Как мы полюбили Глена Пауэлла — звезду ромкомов, боевиков и соавтора Линклейтера

Пауэллу показалось, что перед ним очень кинематографичная история, в которой герой не только делает благое дело, но и параллельно испытывает кризис идентичности, ведь он вынужден снова и снова притворяться кем-то новым, чтобы избежать разоблачения. Получив от Линклейтера одобрение, Пауэлл взялся за дело. Вместе они копнули глубже, поискали подробности о жизни Джонсона и написали свою историю, где правда соседствует с не менее лихим вымыслом. «Я не киллер» стал идеальным воплощением интересов Пауэлла: с одной стороны, это триллер, в котором есть сильный мужской персонаж и, несмотря на название, даже убийства, а с другой — настоящий ромком с жаркими сценами и живыми отношениями. Именно здесь Глен проявил себя как многогранный актер, готовый к любым образам. Его неприметный в обычной жизни герой — скромный преподаватель техасского колледжа — ловко меняет парики и костюмы, становясь то загадочным сердцеедом в кожаной куртке, то утонченным рыжеволосым художником, относящимся к преступлениям как к искусству, то острым на язык татуированным хулиганом. Для каждого заказчика — свой идеальный киллер! «Я не киллер» можно рассматривать не просто как фильм, но и как расширенный актерский шоурил, настолько широк тут выразительный диапазон Пауэлла.

Глен Пауэлл с родителями на премьере фильма «Я не киллер»