Как мы полюбили Глена Пауэлла — звезду ромкомов, боевиков и соавтора Линклейтера

В выпускном альбоме Глена Пауэлла можно найти подпись «будущая кинозвезда». Он пронес этот статус через года и только достигнув 35-летия наконец смог избавиться от приставки «будущая», превратившись в одного из самых востребованных актеров Голливуда. Пауэлл покорил всех: любителей романтических комедий, суровых боевиков да и просто пользователей социальных сетей (фотографии актера с псом Брискетом собирают сотни тысяч лайков). Разбираемся, какой путь проделала звезда фильмов «Смерч 2», «Топ Ган: Мэверик», «Я не киллер» и «Кто угодно, кроме тебя».
Зеленый флаг! У Пауэлла идеальные отношения с семьей
Глен Пауэлл родился 21 октября 1988 года в техасском городе Остин. Он стал вторым ребенком в семье Глена Пауэлла-старшего и его жены Сидни. Сестры Глена, Лорен и Лесли, с детства привили мальчику любовь к романтическим комедиям, он и сейчас испытывает к жанру искреннюю симпатию, видя в нем большой терапевтический потенциал.
Но кинокарьера Пауэлла началась не с историй про любовь. В пятилетнем возрасте маленький Глен отправился вместе с отцом на показ «Парка Юрского периода». Фильм стал для будущего актера эталонным: после первого просмотра он еще не раз возвращался в кинозал, чтобы повторить опыт, а спустя несколько лет и вовсе стал снимать собственные научно-фантастические фильмы (Спилберг вообще часто становится невольным учителем для кинематографистов; например, его «Челюсти» убедили 12-летнего Стивена Содерберга посвятить себя режиссуре, а «Инопланетянин» вдохновил братьев Даффер на «Очень странные дела»). «Я не знал, стану ли я сценаристом, актером, продюсером или продюсером. Я просто понимал, что хочу быть в этой сфере», — рассказывал Пауэлл в одном из интервью.
Кино было везде. В школе будущий актер зачитывал свои сценарии, на улице снимал первые короткометражные фильмы, а дома показывал родственникам и друзьям отснятые сцены. Родители видели огонек в глазах сына и поддерживали его начинания. Вскоре они отправили Глена на курсы актерского мастерства в местном музыкальном театре. В 14 лет он неожиданно прошел кастинг в третью часть «Детей шпионов» (2003) и встретился на съемочной площадке с Антонио Бандерасом, Сальмой Хайек и Сильвестром Сталлоне. Пауэлл сыграл маленькую роль «мальчика с длинными пальцами» (именно так актер указан в титрах). Он встречает Джуни (Дэрил Сабара) на первом уровне игры и предлагает принять участие в соревновании «Роботобой» против Деметры (Кортни Джайнс). Познакомившись с голливудскими звездами, Глен Пауэлл окончательно определился с профессией.
Несмотря на возраст и популярность, Пауэлл и сейчас продолжает разделять успехи с родителями, очаровывая этим как коллег по цеху, так и многочисленных поклонников. Актер частенько приводит маму и отца на площадку, делится с ними новостями со съемок и результатами кастингов. Стремление поддерживать теплые отношения взаимно: однажды отправившиеся в отпуск Пауэлл-старший и Сидни около часа провели на шоссе у границы США и Канады, чтобы не пропустить из-за отсутствия сотовой связи звонок сына и первыми узнать, получил ли он роль в блокбастере «Топ Ган: Мэверик».
Написал письмо Сильвестру Сталлоне, чтобы стать как Том Круз
После «Детей шпионов» Пауэлл снялся в «Нации фастфуда» (2006) Ричарда Линклейтера (небольшая роль приятеля героя Пола Дано) и в «Больших спорщиках» (2007) Дензела Вашингтона в качестве участника студенческих дебатов (он появляется только в финале). В 2007 году актер поступил в Техасский университет на исторический факультет, чтобы порадовать родителей высшим образованием, но именно тогда Пауэлла заметил легендарный голливудский агент Эд Лимато, представлявший Мэла Гибсона, Мишель Пфайффер, Николаса Кейджа, Ричарда Гира и Дензела Вашингтона.
Лимато посоветовал Пауэллу переехать в Лос-Анджелес, поэтому учебу было решено отложить, актер возвращается к получению степени только сейчас и планирует окончить университет к 2025 году. К сожалению, с Лимато Глен проработал лишь без малого три года. В 2010 году агент скоропостижно скончался, а Пауэлл был вынужден плыть против бурного голливудского течения уже самостоятельно. В следующие несколько лет актер снимался лишь в малоизвестных фильмах и сериалах, даже в блокбастере Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) он появился только в небольшой роли трейдера. Именно так, без имени, он и фигурирует в титрах.
«И тогда я решил: стану самым сильным ублюдком на свете».
В списке актеров, которых Глен считает примерами для подражания, можно найти Тома Круза, Антонио Бандераса, Харрисона Форда, Арнольда Шварценеггера, Мэла Гибсона, Курта Рассела и не только. В общем, звезд боевиков, приключенческих лент и горячих сердцеедов. Намного позже, после совместной работы над «Топ Ган: Мэверик» (2022), Круз спросил у Пауэлла, какой тот видит свою актерскую карьеру. Глен ответил, что пытается стать таким же, как Круз: искать не великие роли, а великие проекты, в которых есть где развернуться. Для Пауэлла это не просто слова. Однажды, чтобы приблизиться к кумирам, актер написал Сильвестру Сталлоне с просьбой взять его в «Неудержимые» — достаточно крупный проект для тогда еще юного Пауэлла. «Я готовился к этой роли всю жизнь», — написал Пауэлл в письме к Слаю и, к огромному удивлению, получил положительный ответ. В итоге он сыграл компьютерного гения и адреналинового наркомана Торна в третьей части франшизы.
Актер признавался, что ему «всегда нравились мужественные персонажи, которые с готовностью принимали удар, вставали, истекали кровью, но продолжали сражаться», поэтому неудивительно, что и сам Пауэлл часто берется за похожие роли. Такими были лейтенант Томас Дж. Хаднер в «Двойной петле» и Джейк Сересин в «Топ Ган: Мэверик». Кстати, боевик Джозефа Косински стал первым фильмом в череде так называемых перезапусков Пауэлла. Зрители и критики с восторгом приняли приключенческий боевик; сейчас уже стало общим местом мнение, что продолжение культового «Лучшего стрелка» буквально вытащило Голливуд из лап пандемийного морока. Другими поворотными точками для Пауэлла стали романтическая комедия «Подстава» (2018) и продолжение культового фильма-катастрофы «Смерч 2» (2024).
Вернул ромкомам былое величие и завел очаровательного пса
На заре карьеры Глен Пауэлл работал с известной голливудской продюсеркой Линдой Обст, во многом благодаря которой у нас есть «Танец-вспышка» (1983) и «Неспящие в Сиэтле» (1993). Он начинал как стажер, но позже был повышен до должности отборщика сценариев. Пауэлл прочитал несчетное количество романтических комедий и спустя время научился с первых страниц определять потенциальный успех материала.
«Тогда я посмотрел в зеркало и сказал: „Я знаю, что ты любишь кино, и я думаю, что у тебя хорошее чутье, но, может, ты не актер“».
Однажды до Пауэлла дошли слухи о разработке ромкома от Netflix под названием «Подстава». По сюжету помощница главной редакторки спортивного журнала, Харпер (ее сыграла Зои Дойч), встречает ассистента венчурного инвестора Чарли, и у пары рождается неожиданная идея — познакомить начальников, чтобы они влюбились и забыли о работе. Вскоре выясняется, что процесс сопряжен с рядом трудностей, а Харпер и Чарли, кажется, сами начинают испытывать симпатию друг к другу. Пауэллу пришлось сильно постараться, чтобы убедить продюсеров, что он подходит на роль, но игра стоила свеч: «Подстава» получила шквал положительных отзывов, а критики объявили ромком едва ли не спасением Netflix, мол, наконец-то у стриминга получился действительно хороший фильм на фоне других блеклых полнометражных оригинальных проектов сервиса.
В 2023 году Пауэлл повторил и умножил успех «Подставы», когда на экраны вышел фильм «Кто угодно, кроме тебя», где он снялся со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Актеры сыграли Би и Бена, вынужденных терпеть присутствие друг друга из-за свадьбы близких друзей. В основе сюжета о врагах, превратившихся в любовников, — пьеса «Много шума из ничего» Шекспира. Фильм стал самой кассовой экранизацией британского драматурга, даже смешанные отзывы критиков и взрослый рейтинг R не помешали ему стать хитом, собрав в прокате 220 миллионов при бюджете в 25 млн долларов.
Пауэлл искренне считает, что любовь — это одна из важнейших ценностей в жизни. «Если бы у меня было то, что есть у моих родителей, я был бы очень-очень счастлив», — признается актер. Но пока единственное живое существо, с которым он делит горе и радость, — это пес Брискет, появившийся у актера во время съемок «Смерча 2». Пауэлл забрал собаку из фонда Labelle сразу после расставания с моделью Джиджи Пэрис. Он тяжело переживал разрыв, а Брискет оказал неоценимую поддержку не только актеру, но и всей съемочной группе, потому что регулярно присутствовал на площадке. Пес также посещает важные мероприятия вместе с Пауэллом. Например, совсем недавно Брискет был замечен на красной ковровой дорожке во время пресс-конференции по случаю премьеры «Смерча 2» в Лос-Анджелесе.
Харизма Пауэлла покорила немало сердец и даже сделала его частью нового зумерского тренда этого лета «hot rodent boyfriend» — того самого, где уже почивают на лаврах как минимум Джош О'Коннор, Майк Файст и Джереми Аллен Уайт из-за своей привлекательной схожести с милейшими грызунами. Тренд пришел на смену популярному в прошлом году обсуждению феномена «golden retriever boyfriend» — мужчин с добрым мягким характером, которые не стесняются своих эмоций и часто с сомнением относятся к чрезмерно энергичному поведению окружающих. Тогда в список вошли Райан Гослинг, Трэвис Келси и Том Холланд.
Не только актер, но и сценарист
В 2023 году на Венецианском кинофестивале состоялась премьера криминальной комедии Ричарда Линклейтера «Я не киллер», в которой Пауэлл не только сыграл главную роль, но и стал соавтором сценария.
Идея родилась во время пандемии. Пауэлл прочитал заметку журналиста Скипа Холландсворта в журнале Texas Monthly о профессоре психологии и полицейском по имени Гэри Джонсон, который выдавал себя за киллера и привлекал заказчиков к ответственности. Но однажды к Джонсону обратилась девушка, пытающаяся договориться об убийстве мужа. Некиллер убедил незнакомку отказаться от затеи, но после встречи не смог забыть о девушке и продолжил отношения.
Пауэллу показалось, что перед ним очень кинематографичная история, в которой герой не только делает благое дело, но и параллельно испытывает кризис идентичности, ведь он вынужден снова и снова притворяться кем-то новым, чтобы избежать разоблачения. Получив от Линклейтера одобрение, Пауэлл взялся за дело. Вместе они копнули глубже, поискали подробности о жизни Джонсона и написали свою историю, где правда соседствует с не менее лихим вымыслом. «Я не киллер» стал идеальным воплощением интересов Пауэлла: с одной стороны, это триллер, в котором есть сильный мужской персонаж и, несмотря на название, даже убийства, а с другой — настоящий ромком с жаркими сценами и живыми отношениями. Именно здесь Глен проявил себя как многогранный актер, готовый к любым образам. Его неприметный в обычной жизни герой — скромный преподаватель техасского колледжа — ловко меняет парики и костюмы, становясь то загадочным сердцеедом в кожаной куртке, то утонченным рыжеволосым художником, относящимся к преступлениям как к искусству, то острым на язык татуированным хулиганом. Для каждого заказчика — свой идеальный киллер! «Я не киллер» можно рассматривать не просто как фильм, но и как расширенный актерский шоурил, настолько широк тут выразительный диапазон Пауэлла.
Что дальше
Летом 2024 года в прокат вышел долгожданный «Смерч 2». Сиквел культового боевика 1996-го о рискующих метеорологах возвращает моду на фильмы-катастрофы. Пауэлл сыграл одну из главных ролей — обаятельного охотника за торнадо, который почти никогда не снимает белую футболку и ковбойскую шляпу. И это очередной хит в копилке актера: по старту в первый уик-энд в американском прокате в 2024-м он уступает только второй части «Дюны» и продолжению «Головоломки».
На ближайшее будущее с участием актера запланирована премьера триллера «Хантингтон» (комедийный триллер, вольный ремейк британской классики «Добрые сердца и короны») и триквела «Топ Гана», где Том Круз и Глен Пауэлл вновь вернутся к своим ролям. Также впереди у Пауэлла большие, но пока абстрактные планы на совместную работу с Кристофером Ноланом, Эдгаром Райтом, Джеймсом Ганном и, как ни странно, возвращение в Техас на постоянное место жительства.
Вернуться в Остин Пауэллу посоветовал техасец Мэттью Макконахи. Он убежден, что в Голливуде легко потерять чувство реальности. «Мне хочется разделять миры. Работать в Голливуде и в то же время видеть, как живут родители, взрослеют племянники», — говорит Пауэлл. Он уже приобрел вместительный шевроле и уютный коттедж ровно в тридцати минутах езды от родителей. Брискет, разумеется, остается неотъемлемой частью всех жизней актера: пса можно встретить как на съемочной площадке в Голливуде, так и во внутреннем дворике дома в Остине.
«Я все еще считаю, что далеко не всегда работу получают лучшие из нас. Это дело случая».
Когда Пауэллу было 20 лет, он с грустью наблюдал за стремительными карьерными взлетами коллег-ровесников, упуская одну возможность за другой. Актер мечтал сыграть Капитана Америка, но не прошел кастинг. Хотел стать Ханом Соло в «Хан Соло: Звездные войны. Истории», но проиграл Олдену Эренрайку. Долгое время Пауэллу казалось, что Голливуд просто не хочет его принимать, однако это осознание не мешало двигаться вперед. «Не получилось — ладно. Значит, в следующий раз!» — повторял он после очередного неудачного прослушивания и отправлялся в офис Линды Обст, чтобы продолжить читать сценарии.
Теперь Глен Пауэлл — один из самых востребованных актеров Голливуда. Продюсеры ищут лазейки, чтобы выбить с ним встречу, зрители восхищаются внешностью, а критики сравнивают его с молодым Джорджем Клуни и Томом Крузом. Многим может показаться, что Пауэлл стремительно ворвался в Голливуд, завоевав любовь аудитории лишь симпатичным лицом и впечатляющим телосложением, но успех не был случайностью. Пауэлл долгие годы оттачивал мастерство (не только актерское, но и сценарное), чтобы проявить свою звездную силу, и хочется верить, что его сияние останется с нами надолго.
Автор: Яна Телова
Фото: Han Myung-Gu / Getty Images for Paramount Pictures, Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic, Gotham / GC Images, Presley Ann / Getty Images, Jon Kopaloff / FilmMagic