандалиться: фанаты разнесли в пух и прах изображение Соника, особенно досталось ногам и кроссовкам. В показанном трейлере видно, что с ногами Соника все ОК, насколько это возможно для CGI-героя. Легендарный ежик прилетел на нашу планету спасти ее от злого доктора Роботника (Джим Керри с очень злобными усишками засветился в финале трейлера). В ролике есть столкновение простого шерифа Джеймса Марсдена с нахальным ежом (довольно комическое) и сверхспособности Соника (красивая графика). Можно, в общем, утешиться: все вроде выглядит прилично, ждем сам фильм.

«Ангелы Чарли»

14 ноября, WDSSPR

Элизабет Бэнкс хочет перезапустить франшизу на современный лад — расширить ее вселенную, изучить происхождение самого Чарли и показать новых крутых девчонок. За них отвечают Кристен Стюарт (бунтарка), Наоми Скотт (ученая) и Элла Балинска (воительница). В ролике со съемок показали декорации огромного секретного центра Чарли в США, парочку сцен с героинями — кажется, должен получиться неплохой боевик с сильными женскими персонажами, а не карикатурными девчонками в стразах и на каблуках. Возможно, Бэнкс и правда сможет вдохнуть в эту историю новую жизнь. Кристен Стюарт по крайней мере отлично смотрится в экшене. Помните, в финальных «Сумерках» мы больше всего любили ее в боевых сценах? Умеет!

«Сиротский Бруклин»

5 декабря, Каро-Премьер

После некоторого затишья Эдвард Нортон триумфально возвращается в кино как режиссер, сценарист, продюсер и актер. Это история четверых сирот, которых когда-то вытащил из приюта детектив Фрэнк Минна. Сироты выросли под его присмотром, и Фрэнк для них больше чем отец. Поэтому когда его убили, герои берутся за расследование. Нортон сыграл парня с синдромом Туретта (когда человек непроизвольно дергается и выкрикивает слова), то есть добавил себе актерскую задачу. Роль Минны исполнил Брюс Уиллис, злодеем стал Алек Болдуин; также в картине есть Уиллем Дефо, Бобби Каннавале и Гугу Эмбата-Ро. Ждем проект по мощи не меньше скорсезевских «Банд Нью-Йорка».

«Холоп»

1 января 2020 года, ЦПШ

На съемках фильма «Холоп»

Новогодняя битва пополнилась комедией с Милошем Биковичем. Его герой — наглый мажор, который так достал своими выходками богатых родителей, что те отправляют его буквально в прошлое. В перевоспитательных целях создается декоративная деревня XIX века, наводняется артистами, а несчастного барчука закидывают туда под видом путешествия во времени и превращают в крепостного. За инсценировку отвечают Иван Охлобыстин и Мария Миронова, за крепостную любовь героя — Александра Бортич. Показали пару отрывков, в которых персонаж Биковича комически сталкивается с деревенским бытом царской России, а статисты пытаются не попасться на каких-то современных штучках. Вот бы и правда понастроили таких исправительно-трудовых деревень по всей стране. Ну, хоть на Новый год помечтаем, полюбуемся.

«Лед 2»

14 февраля 2020 года, WDSSPR

На съемках фильма «Лед 2»

Сиквел истории любви фигуристки и хоккеиста снимет Жора Крыжовников, который лично представил проект и поклялся, что согласился на него из-за отличного сценария и сюжетного поворота. По его словам, вторая часть будет эмоциональной и трогательной, сказочной и реалистичной одновременно. Материалов, разумеется, нет, но создатели сделали атмосферный ролик, в котором к двум главным героям добавилась девочка. Дочка ли это, сестра, ученица — узнаем в День святого Валентина.

«Кошки»

5 марта 2020 года, UPI

«Джентльмены»

Даты нет, Вольга

«Душа»