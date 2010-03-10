Что смотреть в кино: «Жемчуг» с Цыгановым и Ходченковой, Джеки Чан против крипты, реставрация советского хоррора

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут почти болливудский мюзикл «Жемчуг», семейная авантюра «Марсупилами. Пушистый круиз», гонконгский боевик с Джеки Чаном и Тони Люн Ка-Фаем «Охота за тенью», костюмная драма «Лекарь 2: Наследие Авиценны», душевный ромком из Башкортостана «Мой парень, манекен» и мексиканские найденные пленки «Инферно». В повторном прокате — знаковый отечественный хоррор «Прикосновение».

Главные премьеры

Драмеди из конкурса «Окна в Европу — 2025». Богатый чиновник-трудоголик Роман Мухин (Евгений Цыганов) решает взять в семью сироту из подшефного детдома в Ханты-Мансийске, чтобы впечатлить начальство. Его скучающая и невротичная жена Елена (Светлана Ходченкова) соглашается в надежде, что это укрепит лишенный страсти брак. Выбор Мухиных падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева), воспитанную бабушкой и помешанную на индийском кино. Однако пополнение становится для семьи настоящим испытанием на прочность. В режиссерском кресле — Тина Баркалая («Сказки Гофмана»), которая продолжает объединять волшебство и реальность. Зрителей ждут нотки магического реализма и, разумеется, индийские танцы. Помимо Цыганова и Ходченковой, их исполняют Сергей Гилёв и Ирина Пегова. На 20% это болливудский краудплизер, на 80% — анемично-разговорная мелодрама о семейном кризисе неприятных персонажей, живущих в холодных интерьерах.

Мексиканский хоррор, спродюсированный Blumhouse Productions, где обычно знают толк в недорогих, но эффектных ужасах («Черный телефон», «М3ГАН», «Пять ночей с Фредди»). Карла (Карла Коронадо) переезжает в роскошный дом посреди Мехико, где прежние жильцы якобы сталкивались с паранормальной активностью. Вместе с подругой Сэм (Хулия Макео) она решает заснять призраков на камеру, чтобы раскрутить мистический видеоблог, но сталкивается с настоящей потусторонней жутью. Тандем дебютантов Лекуона, брата с сестрой, работает в классическом стиле раннего Blumhouse, снимая мистическое мокьюментари в замкнутом пространстве и с минимумом действующих лиц.

Продолжение немецкой костюмной драмы по роману Ноя Гордона, вышедшей 13 лет назад. Роб Коул — юный англичанин, который решил в совершенстве освоить медицину, поскольку его мама умерла мучительной смертью от заворота кишок. В XI веке он скитается по Ближнему Востоку, чтобы стать учеником знаменитого лекаря Авиценны (Бен Кингсли). В сиквеле Роб возвращается из Персии в Англию, чтобы помогать людям, но оказывается втянут в дворцовые интриги. Одновременно король просит его вылечить ментальный недуг дочери, и Коул начинает исследовать психологию. К главной роли вернулся Том Пэйн из «Блудного сына». Также в фильме снялись Эйдан Гиллен, Лиам Каннингэм, Оуэн Тил, Эмили Кокс, Аня Роуз Дейли.

Новая экранизация классической франко-бельгийской серии комиксов о диковинном животном марсупилами. 13 лет назад о нем уже выходил фильм «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» Алена Шаба, но «Пушистый круз» не сиквел, а своего рода перезапуск. Из общего у них только обаятельный зверек и Жамель Деббуз в роли опытного ветеринара Паблито Камарона. Теперь марсупилами устраивает переполох на круизном лайнере, на котором путешествует с семьей Давид (Филипп Лашо). Согласившись доставить загадочный груз, Давид зовет с собой бывшую супругу и сына, не подозревая, что везет редчайший вид, за которым охотятся все браконьеры мира. Исполнивший главную роль комик Лашо снимался и снимал такие франшизы, как «SuperАлиби», «SuperКопы» и «SuperНянь».

Фолк-ромком из Башкортостана, игровой дебют Дмитрия Николенко, продюсировавшего «Нелегала» Дмитрия Давыдова и снимавшего документальное кино про МХАТ и «Будущее». В Уфе художница Вика (Анастасия Панова) помогает подруге с оформлением магазинчика башкирских сувениров ко Дню города. Обнаружив древнюю сарматскую маску, она надевает ее на манекен, а тот оборачивается сыном бизнесмена Радмиром (Денис Никитин), пропавшим год назад. Никто, кроме девушки, его не видит, а расколдовать его не так просто, так как молодой человек снова превращается в манекен, когда заходит солнце или когда он пытается покинуть торговый центр. На фестивале «Новое движение» фильм отметили призом прокатной компании «Атмосфера кино», а критики сравнивают «Моего парня» с «Ночью в музее» и душевными работами Ивана Соснина.

Шестой совместный фильм Джеки Чана и Тони Люна Ка-Фая, впервые встретившихся на «Острове огня». Вольный ремейк гонконгского «Ока небесного» снял Ларри Ян, заявивший о себе «Кунг-фу жеребцом». В Макао банда высокотехнологичных воров крадет ключ от криптокошелька на 10 млн гонконгских долларов. К расследованию привлекают вышедшего на пенсию детектива Вон Так-Чуна (Чан), который среди прочих будет обучать дочь покойного напарника Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн из «Землетрясения»). Тони Люн частично повторил свою роль из оригинального фильма — хитроумного преступника, за которым полиция гоняется уже несколько десятилетий.

Перевыпуск

Мистический триллер 1992 года Альберта Мкртчяна, который нередко называют самым страшным фильмом в истории российского кино. Мрачная картина, пронизанная эстетикой 1990-х, стала важной точкой отсчета для отечественного хоррора и обрела культовый статус не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. По атмосфере ее сравнивают с японским «Звонком». Фильм возвращается на большой экран в новой 4К-реставрации, выполненной с 35-миллиметровой пленки. В обновленную версию вошли ранее не публиковавшиеся материалы.

Спецпоказы

12 марта в 19:40 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

12 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (звезда «Нарко» Вагнер Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен узнать, что случилось с его матерью, чье имя он пытается найти в местных архивах. Любимчик Канн, бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь», взявшим «Оскар» как лучший международный фильм, продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей, и свойства исторической памяти. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма. Четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм. В Москве после показа пройдет онлайн-обсуждение с оператором фильма Евгенией Александровой. В Краснодаре фильм представит и обсудит со зрителями киновед Кира Кац.

«Варда/Трюффо: После новой волны»

C 13 по 15 марта в киноцентре «Октябрь» (Москва)

C 13 по 15 марта на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

C 13 по 15 марта в кинотеатре «Победа» (Новосибирск)

C 13 по 15 марта в Ельцин Центре (Екатеринбург)

Проект «КАРО/АРТ» совместно с кинопрокатными компаниями Vereteno и RWV FILM продолжает мини-ретроспективу фильмов двух важных авторов французской новой волны. С 13 по 15 марта можно будет увидеть ленты Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», «Соседка» и «Последнее метро». Все показы будут сопровождаться разговорами с киноведами, кинокритиками, культурологами и специально приглашенными экспертами. Сеансы также пройдут в других городах России. Полное расписание доступно здесь.

Всё еще в прокате

Надя (Карина Разумовская) — хирург-оториноларинголог, которая помогает людям слышать, видеть и чувствовать. Однако к 40 годам она осознаёт, что сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, Наде предстоит пройти шесть уроков нежности — своего рода курс повышения квалификации в собственной жизни. Фильм по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Режиссером стал Иван Китаев, работавший над «Бывшими». На втором плане — Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич. В числе ближайших референсов авторы называют «Дневник Бриджит Джонс».

Подробнее о фильме:

Черная комедия студии А24 и Джона Паттона Форда, автора инди-триллера «Преступница Эмили». Синий воротничок Беккет Редфеллоу (Глен Пауэлл) задумывает дерзко и изобретательно убить избалованных родственников-богачей, чтобы получить наследство размером в 28 млрд долларов, которого его маму лишили из-за его рождения. В основу фильма легла британская комедия 1949 года «Добрые сердца и короны». Частью актерского ансамбля стали Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик, Билл Кэмп и Рафф Лоу. Критики кино не оценили: на Rotten Tomatoes рейтинг составляет всего 46%. Авторы пишут, что комедия вышла беззубой, несмешной и нелогичной.

Подробнее о фильме:

Комедийный альманах, состоящий из пяти новелл, где все происходит в один день, 8 марта, но в разных уголках страны — от Калининграда до Красноярска. В числе режиссеров — Анна Кузнецова («Дыши», «Каникулы»), Владислав Иконников («Кибер-Иван») и Юрий Коробейников (оператор «Слова пацана»). В центре сюжета — обычные люди, которые попали в необычные, но судьбоносные ситуации. Трейлер обещает «романтические признания, смешные недоразумения и трогательные моменты». В касте — Гоша Куценко, Слава Копейкин, Елена Яковлева, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Алексей Серебряков, Ярослав Могильников, Александра Бабаскина, певица Seville из группы Artik & Asti, комикесса Варвара Щербакова и покойный Николай Коляда. В случае успеха «Тюльпаны» вслед за «Елками» станут ежегодной традицией.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

Продолжение семейной фэнтези-комедии от кинокомпании братьев Андреасян. К уже знакомым персонажам присоединится Тихоня (говорит она голосом Полины Гагариной), а ее появление запустит череду волшебных и опасных событий. На этот раз Кузе и компании придется защищать мир от Кощея в исполнении Ивана Охлобыстина.

Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».

Монохромный дебют актрисы Сони Райзман. По сюжету бывшие однокурсники, учившиеся в одной актерской мастерской, преодолевают бытовые трудности, чтобы вечером встретиться в баре и проводить их друга Сашу, покидающего Москву. В драмеди об актерах сыграли Александр Паль, Мария Карпова, Гоша Токаев, Евгений Цыганов, сама Райзман и ее супруг Руслан Братов. Премьера состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила призы за режиссуру и лучшую женскую роль. В конце 2025-го «Картины» также возглавили топ-35 лучших российских фильмов года по версии кураторов, фестивальных отборщиков, киноведов и кинокритиков. Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве одновременно напоминает и советское оттепельное кино, и американский мамблкор.

Подробнее о фильме:

Американская актриса Джоди Фостер в третий раз появляется в фильме на французском языке. В черной комедии Ребекки Злотовски она сыграла психоаналитика, чья клиентка покончила жизнь самоубийством, и героиня убеждена, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем она начинает собственное расследование. Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из «Частной жизни» необязательное, но приятное кино. Да и не каждый день можно увидеть Джоди Фостер, говорящую по-французски.

Автор: Михаил Моркин