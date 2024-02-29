Что смотреть дома: «Три богатыря и Пуп Земли», «Бедные-несчастные», спин-оффы «Ходячих мертвецов», «Зенит» против «Спартака»

Змей Горыныч находит в лесу динозаврика и приводит его к деду Тихону. Тот рассказывает трехглавому ящеру про загадочный Пуп Земли — своего рода портал из Древней Руси в совсем уж доисторические времена. Конь Юлий подбивает Алёшу Поповича проверить легенду, и в итоге вся компания (еще и с царем) попадает к динозаврам и пещерным людям. Оставшимся богатырям предстоит пораскинуть мозгами и спасти друзей да царство. Двенадцатый фильм былинной франшизы, внезапно поставивший кассовый рекорд. Возможно, именно динозавров в мультивселенной богатырей не хватало все это время.

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