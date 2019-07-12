Что смотреть в кино: очередной «Криминальный город», великий «Мад», зомби-комедия и синефильский док

Повторный прокат культовой южной готики с Мэттью Макконахи, документальный фильм о будущем кино (спикеры — Паоло Соррентино и и Дэвид Кроненберг!) и французская драма с Матьё Кассовицем и Иваном Атталем. Кинопоиск запускает новую рубрику: каждую неделю мы будем рассказывать о главных премьерах недели, которые можно легально посмотреть в российских кинотеатрах.

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 15 августа. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Продолжение южнокорейской франшизы про крутого копа

Южнокорейский детектив Ма Сок-то отправляется расследовать убийство соотечественника на Филиппинах. Там полицейский с телосложением боксера-тяжеловеса выясняет, что жертва работала на бандитов, содержащих подпольное онлайн-казино. К делу подключаются двое новичков из отдела расследований киберпреступлений и старый знакомый Чан И-су.

Четвертый фильм южнокорейской экшен-франшизы с Ма Дон-соком («Гангстер, коп и дьявол», «Поезд в Пусан», «Вечные»). В основе каждого из полицейских триллеров лежат реальные события. Премьера сиквела состоялась на Берлинском кинофестивале, а в планах еще четыре боевика основной линейки и два спин-оффа. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил 91%.

Разговоры о будущем кинематографа с Соррентино, Кроненбергом и Триером

В 1982 году Вим Вендерс снял в каннском отеле 45-минутный документальный фильм «Комната 666», в котором 16 режиссеров говорят о будущем кино. Спустя 40 лет французская актриса и постановщица Любна Плейост пересняла док с новым поколением любимцев Канн. Режиссеры снова разбираются, умрет ли кино как вид искусства. Среди них на этот раз (внимание, длинный список!): Кирилл Серебренников, Паоло Соррентино, Дэвид Кроненберг, Линн Рэмси, Баз Лурман, Асгар Фархади, Джеймс Грэй, Рубен Эстлунд, Аличе Рорвахер, Альберт Серра, Кристиан Мунджиу, Оливье Ассайас, Надав Лапид, Йоаким Триер, Одри Диван и другие кинематографисты.

Комедийный хоррор о канадских зомби

В мире будущего живые мертвецы перестали охотиться на людей и стали полноправными членами общества. Теперь они могут вести прогноз погоды, сниматься в порно и делать маникюр. Однако злая мегакорпорация вынашивает планы устроить новый зомби-апокалипсис, а остановить ее могут лишь трое бедолаг: недалекий здоровяк, озабоченный нёрд и его сестра-сквернословка.

Хоррор-комедия франкоканадского трио RKSS (Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль) — ностальгирующих по 1980-м авторов пародийного экшена «Турбопацан» и атмосферного детектива «Лето 84». В основу фильма лег популярный комикс «Зомби, которые съели мир» («The Zombies That Ate The World»). В любви к нему в свое время признавались Джордж Ромеро («Рассвет мертвецов»), Тоуб Хупер («Техасская резня бензопилой») и Майк Миньола («Хеллбой»). «Реальных зомби» успели показать на всех престижных смотрах хорроров вроде Fantasia, Fantastic Fest и кинофестиваля в Ситжесе.

Мистическая драма для любителей шьямалановщины

Мэр островной деревушки обнаруживает у берегов разбитую лодку с младенцем. Вместе с женой он забирает девочку себе и дает ей имя Айла. Вскоре выясняется, что Айла обладает невероятными способностями, например она способна исцелить от любых болезней или призвать в рыболовные сети косяки рыб. Однако внезапно девочка теряет свой дар, и в некогда процветающей общине назревают волнения.

Канадская мистическая драма о неолуддизме в духе «Таинственного леса». Главные роли в фильме сыграли Фрэнсис Фишер («Титаник»), Клейн Кроуфорд («Смертельное оружие») и Лара Джин Хоростецки («Ганнибал»). Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составил 95%. Критики хвалят кино за игру актеров, напряженную готическую атмосферу и потрясающие пейзажи острова Ньюфаундленд.

Ироничный австралийский сай-фай

Лучшие друзья Дениз и Джонни соглашаются выкрасть сумку из полуразвалившегося дома, чтобы выплатить долг наркодилеру. В торбе они находят загадочное вещество, которое позволяет путешествовать во времени. В итоге Джонни отправляется в прошлое, а Дениз встречает будущую версию себя.

Малобюджетный комедийный сай-фай из Австралии, над которым работал продюсер «Бабадука». Трейлер обещает ироничное зрелище в духе независимой фантастики «Грань времени» и «Безопасность не гарантируется», но с еще более скромным размахом. Западная критика преимущественно хвалит фильм за качественный юмор, актерскую игру и креативный подход к избитому сюжету про временные петли.

Французская драма о современных Маугли

В 1948-м двое малолетних братьев, брошенные матерью, убегают в лес, где проводят семь долгих лет без помощи, рассчитывая только на собственные силы. В 1955-м Мишель и Патрис оказались в деревне, где их узнала собственная бабушка. После этого дети прошли через тяжелый процесс обратной интеграции в общество. Когда один из них исчезает спустя полвека, второй отправляется на его поиски в Северную Канаду.

Эмоциональная французская драма о братской любви, детских травмах и выживании. В основу фильма легли реальные события, о которых режиссеру Оливье Касасу рассказал приятель — пожилой архитектор Мишель де Робер. В главных ролях — Матьё Кассовиц («Ненависть», «Амели») и Иван Атталь («Мюнхен»).

Повторный прокат

Лучший фильм в карьере Мэттью Макконахи

14-летний Эллис (Тай Шеридан), живущий с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, находит с другом на безлюдном острове лодку. Подростки решают сделать ее своим тайным убежищем, однако выясняется, что в ней уже поселился бродяга Мад (Мэттью Макконахи) — беглец с татуировкой змеи, который прячется от охотников за головами и ждет встречи с возлюбленной (Риз Уизерспун).

«Мад» — это история взросления от певца южных штатов Джеффа Николса («Специальный полуночный выпуск», «Байкеры», «Укрытие»). В 2012-м драма участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и стала важным этапом «макконесанса». Согласно рейтингу Rotten Tomatoes, «Мад» — лучшая работа в фильмографии звезды «Настоящего детектива». По словам самого Николса, фильм вдохновлен рассказами Марка Твена и криминальными лентами Сэма Пекинпы.

Что посмотреть еще

«Тихое место. История М».

Балканская антиутопия без слепых инопланетных монстров (никакого отношения к хоррору Джона Красинки не имеет), но с критикой капитализма. Двое детей бредут сквозь разрушенный пандемией мир в поисках взрослых.

«Мой парень — маньяк»

Южнокорейский комедийный триллер про серийного убийцу, который находит жертв через приложения для знакомств. Одну из главных ролей сыграл Минхо, вокалист популярного бойзбенда SHINee.

«Ози: Голос джунглей»

Мультфильм про обезьянку-блогера, которая отправляется в путешествие по тропическим лесам, чтобы найти родителей.

«Тайна самоубийцы»

Исландский триллер про расследование необъяснимых смертей в центре для несовершеннолетних. В главной роли — Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон (Лим Желтый Плащ из «Игры престолов»).

«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги»

Полнометражный спин-офф аниме про тюрьму, где триста юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом.

Купить билеты заранее

«Оно приходит за тобой» (с 22 августа, предпоказы с 16 августа). Культовый хоррор с Майкой Монро про жуткого монстра, который преследует подростков. Перевыпуск в прокат приурочен к 10-летнему юбилею фильма.

«Ворон» (с 22 августа). Новая экранизация готического боевика о музыканте, который вернулся с того света, чтобы отомстить за смерть возлюбленной. В главных ролях — Билл Скарсгард и FKA Twigs.

«Самурай» (с 29 августа, предпоказы с 23 августа). Французская криминальная классика. Молчаливый киллер (Ален Делон) пытается уйти от роковой судьбы.

«Лунтик. Возвращение домой» (с 29 августа). Полнометражное приключение пушистого инопланетянина, который отправляется на Луну, чтобы найти маму.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» (с 29 августа, предпоказы с 24 августа). Новая часть авантюрной европейской франшизы про миллиардера, который пытается предотвратить крах своей компании. В роли злодея — Джеймс Франко.

Автор: Михаил Моркин