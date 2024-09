Топ-10 фильмов в американском прокате (на 13–15 сентября)

1. «Битлджус Битлджус» — 51,3 млн долларов

2. «Не говори никому» — 11,3 млн долларов

3. «Я расист?» — 4,5 млн долларов

4. «Дэдпул и Росомаха» — 3,8 млн долларов

5. «Рейган» — 2,9 млн долларов

6. «Игра киллера» — 2,6 млн долларов

7. «Чужой: Ромул» — 2,3 млн долларов

8. «Все закончится на нас» — 2 млн долларов

9. The Forge — 2 млн долларов

10. God’s Not Dead: In God We Trust — 1,4 млн долларов