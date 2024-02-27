О чем заставляют задуматься генеративные видео нейросети SORA, представленной OpenAI

В середине февраля компания OpenAI, создавшая ChatGPT, показала видеоролики, которые умеет делать ее новый инструмент под названием SORA. Фактически это аналог Midjourney и DALL-E, генерирующий поразительные по качеству видео из текста. Что это означает для будущего кино и творчества вообще? Об этом размышляет колумнист Кинопоиска Антон Уткин.
Родившись столетие назад великим немым, кинематограф каждое десятилетие менялся: добавлялись цвет, звук, визуальные эффекты, новые способы съемки. XXI век принес новые вызовы: за зрителя теперь конкурируют интерактивные игры и виртуальная реальность, а само киноповествование с появлением стриминговых платформ из коротких отдельных историй разрастается в эпосы и саги. Самое время рассказывать, как меняется кино прямо сейчас, вбирая в себя последние достижения технологий, игр, дополненной и виртуальной реальности. Мы делаем это регулярно на Кинопоиске.
Родившись столетие назад великим немым, кинематограф каждое десятилетие менялся: добавлялись цвет, звук, визуальные эффекты, новые способы съемки. XXI век принес новые вызовы: за зрителя теперь конкурируют интерактивные игры и виртуальная реальность, а само киноповествование с появлением стриминговых платформ из коротких отдельных историй разрастается в эпосы и саги. Самое время рассказывать, как меняется кино прямо сейчас, вбирая в себя последние достижения технологий, игр, дополненной и виртуальной реальности. Мы делаем это регулярно на Кинопоиске.
Антон Уткин
Сценарист и режиссер, сооснователь студии Lateral Summer, которая занимается интерактивным кино и VR-технологиями
Уже неделю технооптимисты и хайпожоры планеты и всех мастей обсасывают новости про SORA — новую модель компании OpenAI, которая как будто бы умеет генерировать видеоизображение на совершенно новом уровне. Ну, в целом умеет. И вообще, похожие модели уже были — например, Runway, подходящая для презентаций Synthesia или платформа D-ID, с помощью которой анимировали миджорниевские картинки с Гарри Поттером на показе Balenciaga и в берлинском клубе Berghain. По сравнению с ними первые ролики SORA выглядят подъемом на следующую ступень. Правда, пока что эта лесенка доступна ограниченному кругу людей: перед тем как выпускать продукт в паблик, OpenAI хочет протестировать все возможные риски, но уже сейчас есть на что посмотреть.
Вот модно одетая девушка идет по ночному мегаполису где-то в Азии, а в лужах отражаются огни большого города. Правда, в какой-то момент у девушки с ловкостью опытного наперсточника меняются местами ноги под юбкой, но мы все понимаем: опытный образец, тестовая версия, дальше инженеры поработают и улучшат. Все восторгаются и детализацией девушки, и отражениям в лужах — их действительно очень непросто сгенерировать. Или вот пальцы нежно разминают заснеженные ягоды (рябины?) — очень красиво, хоть пальцы и множатся в какой-то момент. Ничего, тоже поправят.
Но меня не отпускает ощущение, что прямо сейчас происходит что-то непоправимое уже фундаментально. Нет, без паники. Как и многие технооптимисты, я с интересом разглядывал первые версии Midjourney, активно использую платную версию ChatGPT в повседневной работе и в прошлом году даже составлял для Кинопоиска ироничный обзор ИИ в кино при помощи различных сервисов ИИ — это все, конечно, уже часть повседневности. Окей, что не так с SORA? Давайте послушаем в меру тихие голоса, прорезающиеся сквозь разливанные моря восторгов.
Вот, допустим, Дункан Джонс, сын Дэвида Боуи и сравнительно известный режиссер («Луна 2112», «Исходный код», «Варкрафт»), пишет в своем экс-твиттере: «Думаете, что вы уже довольно одиноки? Погодите, пока появятся телесериалы, которые сгенерированы ИИ специально под вас и которые, кроме вас, никто никогда не увидит». И тут же меткий ответ его подписчика: «Да, такую ситуацию мы обычно называем ночным кошмаром».
Кажется, про это уже была серия «Черного зеркала». Впрочем, еще одна серия была и про твит другого пользователя: «Недавно я держал в руках свою кошечку, пока из ее глаз уходил свет, и мямлил сквозь слезы: „Но ведь она такая маленькая“. Когда ветеринар забрал ее у меня, ее голова пошевелилась, и на секунду мне показалось, что она жива и шевелится. Потом я понял, что нет, конечно, двигаться она больше не будет никогда». И следом от другого пользователя: «Запрос: бело-оранжевая полосатая кошка выглядит довольной, пробираясь через густой сад, словно преследует кого-то. Ее глаза широко открыты, она бежит вперед, осматривая ветви, цветы». И так далее, и тому подобное. И, конечно же, приложено видео, сгенерированное нейросетью по этому запросу. Вполне красивое, надо сказать. И я не могу не согласиться с дальнейшей дискуссией в треде: это видео с кошкой словно бы издевается над самой жизнью.
Все искусство и вся культура (и кино здесь не исключение) — это разговор автора со зрителем. Кино — это коллективный труд, поэтому разговаривают, конечно, сценаристы, режиссеры и актеры, часто продюсеры. И даже в домашнем видео с кошкой есть его автор, потому что для него или для нее эта кошка, актриса в этом изображении — любимица семьи, с которой у автора сильная эмоциональная связь. Видео кошки, сгенерированное нейросетью, убирает из уравнения и автора, и сам факт разговора, и хрупкие моменты совместности, оставляя призрак на картинке. И когда рядовые пользователи интернета начинают жаловаться, что в Pinterest теперь невозможно добавить что-то сделанное человеком, потому что все забито сгенерированным контентом, я хорошо чувствую их вроде бы непроговоренное недовольство — да, им тоже не по душе, что все это фейк.
Точно так же я испытываю очень странное ощущение, разглядывая видео SORA, где муравей что-то тащит под землей — красиво, но ведь он же не существует. Это не какой-то новый вид муравьев, открытый учеными, которые потратили годы жизни на поиски и сложнейшие подземные съемки. Это просто набор картинок, очень ловко и почти бесшовно склеенных алгоритмом. Набор картинок, сделанный из уже кем-то сделанных научных открытий, фешен-съемок, кадров и сцен кино, любительских фото и видео, рисунков художников и бог весть чего еще.
Наверное, секретом Полишинеля звучит видео с Андреем Карпаты (Andrej Karpathy), одним из сооснователей OpenAI. Был твит с фрагментом разговора, где Андрей смотрит на собеседника и произносит на камеру: «Не знаю почему, но в общем мне не нравится ни один фильм, снятый до 1995 года. Типа того, да. Ну ладно, есть несколько исключений. Но в целом... они кажутся мне очень медленными, камера отзумлена (на общем плане. — Прим. ред.), это скучно, это типа наивно и странно». Вроде не фейк. В общем, киносообщество, наверное, вздохнуло с некоторым облегчением, когда Карпаты ушел из OpenAI, но погоды это не меняет: именно такие ребята определяют, какой контент вместо кино мы рискуем уже в ближайшие годы смотреть в одиночестве, как предсказывал Дункан Джонс.
Вообще, в ИИ нет особенной проблемы. Например, прямо сейчас сразу несколько сложных лекарств от рака разрабатываются с использованием нейросетей и машинного обучения, и ученые свидетельствуют, что без технологий искусственного интеллекта эти научные прорывы были бы невозможны (например, вот интервью Колмановского у Шихман — оба признаны иноагентами в РФ). Кажется, нам нужно больше таких технологий: лекарства-по-запросу, универсальный-базовый-доход-по-запросу, борьба-с-климатическими-изменениями-по-запросу, но только не вливание миллиардов долларов в цифровую мертвечину. Да, в видео по запросу тоже ничего плохого нет, но вроде есть и поважнее дела у человечества, которые отлично иллюстрирует этот мем.
Недавно я, как человек, создавший анимационный проект «Ева» с использованием разнообразных нейросетей, сидел на очередной панельной дискуссии про ИИ. Большинство экспертов были из Яндекса, а на самой панели было сказано много важных слов и про биотех, и про образование, и про другие безусловно классные случаи использования ИИ. А затем звезда гаджетов и трендов Даня Трабун, чуть задумавшись, заметил, что в последние годы все вроде бы ждали, что нейросети заменят нам таксистов, бухгалтеров и всяких посредников, но пока что ловчее всего они заменяют художников, видеографов и творцов — в общем, группы, и без того находящиеся в постоянной зоне финансового риска.
Художница, математик и программист Фрейи Холмер сказала об этом еще выразительнее: «Творцы не в большинстве. Большинству будет все равно [что случится с творцами], и, скорее всего, люди не возмутятся и не помешают корпорациям экономить и зарабатывать при помощи ИИ, отодвигая творцов в сторону… Но даже за пределами творческих сфер цель ИИ — подражать человечеству. Просто спросите себя, хорошо ли наполнять наш мир штуками, которые мы не сможем отличить от живых людей, настоящего искусства, достоверных съемок, правдивых сообщений, реальных разговоров, искренних чувств?»
Если вернуться к новостям киноиндустрии, то вы наверняка знаете, что в прошлом году сценаристы и актеры много месяцев бастовали, добиваясь от всемогущих капиталистов Голливуда, чтобы использование ИИ в кинопроизводстве регламентировалось и регулировалось с их согласия. Поднимавшийся вопрос назывался главами соответствующих профсоюзов «экзистенциальным». Как вы помните, сценаристы и актеры много месяцев жили на денежные накопления, но не дрогнули и свои права более-менее успешно отстояли. Художники всей планеты, не имеющие хоть сколько-нибудь сопоставимого с SAG профсоюза, тоже как-то реагировали на нейросети в ушедшем году, в том числе и юридическими мерами, подавая иски к OpenAI и другим компаниям.
Теперь, кажется, ход за зрителями. Какой? Наверное, выбирать изображения, видео, кино и объекты искусства, сделанные людьми и для людей, пусть и с определенной долей участия ИИ как инструмента, в этом-то никакой проблемы и нет.
А вы что думаете про угрозу генеративных видео?
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