Что смотреть в кино: второй «Кузя», мамблкор про москвичей, детектив про психоаналитика

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут современные «Картины дружеских связей», детектив «Частная жизнь», комедийный триллер «На цепи», семейные фильмы «Доктор Гаф» и «Домовенок Кузя 2», аниме «Человек-бензопила. Фильм 2» и док «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история». В повторном прокате — культовая притча с Петром Мамоновым «Остров».

Главные премьеры

Монохромный дебют актрисы Сони Райзман. Бывшие однокурсники, учившиеся в одной актерской мастерской, преодолевают бытовые трудности, чтобы вечером встретиться в баре и проводить друга Сашу, покидающего Москву. В драмеди об актерах сыграли Александр Паль, Мария Карпова, Гоша Токаев, Евгений Цыганов, сама Райзман и ее супруг Руслан Братов. Премьера состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила призы за режиссуру и лучшую женскую роль. В конце 2025-го «Картины» также возглавили топ-35 лучших российских фильмов года по версии кураторов, фестивальных отборщиков, киноведов и кинокритиков. Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве одновременно напоминает и советское оттепельное кино, и американский мамблкор.

Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».

Джоди Фостер уже снималась во французских фильмах (см. «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жёне, «Чужой кровью» Клода Шаброля), однако в черной комедии Ребекки Злотовски американка впервые играет главную роль на французском языке. По сюжету психоаналитик, чья клиентка покончила с собой, приходит к выводу, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем героиня начинает собственное расследование. «Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из «Частной жизни» необязательное, но приятное кино», — писал Кинопоиск о картине. Премьера прошла в Каннах, а произношение Фостер так поразило французов, что они номинировали ее на премию «Люмьер».

Продолжение семейной фэнтези-комедии от Кинокомпании братьев Андреасян. На этот раз Кузя (Сергей Бурунов) встречает девочку-домовенка Тихоню (Полина Гагарина), вместе с которой они берутся защитить мир от Кощея с лицом Ивана Охлобыстина. В актерском составе по-прежнему задействованы Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и Олег Комаров. Режиссером вновь выступает Виктор Лакисов.

Нелюдимый ветеринар доктор Гаф (Сергей Гармаш), умеющий разговаривать с животными, помогает 12-летней девочке (Алиса Руденко) спасти собаку Тайю. Ее и других обитателей чудо-приюта Гафа похитила злая корпорация ради нелегальных экспериментов. На помощь приходят самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса. Из людей в кадре также появятся Ирина Розанова, Борис Хвошнянский и Ольга Медынич. За режиссуру отвечал Михаил Расходников («Временные трудности», «Уралочка»).

Вторая часть фильма-компиляции, собранного из первого сезона культового аниме-сериала студии MAPPA. Обещают эксклюзивные сцены и сеансы как в оригинале, так и в дубляже Flarrow Films. «Человек-бензопила» — это запредельно жестокая и циничная экранизация манги Тацуки Фудзимото, которая способна порадовать богатой мифологией и сюжетными поворотами. Дэндзи мечтает о простой жизни — поесть, поспать и обнять девушку. Но вместо этого он расплачивается за долги отца, убивая демонов по заказу якудза. Его напарник — милый демон Почита с бензопилой в голове. После смертельной схватки они сливаются в одно существо, и Дэндзи попадает в правительственный отряд по охоте на демонов. Новая жизнь — это шанс исполнить даже самые скромные мечты. Первый сезон мультсериала можно посмотреть в онлайн-кинотеатре в мультиподписке Яндекс Плюс. Его полнометражное продолжение «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» доступно для покупки эксклюзивно на Кинопоиске.

Документальный фильм о жизни Лайзы Миннелли, звезды мюзиклов «Кабаре» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Дочь актрисы Джуди Гарлэнд и режиссера Винсента Миннелли с детства жила в тени родительской славы, но сумела вырваться из нее благодаря харизме, таланту и цепочке судьбоносных знакомств. Фильм подчеркивает, что Лайза постоянно искала для себя ярких наставников, будь то Боб Фосси, Кэй Томпсон или Шарль Азнавур. Каждая из этих связей по-своему повлияла на ее сценическую карьеру. В фильме звучит множество теплых и искренних воспоминаний ее друзей и коллег Джоэла Грея, Джона Кэндера, Миа Фэрроу. «Стиль картины живой и лиричный, с очевидной симпатией к героине, и даже тяжелые эпизоды, связанные с зависимостью и потерей близких, поданы с теплотой и легкой иронией, в духе самой Миннелли», — отметила Кира Голубева.

Перевыпуск

После тяжелых событий войны Анатолий (Пётр Мамонов) несет на совести страшный грех. Много лет спустя он живет на отдаленном монастырском острове старцем, помогая людям и пытаясь обрести прощение. Но прошлое не отпускает, и ему предстоит встретить смерть с чистой душой. Культовая притча Павла Лунгина. Вот как режиссер описывает свою работу: «Это фильм о Боге, стыде, грехе, преступлении. Но это еще и попытка рассказать о том, как это мучительно больно — быть человеком. И как необходимо им быть». Помимо Мамонова, в картине сыграли Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Нина Усатова и Тимофей Трибунцев.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

25 марта в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Игорь — сын вечно отсутствующего дома отца-космонавта. На день рождения парню дарят собаку по кличке Лида, побывавшую за пределами Земли и имеющую необычную способность. В ночь, когда Игорь сбегает от мамы и отчима, собака вытаскивает из него 40-летнего Игоря из будущего. Так Игорь, 40-летний Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец. Поставил картину Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а снялись в ней Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд и Александра Бортич. На показ в «Октябре» можно приходить с питомцами — их ждут специальные подарки. Кроме того, в зале будет настроена громкость звука, комфортная для собак. После показа состоится разговор с Сангаджиевым.

19 марта в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

19 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

18-летний детдомовец Ваня (Денис Хохрин) испытывает проблемы с социализацией из-за высокого, так и не сломавшегося голоса, вызывающего насмешки сверстников. После выпуска из интерната в жизни парня возникает токсичный биологический отец (Максим Щёголев). В попытке сбежать от суровых отцовских нравоучений Ваня коротает дни на работе на заводе, бродит по заснеженным московским улицам и заводит дружбу с юной соседкой Светой (Елизавета Струнина), которая держит дома попугая Жако, поет в церковном хоре и искренне верит в христианские добродетели. Притчу снял 24-летний режиссер Савелий Осадчий, ученик Ивана И. Твердовского в НИУ ВШЭ. Кинопоиск считает, что режиссерский почерк дебютанта пока небогат на полутона, зато в фильме нет манипулятивности и есть заразительная нежность и человеколюбие. На ​​фестивале авторского кино «Зимний» кино получило приз за режиссуру. В Москве после показа кино обсудят режиссер Осадчий, продюсер Твердовский и актер Хохрин. В Краснодаре картину представит и обсудит со зрителями киновед Кира Кац.

23 марта в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

23 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

23 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

После смерти Людвига ван Бетховена (Гари Олдман) его помощник и друг Антон Феликс Шиндлер (Ерун Краббе) отправляется на поиски единственной наследницы композитора — неназванной «бессмертной возлюбленной», которой тот адресовал многостраничное письмо и завещание. Пытаясь найти фаворитку, Шиндлер встречается с женщинами, сыгравшими в жизни Бетховена важную роль. Историческая мелодрама Бернарда Роуза, создателя оригинального «Кэндимэна». В Москве фильм представит и обсудит музыкант и автор Telegram-канала «Смотрю кино и радуюсь жизни» Марья Судакова, в Краснодаре — искусствовед Анна Пчелина, а в Санкт-Петербурге — музыкальный критик Артём Макоян.

Всё еще в прокате

Шестой совместный фильм Джеки Чана и Тони Люна Ка-Фая, впервые встретившихся на «Острове огня». Вольный ремейк гонконгского «Ока небесного» снял Ларри Ян, заявивший о себе «Кунг-фу жеребцом». В Макао банда высокотехнологичных воров крадет ключ от криптокошелька на 10 млн гонконгских долларов. К расследованию привлекают вышедшего на пенсию детектива Вон Так-Чуна (Чан), который среди прочих будет обучать дочь покойного напарника Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн из «Землетрясения»). Тони Люн частично повторил свою роль из оригинального фильма — хитроумного преступника, за которым полиция гоняется уже несколько десятилетий.

Драмеди из конкурса «Окна в Европу — 2025». Богатый чиновник-трудоголик Роман Мухин (Евгений Цыганов) решает взять в семью сироту из подшефного детдома в Ханты-Мансийске, чтобы впечатлить начальство. Его скучающая и невротичная жена Елена (Светлана Ходченкова) соглашается в надежде, что это укрепит лишенный страсти брак. Выбор Мухиных падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева), воспитанную бабушкой и помешанную на индийском кино. Однако пополнение становится для семьи настоящим испытанием на прочность. В режиссерском кресле — Тина Баркалая («Сказки Гофмана»), которая продолжает объединять волшебство и реальность. Зрителей ждут нотки магического реализма и, разумеется, индийские танцы. Помимо Цыганова и Ходченковой, их исполняют Сергей Гилёв и Ирина Пегова. На 20% это болливудский краудплизер, на 80% — анемично-разговорная мелодрама о семейном кризисе неприятных персонажей, живущих в холодных интерьерах.

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (звезда «Нарко» Вагнер Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен узнать, что случилось с его матерью, чье имя он пытается найти в местных архивах. Любимчик Канн, бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь», взявшим «Оскар» как лучший международный фильм, продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей, и свойства исторической памяти. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма. Четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Экранизация романа самой издаваемой писательницы России Анны Джейн. 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва из новых «Папиных дочек») приходит учиться в новую школу, где ее тут же начинают травить одноклассницы. Пытаясь противостоять всему классу, Полина неожиданно находит поддержку у тихой Дилары (Аля Майер) и главного школьного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас). Он спасает девочку от побоев и предлагает защиту в обмен на то, что они начнут изображать пару. Барс не причиняет вред слабым и не пользуется девичьей беззащитностью — он действительно влюблен в Полину, хотя пока сам этого не понимает. Генпродюсер young-adult-экранизации Люся Дадальян обещает историю про любовь, выбор и взросление, которая понравится девушкам любого возраста, в том числе тем, кто вырос на «Сумерках» и «Трех метрах над уровнем неба».

Автор: Михаил Моркин