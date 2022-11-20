Что смотреть дома: «Три мушкетера: Миледи», «Джентльмен в Москве», «Май декабрь»

Номинированная на «Оскар» драма Тодда Хейнса и документальный байопик Стива Мартина. Новая французская экранизация Дюма и британская история об аристократе в Советской России. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Новый жизненный этап обитателей Патриарших
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Искателей сладкой жизни в центре Москвы становится все больше: ансамбль гедонистов во главе со Славиком (Павел Деревянко) пополнили его новая жена Ольга (Анна Слю), зажиточная семья из деревни (Ирина Пегова, Александр Балуев и Ксения Утехина), а также иностранный гость Стефан (Милош Бикович), который кладет глаз на Веру (Надежда Михалкова). У той, правда, недавно родился ребенок в браке с Романом (Юрий Колокольников).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
- Тест • Кем бы вы стали на Патриках? Проверяем в тесте по «Беспринципным»
- Кого играют Милош Бикович и Матвей Лыков в новом сезоне «Беспринципных»? А кто еще новичок на Патриках?
- От Вали-цыпы до Вали-депутата, от Славика-не-***** до Славика-дворника: как менялись герои «Беспринципных»
- Кто с кем что? Все отношения «Беспринципных» в одной схеме
- Подкаст • «Немножко обманщики, немножко придурочные». Как создавались «Беспринципные в деревне». Гость: Александр Цыпкин
Продолжение новейшей французской экранизации Дюма
Где смотреть: Кинопоиск — с 29 марта
Франция, XVII век. Пока мушкетеры готовятся к осаде города-крепости Ла-Рошель, молодой гасконец д’Артаньян (Франсуа Сивиль) обнаруживает себя в тесном ящике в плену у заговорщиков против короны. На самом деле, сюда его привела любовь к похищенной Констанции (Лина Кудри), а впереди юношу ждут и опасные сражения, и дворцовые интриги, и противостояние с Миледи (Ева Грин).
Вторая часть дилогии Мартена Бурбулона («Эйфель»), чьи «Мушкетеры» более мрачные, чем большинство экранизаций Дюма, и более прогрессивные, чем первоисточник. Атоса, Портоса и Арамиса играют Венсан Кассель, Пио Мармай и Ромен Дюрис.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».
Подробнее о фильме:
Семейная драма о холокосте с Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Kion, Wink
Забияка Джулиан (Брайс Гейзар), донимавший необычного одноклассника, готовится к переводу в новую школу и боится, что теперь сам не впишется в коллектив. Чтобы успокоить внука, бабушка Сара (Миррен) решает рассказать ему о своей юности: будучи еврейской девушкой в Париже 1942 года, во время немецкой оккупации она (Ариэлла Глейзер) пряталась в сарае одноклассника Жюльена (Орландо Швердт), над которым потешались из-за паралича ноги.
Спин-офф «Чуда» с Джейкобом Тремблеем, Оуэном Уилсоном и Джулией Робертс, также снятый по комиксу Р. Дж. Паласио. Режиссером выступил Марк Форстер («Квант милосердия», «Кристофер Робин»). Джиллиан Андерсон появляется в роли матери Жюльена.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Научная фантастика о подростках, ищущих ответы на философские вопросы
Где смотреть: Амедиатека
14-летнюю Мэдди Ким (Кэти Чанг) и 17-летнего Каспиана Киза (Пол Дано) неожиданно связывает деятельность технокорпорации Logorhythms, экспериментирующей с искусственным интеллектом в поисках цифрового бессмертия. Второй сезон изобретательного сай-фая Крэйга Силверштейна («Агент», «Мертвая зона») спешно отвечает на все вопросы первого и приводит историю к развязке. Зато сериал, от которого неожиданно отказался AMC, все-таки не оборвался на полуслове.
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Продолжение атмосферного детектива с Джеффом Дэниелсом и Морой Тирни
Где смотреть: Амедиатека — с 29 марта
Пенсильвания — один из штатов некогда величественного Ржавого пояса США, ковавшего славу тяжелой промышленности страны. В постиндустриальную эпоху дела пришли в упадок, а многие города лишились доходов и надежды. Дел Харрис (Дэниелс) — шериф одного из таких местечек, который не слишком охотно разруливает проблемы граждан. Однако ему приходится взять себя в руки и принять непростое решение, когда подозреваемым в убийстве оказывается сын его возлюбленной Грейс (Тирни).
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Подробная история успеха одного из самых известных комиков современности
Где смотреть: Apple TV+ — с 29 марта
В 16 лет Стив Мартин подрабатывал в Диснейленде и много ругался с отцом, который не хотел, чтобы сын занимался стендапом. Сегодня же просто невозможно представить (американскую) комедию без доброжелательного лица артиста, блистающего в «Мертвые пледов не носят», «Самолетом, поездом, машиной», «Розовой пантере» и, конечно, новейшем хите «Убийства в одном здании». Дилогия Моргана Невилла, снимавшего об Энтони Бурдене, Марке Ронсоне, Фреде Роджерсе и Джони Кэше, позволяет увидеть биографию Мартина глазами самого артиста и его близких.
Юэн Макгрегор в роли аристократа, обреченного на пожизненное в «Метрополе»
Где вышло: Showtime, Paramount+ — с 29 марта
В начале XX века графа Александра Ростова (Макгрегор) выслали из Российской империи за отстаивание чести сестры, но и после большевистской революции родина оказалась ему не рада. Вернувшийся из Парижа аристократ чудом избегает смертной казни, которую заменяют на пожизненное пребывание в отеле «Метрополь». Оттуда он и будет наблюдать бурные годы советской истории.
Экранизация одноименного бестселлера Амора Тоулза, вдохновленная туристическими поездками, знакомством с завсегдатаями отелей и, конечно, российской историей. Сценарий написал Бен Вэнстоун («Мерлин», «Добывайки»), а компанию Макгрегору составили Мэри Элизабет Уинстэд и Бьёдн Хлинур Харальдссон.
Майкл Уорд и Билл Найи в драме о ЧМ среди бездомных
Где вышло: Netflix — с 29 марта
Винни (Вард) — талантливый нападающий, чья жизнь сложилась не лучшим образом: карьера стремительно завершилась, а ночует он теперь в автомобиле. Однажды его встречает тренер Мэл (Найи), который собирается поехать в Рим с командой английских бездомных на ЧМ по футболу.
Жизнеутверждающая британская драма Теа Шэррок («Пустая корона», «До встречи с тобой») по сценарию Фрэнка Коттрела Бойса, написавшего «Иногда. Всегда. Никогда», «Прощай, Кристофер Робин» и «Миллионы» Дэнни Бойла.
Историческое фэнтези со звездами «Девчонок из Дерри» и «Теда Лассо»
Где вышло: Disney+ — с 29 марта
XVIII век. Обвинение в убийстве подталкивает вдову Нелл Джексон (Луиза Харланд) стать разбойницей с большой дороги, и она достигает в этом заметного успеха, прославившись на всю Англию. В то же время Нелл понимает, что может добиться большего, когда волшебный дух (Ник Мохаммед) наделяет ее суперспособностью выигрывать в любом поединке.
Остроумное костюмное фэнтези Салли Уэйнрайт, сценаристки «Джентльмена Джека» и «Шекспира на новый лад». Помимо Харланд и Мохаммеда, в сериале появляется Джоэли Ричардсон в роли высокородной Эуларии Моггерхангар.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Мощная драма по реальным событиям — с Натали Портман, Джулианной Мур и с номинацией на «Оскар»
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы вместе с вами смотрим классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждаем их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — драма с великолепным женским дуэтом и клубком неврозов, который героиням предстоит распутать.
Новый фильм Тодда Хейнса («Меня там нет», «Кэрол»), вдохновленный скандальным романом школьной учительницы и ее подопечного. Четверть века назад Грейси (Мур) соблазнила одноклассника сына, в тюрьме родила от него ребенка, а оказавшись на воле, вышла за Джо (Чарльз Мелтон) замуж. Кинозвезда Элизабет (Портман) собирается сыграть ее в независимом фильме и просит счастливую пару о встрече, чтобы подготовиться к роли. Американская киноакадемия отметила «Май декабрь» лишь сценарной номинацией, однако это не только мастерски продуманная болезненная история, но и сразу три впечатляющих перформанса (Портман, Мур и Мелтон).
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Неонуар Брайана де Пальмы, который, возможно, закончил карьеру
Появились слухи, что режиссер «Кэрри», «Лица со шрамом» и первой «Миссия: невыполнима» может попрощаться с кино — все-таки постановщику уже 83 года. Финал карьеры тяжело дается большинству режиссеров. Кто-то выдыхается, кто-то не может закончить «фильм жизни». В случае де Пальмы предлагаем вспомнить его культовый нуар с Джошем Хартнеттом и Скарлетт Йоханссон, основанный на круто сваренном детективе по мотивам реального убийства. Всё на месте: 1940-е, стильный визуальный ряд, запутанный сюжет и заговор элит.
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Как уругвайский режиссер попал во вселенную Alien
«Чужой: Ромул» обзавелся клаустрофобическим трейлером, а снимает его Феде Альварес, постановщик «Не дыши» и сериала «Тревожный звонок». Хорроры в замкнутом помещении, можно сказать, визитная карточка уругвайца: «Не дыши» посвящен неравной схватке между грабителями и незрячим владельцем (Стивен Лэнг) дома, который они хотят обнести. И его военная сноровка не единственный сюрприз, ожидающий мелких преступников.
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Автор: Алексей Филиппов