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«Оппенгеймер», «Медведь» и другие победители SAG Awards — 2024

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В Лос-Анджелесе вручили юбилейную, 30-ю премию Гильдии актеров США. Трансляцию церемонии впервые вел Netflix. Среди полнометражных картин больше всего наград у «Оппенгеймера» — фильму Кристофера Нолана достались призы за лучшие мужские роли (главную и второго плана), а также за актерский состав. В сериалах больше всего статуэток досталось актерам из «Медведя».

Победители в области кино

Лучший актерский состав в игровом фильме

«Оппенгеймер»

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Лучшая женская роль

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

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Лучшая мужская роль

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

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Лучшая женская роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

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Лучшая мужская роль второго плана

Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)

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Лучший каскадерский состав

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

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Победители в области телевидения

Лучший актерский состав в драматическом сериале

«Наследники»

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Лучшая женская роль в драматическом сериале

Элизабет Дебики («Корона»)

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Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Педро Паскаль («Одни из нас»)

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Лучший актерский состав в комедийном сериале

«Медведь»

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Лучшая женская роль в комедийном сериале

Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

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Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Али Вонг («Грызня»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Стивен Ян («Грызня»)

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Лучший каскадерский состав

«Одни из нас»

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Почетная премия за карьерные достижения

Барбра Стрейзанд

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Frazer Harrison / Getty Images

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Режиссер:Владимир Ракша
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