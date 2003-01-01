Джинн с Соником: 25 самых интересных проектов кинорынка

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Побывали на прошедшем в Москве 108-м кинорынке, посмотрели, что готовят нам прокатчики, и отобрали из дикого множества самые любопытные проекты.

Кинорынок — специальное мероприятие для профессионалов киноиндустрии. Несколько раз в год дистрибьюторы встречаются с представителями кинотеатров и представляют им свой пакет фильмов на полгода-год. Делается это для того, чтобы директора кинотеатров, букеры (те, кто занимается росписью сеансов) и другие специалисты смогли лично убедиться, что тот или иной фильм достоин показа в их кинотеатре, желательно самого широкого. Получается, в успехе таких кинорыночных встреч кровно заинтересованы мы с вами, зрители: если кинотеатры не убедятся в кассовом потенциале какого-либо проекта, не видать нам его на больших экранах наших городов.

Поэтому на кинорынке прокатчики стараются как можно красочнее рассказать о своих пакетах и показать не только трейлеры, которые все уже посмотрели в сети, но эксклюзивные материалы. Именно по этому принципу мы и отобрали для вас проекты, о которых пойдет речь. Расскажем о тех фильмах, про которые вы слышали мало или не слышали ничего или же по которым были эксклюзивы. Понятно, что у мейджоров («Централ Партнершип», Universal, Disney, Sony и Warner Bros.) всегда очень сильные кинопакеты. В ближайшие дни весь мир ждет «Мстители: Финал». А потом «Покемон. Детектив Пикачу» вместе с «Джоном Уиком 3». И нового «Человека-паука» — первый фильм после завершения «мстительной» истории (вот откуда там Ник Фьюри!). И «Хищных птиц» про Харли Куинн, и «Чудо-женщина: 1984», и «Короля Льва», и девятые «Звездные войны» с противоречивой локализацией «Скайуокер. Восход». Про все это мы в курсе. Но что еще интересного мы увидим?

«Отпетые мошенницы»

10 мая, UPI

Женский ремейк фильма с Майклом Кейном и Стивом Мартином и по заявке, и по трейлерам казался очередной глупой затеей Голливуда, но мы посмотрели отрывки и передумали. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон отлично смотрятся в дуэте: первая — матерая аферистка, вторая — мошенница попроще, и вместе они убойная сила. Пока что главный конфликт заявляется как «мужчины нас недооценивают, и мы этим пользуемся». Героини феерически разводят лохов с помощью классической схемы контрастов «прекрасная принцесса и ее жуткая сестра», и это действительно смешно, хоть и гротескно. В мужской версии между партнерами началась конкуренция. Если этот пассаж повторится и в новой версии, результат непредсказуем. Слишком типично и не слишком смешно для женщин на экране сегодня драться за мужчин.

«Аладдин»

23 мая, WDSSPR

Киноэкранизация Disney собственного легендарного мультфильма пока что вызывает массу вопросов. Показанный отрывок — музыкальный номер с джинном Уиллом Смитом, после того как Аладдин выпустил его из лампы — сомнений не развеял. Безусловно, это все невероятно красочно, но в реалистичном, а не анимационном формате выглядит немного диковато. Плюс у актера Мены Массуда, нового Аладдина, очень спорная харизма. В общем, все-таки это не «Король Лев», трейлер которого мигом убрал все вопросы к проекту. Хотя прокатчик настаивает, что посмотрел фильм, смеялся, и картина вот прямо «Гай Ричи-Гай Ричи». Аж страшно.

«Та еще парочка»

27 июня, ЦПШ

Госсекретарь США с божественной внешностью Шарлиз Терон на одной из вечеринок встречает друга детства — журналиста-правдоруба в исполнении Сета Рогена. Ей для рейтингов необходим спичрайтер с хорошим чувством юмора, ему срочно нужна работа — они нашли друг друга. На кинорынке показали фильм целиком, и то, что по трейлерам выглядело пошлотой в духе комедий Адама Сэндлера, внезапно оказалось очень клевым смешным фильмом о настоящей любви и ломке стереотипов, этакой «Красоткой» наоборот. Терон и Роген невероятно трогательные и харизматичные. Только эта парочка могла разыграть историю «она сверху» максимально убедительно, тонко играя на смене гендерных ролей. Еще здесь есть невероятно противный Александр Скарсгард и совершенно неузнаваемый Энди Серкис. В общем, не проморгайте этот фильм. Стартуйте в кинозалы и радуйтесь как дети.

«Выше неба»

27 июня, Вольга

Новый фильм Оксаны Карас, режиссера «Хорошего мальчика», рассказывает о девушке с пороком сердца, чья мама бережет ее как зеницу ока и зачастую чрезмерно и бессмысленно. Девушка, конечно же, влюбляется и нарушает все мамины запреты. Кто победит — любовь или родительская опека? В картине впервые сыграли вместе супруги Алексей Агранович и Виктория Толстоганова. У последней здесь, судя по трейлеру и обещаниям прокатчика, невероятной силы роль.

«Адская кухня»

8 августа, Каро-Премьер

Нет, это не спин-офф «Сорвиголовы». Сценаристка «Голоса улиц» Андреа Берлофф сняла драму о трех женах ирландских гангстеров в районе Манхэттена в 1970-е годы. Однажды всю банду замели, и женам пришлось брать бизнес в свои руки, чтобы не помереть с голоду. Что-то напоминает? Правильно, не так давно вышли «Вдовы» Стива МакКуина. Только здесь все живы. Трех свежеиспеченных гангстерш играют не самые очевидные для этих ролей актрисы: Элизабет Мосс, Тиффани Хэддиш и Мелисса МакКартни. Две последние ломают комедийное амплуа. Если маккуиновским вдовам нужно было просто решиться на грязное дело, то этой троице пришлось доказывать в 1970-е, что они вообще чего-то стоят, помимо готовки, детей и церкви.

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

8 августа (мировая премьера), Вольга

Новый фильм Ричарда Линклейтера с Кейт Бланшетт в главной роли купила для российского проката компания «Вольга», которая пока не определилась с датой. Это драматическая история о не реализовавшем свои таланты человеке. Бернадетт — неудавшийся архитектор, похоронившая свои мечты ради семьи. Однажды она исчезает, и близкие пытаются выяснить, что же стряслось.

«Капкан»

22 августа, ЦПШ

Мастер кровавых страстей Александр Ажа снял хоррор о том, как в небольшом городке разыгрался ураган, из-за которого началось наводнение, и мутные воды принесли с собой крокодилов-людоедов. Сочетание убийственно живописное. Героиня Кайи Скоделарио пытается выжить, прячась в душевой кабинке, которую атакуют злобные аллигаторы — зрелище пострашнее всяких «Челюстей»!

«В Кейптаунском порту»

22 августа, Парадиз

Новый фильм Александра Велединского пять лет спустя нашумевшего «Географ глобус пропил». В основе — рассказ отца режиссера о том, что случилось с ним в 1945 году. Велединский все творчески переосмыслил, провел параллели, в результате перед нами масштабная сага о трех героях, встреча которых круто изменила и их жизнь, и жизни их потомков. В картине есть Дальний Восток, ЮАР, Петербург — локации впечатляют. Актерский состав тоже: здесь играют дед и внук Стекловы (Владимир и Данил), Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Александр Робак, а также множество африканских артистов.

«Ослепленный светом»

22 августа, Каро-Премьер

Трогательная история из 1987 года о подростке из семьи пакистанских эмигрантов в Британии, который нашел свое место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина. Знакомых имен в фильме нет, зато есть знакомая музыка. Легендарные музыканты в последнее время массово прорываются на большие экраны. Название картины, разумеется, название песни Спрингстина. Фанатам Брюса смотреть обязательно.

«Битва»

29 августа, WDSSPR

Картина от студии «Рок» Алексея Учителя, которую взял к себе в пакет Disney и возлагает на нее большие надежды как на важную для нашего общества историю толерантности и инклюзии — вовлечения в полноценную жизнь общества людей с ограниченными возможностями. Главный герой — танцор, который из-за аварии теряет слух. В отчаянии он хочет забросить танцы, но в спецшколе для глухих сталкивается с ребятами, которые просят научить их танцевать, и обретает новый смысл жизни. Сыграл его Риналь Мухаметов, после «Временных трудностей» застолбивший, похоже, в нашем кино всех персонажей с ограниченными возможностями. Сам Мухаметов, который успешно поборол заикание в актерской профессии, считает себя амбассадором таких людей и готов разбивать нашу нетолерантность, предвзятость и ограниченность в пух и прах. Антагонистом его персонажа — злобным, бессердечным продюсером — стал Игорь Миркурбанов. В фильме будет много уличных танцев, в которых Мухаметов участвует лично — он не только актер, но еще и танцор, и музыкант. На кинорынке Риналь вышел с танцевальной командой и исполнил зажигательный номер из фильма.

«Оно 2»

5 сентября, Каро-Премьер

Фанаты Стивена Кинга и хорроров ждут этот фильм, так же как планета — последних «Мстителей». После грандиозного успеха первой части сиквел был вопросом времени. В нем герои выросли и были вынуждены вернуться в родной городок, так как Пеннивайз взялся за старое. Долгое время обсуждался кастинг, среди которого сыгравшие в картине с судьбоносным названием «Они» (экспериментальный проект «Исчезновение Элеанор Ригби») Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн. Отрывок с нею и показали на кинорынке — страшный до чертей! Пугать в этом фильме будет не только клоун. Прокатчик «Каро Премьер» — в шутку или всерьез, неизвестно — предлагает в день прокатного старта привязать красные шарики к канализационным люкам возле ключевых кинотеатров. Держим кулачки, чтобы акция состоялась. Обещают подумать над привязанными к шарику подгузниками.

«Кома»

19 сентября, ЦПШ

Долгострой от продюсеров Андреасянов с опять-таки Риналем Мухаметовым и Антоном Пампушным, который уже успел засветиться как главный экшен-герой страны в нескольких проектах, включая «Балканский рубеж». Герой Мухаметова из-за аварии впадает в кому и попадает в загадочное место, куда переносятся все в похожем состоянии. Мир комы состоит из обрывков воспоминаний людей, и там почему-то очень опасно. Пока что ни синопсис, ни трейлер, ни показанные отрывки не дают нам ответа, в чем причина. Зато в отрывках виден навороченный фэнтезийный мир, обломки культовых городов — от Венеции до Сан-Франциско, по которым герои улепетывают от странных дымящихся чудовищ. Идея и визуализация выглядят интригующе, но что получится на выходе, предсказать трудно.

Yesterday

19 сентября, UPI

Дэнни Бойл и Ричард Кёртис придумали совершенно чумовой ход в духе «а что если». Простой парень Джек из-за аварии попадает в другое измерение. Жизнь вокруг вроде такая же, только в этом мире никогда не было группы The Beatles. И когда Джек наигрывает пару песен, люди принимают его за гениального музыканта (спасибо, Джон, спасибо, Пол!). Джек, конечно же, возможность не упускает и становится мировой знаменитостью. Но надолго ли хватит его совести? Прокатчик решил сохранить оригинальное название картины, и слава богу.

«Герой»

26 сентября, ЦПШ

Автор главных отечественных блокбастеров Николай Куликов придумал историю, которая давно просилась на наши экраны. 15 лет назад спецслужбы запустили проект «Юность» — готовили суперагентов из подростков, а затем внедрили их в разные страны. Проект был страшно засекречен, но внезапно двое из таких бывших подростков засветились, и на них открыта охота. Более того, обнаружен главный идеолог «Юности», считавшийся погибшим, и его тоже прессуют. Кто, как вы думаете, играет агентов и наставника? Конечно же, Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Также в картине снялись — нет, не Хабенский и Безруков, а Константин Лавроненко и Марина Петренко. Трейлер обещает нам лютый экшен и драму отцов и детей. Юнцы считали героя Машкова папой, причем папой умершим, а тут такая жестокая правда. Ну, и да, свеженький «Миллиард», вопреки всем страданиям общественности, не станет последней киноролью Машкова, объявившего об уходе из кино ради театра. Не дождетесь.

«Гемини»

 
3 октября, ЦПШ

На съемках фильма «Гемини»На съемках фильма «Гемини»

Энг Ли снял фантастику с Уиллом Смитом, и российский прокатчик решил не переводить название, чтобы хоть немножко сбить вас с толку. Хотя в трейлере вся интрига раскрывается: герой Смита — наемный убийца, которому поручили устранить собственного клона. В лучших традициях культового бразильского сериала «Клон» перед нами в кадре Смит постаревший и компьютерно омоложенный. Герою придется нелегко, ведь клон знает все его приемы и предугадывает все его шаги. Вместе со Смитом в картине снялись Клайв Оуэн и Мэри Элизабет Уинстед, а продюсером выступил легендарный Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Главная фишка фильма: он снят в формате 120 кадров в секунду. Прокатчик уверяет, что это новшество можно сравнить с прорывом «Аватара», что он посмотрел 25 минут картины и впечатлился невероятно. Ну, верим на слово.

«Эверест»

 

3 октября, UPI

Милейший анимационный проект студии DreamWorks про волшебного йети, сбежавшего из секретной лаборатории. Пушистого героя находят дети, выясняют, что он родом с Эвереста, дают ему такое же имя и отправляются с ним в путешествие, чтобы вернуть парня домой. У Эвереста есть некие сверхспособности, из-за которых злобный богач и держал его в плену. Злодей с приспешниками пытается вернуть пушистика, но победят любовь и дружба. Не то чтобы очень уникальная идея — только что мы посмотрели «Потерянное звено» с таким же йети-возвращенцем. Но тема вечная, а Эверест невероятно очаровательный.

«Малефисента: Владычица тьмы»

17 октября, WDSSPR

Внезапно сиквел о злой колдунье с рогами и крыльями встал на осень этого года. Материалов по нему нет, но нам показали ролик о съемках, из которого ясно вот что. Прекрасный принц все-таки добрался до Авроры и сделал ей предложение. Принцесса и Малефисента приезжают знакомиться с новой родней, и мать принца, королева Ингрид (Мишель Пфайффер), в невероятно любезной манере прямо за обеденным столом заявляет, что Малефисенте, конечно, спасибо, но теперь она, Ингрид, станет настоящей мамой Авроре. Малефисента в ярости, и нас будет ждать как минимум битва матерей за влияние над неокрепшим наивным чадом. Действительно, настоящий хоррор.

«Соник в кино»

7 ноября, ЦПШ

Экранизация компьютерной игры уже успела оскандалиться: фанаты разнесли в пух и прах изображение Соника, особенно досталось ногам и кроссовкам. В показанном трейлере видно, что с ногами Соника все ОК, насколько это возможно для CGI-героя. Легендарный ежик прилетел на нашу планету спасти ее от злого доктора Роботника (Джим Керри с очень злобными усишками засветился в финале трейлера). В ролике есть столкновение простого шерифа Джеймса Марсдена с нахальным ежом (довольно комическое) и сверхспособности Соника (красивая графика). Можно, в общем, утешиться: все вроде выглядит прилично, ждем сам фильм.

«Ангелы Чарли»

14 ноября, WDSSPR

Элизабет Бэнкс хочет перезапустить франшизу на современный лад — расширить ее вселенную, изучить происхождение самого Чарли и показать новых крутых девчонок. За них отвечают Кристен Стюарт (бунтарка), Наоми Скотт (ученая) и Элла Балинска (воительница). В ролике со съемок показали декорации огромного секретного центра Чарли в США, парочку сцен с героинями — кажется, должен получиться неплохой боевик с сильными женскими персонажами, а не карикатурными девчонками в стразах и на каблуках. Возможно, Бэнкс и правда сможет вдохнуть в эту историю новую жизнь. Кристен Стюарт по крайней мере отлично смотрится в экшене. Помните, в финальных «Сумерках» мы больше всего любили ее в боевых сценах? Умеет!

«Сиротский Бруклин»

5 декабря, Каро-Премьер

После некоторого затишья Эдвард Нортон триумфально возвращается в кино как режиссер, сценарист, продюсер и актер. Это история четверых сирот, которых когда-то вытащил из приюта детектив Фрэнк Минна. Сироты выросли под его присмотром, и Фрэнк для них больше чем отец. Поэтому когда его убили, герои берутся за расследование. Нортон сыграл парня с синдромом Туретта (когда человек непроизвольно дергается и выкрикивает слова), то есть добавил себе актерскую задачу. Роль Минны исполнил Брюс Уиллис, злодеем стал Алек Болдуин; также в картине есть Уиллем Дефо, Бобби Каннавале и Гугу Эмбата-Ро. Ждем проект по мощи не меньше скорсезевских «Банд Нью-Йорка».

«Холоп»

1 января 2020 года, ЦПШ

На съемках фильма «Холоп»На съемках фильма «Холоп»

Новогодняя битва пополнилась комедией с Милошем Биковичем. Его герой — наглый мажор, который так достал своими выходками богатых родителей, что те отправляют его буквально в прошлое. В перевоспитательных целях создается декоративная деревня XIX века, наводняется артистами, а несчастного барчука закидывают туда под видом путешествия во времени и превращают в крепостного. За инсценировку отвечают Иван Охлобыстин и Мария Миронова, за крепостную любовь героя — Александра Бортич. Показали пару отрывков, в которых персонаж Биковича комически сталкивается с деревенским бытом царской России, а статисты пытаются не попасться на каких-то современных штучках. Вот бы и правда понастроили таких исправительно-трудовых деревень по всей стране. Ну, хоть на Новый год помечтаем, полюбуемся.

«Лед 2»

14 февраля 2020 года, WDSSPR

На съемках фильма «Лед 2»На съемках фильма «Лед 2»

Сиквел истории любви фигуристки и хоккеиста снимет Жора Крыжовников, который лично представил проект и поклялся, что согласился на него из-за отличного сценария и сюжетного поворота. По его словам, вторая часть будет эмоциональной и трогательной, сказочной и реалистичной одновременно. Материалов, разумеется, нет, но создатели сделали атмосферный ролик, в котором к двум главным героям добавилась девочка. Дочка ли это, сестра, ученица — узнаем в День святого Валентина.

«Кошки»

 

5 марта 2020 года, UPI

Том Хупер экранизирует легендарный мюзикл Cats и обещает, что мы будем потрясены, когда его увидим. Работа над мюзиклом кипит. Нам показали ролик с танцевальных репетиций, в котором Дженнифер Хадсон исполняла знаменитую «Memory». Проект снимается по технологии performance capture «Аватара», то есть все актеры превратятся в кошек с помощью CGI. Петь будут тоже сами, а это, на минуточку, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Джуди Денч, Джеймс Корден, Ребел Уилсон и Тейлор Свифт. Прокатчик раздумывает оставить оригинальное название Cats по аналогии с Yesterday.

«Джентльмены»

Даты нет, Вольга

Новую картину Гая Ричи купила «Вольга» — ждем дату проката. В фильме, который описывают как новые «Карты, деньги, два ствола» по духу, совершенно феерический актерский состав: Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Мишель Докери и Кейт Бекинсейл. На кинорынке показали отрывок с Грантом и Ханнэмом, из которого мало что было понятно, кроме интерьеров и того, что Хью Грант будет не милый, не смешной и очень серьезный. Никакой красочности и песен. Это вам не «Аладдин».

«Душа»

 

2020, WDSSPR

Следующий после «Головоломки» проект Disney-Pixar Пита Доктера. Режиссер в ролике представил концепцию: а что если все души, перед тем как попасть на землю к своему человеку, проходят этакую спецшколу душ? Тренируются, отрабатывают разные навыки? И что если герой фильма всю жизнь будет подозревать, что его душа ему не принадлежит и попала по ошибке? И что если ему представится невероятный шанс попасть в эту самую академию душ и пройти переподготовку или даже найти свою, правильную душу? Мы помним, что получается из этих пиксаровских «а что если» — слезы градом и «Оскары-Оскары».

Автор: Ольга Белик

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