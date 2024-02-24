Премия Гильдии актеров — 2024: победители и звезды на красной дорожке

В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 30-я церемония вручения премии Гильдии актеров Америки (SAG) — самой звездной после «Оскара» по количеству артистов. Она присуждается не только отдельным актерам, но и ансамблям фильмов и сериалов, а еще каскадерам. В этом наградном сезоне SAG Awards преподнесла сюрпризы в сериальной категории: лучшим актером в драматическом шоу стал Педро Паскаль, а лучшей актрисой в этой же категории назвали Элизабет Дебики. Полный список наград находится здесь, а сейчас Кинопоиск предлагает посмотреть на победителей и гостей церемонии на красной дорожке.
Гослинг традиционно был на церемонии в Gucci, традиционно номинировался за Кена («Барби») и так же традиционно проиграл Роберту Дауни-мл.
Звезда «Барби» номинировалась как лучшая актриса, но уступила награду Лили Гладстоун. На церемонии Марго была в Schiaparelli.
Звезда сериала «Грызня» продолжает собирать статуэтки за свою работу. Гильдия актеров тоже назвала ее лучшей актрисой в мини-сериале. На Вонг — Iris Van Herpen.
«Тед Лассо», где блистает Джуно, выдвигался в категории «Лучший актерский ансамбль», но награда досталась «Медведю». На церемонии Джуно была в Givenchy.
Звезда сериала «Утреннее шоу» была на церемонии в Elie Saab. Актерский ансамбль сериала уступил драме «Наследники».
Ян традиционно стал лучшим актером в мини-сериале за роль в «Грызне».
Восходящая звезда «Оставленных» была на церемонии в костюме от Zegna.
Дебики стала лучшей актрисой в драматическом сериале («Корона»), хотя ранее в этом сезоне эта награда всегда доставалась Саре Снук за «Наследников». На церемонию Элизабет пришла в Armani Privé.
Звезда сериала «Джордж и Тэмми» в этот раз не получила даже номинацию. На актрисе — Armani Privé.
Внезапно звезда сериала «Одни из нас» выбила у Кирана Калкина («Наследники») награду как лучший актер в драматическом сериале. На церемонии Педро был полностью в Prada.
Уайт собрал все награды в этом сезоне как лучший актер в комедийном сериале («Медведь»). На нем костюм от Saint Laurent.
Айо традиционно стала лучшей актрисой в комедийном сериале за роль в «Медведе». На церемонию она пришла в наряде от Luar.
Актриса вновь получила статуэтку за роль второго плана в «Оставленных». На церемонии она была в Valdrin Shahiti.
Киран Калкин и Джазз Чартон
Триумфатор наградного сезона за главную роль в «Наследниках» на этот раз остался без награды, уступив ее Педро Паскалю.
Скарсгард праздновал победу своего сериала «Наследники», победившего в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале», а также вручал на сцене одну из наград.
Актриса номинировалась за главную роль в «Бедных-несчастных», но награду получила Лили Гладстоун. На Эмме — Louis Vuitton.
Гладстоун традиционно получила статуэтку за главную роль в «Убийцах цветочной луны». На актрисе — наряд от Armani Privé
Звезда «Теда Лассо» была на церемонии в Tony Ward.
Сам Тед Лассо уступил награду Джереми Аллену Уайту как лучшему актеру в комедийном сериале.
Еще одна звезда «Утреннего шоу» пришла на церемонию в Celine.
Актриса номинировалась за главную женскую роль в «Маэстро», но уступила победу Лили Гладстоун. На церемонии Кэри была в наряде от Armani Privé.
Фрейзер пришел на церемонию как участник актерского состава «Убийц цветочной луны», но лучшим стал каст «Оппенгеймера».
Актер номинировался за главную роль в «Маэстро», но Киллиан Мерфи непобедим в этой категории.
Актриса номинировалась за роль второго плана в «Оппенгеймере», но награду вновь забрала Давайн Джой Рэндольф. На Эмили — наряд от Louis Vuitton.
Гостья церемонии пришла в наряде от Atelier Versace.
Дауни снова выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Оппенгеймер»).
У звезды «Оппенгеймера» все стабильно: лучший актер в игровом фильме.
Легендарный дуэт из «Мухи» вручал на церемонии награду лучшему актерскому ансамблю в фильме (победил «Оппенгеймер»). На актрисе — платье от Pamella Roland.
Актерская пара пришла на церемонию в Dior. Крудап участвовал в номинации «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале» («Утреннее шоу»), но победу одержали «Наследники».
Звезда «Русалочки» пришла на церемонию в составе каста драмы «Цвет пурпурный», но награда досталась актерскому ансамблю «Оппенгеймера». На Холли — Dolce & Gabbana.
Броснахэн номинировалась как лучшая актриса в комедийном сериале («Удивительная миссис Мейзел»), но проиграла Айо Эдебири. На церемонии она была в платье от Tamara Ralph.
Актриса сериала «Убийства в одном здании» пришла на церемонию в Atelier Versace.
Певица, написавшая композицию для «Барби», была на церемонии в Vivienne Westwood.
Легендарная актриса пришла на церемонию в Prada как одна из участниц актерского ансамбля «Убийств в одном здании». Лучшим назвали ансамбль сериала «Медведь».
Крус номинировалась как лучшая актриса второго плана за драму «Феррари», но награда традиционно ушла Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). На Пенелопе — Chanel.
Америка — участница в номинации «Лучший актерский ансамбль в фильме» («Барби»), но победил в этой категории «Оппенгеймер». На церемонии актриса была в Dior.
Юная звездочка «Барби» пришла на церемонию в Vera Wang.
Джоди номинировалась за роль второго плана в «Дайане Найэд», но награда традиционно ушла Давайн Джой Рэндольф.
Актриса номинировалась за роль в мини-сериале «Прекрасные мелочи», но награда досталась Али Вонг. На Кэтрин — Givenchy.
Актриса пришла на церемонию в платье от Gabriela Hearst.
Ларсон номинировалась как лучшая актриса в мини-сериале («Уроки химии»), но уступила победу Али Вонг. На Бри — Atelier Versace.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images, Michael Buckner / Variety via Getty Images, Kevin Mazur / Getty Images, Gilbert Flores / Variety via Getty Images, Amy Sussman / WireImage / Getty Images, Monica Schipper / FilmMagic / Getty Images, Brian van der Brug / Los Angeles Times / Getty Images, Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images, Monica Schipper / FilmMagic / Getty Images, Michael Buckner / Variety / Getty Images, Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images