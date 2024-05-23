Новости недели: «Пираты Карибского моря» от Марго Робби, новая версия «Чучела» и «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Пока Каннский фестиваль подходит к концу, рассказываем, что случилось за пределами набережной Круазет. В свежем дайджесте новостей — Лиам Хемсворт в роли Ведьмака, хоррор с Николасом Кейджем, live-action-версия «Как приручить дракона» и сериал от авторов «Теда Лассо» со Стивом Кареллом.

Трейлеры недели

Netflix опубликовал первый тизер четвертого сезона «Ведьмака». В минутном ролике создатели показали, как Лиам Хемсворт будет выглядеть в роли Геральта из Ривии. Актер заменил Генри Кавилла, который покинул шоу после третьего сезона. В продолжении также снимаются Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бэти и звезда «Матрицы» Лоренс Фишбёрн, который выступит в роли вампира Региса. Также к касту присоединились Дэнни Вудберн, Шарлто Копли и Джеймс Пьюрфой. Они сыграют краснолюда Золтана, наемного убийцу Лео Бонарта и члена разведки Нильфгаарда Стефана Скеллена соответственно. Съемки четвертого сезона прямо сейчас ведутся в Великобритании. Когда точно состоится релиз новых эпизодов, пока неясно. В апреле стало известно, что шоу завершится на пятом сезоне.

В сети появился полноценный трейлер «Собирателя душ» — хоррора, в котором серийного убийцу сыграл Николас Кейдж. Фильм расскажет о сотруднице ФБР (ее роль исполнила Майка Монро), которая ищет маньяка, связанного, возможно, с религиозным культом. Режиссером фильма выступил Оз Перкинс, известный по хоррорам «Февраль» и «Гретель и Гензель». В российский прокат «Собиратель душ» выйдет 25 июля. Картину выпустит прокатная компания «Атмосфера кино».

Смотрите «Гретель и Гензеля» Осгуда Перкинса на Кинопоиске.

Вышел полноценный трейлер «Контактов» — сай-фай-драмы Дмитрия Моисеева с элементами боди-хоррора. Согласно сюжету жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в разных точках планеты. Пришельцев прозвали «Виталиками», но причина их прибытия на Землю неизвестна. Главная героиня картины — медсестра Нина (Ирина Саликова), ухаживающая за одним из пришельцев. В процессе женщина узнает всю правду о загадочных внеземных существах. В касте также числятся Сергей Гилёв, Алексей Ярмилко и Валентин Самохин. Продюсеры — Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян. Премьера фильма состоялась на фестивале «Маяк» в прошлом году. В широкий прокат «Контакты» выйдут 4 июля.

«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки live-action-фильма «Как приручить дракона». Об этом в своих социальных сетях сообщил режиссер Дин ДеБлуа, работавший над оригинальной анимационной трилогией. Сюжет картины повторит завязку первого мультфильма. В нем рассказывали историю сына вождя племени викингов по имени Иккинг, который встречает дракона Беззубика и пытается убедить всех в его безобидности. Роли Иккинга и Астрид исполнят Мэйсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер («Одни из нас»). Джерард Батлер вернется к образу викинга Стоика, отца главного героя. Также в касте — Ник Фрост, Джулиан Деннисон, Гэбриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс и Гарри Тревальдвин. В зарубежный прокат фильм выйдет 13 июня 2025 года.

Стартовали съемки комедийного сериала «Жека Рассел» с Эльдаром Калимулиным и Викторией Агалаковой. В центре сюжета — молодой бухгалтер, который не может признаться своей коллеге в чувствах. Однако желание быть рядом с возлюбленной исполняется, когда ведьма-начальница превращает героя в терьера по кличке Жека. Шоураннером, автором сценария и продюсером выступит Илья Куликов, а режиссером — Виталий Дудник («Как с Максимом х(пип)ня случилась»). Помимо Калимулина и Агалаковой, в сериале снимаются Никита Плахотнюк, Екатерина Климова, Алексей Маклаков и Сергей Новосад. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.

В Москве начался блок съемок современной адаптации повести «Чучело» Владимира Железникова. Новую экранизацию описывают как смесь драмы, мюзикла и скринлайфа. Главная коллизия повести останется неизменной: фильм расскажет о девочке, которая при попытке спасти одноклассника становится объектом травли. Главные роли в картине исполняют Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов. Ключевых взрослых персонажей сыграют Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Режиссер нового «Чучела» — Илья Хотиненко. В прокат фильм должен выйти в 2025 году. Релиз намерены приурочить к 100-летию со дня рождения Владимира Железникова.

Начались съемки пилота комедийного сериала «Инкассаторы». Это история о двух незадачливых инкассаторах, которые узнают о том, что их шеф организует ограбление банка. Чтобы ему отомстить, герои решают обчистить сами себя. Главные роли в проекте исполнят Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов. Также в работе задействованы Марат Башаров, Агата Муцениеце, Яна Гурьянова, Елена Бирюкова и Галина Бокашевская. Режиссером и креативным продюсером проекта выступает Руслан Данилевич («Юность», «Салют, начальник»), а авторами сценария — Евгений Шилкин и Павел Белый («Все сложно»). В числе продюсеров — Андрей Димитров и Сергей Агеев.

Кастинг недели

Стив Карелл сыграет главную роль в новом (и пока безымянном) комедийном сериале HBO от авторов «Теда Лассо». Шоу расскажет о сложных отношениях отца и дочери. Известно также, что действие десятисерийного проекта будет происходить в университетском кампусе. Билл Лоуренс («Тед Лассо») и Мэтт Тарсес («Клиника») напишут первый эпизод. Они же (вместе с Кареллом) станут исполнительными продюсерами шоу.

Джесси Племонс и Эмма Стоун сыграют в новом фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония». Греческий режиссер анонсировал фильм на текущем Каннском фестивале, где состоялась премьера его же «Видов доброты». В основе будущей картины лежит южнокорейская научно-фантастическая комедия «Спасти зеленую планету!». «Бугония» расскажет о двух мужчинах, одержимых теорией заговора. Герои похищают влиятельного гендиректора крупной компании, потому что убеждены, что она инопланетянка, которая хочет уничтожить планету Земля. Релиз новой режиссерской работы Лантимоса намечен на 2025 год.

Кадр недели

В сети появился первый кадр из «Сокрушительной машины» — нового фильма Бенни Сэфди и студии A24. Это байопик легендарного бойца ММА Марка Керра, который не щадил никого на ринге, но за его пределами испытывал большие проблемы с личной жизнью, а также с алкоголем и наркотиками. Его роль сыграл Дуэйн Джонсон. Создатели называют картину «самым драматичным проектом Скалы». Когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно, однако, по словам инсайдера Джеффа Снайдера, релиз может состояться в декабре с прицелом на участие в оскаровской гонке. Это вполне вероятно, так как проект еще на стадии анонса называли переломным в карьере Джонсона.

Камбэк недели

Франшиза «Пираты Карибского моря» вернется в виде сразу двух фильмов. Об этом в интервью Entertainment Weekly сообщил Джерри Брукхаймер. По словам продюсера, первый проект он разрабатывает вместе со сценаристом Джеффом Натансоном («Терминал»). Над другим работают студия Марго Робби и сценаристка Кристина Ходсон («Хищные птицы»). О возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья пока не сообщается. Брукхаймер отметил, что хотел бы, чтобы актер снялся в новых «Пиратах», но это зависит не от него. «Он хороший друг. Он потрясающий художник, и у него уникальный взгляд. Он создал капитана Джека Воробья», — заявил продюсер. Последняя часть знаменитой франшизы с подзаголовком «Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в 2017 году и собрала в мировом прокате почти 800 млн долларов. Суммарно пять частей заработали в мире 4,5 миллиарда.

Смотрите видеоэссе «Пираты Карибского моря»: что пошло не так.

Байопик недели

Байопик Владимира Жириновского станет сериалом. Об этом рассказал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, производством многосерийного проекта займется Первый канал. Политик заявил, что уже встретился с Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали и кандидатов на главную роль. Первоначально фильм о Жириновском планировался в виде полнометражного фильма. Режиссером должен был выступить Александр Баранов, а на главную роль, по слухам, претендовал Никита Кологривый. В основе сценария проекта лежит масштабное исследование биографии политика. «Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», — сообщил Слуцкий.

Фестиваль недели

«Фаталити», Даниил Колотов

Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил участников основного конкурса. За главную награду смотра поборются:

«Новое движение» впервые пройдет в этом году в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня. Продюсеры смотра — Максим Королёв (фестиваль «Зимний») и Артём Михалков (фестиваль «Движение»). Программным директором выступает Вадим Рутковский — кинокритик, отборщик короткого метра Московского международного кинофестиваля и одного из главных российских смотров короткометражного кино, калининградского «Короче».

Автор: Никита Демченко