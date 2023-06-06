«Три мушкетера: Миледи» — политический триллер с интригами в традициях «Игры престолов»

8 февраля в российский прокат вышла «Миледи» — вторая часть французской дилогии «Три мушкетера» (первую уже можно посмотреть на Кинопоиске). Рассказываем о фильме, его отличиях от первоисточника и о причинах ознакомиться с новой версией приключений отважного гасконца и его бравых друзей.
Что это
«Д’Артаньян» и «Миледи» — первая французская экранизация «Трех мушкетеров» за шестьдесят с лишним лет. Правда, называть дилогию полностью французской некорректно: над ее производством также работали студии из Германии, Бельгии и Испании.
Продюсеры фильма с самого начала собирались поделить книгу на две части. Дмитрий Рассам планировал превратить премьеру в настоящее кинособытие, способное потягаться с американскими франшизами, поэтому ни на чем не экономил — бюджет каждой части составил 36 млн евро.
Обе части снимались друг за другом на натуре с минимальным использованием компьютерной графики (к ее использованию прибегали только для того, чтобы затереть попавшие в кадр современные здания, машины и линии электропередач).
Постановщиком обеих частей выступил режиссер Мартен Бурболон («Эйфель», «Развод по-французски»). Бурбулон загорелся идеей снять динамичный триллер, «действие которого разворачивается в жестоком мире», а среди источников вдохновения он называл «Дуэлянтов» и «Гладиатора» Ридли Скотта и «В поисках утраченного ковчега» Стивена Спилберга.
Что было в первой части
Гасконский дворянин Шарль д’Артаньян направляется в Париж, чтобы присоединиться к королевским мушкетерам. По дороге он пытается спасти благородную даму от похищения и едва не погибает. Добравшись до столицы, он замечает в окно одного из нападавших и пускается в погоню. По дороге д’Артаньян ненароком оскорбляет трех разных людей и получает три вызова на дуэль.
Прибыв на место дуэли, д’Артаньян понимает, что его соперники — королевские мушкетеры Атос, Портос и Арамис. После того как прибывшие гвардейцы кардинала пытаются арестовать всю четверку за незаконную дуэль, д’Артаньян присоединяется к мушкетерам и помогает им одолеть гвардейцев, заработав в процессе уважение своих новых друзей. Д’Артаньян находит себе жилье в столице и пытается завести отношения со своей соседкой, королевской фрейлиной Констанцией Бонасье.
Французский король Людовик дарит своей жене Анне бриллиантовые подвески, но королева, в свою очередь, отдает их своему любовнику, английскому герцогу Бэкингему. Прослышав об интрижке жены, Людовик требует, чтобы Анна надела его подарок на свадьбу его брата Гастона. Констанция посылает д’Артаньяна в Англию, туда же направляется миледи де Винтер, шпионка кардинала де Ришелье, возглавлявшая ту самую банду похитителей, которые едва не прикончили шевалье в начале фильма.
Миледи удается выкрасть подвески у Бэкингема, но д’Артаньян бросается в погоню и настигает воровку у края обрыва. Спасаясь от ареста, миледи прыгает со скалы, однако подвески остаются у бравого гасконца, которому удается передать их королеве перед самой свадьбой.
Брат короля Гастон пытается уговорить Людовика пойти войной на последний оплот повстанцев-протестантов — город Ла-Рошель. Людовик, памятуя о печальных последствиях религиозных войн своих предшественников, отказывается. Однако на свадьбе Гастона повстанцы пытаются убить короля. Д’Артаньян и три мушкетера успевают спасти монарха, но теперь у Людовика не остается выбора, и он приказывает готовиться к войне.
Первая часть заканчивается клиффхэнгером: Констанция случайно подслушивает, как кардинал клянется кому-то в верности и обещает корону. Фрейлине не удается ускользнуть незамеченной, и на пути домой девушку похищают. Д’Артаньян слышит крики возлюбленной и спешит на помощь, но карета с похитителями уже уезжает прочь. Подкравшийся сзади Рошфор оглушает гасконца и склоняется над его бездыханным телом.
Вторая часть начинается на том же месте, где закончилась первая. Д’Артаньян приходит в себя в тесном ящике, напоминающем гроб, — его везут в поместье графа де Шале, ярого католика, который оказывается одним из заговорщиков. Рошфор намеревается основательно допросить д’Артаньяна, но молодому мушкетеру удается сбежать и даже взять в заложники владельца поместья. Рассчитывая освободить Констанцию, шевалье направляется в темницы, но обнаруживает там… пережившую падение с утеса миледи. Д’Артаньян помогает шпионке бежать, и они вдвоем скрываются в лесу от погони. Тем временем страна готовится к войне, французская армия под командованием брата короля Гастона выдвигается к Ла-Рошели.
Насколько точно фильм соответствует первоисточнику
Как и большинство экранизаций «Трех мушкетеров», фильм обращается с романом вольно. На первый взгляд, все основные элементы сюжета (три дуэли в день знакомства, охота за подвесками королевы, осада Ла-Рошели) перенесены на экран с максимальной точностью, но сценаристы Матьё Делапорт и Александр де ла Пательер все равно внесли довольно много правок: переписали судьбу одних персонажей, изменили мотивы других и перетасовали причинно-следственные связи между событиями.
Более того, Делапорт и де ла Пательер добавили в повествование много новых деталей и целые сюжетные линии, отсутствовавшие в романе. У Арамиса, например, появилась беременная сестра-монахиня (она ушла в монастырь, после того как забеременела), а у Атоса — брат, повстанец-протестант.
Совершенно новыми красками заиграла линия д’Артаньяна и Констанции. Согласно книге, фрейлина старше своего ухажера, гасконец добивается ее едва ли не силой при полном равнодушии со сторону девушки, а их отношения — самый настоящий адюльтер, ведь у госпожи Бонасье есть муж — верный слуга кардинала, мелкий лавочник, по первому же приказанию своего господина отдавший жену в руки головорезов Рошфора. В версии Делапорта и де ла Пательера Констанция моложе и гораздо активнее, она не замужем, а их отношения с гасконцем строятся на взаимном уважении. И если по книгам гасконец обманом проникает к миледи в покои, то д’Артаньян в исполнении Франсуа Сивиля ради Констанции умудряется сопротивляться агрессивным попыткам соблазнения самой Евы Грин.
Другие изменения довольно серьезно меняют историю. В книгах нет ни сюжетной линии с арестом Атоса по обвинению в убийстве королевской фрейлины с его последующим освобождением братом-протестантом, ни сцены с покушением на короля в соборе, ни похищения д’Артаньяна и его последующего бегства из имения графа де Шале. Смысл таких изменений, конечно, понятен: благодаря им фильм превращается в динамичный и напряженный триллер с политическими интригами в лучших традициях «Игры престолов».
Кто есть кто
- Франсуа Сивиль — Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян.
- Венсан Кассель — Атос д’Отвиль, граф де ла Фер.
- Пио Мармай — Исаак дю Валлон де Брасье де Пьерфон, для друзей Портос.
- Ромен Дюрис — Рене д’Эрбле, для друзей Арамис.
- Ева Грин — миледи де Винтер, бывшая жена Атоса и действующая шпионка кардинала.
- Лина Кудри — Констанция Бонасье, фрейлина королевы Анны и возлюбленная д’Артаньяна.
- Марк Барбе — де Тревиль, капитан королевских мушкетеров.
- Эрик Руф — кардинал Ришелье.
- Луи Гаррель — Людовик XIII, король Франции.
- Вики Крипс — Анна Австрийская, королева Франции, жена Людовика и любовница герцога Бэкингема.
- Жульен Фрисон — принц Гастон, герцог Орлеанский, младший брат короля и наследник престола до тех пор, пока у короля нет своих детей.
- Джейкоб Форчун-Ллойд — Джордж Вильерс, герцог Бэкингем, первый министр английского короля и любовник французской королевы.
И как это выглядит
Без лишних приукрас. Верный своему слову снять «реалистичный триллер в жестоком мире», Бурбулон показывает максимально приземленную картинку. Его XVII век — грязное, жестокое и неприветливое место, а его мушкетеры отказались от чистеньких синих или голубых плащей в пользу более практичных камзолов. Это в принципе нельзя даже назвать инновацией — в схожем стиле были сняты и «Мушкетеры» от BBC. Но у Бурбулона Атос и все остальные хотя бы помнят, что мушкетеры — это в первую очередь стрелки, и их основное оружие все-таки не шпага, а мушкет.
Бодро. Что первый, что второй фильм смотрятся на одном дыхании. Это действительно современный и динамичный триллер с погонями, драками, интригами и предательствами. Экшен, конечно, не съедает все экранное время, но, даже когда драки и дуэли сменяются более мирными сценами, темп повествования не провисает.
Персонажи очень колоритные. У Венсана Касселя получился довольно унылый (и, наверное, это даже по канону) Атос, а вот остальные персонажи вышли удачно. Франсуа Сивиль мечтал сыграть д’Артаньяна с пяти лет. Он явно полностью перевоплотился в своего героя и наслаждался каждой минутой на съемочной площадке. Еве Грин идеально подходит роль роковой женщины, Арамис и Портос получили лучшие диалоги, а де Тревиль показывает, что он не просто кабинетный служака, возглавив вылазку в Ла-Рошель. На раскрытие персонажей хорошо работают и придуманные сценаристами сцены из личной жизни мушкетеров, например с сыном Атоса или сестрой Арамиса. Ну и наконец, миледи показана не безжалостной и коварной соблазнительницей и убийцей, а сложным и глубоким персонажем, под внешней броней которой скрывается сломленная и несчастная душа.
Во втором фильме больше размах. Первая часть в сравнении со второй выглядит камерно. «Миледи» же — полноценный военный фильм с присущим ему масштабом вроде сцены с осадой Ла-Рошели, штурма бастиона или сражения с английским флотом. Причем во втором фильме стала лучше картинка: если в «Д’Артаньяне» страдающая трясучкой камера норовила забраться в самый центр действия и показать его с максимально неудачных ракурсов, то в «Миледи» в сценах драк уже можно что-то разобрать.
Не все идеи сценаристов удачны. В первом фильме и в начале второго сценаристы постарались максимально запутать зрителя, заставив его сомневаться в мотивах большинства персонажей. Преследует ли кардинал собственные цели или же он заботится о судьбе Франции? Брат короля — дурачок или очень опасен? Шпионка ли миледи или верная слуга короны? Но, по мере того как сюжет приближается к финалу и все персонажи сбрасывают маски, их прошлые поступки теряют всякий смысл и перестают поддаваться логике. Ну и за то, как во втором фильме сценаристы обошлись с Констанцией, тысяча мелких служителей ада уже подготовила этим канальям отдельный котел. Впрочем, госпоже Бонасье и по книге совсем не повезло.
Автор: Алексей Ионов