Премия Гильдии актеров — 2024: победители и звезды на красной дорожке

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 30-я церемония вручения премии Гильдии актеров Америки (SAG) — самой звездной после «Оскара» по количеству артистов. Она присуждается не только отдельным актерам, но и ансамблям фильмов и сериалов, а еще каскадерам. В этом наградном сезоне SAG Awards преподнесла сюрпризы в сериальной категории: лучшим актером в драматическом шоу стал Педро Паскаль, а лучшей актрисой в этой же категории назвали Элизабет Дебики. Полный список наград находится здесь, а сейчас Кинопоиск предлагает посмотреть на победителей и гостей церемонии на красной дорожке.

