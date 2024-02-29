«Чебурашка», «Холоп 2» и продолжение «Беспринципных»: 16 премьер в подписке Кинопоиска в марте

Самый кассовый российский фильм в истории, продолжение хитовой комедии с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой и новые приключения героя Павла Деревянко — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в подписке в нашем онлайн-кинотеатре.

Главные премьеры

Премьера: 23 марта

Продолжение комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Славик попытается ужиться с новой женой, Рома и Вера обзаведутся ребенком, а Валя Люкс повстречает продюсера. Актерский состав расширится за счет героев фильма «Беспринципные в деревне». Кроме них, появятся и другие звезды: Милош Бикович, Анна Слю, Максим Лагашкин и Матвей Лыков.

Премьера: 1 марта

Грандиозный блокбастер Клима Шипенко, частично снятый на МКС, где происходит действие фильма. Хирург Евгения Беляева (Юлия Пересильд) экстренно проходит курс подготовки для полета в космос, чтобы спасти космонавта (Олег Новицкий), которому срочно необходима операция. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев и другие.

Премьера: 8 марта

Главный хит новогоднего проката 2024 года. Перевоспитанный мажор Гриша (снова Милош Бикович!) обращает внимание на избалованную Катю (Аглая Тарасова), которая, как и он в свое время, творит беспредел. Тогда Гриша вместе с командой отправляет заносчивую девушку в 1812 год, когда на Россию нападает Наполеон (Павел Деревянко).

Премьера: март

Самый кассовый фильм за всю историю российского проката. Загадочный зверек Чебурашка оказывается в приморском городке, где знакомится с одиноким садовником Геннадием (Сергей Гармаш). Новоиспеченным друзьям противостоит Римма (Елена Яковлева), которая хочет купить Чебурашку для своей внучки и узнать фирменный рецепт шоколада Тани (Полина Максимова), дочки Гены.

Комедии

Премьера: 1 марта

Английский джентльмен Эндрю Блейк приезжает во французское поместье, с которым его связывают ностальгические чувства. Но в опустевшем замке многие принимают его за дворецкого, а сам герой решает подыграть забавному недоразумению. Главные роли в комедии исполнили Джон Малкович и Фанни Ардан.

Премьера: 1 марта

Сиквел хитового ромкома. Трэвис (Дилан Спроус) и Эбби (Вирджиния Гарнер) просыпаются в Вегасе в статусе молодоженов после тяжелого похмелья. Но вместо развода они отправляются в Мексику, чтобы отметить медовый месяц и пуститься во все тяжкие.

Премьера: 6 марта

Продолжение похождений героев «Квартета И». В одну летнюю субботу говорливые мужчины решают отправиться на прогулку по Москве и попутно вновь обсудят женщин, родителей и свои насущные проблемы. Стандартный актерский состав (Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов) дополняют Максим Виторган, Михаил Полицеймако, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев и другие.

Премьера: 14 марта

Комедийная мелодрама из программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2023 года. Преподавательница философии София (Магали Лепин Блондо) влюбляется в разнорабочего Сильвена (Пьер Ив-Кардиналь), у них начинается бурный роман. Но вскоре им предстоит решить, стоит ли развивать эти отношения и что значат эти чувства.

Драмы

Премьера: 1 марта

Америка, 1970-е. Портной Авдон Московиц (Юрий Ваксман), переживший холокост, в котором погибли его жена и младшие дети, обманывает страховую компанию, чтобы помочь старшему сыну. Вскоре на пороге его мастерской появляется неизвестный (Сергей Пускепалис), который представляется агентом страховой службы и устраивает ему настоящий допрос.

Премьера: 14 марта

Автомобильная драма по мотивам реальных событий. Фильм рассказывает о противостоянии двух команд, Audi Quattro и Lancia 037, на чемпионате мира по ралли 1983 года. Главные роли исполнили Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Хейли Беннетт и Фолькер Брух.

Боевики

Премьера: 4 марта

Гарри разочаровался в правосудии, после того как его дочь похитили и убили бандиты. Сломленный мужчина решает наказать преступников сам и делает это с особой жестокостью. В главной роли — Дермот Малруни, звезда ромкома «Свадьба лучшего друга» и сериала «Бесстыжие».

Премьера: 1 марта

Стильный корейский триллер, действие которого разворачивается во время японской оккупации страны. Новый губернатор пережил покушение, поэтому японское командование начинает искать двойного агента среди своих. Для этого в уединенный отель привозят пятерых подозреваемых, которых начинают допрашивать. В фильме снялись Соль Гён-гу, Ли Ха-ни, Пак Со-дам, Пак Хэ-су и другие.

Казахское кино

Премьера: 15 марта

Сауле (Дарига Бадыкова) и Жексен (Олжас Абай) выросли в одной деревне и дружат с детства. Однажды бабушка парня просит Сауле найти ему девушку, поэтому та начинает знакомить его с многочисленным претендентками. Романтическое приключение сблизит пару друзей, но поставит под угрозу их нынешний статус.

Премьера: 15 марта

Новая часть серии «Бизнес по-казахски». Спустя три года после путешествия в Индию друзья и коллеги покидают Жомарта (Нурлан Коянбаев): кто-то подался в IT, другие открывают собственное дело. Жомарт, переживающий кризис среднего возраста, решает отдохнуть в Бразилии, но там его похищает банда, перепутавшая казаха с богатым китайцем. Выручать незадачливого мужчину отправятся его старые приятели и родственники.

Для всей семьи

Премьера: 8 марта

Продолжение мультсериала про приключения двух смешных монстриков. Ум и Хрум живут на планете, которая состоит из еды, но один из них не знает меры и постоянно объедается, из-за чего его друг попадает в забавные ситуации.

Премьера: март

Продолжение приключенческого фильма «Пираты по соседству». Юный пират Билли (Самуэль Бо Ройрекас) влюбляется в Юку (Киана Пацис), дочь семейства ниндзя. Смогут ли два клана помириться, чтобы не испортить отношения молодой паре?

Автор: Марат Шабаев