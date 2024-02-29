Гид по плей-офф Континтентальной хоккейной лиги: что смотреть, за кого болеть и какие могут быть расклады

Методы Ларионова как будто перестали работать: результат пропал, игра не смотрится, молодежь не прогрессирует, в команде начались конфликты, которые прорвались наружу. Все слышали, что наставник нижегородцев отнял капитанскую повязку у главной звезды прошлого сезона Алексея Кручинина (а теперь и вовсе вывел его из состава на всю серию со СКА) и отчислил опытного защитника Антона Сизова (лидер команды по показателю полезности) за то, что тот после очередного поражения отчитал пару молодых игроков. Да, сказались травмы лидеров, да, тяжело ожидать, что молодые хоккеисты весь сезон пройдут без спадов. Можно проповедовать отказ от критики игроков, но что если пряник без кнута работает не всегда? Иногда молодым действительно полезна критика, а опыта Сизова, вполне возможно, не хватило в решающие моменты сезона. Не делают чести Ларионову и публичные выпады в адрес коллег. Так, например, после поражения от «Нефтехимика» он заявил, что нижнекамцы играют в антизрелищный (наставник сказал «утопический») хоккей.