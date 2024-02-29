Что смотреть дома: «Три богатыря и Пуп Земли», «Бедные-несчастные», спин-оффы «Ходячих мертвецов», «Зенит» против «Спартака»

Продолжение «Ходячих мертвецов» и политическая сатира с Кейт Уинслет. Вознесенный критиками фильм Йоргоса Лантимоса и отечественный мультфильм-миллиардер. Матч «Зенита» против «Спартака» и плей-офф Кубка Гагарина. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Невероятные приключения в доисторическом мире
Где вышло: Кинопоиск — с 2 марта
Змей Горыныч находит в лесу динозаврика и приводит его к деду Тихону. Тот рассказывает трехглавому ящеру про загадочный Пуп Земли — своего рода портал из Древней Руси в совсем уж доисторические времена. Конь Юлий подбивает Алёшу Поповича проверить легенду, и в итоге вся компания (еще и с царем) попадает к динозаврам и пещерным людям. Оставшимся богатырям предстоит пораскинуть мозгами и спасти друзей да царство. Двенадцатый фильм былинной франшизы, внезапно поставивший кассовый рекорд. Возможно, именно динозавров в мультивселенной богатырей не хватало все это время.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Что случилось с главной парой сериала?
Где вышло: Амедиатека
Рика Граймса (Эндрю Линкольн), окруженного зомби, неожиданно спасает Джадис (Поллианна Макинтош) и отвозит в Гражданскую республику — милитаристское общество генерала-майора Била (Терри О’Куинн). Тем временем Мишонн (Данай Гурира) — эффектная афроамериканка с катаной и вторая жена Рика — отправляется на его поиски, рискуя жизнью ради призрачной надежды на воссоединение.
Как и «Мертвый город» с «Дэрилом Диксоном», «Выживший» — спин-офф и прямое продолжение оригинальной зомби-саги по комиксу Роберта Киркмана. За сценарий вместе с Линкольном и Гурирой отвечал Скотт М. Гимпл, много лет работавшей над разными проектами телевизионной вселенной The Walking Dead.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
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Невероятные приключения знаменитости за пределами Москвы
Где вышло: Кинопоиск
Павел Деревянко (Деревянко) соглашается на роль Михаила Васильевича Ломоносова в новом проекте Клима Шипенко (Шипенко), однако съемки идут туго, образ не дается. К счастью, в сауне артисту является дух ученого и советует поехать на его малую родину, в село Холмогоры. Так Деревянко и поступает, пожертвовав ради роли комфортом: интернет ловит плохо, полиция цепляет, а жить звезде приходится с рыбаком Егором (Антон Богданов) и его семейством. Самоироничный бенефис Деревянко сняла Раиля Каримова («Рождение трагедии из звуков музыки»). Среди продюсеров — Фёдор Бондарчук.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Трагикомедия с Александрой Бортич и Павлом Майковым
Где вышло: Кинопоиск
Жанна (Бортич) приезжает из Москвы в город детства, чтобы проведать смертельно больного отца, давно ушедшего из семьи. Встреча родственников не случается — папа умирает, — но молодой женщине является его дух (Майков), который хочет пообщаться с дочкой напоследок. Правда, как и 20 лет назад, он называет ее Селедкой и в целом не понимает.
Примиряющая черная комедия актрисы Александры Лупашко, выбравшей для режиссерского дебюта пьесу «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай (ее же отметили призом фестиваля «Зимний» за лучший сценарий).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Продолжение популярной мелодрамы
Где вышло: Кинопоиск — с 1 марта
Спонтанно обвенчавшись в Вегасе, Эбби (Вирджиния Гарднер) и Трэвис (Дилан Спроус) решают проверить чувства медовым месяцем в Мексике. Тандем картежницы и чемпиона подпольных боев ждут испытания ревностью, бытовыми привычками и, конечно, всеми развлечениями жаркого побережья.
Продолжение «Моего прекрасного несчастья» заходит на территорию «Мальчишника в Вегасе», где персонажи давали волю истинным желаниям. Режиссер фильма — по-прежнему Роджер Камбл («Жестокие игры», «Просто друзья», «После. Глава 2»).
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Бенефис Эммы Стоун в макабре Йоргоса Лантимоса
Где вышло: Prime Video, Vudu
Викторианский Лондон. Хирург-новатор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) переселяет мозг нерожденного младенца беременной женщине, чье тело выловили из Темзы. Белла (Стоун) постепенно познает мир вокруг, а следом решает бороться с неравенством и предрассудками.
Новый фильм Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Клык») победил на Венецианском кинофестивале и вообще стал одним из самых оцененных фильмов 2023-го. Сценарий написал Тони Макнамара («Фаворитка», «Великая»), на вторых ролях — Марк Руффало, Рами Юссеф, Ханна Шигулла и многие другие.
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Ноэль Филдинг потешается над историей известного разбойника
Где вышло: Apple TV+ — с 1 марта
Начало XVIII века. Сын мясника Дик Турпин (Филдинг) чувствует, что в мире есть занятия поинтереснее, чем торговля вырезкой. Встретив банду из Эссекса, он примыкает к ней и готовится к неизбежной славе. Даром что Турпин не очень хорош в воровстве, стрельбе, верховой езде и прочих нюансах разбоя. Зато говорит хорошо и выглядит эффектно.
Ироничное переосмысление жизни легендарного разбойника снял Бен Палмер («Родители года»), а легендарного мошенника Джонатана Уайльда, увековеченного в одноименном романе Генри Филдинга, сыграл сам Хью Бонневилль.
Кейт Уинслет в политической сатире от продюсеров «Наследников»
Где вышло: HBO — с 3 марта
Елена Вернэм (Уинслет) — властная канцлерша восточноевропейской страны, процветающей благодаря добыче кобальта. Ни кабинет министров, ни системная оппозиция (лидера играет Хью Грант), ни госсекретарь США (Марта Плимптон) ей не указ. Власть начинает шататься, когда Елена приближает к себе капрала Зубака (Маттиас Шонартс), жестоко подавившего восстание несогласных.
Амбициозная политическая сатира по сценарию Сета Рейсса («Меню»), снятая Стивеном Фрирзом («Опасные связи», «Семейный брак») и Джесикой Хоббс («Корона», «Убийство на пляже»). Уинслет пророчат третью статуэтку «Эмми» вслед за ролями в «Милдред Пирс» и «Мейр из Исттауна».
Новая экранизация романа об англичанине в средневековой Японии
Где вышло: FX/Hulu
1600 год. Из-за шторма английский моряк Джон Блэкторн (Космо Джарвис) оказывается в Японии, которая долгое время была изолирована от европейцев. Оказавшись на службе феодала-дайме Торанаги (Хироюки Санада), он познает местную культуру и делится западными воззрениями, которые могут помочь господину в борьбе за власть.
Одноименный роман Джеймса Клавелла уже экранизировали 40 лет назад. Писатель его сочинил по мотивам реальных событий, добавив впечатления от японского плена во время Второй мировой. Адаптацией занимался сценарист «Топ Ган: Мэверик» Джастин Маркс, переводчицу Марико сыграла Анна Саваи.
Космическая одиссея от режиссера «Чернобыля»
Где вышло: Netflix — с 1 марта
Чешский астрофизик Якуб Прохазка (Сэндлер) уже полгода как отправился в экспедицию к Венере, чтобы изучить частицы глубокого космоса, принесенные недавно кометой. На Земле он оставил беременную жену Ленку (Кэри Маллиган) и теперь начинает сомневаться, что она его дождется. Именно в миг отчаяния он обнаруживает на корабле инопланетянина-паука Хануса (Пол Дано), которому тоже нужна помощь.
Йохан Ренк, снявший «Чернобыль» и «Остановись и гори», взялся за философский роман Ярослава Калфаржа. Музыку написал выдающийся композитор Макс Рихтер («К звездам», «Вальс с Баширом»). Премьера фильма состоялась на минувшем Берлинале.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Джон Малкович и Фанни Ардан в комедии о том, как вернуть вкус жизни
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — комедия о британце и француженке.
Овдовевший чопорный англичанин Блейк (Малкович) едет во французское поместье, где когда-то встретил будущую жену. Там его принимают за дворецкого, но печальный мужчина не против. Так начинается его жизнь с требовательной хозяйкой Натали (Ардан), непоседливым котом и другими обитателями усадьбы. «Мистер Блейк» — экранизация одноименного бестселлера Жиля Легардинье, которую он сам же и снял (не без помощи спродюсировавшей «Маленького Николя» Кристел Хенон).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Фильм Клима Шипенко, ради которого Юлию Пересильд запустили в космос
Врачебная (и семейная) драма, где Пересильд и Милош Бикович сыграли тандем торакальных хирургов, один из которых полетит на МКС, чтобы провести сложную операцию космонавту Богданову (Олег Новицкий). Апофеозом фильма Клима Шипенко стали эпизоды, снятые в настоящей невесомости. Не без этого пиар-хода «Вызову» удалось собрать 2 млрд рублей (правда, у «Холопа» и его сиквела по три).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Хон Сан-су получил Гран-при Берлинале, где уже получал приз за режиссуру
На недавно закончившемся Берлинском кинофестивале отметили «Нужды путешественника» Хон Сан-су, снимающего по фильму в год (а иногда и больше). Из немецкой столицы южнокорейский многостаночник редко уезжает без наград. Например, пять лет назад получил режиссерскую статуэтку за «Женщину, которая убежала» — драму с неотразимой Ким Мин-хи о поисках себя в браке.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Атмосферный детектив с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко
Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Зимний путь», «Черная весна») сняли по мотивам реального дела один из самых обсуждаемых сериалов прошлого года. 1986-й. Недалеко от Рублевского шоссе некто убивает школьников. Помочь московским коллегам (Бортич и Яценко) приезжает ростовский следователь Боков (Янковский). Финал известен (последняя смертная казнь в России), но как маньяка поймают и что способствовало такой жестокости?
Смотрите этот сериал на Кинопоиске. Он будет доступен в Плюсе с 1 марта.
Подробнее о сериале:
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Спорт
Футбол недели: «Зенит» против «Спартака»
Важнейший матч в гонке за титулом РПЛ
Российский футбол вернулся! И сразу с блокбастером, который посмотрят все: в Премьер-лиге нет противостояния горячее, чем битва Москвы и Санкт-Петербурга. Турнирная мотивация на пределе: «Зенит» лишь второй в гонке за титулом, и ему нужно догонять «Краснодар», а красно-белые хотят вернуться в битву за медали и сделать больно главному конкуренту. Ждем много эмоций и красивый футбол. Матч доступен в Плюсе, трансляция начнется 2 марта в 19:30 по Москве.
Хоккей недели: плей-офф Кубка Гагарина
Самый важный турнир весны
Хоккей выходит на финишную прямую — остались самые важные матчи сезона, в которых щадить соперников не будут от слова «совсем». 16 команд и 4 раунда плей-офф, который впервые в истории пройдет в перекрестном формате, — интрига в этом сезоне вышла на новый уровень. Пора и вам выбрать любимую команду, чтобы не пропустить этот спортивный праздник. С 29 февраля и по 30 апреля смотрите все матчи плей-офф Кубка Гагарина на Кинопоиске. Кстати, почему плей-офф так важен, мы разобрали в новом выпуске спортивного видеоэссе.
Подробнее о турнире:
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС