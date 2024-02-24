«Оппенгеймер», «Медведь» и другие победители SAG Awards — 2024

В Лос-Анджелесе вручили юбилейную, 30-ю премию Гильдии актеров США. Трансляцию церемонии впервые вел Netflix. Среди полнометражных картин больше всего наград у «Оппенгеймера» — фильму Кристофера Нолана достались призы за лучшие мужские роли (главную и второго плана), а также за актерский состав. В сериалах больше всего статуэток досталось актерам из «Медведя».

Победители в области кино

Лучший актерский состав в игровом фильме

«Оппенгеймер»

Лучшая женская роль

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Лучшая мужская роль

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучшая мужская роль второго плана

Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)

Лучший каскадерский состав

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Победители в области телевидения

Лучший актерский состав в драматическом сериале

«Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Элизабет Дебики («Корона»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Педро Паскаль («Одни из нас»)

Лучший актерский состав в комедийном сериале

«Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Али Вонг («Грызня»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Стивен Ян («Грызня»)

Лучший каскадерский состав

«Одни из нас»

Почетная премия за карьерные достижения

Барбра Стрейзанд

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Frazer Harrison / Getty Images