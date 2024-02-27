О чем заставляют задуматься генеративные видео нейросети SORA, представленной OpenAI

Художница, математик и программист Фрейи Холмер сказала об этом еще выразительнее: «Творцы не в большинстве. Большинству будет все равно [что случится с творцами], и, скорее всего, люди не возмутятся и не помешают корпорациям экономить и зарабатывать при помощи ИИ, отодвигая творцов в сторону… Но даже за пределами творческих сфер цель ИИ — подражать человечеству. Просто спросите себя, хорошо ли наполнять наш мир штуками, которые мы не сможем отличить от живых людей, настоящего искусства, достоверных съемок, правдивых сообщений, реальных разговоров, искренних чувств?»

Если вернуться к новостям киноиндустрии, то вы наверняка знаете, что в прошлом году сценаристы и актеры много месяцев бастовали, добиваясь от всемогущих капиталистов Голливуда, чтобы использование ИИ в кинопроизводстве регламентировалось и регулировалось с их согласия. Поднимавшийся вопрос назывался главами соответствующих профсоюзов «экзистенциальным». Как вы помните, сценаристы и актеры много месяцев жили на денежные накопления, но не дрогнули и свои права более-менее успешно отстояли. Художники всей планеты, не имеющие хоть сколько-нибудь сопоставимого с SAG профсоюза, тоже как-то реагировали на нейросети в ушедшем году, в том числе и юридическими мерами, подавая иски к OpenAI и другим компаниям.