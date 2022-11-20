Что смотреть дома: «Три мушкетера: Миледи», «Джентльмен в Москве», «Май декабрь»

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы вместе с вами смотрим классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждаем их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — драма с великолепным женским дуэтом и клубком неврозов, который героиням предстоит распутать.

Новый фильм Тодда Хейнса («Меня там нет», «Кэрол»), вдохновленный скандальным романом школьной учительницы и ее подопечного. Четверть века назад Грейси (Мур) соблазнила одноклассника сына, в тюрьме родила от него ребенка, а оказавшись на воле, вышла за Джо (Чарльз Мелтон) замуж. Кинозвезда Элизабет (Портман) собирается сыграть ее в независимом фильме и просит счастливую пару о встрече, чтобы подготовиться к роли. Американская киноакадемия отметила «Май декабрь» лишь сценарной номинацией, однако это не только мастерски продуманная болезненная история, но и сразу три впечатляющих перформанса (Портман, Мур и Мелтон).

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