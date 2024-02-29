Гид по плей-офф Континтентальной хоккейной лиги: что смотреть, за кого болеть и какие могут быть расклады

29 февраля в КХЛ начинается самая жаркая часть сезона — плей-офф. Подробно рассказываем, что такое плей-офф и почему фанаты каждый год с нетерпением ждут его начала, какие нововведения принес новый сезон и какие команды вступят в борьбу за Кубок Гагарина.
Что такое плей-офф в КХЛ
Плей-офф — это заключительная часть сезона КХЛ. В него выходят 16 команд (по восемь в каждой из двух конференций — Восточной и Западной), набравшие наибольшее количество очков в регулярном чемпионате (его еще называют гладким).
В плей-офф игры проходят по олимпийской системе — на выбывание. В некоторых турнирах участники выбывают уже после первого же проигрыша (по такой системе, например, играют на чемпионате мира по хоккею), но в КХЛ серия плей-офф длится до четырех побед. Другими словами, максимально команды могут сыграть между собой аж семь матчей.
Поскольку изначально в плей-офф выходят 16 команд, то этап состоит из четырех раундов: ⅛ финала, четвертьфинала, полуфинала и финала. Каждый раунд длится примерно две недели, поэтому начинается плей-офф в первых числах марта, а заканчивается, как правило, в последних числах апреля.
До этого сезона плей-офф в КХЛ проходил внутри конференций: команды сначала играли между собой на выбывание (восточные клубы с восточными, западные — с западными), и лишь в финале победитель Запада встречался с чемпионом Востока. Начиная же с этого сезона плей-офф будет перекрестным: первый раунд команды, как и раньше, сыграют внутри конференции (победитель сыграет с командой, занявшей восьмое место, вторая команда — с седьмой и так далее).
А вот дальше начнутся нововведения: восемь четвертьфиналистов разделятся на две группы. В группе А лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с худшей из оставшихся команд Востока, а вторая команда Востока — с третьей командой Запада. В группе Б аналогичным образом сойдутся лидер Востока с аутсайдером Запада, вторая команда Запада — с третьей командой Востока.
Почему его стоит смотреть, даже если не следите за хоккеем
Плей-офф — это самое любимое время сезона у болельщиков, потому что накал в играх достигает предела, игроки выкладываются по максимуму, а результат порой получается абсолютно непредсказуемым. Хотя, как правило, фаворитами плей-офф считаются команды, занявшие высшие места по итогам регулярки, аутсайдеры раз за разом подкидывают фаворитам неприятные сюрпризы. Так, к примеру, в прошлом году занявший второе место в конференции «Салават Юлаев» в первом же раунде вылетел из-за ставшего седьмым «Адмирала» (и это, кстати, не первое такое достижение «Салавата»: в первом сезоне КХЛ уфимцы тоже в первом раунде вылетели от в последний момент уцепившегося за 16-ю строчку «Авангарда»). Но если и «Авангард», и «Адмирал» после сенсационных побед над фаворитами дальше второго раунда не прошли, то в сезоне 2010/2011 не считавшийся фаворитом «Атлант» (4-е место по итогам регулярного чемпионата) последовательно прошел лидеров конференции СКА (1-е место) и «Локомотив» (2-е место) и только в финале в семи матчах крайне драматичной серии уступил «Салавату Юлаеву».
В НХЛ в 2012 году случилась и еще более невероятная история: посеянный под последним номером в конференции «Лос-Анджелес Кингз» последовательно выбил из турнира первый, второй и третий номера посева (проиграв в каждом раунде всего по одному матчу), а в финале обыграл «Нью-Джерси Девилз» и завоевал Кубок Стэнли.
Кто поборется за Кубок Гагарина в этом сезоне
Как и всегда, за главный приз чемпионата сразятся 16 команд. Представляем пары претендентов.
Запад
«Динамо», Москва (1) — «Динамо», Минск (8)
Даты матчей: 2 марта, 4 марта, 6 марта, 8 марта и, если понадобится, 10 марта, 12 марта и 14 марта
«Динамо» в прошлом сезоне бесславно вылетело из плей-офф еще в первом раунде, уступив нижегородскому «Торпедо», но боссы московского клуба решили не менять тренерский штаб и позволили Алексею Кудашову продолжить свою работу. Качественно укрепившись в межсезонье, «Динамо» мощно ворвалось в новый сезон и в итоге уже на флажке чемпионата выбилось в лидеры, буквально вырвав Кубок континента из рук СКА.
Самое заметное отличие этой версии «Динамо» от прошлогодней — более креативное нападение, возглавляемое, пожалуй, главной звездой лиги на сегодня. В прошлом сезоне Роман Ротенберг сажал Никиту Гусева в запас и намекал на проблемы с режимом, а в этом сбежавший из Питера форвард побил казавшийся незыблемым рекорд результативности, набрав за сезон сумасшедшие 89 очков.
Похоже, единственное слабое место этого «Динамо» — вратари. За сезон ни Илья Коновалов, ни Максим Моторыгин так и не убедили болельщиков в том, что именно они заслуживают пост железобетонного первого номера команды. И тот и другой провалили несколько игр. Однако, судя по последним матчам регулярки, в плей-офф москвичи пойдут с Моторыгиным.
В межсезонье минское «Динамо» значительно обновилось: многие лидеры покинули клуб, а Крейга Вудкрофта на тренерском мостике сменил Дмитрий Квартальнов, в свое время дошедший до финала кубка с московским ЦСКА. Минчане смогли достойно заменить потери: прокачали молодежь и подписали нескольких качественных легионеров, и этого хватило, чтобы с запасом финишировать в зоне плей-офф, пусть и на последней, восьмой строчке.
Возможный исход: Для минского «Динамо» выход в плей-офф — это потолок. А вот московское «Динамо», если вратари не подведут, вполне может и до финала дойти.
СКА (2) — «Торпедо» (7)
Даты матчей: 1 марта, 3 марта, 5 марта, 7 марта и, если понадобится, 9 марта, 11 марта и 13 марта
СКА перед началом сезона прилично разозлил болельщиков и экспертов, запихав под потолок зарплат два полноценных состава, но пресловутое богатство выбора первую половину сезона аукалось самим армейцам. Команда откровенно буксовала и даже опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы, наставник питерцев Роман Ротенберг нервничал и активно тасовал состав: за СКА в регулярке сыграло пятеро вратарей, тринадцать защитников и двадцать семь (!) нападающих.
Ближе к экватору сезона Ротенберг определился с костяком, игра команды выправилась, перешедший из «Адмирала» Никита Серебряков добавил надежности последнему рубежу. В итоге СКА вернулся в лидеры, до последнего претендовал на Кубок Континента, и лишь обидные и неожиданные поражения от «Куньлуня» и «Северстали» в последних турах лишили питерцев победы в конференции.
В прошлом сезоне нижегородский клуб влюбил в себя тысячи нейтральных болельщиков. Яркая комбинационная игра, акцент на чужие ворота и порой безрассудная оборона своих — матчи «Торпедо» смотрелись на одном дыхании как увлекательный блокбастер. Игорь Ларионов не стеснялся доверять ведущие роли совсем юным игрокам, никогда не ругал своих хоккеистов даже после самых обидных поражений, и первое время его методы работали. В нижегородской команде раскрылись такие молодые таланты, как Богдан Конюшков, Василий Атанасов, Никита Артамонов и Антон Силаев, ожил Алексей Кручинин.
Но во второй половине этого сезона что-то в игре нижегородцев разладилось: «Торпедо» ярко начало сезон, а затем посыпалось вниз и проиграло 12 из 14 последних перед плей-офф-игр (из них семь подряд), причем многие поражения получились на редкость безвольными: нижегородцы отдавали матчи, в которых вели с перевесом в две или даже три шайбы. Порой кажется, что торпедовцы просто в какой-то момент выключаются из игры: в матче против СКА они пропустили три шайбы за пять минут, в матче со «Спартаком» — за полторы (!).
Методы Ларионова как будто перестали работать: результат пропал, игра не смотрится, молодежь не прогрессирует, в команде начались конфликты, которые прорвались наружу. Все слышали, что наставник нижегородцев отнял капитанскую повязку у главной звезды прошлого сезона Алексея Кручинина (а теперь и вовсе вывел его из состава на всю серию со СКА) и отчислил опытного защитника Антона Сизова (лидер команды по показателю полезности) за то, что тот после очередного поражения отчитал пару молодых игроков. Да, сказались травмы лидеров, да, тяжело ожидать, что молодые хоккеисты весь сезон пройдут без спадов. Можно проповедовать отказ от критики игроков, но что если пряник без кнута работает не всегда? Иногда молодым действительно полезна критика, а опыта Сизова, вполне возможно, не хватило в решающие моменты сезона. Не делают чести Ларионову и публичные выпады в адрес коллег. Так, например, после поражения от «Нефтехимика» он заявил, что нижнекамцы играют в антизрелищный (наставник сказал «утопический») хоккей.
Возможный исход: Если СКА опять не начнет чудить, а его тренер — метаться из стороны в сторону, армейцы должны легко забирать эту серию. Нижегородское «Торпедо» прямо сейчас — разобранный клуб, сидящий глубоко в яме и проигрывающий заранее выигранные матчи. Соперники уже встречались в плей-офф в прошлом сезоне, и тогда СКА выиграл серию всухую — 4:0.
«Локомотив» (3) — ЦСКА (6)
Даты матчей: 29 февраля, 2 марта, 4 марта, 6 марта и, если понадобится, 8 марта, 10 марта и 12 марта
«Локомотив» очень ровно прошел сезон. Возможно, команда Игоря Никитина играет не в самый яркий и атакующий хоккей, зато приносит результат. У «Локомотива» хорошие вратари и надежная оборона, а вот нападение способно на лучшее. Может, ярославцы берегут силы на плей-офф, где им давно пора проходить дальше второго раунда.
Перед стартом сезона казалось, что ЦСКА — идеальный кандидат на роль команды-династии, способной доминировать на протяжении нескольких сезонов подряд. Все составляющие для успеха у армейцев были: крепкий костяк проверенных кубковых бойцов и тренер, взявший два Кубка Гагарина подряд. Сомнения вызывал только последний рубеж, который предстояло защищать Ивану Федотову, вратарю, который должен был провести предыдущий сезон в НХЛ, а провел его в рядах российской армии.
Однако в итоге оказалось, что двух кубков ЦСКА хватило за глаза. Всю регулярку армейцы провели вполсилы, словно пребывая в уверенности, что в нужный момент смогут вновь всех обыграть. Вот только если раньше армейцы проявляли инстинкт убийцы и вырывали победы, теперь они, скорее, отдают матчи с преимуществом в две шайбы, как это и случилось в последней игре регулярки против московского «Динамо». Двукратный обладатель Кубка заходит в плей-офф с тремя поражениями в пяти последних матчах.
Долгое время казалось, что ЦСКА в первом раунде предстоит играть со СКА, но благодаря отвратительной форме «Торпедо» вместо армейского дерби мы в четвертый раз подряд получаем пару «Локомотив» — ЦСКА.
Возможный исход: «Локомотив» встречается в плей-офф с ЦСКА в четвертый раз подряд. В трех предыдущих сериях победу праздновали армейцы. Но на этот раз впервые фаворитом пары считается «Локомотив». Правда, если первые вдруг решат включиться именно в плей-офф, у ярославцев будут проблемы. Но должен же Игорь Никитин когда-нибудь уже обыграть свой бывший клуб, откуда его так некрасиво убрали два сезона назад! Когда, если не сейчас?
«Спартак» (4) — «Северсталь» (5)
Даты матчей: 29 февраля, 2 марта, 4 марта, 6 марта и, если понадобится, 8 марта, 10 марта и 12 марта
«Спартак» стал главным открытием первой половины сезона. Удачно поработав летом на трансферном рынке, тренер-новичок Алексей Жамнов (он никогда прежде не работал главным на клубном уровне) создал яркую, зрелищную и много забивающую команду, лидеры которой (Павел Порядин, Иван Морозов и Николай Голдобин) были, что называется, «в поряде» и переписывали один рекорд результативности за другим. В последние годы считалось, что Николай Голдобин — особенный игрок, к которому не каждый тренер (привет Илье Петровичу) подход найдет. Жамнов же просто развязал игроку руки, и в итоге Голди Поттер показал лучший хоккей в карьере и набрал за регулярку рекордные 78 очков.
Во второй половине сезона «Спартак» засбоил: сказались потери лидеров, в некоторых матчах москвичи вынужденно обходились почти без всех своих центров, однако набранного очкового багажа хватило, чтобы финишировать в топ-4 конференции. К финалу регулярки все травмированные вернулись на лед, так что череповчанам придется тяжело. Тем более что недавнюю репетицию плей-офф со счетом 5:3 выиграли как раз спартаковцы.
Нового наставника «Северстали» Андрея Козырева, который в прошлом сезоне был помощником Ларионова в «Торпедо», многие называли настоящим творцом успехов нижегородского клуба, и итоги регулярки показывают, что в этих словах присутствует как минимум доля истины. Первую половину сезона, пока Козырев пытался поставить свой хоккей, определиться с ростером и заполучить недостающих для его требований игроков, «Северсталь» очень сильно лихорадило. Но в декабре все элементы встали на свои места, и череповчане словно втопили педаль газа в пол.
«Северсталь» сборки 2024 года — одна из самых зрелищных, атакующих и эффективных команд лиги. Начиная с 1 января череповчане выиграли 16 из 23 матчей и, как итог, поднялись с восьмого места на пятое. Козырев точно так же, как в прошлом сезоне Ларионов, не отсиживается у своих ворот, не боится доверять молодежи и даже против лидеров пытается играть с позиции силы. Получается не всегда, но зато за играми «Северстали» крайне интересно наблюдать.
Возможный исход: Пожалуй, самая непредсказуемая пара. Друг против друга сойдутся две мощные тренерские команды, которые не любят (а может, и не умеют) отсиживаться у своих ворот и играть от обороны. Любому победителю в дальнейшем будет сложно перестраиваться к вязкому и тягучему кубковому хоккею, а в этом конкретном противостоянии, скорее всего, победит тот, кто будет меньше ошибаться, у кого надежнее вратари и у кого в лазарете будет меньше народу. В обеих командах слишком короткая скамейка.
Восток
«Металлург» (1) — «Амур» (8)
Даты матчей: 1 марта, 3 марта, 5 марта, 7 марта и, если понадобится, 9 марта, 11 марта и 13 марта
Магнитогорская команда в этом сезоне затеяла перестройку: отпустила нескольких лидеров во главе с Голдобиным, ввела в состав целую толпу молодежи, а Илью Воробьёва на тренерском мостике заменил Андрей Разин. По межсезонью казалось, что потолок этой молодой и дерзкой, но очень уж сырой команды — третье или четвертое место. По факту же «Металлург» как выбился в лидеры уже в первых турах, так и остался на вершине Востока в конце сезона.
При этом Магнитка по-прежнему не выглядит серьезным претендентом на Кубок Гагарина. Да, молодежь значительно прибавила за этот год, а двадцатилетний Данила Юров превратился в настоящего лидера, но это несыгранная команда. Ребята много пожарят в обороне, регулярно отдают матчи с 2:0 и даже с 3:0 и порой рассыпаются под натиском соперника. Эта команда транжирит много моментов, лучше чувствует себя в открытой игре и теряется в матчах против практикующих тягучий кубковый хоккей. Вратари «Металлурга» на троих не провели ни одного матча в плей-офф, и, вполне возможно, они потеряли второго вратаря из-за травмы перед началом матчей на выбывание.
Заранее списывать «Металлург» со счетов тоже очень рано. Во-первых, это очень управляемая тренерская команда, способная играть строго по заданию. Во-вторых, это очень голодная до побед молодежь, лидеры которой на кураже способны кого угодно затоптать. Ну и наконец, в-третьих, у них постепенно прорезается характер: они дважды уходили от поражения на последней минуте матча, причем один раз на последней секунде.
Шансы «Амура» на выход в плей-офф вообще были невелики. Несмотря на то, что хабаровский клуб перед сезоном изрядно раздул платежку, боеспособный коллектив не вырисовывался. Прописался в лазарете Бродхерст, потерялся без сильного центра списанный из «Спартака» Хохлачёв, да пришедший из «Автомобилиста» Игорь Бобков на каждые несколько сильных матчей стабильно выдавал по привозу. Еще в середине января «Амур» выдавал серию из девяти поражений подряд и казался безнадежным. Однако затем хабаровчане неожиданно встрепенулись и выдали серию из семи побед подряд. Раскрылся в новой роли Владимир Барулин, ожил Егор Коршков, лучшие сезоны в карьере выдали ролевики из нижних звеньев. Руководство клуба мудро поступило, заранее продлив контракт с Андреем Мартьяновым, а сам главный тренер поквитался с не ставшей продлевать с ним контракт «Сибирью», не пустив новосибирскую команду в плей-офф.
Правда, концовку регулярки хабаровчане скомкали, проиграв три матча подряд. Неужели они заранее вышли на пик формы, потратив основные силы на попадание в плей-офф?
Вероятный исход: «Металлург» выглядит в этой паре явным фаворитом, и в этом шанс для хабаровчан: металлурги в этом сезоне стабильно плохо выступают против команд заведомо ниже себя в классе. Собственно, Магнитка наглядно продемонстрировала это в январе, проиграв один из сдвоенных матчей с «Амуром» с теннисным счетом 6:7.
«Авангард» (2) — «Лада» (7)
Даты матчей: 1 марта, 3 марта, 5 марта, 7 марта и, если понадобится, 9 марта, 11 марта и 13 марта.
«Авангард» на старте сезона казался командой одного звена, и ее генменеджер Антон Курьянов прекрасно это понимал. Буквально на флажке трансферного окна он умудрился собрать ястребам убойное второе звено, заполучив Николая Прохоркина, Дамира Жафярова и Томаса Юрчо. Разнообразив нападение, ястребы убойно провели январь и большую часть февраля, но уже в самом конце месяца неожиданно забуксовали, проиграли три матча подряд (правда, один в овертайме и еще один в серии буллитов) и пропустили вперед магнитогорский «Металлург». Апофеозом невнятного финиша омичей стал матч против Магнитки, где, по сути, и разыгрывалось первое место на Востоке. Вышедшие оптимальным составом омичи ничего не смогли сделать против резервистов уральцев и заслуженно проиграли.
Слабое место омской команды — вратари. Ветеран Илья Проскуряков и молодой Алексей Мишуров не отличаются стабильностью, поэтому логичный выбор на роль первого номера — обменянный из «Адмирала» Павел Хомченко. Но, как показал тот же матч в Магнитогорске, Хомченко не способен вытаскивать игры в одиночку.
Вернувшаяся в КХЛ тольяттинская «Лада» перед сезоном казалась главным аутсайдером. Однако Олегу Браташу удалось собрать из сбитых летчиков и непонятных легионеров очень крепкий и неприятный ансамбль, выпивший немало крови даже у фаворитов и одно время лидировавший в конференции. У «Лады» есть надежный первый номер, крепкая оборона и забивные легионеры.
Немного смущает, что феврале «Лада» угодила в затяжную яму и проиграла семь матчей подряд. Браташ тогда успокаивал болельщиков, уверяя, что закладывает базу под плей-офф и к играм на вылет подойдет в оптимальной форме. Кривил он душой или говорил правду, узнаем скоро, но стоит признать, что три последних поединка регулярки тольяттинцы выиграли, причем две из этих побед получились суперволевыми. Одна к тому же еще и над «Авангардом».
Вероятный исход: Нападение «Авангарда» на бумаге выглядит не в пример мощнее соперника, но вязкий и тягучий стиль «Лады» способен нивелировать преимущество в классе. Если Браташ не врал, «Авангарду» придется тяжело. Многое в этой паре зависит от того, насколько серьезен недавний спад омичей. Если «Авангард» действительно выбирал себе соперника и уходил от поездки в Хабаровск, то «Ладе» не позавидуешь. С другой стороны, подобные действия могут и прогневить хоккейного бога, и тогда туго придется уже ястребам. А если же их спад совершенно реален, то победитель в этой паре становится неясен.
«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6)
Даты матчей: 29 февраля, 2 марта, 4 марта, 6 марта и, если понадобится, 8 марта, 10 марта и 12 марта
«Салават Юлаев» перед стартом плей-офф выглядит одним из теневых фаворитов. Виктор Козлов сделал выводы из прошлогоднего раннего вылета, и уфимцы в этом сезоне из скучного коллектива превратились в боеспособную команду, которая ровно прошла регулярку и одно время даже претендовала на победу в конференции. У уфимцев ярко выраженные лидеры и прогрессирующая молодежь, но главный актив клуба — отличный вратарь. Александр Самонов по показателю надежности уступает только Тимуру Билялову из «Ак Барса», и одно его присутствие в рамке способно вселять уверенность в полевых игроков. Еще одно достоинство текущей версии уфимцев — это вариативность. «Салават» может и в атакующий хоккей сыграть, и автобус у своих ворот припарковать.
«Трактор» провалил начало сезона и заслуженно отправил в отставку Анвара Гатиятуллина. С Алексеем Заварухиным на тренерском мостике челябинцы раскрепостились и в какой-то момент даже забрались в первую четверку. У уральцев есть надежный вратарь, вариативное нападение, а местный воспитанник Максим Шабанов и вовсе превратился в одну из новых звезд лиги.
И все-таки шансы челябинцев на проход в следующий раунд минимальны. «Салават» выиграл все четыре матча у «Трактора» в этом сезоне и подходит к плей-офф в лучшей форме, хотя три поражения в шести последних играх заставили изрядно понервничать уфимских болельщиков. Но и у «Трактора» не все ладно: в начале февраля челябинцы выдали серию из пяти поражений подряд, породив слухи об излишней мягкости Заварухина и внутренних конфликтах в команде. В результате в дело пришлось оперативно вмешиваться руководству. Вроде бы помогло: у трактористов четыре победы в пяти последних матчах.
Вероятный исход: Алексей Заварухин проводит свой первый сезон в качестве главного тренера, и жесткости в действиях ему действительно не хватает. Виктор Козлов же, судя по последнему сезону, сделал выводы из раннего вылета прошлой весной и второй раз наступать на одни и те же грабли не намерен.
«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5)
Даты матчей: 29 февраля, 2 марта, 4 марта, 6 марта и, если понадобится, 8 марта, 10 марта и 12 марта
«Ак Барс» перед началом чемпионата казался безоговорочным лидером конференции, сомнения вызывали лишь отсутствие новичков и серьезный возраст лидеров. В итоге казанцы большую часть сезона плелись в середине турнирной таблицы, а наставник команды Зинэтула Билялетдинов запомнился полным игнором одного из немногих новичков команды — крайнего нападающего Дамира Жафярова. Однако тот в итоге сбежал в Омск в результате трехстороннего обмена между «Ак Барсом», «Авангардом» и «Металлургом», а казанцы под конец регулярки встрепенулись ото сна, набрали ход и завоевали преимущество домашнего льда.
Билялетдинов — самый опытный тренер чемпионата, а костяк команды составляют проверенные кубковые бойцы, которые умеют распределять свои силы по всей турнирной дистанции. В прошлом году «Ак Барс» дошел до финала. Если в этом казанцы действительно перестали валять дурака, они вполне могут как минимум повторить прошлогоднее достижение.
В отличие от соперника, «Автомобилист» заработал себе репутацию некубковой команды: за 14 сезонов в КХЛ уральцы пять раз вообще не попали в плей-офф, а остальные девять вылетели в первом же раунде, причем прошлогодний вылет от «Металлурга» оказался особенно обидным. Магнитогорцы отыгрались с 1:3 в серии, с 1:3 в последнем матче и выиграли в овертайме.
В этом сезоне уральцы прошли регулярный чемпионат довольно стабильно, пусть и с перекосом в оборону. «Автомобилист» входит в топ-5 чемпионата по количеству пропущенных шайб и является лучшим по игре в меньшинстве. И пусть результативность у екатеринбуржцев хромает (лишь одна команда из шестнадцати забила в регулярке меньше), надежная оборона будет просто необходима в матчах против казанцев.
Вероятный исход: Признанные кубковые бойцы, еще год назад дошедшие до финала, против команды, ни разу не проходившей дальше первого раунда. Если «Ак Барс» не станет опять валять дурака, шансов у екатеринбуржцев не будет.
Самые яркие моменты регулярного чемпионата
Рекорд Никиты Гусева
Форвард московского «Динамо» побил казавшийся недостижимым рекорд результативности Сергея Мозякина, установленный им в сезоне 2016/2017 — 85 очков. Гусев в конечном итоге остановился на отметке в 89 очков. Правда, справедливости ради стоит признать, что установке нового рекорда способствовало увеличение матчей в регулярке: Мозякин в 2017 году набрал 85 очков за 60 матчей, а Гусеву для его достижения понадобилось 68 игр. Впрочем, это обстоятельство никак не умаляет величия главной звезды сегодняшней КХЛ.
Спасение на последней секунде
2 февраля магнитогорский «Металлург» играл очередной матч против «Авангарда». Уральцы по ходу матча смотрелись лучше, но растранжирили несколько верных моментов и в результате за несколько секунд до конца проигрывали со счетом 2:3. Сталевары сняли вратаря и осадили ворота соперника, но за 15 секунд до сирены омичам удалось выбросить шайбу из зоны. Казалось бы, победа, ведь Магнитке почти не оставалось времени для последнего штурма. Однако уральцам удалось войти в зону, а затем Игорь Гераськин (который по ходу сезона перешел в «Металлург» как раз из Омска) выдал изумительный по точности пас прямо на клюшку Данилы Юрова, а тот поразил ворота Андрея Мишурова за десятую долю секунды (!) до финального свистка. В овертайме омичи сняли вратаря, и Юров сделал дубль, но это уже совсем другая история.
Возвращение Ильи Ковальчука
Один из самых известных воспитанников московского «Спартака» ни разу не сыграл за родную команду на высшем уровне. Ковальчук уехал в НХЛ, пока москвичи выступали дивизионом ниже, а затем никак не мог вернуться домой. Весной 2021 года Илья приостановил карьеру на очередной высокой точке. Придя в «Авангард» по ходу сезона, форвард помог омичам завоевать Кубок Гагарина. После этого он решил повесить коньки на гвоздь, решив, что не хочет просто отбывать номер на площадке.
Однако осенью 2023 года внезапно пошли слухи о возвращении Ильи в родной клуб, и 24 декабря в матче против «Куньлуня» Ковальчук впервые за 22 года надел спартаковскую форму. Возвращение форварда в «Спартак» получилось довольно результативным: Илья забил два гола в двух первых матчах, но дальше у всей команды началась черная полоса. Москвичи потерпели шесть поражений подряд, и, хотя их причину следует искать в травмах ведущих игроков, а не в вернувшемся на лед ветеране, многие фанаты поспешили обвинить во всех бедах команды именно его.
К счастью, все разногласия удалось разрешить, а сам «Спартак» выбрался из кризиса. Итоговая статистика форварда не поражает воображение (4+4 в двадцати матчах), но Илья показывает отличный хоккей для 40-летнего ветерана после двухлетнего простоя. Никто же не ожидал, что Ковальчук вновь подастся в бомбардиры и, как и в лучшие годы, начнет тащить на себе всю команду.
Евгений Бирюков стал первым тысячником в КХЛ
Защитник-домосед Евгений Бирюков большую часть карьеры защищал цвета родной Магнитки и в общей сложности провел за клуб во всех турнирах 928 матчей. С «Металлургом» Евгений стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина и удостоился вызова в национальную сборную. Однако летом 2020 года руководство клуба решило омолодить оборону и предложило опытному защитнику тренерскую должность. Бирюков не захотел завершать карьеру в 34 года и перешел в «Салават Юлаев», за который выступает уже третий сезон.
И вот наконец в январе 2024 года в поединке против «Амура» Евгений Бирюков стал первым игроком, который провел тысячу матчей в КХЛ. Уфимцы ответственно подошли к церемонии, а среди поздравивших опытного защитника с юбилеем оказались Александр Овечкин, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и одноклубник по «Металлургу-86» Евгений Малкин.
Лакросс Максима Шабанова
28 января «Трактор» приехал в гости к «Авангарду». Ястребы быстро отгрузили сопернику три шайбы, но затем расслабились и позволили гостям не только сравнять счет, но и выйти вперед — к экватору игры уже челябинцы вели со счетом 4:3. В самом начале третьего периода омичи сравняли, а дальше в дело вступил Максим Шабанов. Оказавшись за воротами Мишурова, воспитанник челябинского клуба буквально приклеил шайбу к крюку клюшки и занес в ворота. Его гол в итоге оказался победным.
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Автор: Алексей Ионов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Софья Сандурская / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Михаил Синицын / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС, Донат Сорокин / ТАСС, Сергей Савостьянов / ТАСС, Дмитрий Феоктистов / ТАСС, Михаил Синицын / ТАСС, Сергей Бобылев / ТАСС
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