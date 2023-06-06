«Три мушкетера: Миледи» — политический триллер с интригами в традициях «Игры престолов»

Персонажи очень колоритные. У Венсана Касселя получился довольно унылый (и, наверное, это даже по канону) Атос, а вот остальные персонажи вышли удачно. Франсуа Сивиль мечтал сыграть д’Артаньяна с пяти лет. Он явно полностью перевоплотился в своего героя и наслаждался каждой минутой на съемочной площадке. Еве Грин идеально подходит роль роковой женщины, Арамис и Портос получили лучшие диалоги, а де Тревиль показывает, что он не просто кабинетный служака, возглавив вылазку в Ла-Рошель. На раскрытие персонажей хорошо работают и придуманные сценаристами сцены из личной жизни мушкетеров, например с сыном Атоса или сестрой Арамиса. Ну и наконец, миледи показана не безжалостной и коварной соблазнительницей и убийцей, а сложным и глубоким персонажем, под внешней броней которой скрывается сломленная и несчастная душа.