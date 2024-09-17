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Что смотреть в кино: новый «Хеллбой», боди-хоррор из Канн и экранизация Дюма

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Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят «Граф Монте-Кристо» с Пьером Нинэ и брутальный боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли, новый фильм Дмитрия Давыдова «Чума», очередная экранизация комикса «Хеллбой: Проклятие Горбуна» и классика мирового кино «Париж, Техас» Вима Вендерса. А еще пройдет два любопытных смотра — Фестиваль единственных фильмов в ГЭС-2 в Москве и Beat Weekend 2024 сразу в нескольких городах России.

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 19 сентября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

«Субстанция»

Феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа («Выжившая»), получивший приз за сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей фитнес-телепрограммы из-за гнусного босса (Деннис Куэйд). После этого женщина вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция», который позволяет ей каждую вторую неделю превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле. Станислав Зельвенский посмотрел «адский аттракцион, заливающий зрительный зал гноем и кровью», еще на фестивале и обещает приветы сатирическим ужасам 1980-х, жалящий юмор и запредельную лютость визуальных эффектов. Критики уже прочат Деми Мур первую в карьере номинацию на «Оскар».

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«Граф Монте-Кристо»

Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей прошлогодней дилогии «Три мушкетера». На Rotten Tomatoes у эпика идеальный 100%-ный рейтинг, а во Франции он стал хитом проката. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем граф Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам.

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«Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Очередной ребут франшизы про красного черта, который поставил Брайан Тейлор, соавтор «Адреналинов», «Геймера» и «Призрачного гонщика 2». В отличие от «Хеллбоев» Гильермо дель Торо, «Проклятие Горбуна» получило рейтинг R. По сюжету принц Ада (его играет Джек Кеси из сериала «Штамм») отправляется в горы Аппалачи, где сталкивается с ведьмами и слугой дьявола. Автор комиксов Майк Миньола лично приложил руку к сценарию хоррора. Увы, именно сценарий первые зрители ругают на Letterboxd больше всего. По их словам, фильм получился бессвязным и нестрашным, а сам Хеллбой неожиданно превратился во второстепенного персонажа.

«Чума»

Сын безропотного плотника начинает видеть ролевую модель в жестоком соседе, который занимается криминалом. Девятый за семь лет полнометражный фильм автора «Пугала» и «Нелегала» Дмитрия Давыдова, не похожий ни на предыдущие работы режиссера, ни на кино Республики Саха вообще. «Стильное артхаусное, стерильное, совершенно европейское ч/б», — пишет наш постоянный автор Павел Пугачёв.

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«Маме снова 17»

После похода к целительнице беременная 17-летняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже 36-летней матери-одиночки, работающей директором школы. Главную героиню в комедии положений сыграла Светлана Ходченкова, а ее сына — Олег Савостюк из «Снегиря». За режиссуру отвечала Анна Курбатова, постановщица детективной социальной драмы «Дополнительный урок». Не российский ремейк «Папе снова 17» с Мэттью Перри, хотя сюжетные пересечения очевидны.

«В тумане»

Из-за сильного тумана на 20-километровом Инчхонском мосту происходит авария с участием множества автомобилей. Службы спасения не могут быстро добраться до места происшествия, а из-за взрывов сооружение угрожает рухнуть в воду. Однако главной опасностью для застрявших на мосту людей становятся вырвавшиеся на волю собаки-убийцы, над которыми военные проводили секретные эксперименты. Смесь триллера, фильма-катастрофы и фантастики из Южной Кореи. Премьера ленты прошла вне конкурса на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Звезда «Паразитов» Ли Сон-гюн сыграл здесь одну из последних ролей в карьере, а оператором выступил Хон Гён-пхё, постоянный соратник Пон Джун-хо.

«Зачетная принцесса»

Немецкое фэнтези про молодую и неудачливую блогершу Шанталь, которую через волшебное зеркало засасывает в сказочный мир, где она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента. Спин-офф комедийной трилогии «Зачетный препод», над которым также работал режиссер и сценарист Бора Дагтекин. Йелла Хаазе вернулась к роли заводилы Шанталь Акерманн.

Повторный прокат

«Париж, Техас»

Немой бродяга, скитавшийся по пустыне четыре года, отправляется с сыном на поиски его матери. Красивейшее роуд-муви Вима Вендерса, получившее «Золотую пальмовую ветвь». Обновленная 4К-реставрация выйдет в прокат в честь 40-летия фильма.

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«Ужасающий»

Первая часть культовой микробюджетной слэшер-франшизы про клоуна-маньяка Арта, ужасающую смесь Пеннивайза и Фредди Крюгера. Фильм обошелся всего в 35 000 долларов, но завоевал фанатов своей лютостью и породил еще более отбитый сиквел, который тоже впервые покажут в российском прокате с 3 октября. На подходе и свежая третья часть — она выйдет в российский прокат 10 октября.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«Джанго»

21 сентября в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

21 сентября в 18:00 в киноцентре «Каро Галерея» (Краснодар)

Ветеран Гражданской войны, таскающий за собой на веревке гроб с секретом, бросает вызов мексиканским бандитам и американским расистам. Культовый спагетти-вестерн Серджио Корбуччи, поразивший Тарантино своей жестокостью. В московском «Октябре» фильм представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

«Хорошенькая»

20 сентября в 19:30 в Доме культуры «ГЭС-2» (Москва)

В Доме культуры «ГЭС-2» пройдет Фестиваль единственных фильмов. Его откроет американский хит международных смотров — о взрослении на фоне Гудзона и Катскильских гор. Это первый и пока единственный фильм Индии Дональдсон, дочери режиссера Роджера Дональдсона («Ограбление на Бейкер-стрит»). Среди других участников программы — «Потерянный» Петера Лорре, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова, «Аталанта» Жана Виго, «Ласточка» Малики Мухамеджан, «Слон сидит спокойно» Ху Бо и другие дебюты. Показы дополняет просветительская программа, куратором которой стал киновед Наум Клейман.

«Без фильтров»

19 сентября в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

22 сентября в 18:00 в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)

В рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2024 зрителям покажут фильм о легендарном хронисте Нью-Йорка, фотографе Джеймсе Хэмилтоне, спродюсированный его фанатом Уэсом Андерсоном. Смотр проходит в более чем двадцати городах России, но два особенных спецпоказа состоятся в Санкт-Петербурге. 19 сентября на «Ленфильме» док представит петербургский фотограф Сергей Гурин, последователь ленинградской классической школы пленочной фотографии. А после показа 22 сентября в «Авроре» состоится дискуссия «Под кожу реальности», в которой примут участие фотограф и хроникер Санкт-Петербурга Павел Даиси и документальный фотограф Владимир Троян.

Всё еще в прокате

«Ненасытные люди»

Полицейский-новичок (Химеш Патель) в первый день работы случайно убивает хозяйку дома, приехав на вызов. Тем временем его напарник (Джозеф Гордон-Левитт) находит в жилище миллион долларов и предлагает коллеге замести следы и поделить куш. Вскоре выясняется, что женщину должен был убить колумбийский киллер, для которого ее муж-богач и оставил наличку. Криминальная комедия в духе братьев Коэн от режиссера инди-вестерна «Старый Генри» Потси Пончироли.

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«Планета Джанет»

Тихая драма о взрослении от студии А24, отметившейся в этом жанре фильмами «Леди Бёрд», «Середина 90-х» и «Восьмой класс». Смышленая 11-летняя девочка и ее чудная и несчастная мама-иглотерапевтка Джанет живут в лесном домике в Массачусетсе начала 1990-х. Интровертное задумчивое кино в духе раннего Ноа Баумбака, Келли Райхардт и Майка Миллса.

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«Мой Марчелло»

Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни, перевоплощается в своего отца, заставляя всех поверить, что тот восстал из мертвых. Комедия Кристофа Оноре про актеров.

Автор: Михаил Моркин

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Маша подозревает, что ее новая няня — мошенница. Комедия с Равшаной Курковой о преимуществах умного дома
В главных ролях:Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов
Режиссер:Василий Свиридов
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