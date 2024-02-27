Сериалы марта: «Режим», «Джентльмены» и «Люди Икс ’97»

В марте авторитарная канцлерша будет пытаться любой ценой сохранить свою власть, кучка гангстеров решит захватить наркоплантацию, а команда супергероев попробует продолжить дело своего учителя Чарльза Ксавье.

Главное

Где смотреть: Max — с 3 марта

Политическая сатира с Кейт Уинслет, созданная одним из сценаристов и продюсеров «Наследников» Уиллом Трэйси. Авторитарная канцлерша одной вымышленной европейской страны хочет любой ценой сохранить свою власть. В этом ей помогают главный министр (Андреа Райзборо) и жестокий, но верный солдат (Маттиас Шонартс), который держит в страхе все ее окружение. После того как героиня сажает в тюрьму лидера оппозиции (Хью Грант), в стране начинаются беспорядки. В попытке укрепить угасающий авторитет она развлекает себя планами по подготовке некоего вторжения. Режиссерами сериала выступили Стивен Фрирз («Филомена») и Джессика Хоббс («Корона»).

Где смотреть: Netflix — 7 марта (премьера всех серий)

Сериальный спин-офф одноименного фильма Гая Ричи. Отставному солдату Эдди Холстеду достается в наследство отцовское поместье, а вместе с ним подземная плантация конопли — одна из тех, что принадлежала герою Мэттью Макконахи в фильме. Заполучить наркобизнес хотят с десяток разношерстных гангстеров, и Эдди решает дать отпор конкурентам.

Главную роль исполнил звезда второго сезона «Белого лотоса» Тео Джеймс. По словам актера, сериал балансирует между комедией и мрачной, полной опасностей драмой. В «Джентльменах» снялись Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение»), а также Дар Салим из «Переводчика» и Винни Джонс. Гай Ричи написал сценарий сериала и поставил первые два эпизода. Остальные серии сняли Дэвид Кэффри («По долгу службы», «Острые козырьки»), Эрен Криви («Добро пожаловать в капкан») и Нима Нуризаде («Банды Лондона»).

Где смотреть: Peacock — с 14 марта

Детективная семейная драма по бестселлеру Лианы Мориарти («Большая маленькая ложь», «Девять совсем незнакомых людей»). Бывшие тренеры по теннису, Джой (Аннетт Бенинг) и Стэн (Сэм Нил), продают свою спортивную академию и готовятся к безмятежной пенсии. Но Джой внезапно исчезает, а четверо ее взрослых детей узнают, что брак их родителей был не таким идеальным, как им казалось. Центральные роли исполнили Джейк Лэси («Белый лотос») и Элисон Бри («Сообщество»). Шоураннер проекта — Мелани Марнич («ОА», «Убийство на краю света»).

Где смотреть: Disney+ — с 20 марта

Продолжение культового мультсериала 1990-х годов, основанного на комиксах Marvel. Повествование стартует с момента, на котором закончилось оригинальное шоу. Команда супергероев пытается найти в себе силы продолжать борьбу со злом после прощания с наставником Чарльзом Ксавье. Новым лидером становится Циклоп, однако в школе мутантов неожиданно объявляется Магнето, утверждая, что «все, что построил» Чарльз Ксавье, теперь по завещанию принадлежит ему.

В сериале появятся Росомаха, Джин Грей, Шторм, Роуг и другие супергерои, а к озвучке вернулся прежний каст актеров. К проекту подключились и некоторые создатели оригинального мультсериала, выступив в качестве консультантов. Шоураннером стал Бо ДеМайо. Ранее он работал над «Ведьмаком» и был разочарован тем, что многим сценаристам откровенно не нравились книги Анджея Сапковского. Из-за этого в команду «Людей Икс ’97» ДеМайо пригласил только фанатов мультфильма 1990-х.

Где смотреть: Netflix — 21 марта (премьера всех серий)

Ученые-физики совершают загадочные самоубийства. Спецслужбы расследуют цепочку смертей и предполагают, что в трагических событиях могут быть замешаны внеземные цивилизации. Над созданием масштабного сай-фай-сериала с несколькими временными линиями работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. В основе сюжета лежат популярные романы китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, которые уже были дважды экранизированы — в игровом формате и в анимационном. В новом сериале снялись Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс и другие.

Где смотреть: Paramount+, Showtime — с 29 марта

Экранизация одноименного бестселлера Амора Тоулза, вышедшего в 2016 году. После революции 1917-го русский граф Александр Ростов (Юэн Макгрегор, специально отрастивший для этой роли усы) возвращается на родину из Парижа. Он чудом избегает казни, но оказывается под домашним арестом в гостинице «Метрополь», которую ему запрещено покидать. Пока за окнами бурлят исторические события, Ростов пытается построить новую жизнь в стенах отеля. Например, он знакомится с не по годам развитой девочкой Ниной (Алекса Гудолл) и известной актрисой Анной (Мэри Элизабет Уинстэд), с которой у него завязываются отношения.

«Джентльмен в Москве» станет бенефисом Макгрегора: благодаря тому, что действие разворачивается в течение нескольких десятилетий, мы увидим многократную физическую трансформацию актера. Шоураннер сериала — Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»). Режиссерами выступили Сэм Миллер («Лютер», «Я могу уничтожить тебя») и Сара О’Горман («Ведьмак»).

А что еще?

Где смотреть: Apple TV+ — с 1 марта

Британская костюмная комедия с Ноэлем Филдингом в роли Дика Турпина — английского разбойника XVIII века, мечтающего стать самым известным преступником страны. Шоу, напоминающее по духу пиратские приключения Тайки Вайтити, поставил режиссер «Родителей года» Бен Палмер. В сериале снялись британские звезды — Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон»), Долли Уэллс («Дракула»), Тэмсин Грег («Книжный магазин Блэка») и Джо Уилкинсон («Сексуальное просвещение»).

Где смотреть: MBC — с 1 марта

Ын Су-хён (Ким Нам-джу) — известная писательница и профессор психологии, переживающая смерть своего маленького сына. Женщина решает сделать все, что в ее силах, чтобы наказать человека, ответственного за гибель ребенка. Постепенно она знакомится с другими горюющими людьми и помогает им найти преступников и исцелиться от боли. Мрачную дораму снял режиссер триллера «Голос» Ли Сын-ён. В сериале приняли участие Чха Ын-у из «Истинной красоты» и Ким Ган-у из «Психометрии».

Где смотреть: Kion — с 1 марта

Действие этого детектива разворачивается в Выборге, где происходит серия загадочных убийств. Заниматься ими вынуждены два непримиримых друг с другом следователя — принципиальный отец-одиночка Игорь Жук (Юрий Чурсин) и капитан-лихач Евгений Чагин (Максим Стоянов). Объединив усилия, из противников постепенно они становятся напарниками, понимая, что убийца не так-то прост и действует не один. За роль Чагина Максим Стоянов получил актерский приз на минувшем фестивале «Пилот». Сняла сериал актриса Анна Носатова («Консультант», «Екатерина»). Для нее это режиссерский дебют.

Где смотреть: ТНТ — с 4 марта

Ностальгическая комедия, спродюсированная кинокомпанией Сергея Жукова. В начале 1990-х сотрудник видеосалона Коля (Павел Рассомахин) случайно включает школьникам порнофильм и попадает за это в колонию-поселение. Там парень, который мечтал стать режиссером, вместе с другими заключенными начинает снимать ремейки голливудских хитов. Майору Басову (Александр Обласов) не нравится эта кипучая деятельность, и он пытается сорвать съемки.

Где смотреть: Netflix — 6 марта (премьера всех серий)

Сериал из программы Берлинале о том, как обычный парень из маленького итальянского городка стал одним из самых известных порноактеров в мире. Сюжет вдохновлен судьбой Рокко Сиффреди, который начал свою карьеру в 1980-х и до сих пор не покинул этот бизнес. Главную роль исполнил Алессандро Борги («Супергерои»): за 95 съемочных дней он снялся в пятидесяти откровенных сценах. Среди персонажей сериала будет Моана Поцци (Gaia Messerklinger) — легенда порноиндустрии, которая в 1990-х основала Партию любви и участвовала в парламентских выборах в Италии (и проиграла). За плечами шоураннера Франчески Маньери работа с Лукой Гуаданьино над «Мы те, кто мы есть».

Где смотреть: Hulu — с 6 марта

Продолжение хитового британского драмеди о миллениалке Джен (Марэйд Тайерс), которая пребывает в кризисе из-за того, что у нее, в отличие от остальных, нет суперсилы. Во втором сезоне девушка не теряет надежду все-таки обрести сверхспособность, а ее бойфренд Джизлорд (Люк Ролласон), который был котом и забыл свое прошлое, узнает о себе нечто удивительное.

Где смотреть: Okko — с 6 марта

Восьмисерийное терапевтическое драмеди о 33-летней Рите (Аглая Тарасова), которая работает на ТВ и производит впечатление успешной и счастливой, но на самом деле глубоко несчастна и одинока. Рита живет с чучелом хорька и на одном из врачебных осмотров узнает неутешительный диагноз: совсем скоро она не сможет иметь детей. Врач предлагает Рите сделать ЭКО, воспользовавшись банком спермы, но она решает найти донора по старинке. Это почти автобиографическая история режиссера-дебютантки Юлии Лысовой. Премьера состоялась на прошлогоднем фестивале «Пилот». Также в сериале сыграли Никита Ефремов, Гоша Куценко, Андрей Федорцов, Николай Наумов и другие.

Где смотреть: Wink — с 7 марта

Ольга (Оксана Акиньшина) страдает от алкозависимости. Муж не выдерживает и бросает ее, забрав с собой сына. Девушка возвращается в адвокатуру и берется за самые сложные бракоразводные и семейные процессы. Она легко поднимается по карьерной лестнице, но даже ради сына не может справиться с собственной проблемой. В драме от продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» снялись Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов и другие.

Где смотреть: tvN — с 9 марта

Корейский ромком об обеспеченной паре, переживающей семейный кризис. Режиссеры Чан Ён-у («Бессмертие») и Ким Хи-вон («Маленькие женщины») покажут отношения супругов в динамике — от первых трепетных моментов до раздражения друг другом и попыток все наладить. Главные роли исполнили Ким Су-хён из «Я псих, но это нормально» и Ким Джи-вон из «Дневника моего раскрепощения».

Где смотреть: Kion — с 11 марта

Гоша родился в обеспеченной семье и к двадцати годам еще нигде не работал. Он хочет стать режиссером, но мать не будет ему мешать, только если он выиграет спор и сможет три месяца прожить без семейных денег. Парень ищет съемное жилье, устраивается курьером и попадает в десятки нелепых ситуаций, набираясь жизненного опыта, который так необходим настоящему киношнику. Главную роль исполнил Владислав Тирон из «Триггера», где его герой проходил похожий путь сепарации. В комедии Ильи Максимова («Страх над Невой») снялись Татьяна Кравченко, Константин Крюков и Роман Маякин.

Где смотреть: ENA — с 11 марта

Фэнтезийная корейская мелодрама о сотрудниках необычной фотостудии, которую посещают не живые люди, а призраки. Роль владельца маленького бизнеса исполнил Чу Вон («Алиса»), а кресло постановщика занял Сон Хён-ук («Под прикрытием» и «Внутренняя красота»).

Где смотреть: ТНТ — с 11 марта

Виктор, герой Александра Робака, 25 лет назад бросил в Москве семью и сбежал в Италию. Миллионер и авантюрист, годы спустя он решил вернуться и восстановить родственные отношения. Возвращаться приходится в Реутов, куда перебралась жена Татьяна (Нонна Гришаева) с несколькими детьми. Все они не в восторге от появления блудного папаши, но тот заявляет: самый добрый, чуткий и услужливый из них получит многомиллионное наследство. Соблазн велик, и вот уже в семействе начинается гонка за деньгами. Шоураннер сериала и автор сценария — Аня Мирохина («Тень. Взять Гордея»), а помимо Робака и Гришаевой в нем снялись Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Владислав Ценёв и Алёна Бабенко.

The Girls on the Bus, 1-й сезон

Где смотреть: Max — с 14 марта

Политическое драмеди, основанное на отчасти автобиографическом бестселлере репортерши Эми Чозик. В центре истории — четыре журналистки, освещающие предвыборную кампанию кандидата в президенты США. Во время поездки по нескольким городам девушки из конкуренток превращаются в подруг и успевают вести насыщенную личную жизнь. Сама Чозик писала в книге о кампании Хиллари Клинтон, однако в сериале вместо нее будет вымышленный политик. Критики сравнивают шоу с фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Дьявол носит Prada», если бы они были о политике. Среди создателей сериала — режиссеры «Ты» Маркос Сига и Марта Каннингэм, а также одна из постановщиц «Теда Лассо» Эрика Дантон.

Где смотреть: Netflix — 15 марта (премьера всех серий)

Безумная комедия Ли Бён-хона («Экстремальная работа») с виральным потенциалом. Однажды в мастерской своего отца девушка (Ким Ю-джон) заходит в маленькую будку, и та превращает ее в кусочек жареной курицы. Мягко говоря, удивленные отец девушки (Рю Сын-нён) и влюбленный в нее парень (Ан Джэ-хон) пытаются вернуть пострадавшей человеческий облик, до того как ее кто-нибудь ненароком съест.

Где смотреть: Apple TV+ — с 15 марта

14 апреля 1865 года популярный актер Джон Уилкс Бут (Энтони Бойл) стреляет в Авраама Линкольна (Хеймиш Линклейтер) на глазах полутора тысяч зрителей. Военный министр и друг президента Эдвин Стэнтон (звезда «Игры престолов» и «Короны» Тобайас Мензис) начинает отчаянные поиски убийцы, успевшего сбежать из театра. Роль врача-заговорщика Сэмюэла Мадда, который покрывал и лечил раненого Бута, сыграл Мэтт Уолш из «Вице-президента». Шоураннер Моника Белецки («Фарго») выбрала обаятельного актера-комика на эту роль, чтобы подчеркнуть, что даже дружелюбный сосед может оказаться монстром.

Где смотреть: Apple TV+ — с 20 марта

1969 год, курортный городок Палм-Бич. Домохозяйка Максин мечтает стать членом закрытого загородного клуба Palm Royale. Шансов попасть туда у нее нет, но предприимчивая Максин готова в буквальном смысле преодолеть любые стены, чтобы отвоевать себе местечко в высшем обществе. В сериале Абе Сильвии («Любовники») снялись Лесли Бибб, Лора Дерн и Эллисон Дженни, а главную роль исполнила Кристен Уиг. Сюжет фееричного гламурного драмеди основан на романе Джульет МакДэниел «Мистер и миссис Американский пирог», а визуальный стиль, вероятно, навеян работами фотографа Слима Ааронса (ими же вдохновлялась Грета Гервиг при создании «Барби»).

Где смотреть: Кинопоиск — с 23 марта

Продолжение комедии Романа Прыгунова об интимной жизни обитателей Патриков. У Славика (Павел Деревянко) новая жена Ольга (Анна Слю), у Вали Люкс (Кристина Бабушкина) — новые планы по покорению музыкального олимпа с помощью хитрого продюсера (Максим Лагашкин). А у Ромы (Юрий Колокольников) и Веры (Надежда Михалкова) — новые конфликты, возникшие из-за появления в их жизни обеспеченного иностранца Стефана (Милош Бикович).

Где смотреть: JTBC — с 23 марта

Детективная дорама, основанная на британском сериале «Спасти Фэйт». В центре истории — женщина (Ли Бо-ён), которая пытается выяснить, куда загадочным образом исчез ее муж (Ли Му-сэн). Режиссер Ким Дон-хви до «Укрытия» специализировался на ромкомах, в его фильмографии — «Прорвемся» и «Сказка о Нок Ту».

Где смотреть: Hulu — с 28 марта

Историческая драма, основанная на романе Джорджии Хантер «День, когда мы были счастливы». В 1939 году еврейская семья Куцей живет в польском городе Радом, который вот-вот оккупируют немецкие войска. Стоящая на пороге война разделяет членов семьи: кто-то эмигрирует, кто-то отправляется работать на завод в еврейском гетто, а кто-то скрывает свое происхождение, чтобы остаться дома. Создатели описывают сериал как «дань уважения торжеству надежды и любви вопреки всему».

Шоураннер — Эрика Липез («Утреннее шоу»), в главных ролях — Джои Кинг и Логан Лерман, игравшие в «Быстрее пули», и Генри Ллойд-Хьюз («Госпожа Бовари»).

Renegade Nell, 1-й сезон

Где смотреть: Disney+ — с 29 марта

Приключенческий сериал, действие которого разворачивается в XVIII веке. Молодая разбойница Нелл (Луиза Харланд), прославившаяся своими преступлениями и аферами, встречает Билли Блайда (Ник Мохаммед из «Теда Лассо») — волшебного духа из английских легенд, подозревающего, что девушке уготовано вершить великие дела. Среди режиссеров — М. Дж. Делани («Тед Лассо») и Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение»).

Где смотреть: AMC — с 31 марта

Криминальный триллер с Джанкарло Эспозито в роли тихого семьянина Пэриша, владеющего автосервисом. После трагедии, случившейся с сыном, Пэриш возвращается к своему темному прошлому и становится водителем, работающим на гангстеров. Американский сериал основан на британском «Водителе». Кресло постановщика занял Суну Гонера, режиссер «Воспитанных волками» и «Снегопада».

Остальное

Где смотреть: Starz — с 1 марта

Продолжение криминальной саги, спродюсированной Фифти Сентом. Торгующие наркотиками братья Фленори (Деметриус «Младший Мич» Фленори и Да’Винчи) продолжат захватывать Детройт и всю Америку. Действие третьего сезона развернется в начале 1990-х.

Где смотреть: Fox — с 6 марта

Тони (Элоди Юнг) пытается помочь сыну, страдающему редким заболеванием. Чтобы заработать деньги, женщина вынуждена работать на преступника и убирать места преступлений. В третьем сезоне Тони будет грозить опасность, исходящая от нового пугающего героя в исполнении Сантьяго Кабреры.

Где смотреть: Fox — с 6 марта

Бывший полицейский Фрэнк (Джоэл Макхэйл из «Сообщества») теперь работает в службе контроля за животными. В новом сезоне Фрэнку и его команде нужно усмирить пьяных енотов, проникших в бар, найти пропавшую обезьянку и решить, что делать с козой, обосновавшейся в их офисе.

«Непобедимый», 2-я часть 2-го сезона

Где смотреть: Prime Video — с 14 марта

Финал второго сезона хитового супергеройского мультсериала по комиксам Роберта Киркмана. В новых сериях Марку Грейсону нужно будет сделать выбор — убить нескольких человек или подвергнуть опасности миллионы землян. Это будет не последняя его дилемма. Сериал уже продлен на третий сезон.

Где смотреть: ABC — с 14 марта

Процедурал о команде спасателей и диспетчеров Лос-Анджелеса. В седьмом сезоне героям предстоит провести одну из самых сложных и масштабных операций — спасти пассажиров с гигантского тонущего лайнера.

Где смотреть: ABC — с 14 марта

Продолжение истории о рабочих буднях и личной жизни врачей. Пост шоураннера покинула Криста Вернофф, долгие годы руководившая проектом. Ее место заняла Мэг Маринис.

Где смотреть: Амедиатека — с 29 марта

Продолжение криминального сериала с Джеффом Дэниелсом, Лорен Велес и Морой Тирни. Действие разворачивается в пенсильванской глубинке. Полицейские расследуют загадочный взрыв и попутно решают личные проблемы.

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Автор: Сабрина Карабаева