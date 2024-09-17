«Лунтик» остается на первой строчке с большим отрывом, крупных новинок в российском прокате пока не предвидится, а в США лидирует новый «Битлджус». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

На фоне затишья в российском прокате лидерство с легкостью сохраняет анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой». Релиз пополнил свой счет на 57,7 млн рублей, увеличив кассу почти до 298 млн рублей. Среди мультфильмов, стартовавших в прокате в 2024 году, «Лунтик» стал самым кассовым. Для сравнения: анимационная картина «Три богатыря. Ни дня без подвига», стартовавшая в прокате 20 июня, заработала более 271 млн рублей. В этом случае не учитываются «Три богатыря и Пуп земли», вышедшие в кинотеатрах 28 декабря 2023 года (основная часть сборов приходится на 2024 год — 970,6 млн рублей из 1,1 млрд за все время проката).

Умеренно начался прокат боевика «Игра киллера» — 23,8 млн рублей по итогам уик-энда. Этот результат оказался значительно выше старта тематически близкого фильма «Пацан против всех» (8,1 млн рублей), но скромнее старта боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой (32,2 млн рублей).

Тройку лидеров замыкает ромком «Любовь зла» с 19,9 млн в премьерные выходные. Фильм с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук стартовал лучше картины «Бывший в помощь» (17,8 млн рублей), при этом ниже, чем «Неприличные гости» (22,7 млн рублей за традиционный уик-энд).

«Любовь зла»

Французская адаптация фильма «Холоп» выступила в рамках ожиданий, собрав лишь 11,1 млн рублей. «Холоп из Парижа» ожидаемо практически не привлек отечественного зрителя. Французский колорит в знакомой истории явно не оказался близок нашей аудитории. Сопоставимый старт в свое время показала «Ирония судьбы в Голливуде» (14,2 млн рублей).

Картина Владимира Котта «Обе две» продолжает прокат с 10,7 млн рублей по итогам второго уик-энда. За стартовые выходные, 5–8 сентября, релиз заработал 26,8 млн рублей, что несколько лучше старта другого фильма режиссера — картины «Другая» (25 млн долларов). Совокупные сборы ленты с Кристиной Асмус увеличились до 44,8 млн рублей.

Анимационный фильм «Ленивая семейка» расположился на восьмой строчке чарта с 10,5 млн рублей. Следом с 9,9 млн рублей на старте идет фильм ужасов «Пункт назначения: Поезд № 13», который к одноименной франшизе не имеет какого-либо отношения. Фэнтези-боевик «Легенда» с Джеки Чаном заработал лишь 7,1 млн рублей. Для сравнения: комедийный боевик «Кунг-фу жеребец» с участием актера заработал 15,6 млн рублей при большем числе сеансов за традиционный уик-энд и 26,6 млн рублей с учетом праздничных дней.

Нелегальный рынок в кассу

«Дэдпул и Росомаха»

Объем рынка кинопроката в России за июнь-июль 2024 года стал максимальным за последние три года. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. Фактически в этом заявлении глава ведомства аккуратно обошла нападки, которые могли бы возникнуть, если рассматривать лето 2024-го целиком. Дело в том, что в топ-20 российского бокс-офиса по итогам августа вошло десять короткометражек, к которым в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские новинки. В последний месяц этого лета чаще других встречались «Дэдпул и Росомаха». Только эти десять коротких метров в августе заработали 28% от месячного проката (823,3 млн рублей).

Кроме того, Ольга Любимова отметила, что за 2024 год российские кинотеатры пока заработали 32 млрд рублей, а к концу года сборы могут составить 42 миллиарда. Стоит отметить, что и в результатах по итогам июня-июля, и за неполный 2024-й учитываются кассы коротких метров, вместе с которыми демонстрируются голливудские новинки.

Совокупный бокс-офис уик-энда 13–15 сентября составил 92,2 млн долларов — это на 38% меньше результата предыдущих выходных (147,5 млн долларов), когда начался прокат «Битлджус Битлджус».

Вторую неделю подряд в американском прокате лидирует сиквел «Битлджуса» Тима Бёртона. За выходные, 13–15 сентября, картина собрала дополнительно 51,3 млн долларов, что увеличило американскую кассу до 187 млн долларов. Мировые сборы фильма достигли отметки в 264 млн долларов.

«Битлджус Битлджус»

В пределах ожиданий стартовал хоррор «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Ремейк одноименного датского фильма заработал 11,3 млн долларов при прогнозируемых 10 миллионах.

Документальный фильм «Я расист?» на фоне отсутствия крупных новинок сумел забраться на третью строчку по итогам уик-энда. Согласно данным Comscore, сборы на уровне 4,7 млн долларов позволили картине показать третий старт среди документальных фильмов, уступив «После смерти» (5 млн долларов) и «Рожденным в Китае» (4,79 млн долларов).

Свою кассу продолжает пополнять кинокомикс «Дэдпул и Росомаха». За уик-энд бокс-офис блокбастера увеличился на 3,8 млн долларов, до 620 миллионов. Пока что «Дэдпул и Росомаха» занимают 15-е место среди самых кассовых фильмов в американском прокате. Чтобы обойти восьмой эпизод «Звездных войн» и подняться на строчку выше, новинке потребуется менее 100 тыс. долларов.

В американских кинотеатрах провалился старт комедии «Игра киллера» с Дэйвом Батистой в главной роли (2,6 млн долларов). Это худший премьерный результат в карьере актера. Релиз выступил скромнее, чем, например, антиутопия «Отель „Артемида“» с участием Батисты (3,2 млн долларов).

«Игра киллера»

Еще одна новинка замыкает топ-10 релизов уик-энда — религиозная картина God’s Not Dead: In God We Trust собрала 1,8 млн долларов.

Свой Голливуд

Правительство Южной Кореи объявило, что к 2035 году в стране появится масштабное пространство для создания фильмов, телепрограмм и развития других видов искусства. Под эту инициативу планируется выделить 3,3 квадратных километра. В частности, на территории будут возведены декорации для кинопроизводства, открыты специализированные школы, также в город развлечений планируется привлекать туристов. Южная Корея уже ведет переговоры с Китаем и Японией, чтобы согласовать привлечение иностранных туристов. В целом игра стоит свеч: в прошлом году южнокорейский контент (музыка, игровая индустрия и т. д.) принес порядка 114 млрд долларов.

Автор: Вита Иванова