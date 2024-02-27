Как создатели «Трудных подростков» переписали «Школу» 10 лет спустя

На пятом сезоне заканчивается культовый сериал «Трудные подростки». Долгая история воспитанников реабилитационного центра — дебошира Никиты, надменной блондинки Лены, наркозависимой тусовщицы Яны, корпулентной Жени, гоповатого Платона, молчуна Макса, юмориста Гены и, конечно, хулигана Фила — очевидно, ведет героев к романтическому хеппи-энду и окончательному перевоспитанию. Оглядываясь назад, Иван Ковальчук замечает удивительные переклички «Подростков» с другим основополагающим сериалом 2010-х, а также неожиданное сценарное решение, которое обеспечило этому шоу феноменальную продолжительность и популярность.

На официальный паблик «Трудных подростков» во «ВКонтакте» подписано больше 300 тысяч человек, а его описание сейчас звучит так: «Главный молодежный сериал современности». В современной России у «Трудных подростков» действительно нет конкурентов. Сериал Рустама Ильясова попадает в молодежную аудиторию так же идеально, как это делала скандальная «Школа». Драма Валерии Гай Германики, пугавшая бабушек, не вовремя включивших Первый канал, открывала десятилетие, а «Трудные подростки» его закрыли.

Эйфория против депрессии

Как начинались «Подростки»? Вот Фил удирает от полицейского на краденом велосипеде, а уже через пару минут он в реабилитационном центре для молодых хулиганов. Он называет здешний туалет траходромом (не без причины) и устраивает потасовку с рыжим Никитой.

«Школа» тоже стартовала с кулаков: хулиган Илья Епифанов (Алексей Литвиненко) докуривал сигарету прямо перед входом в школу, объявлял охраннику, что он здесь новенький, и тут же получал по физиономии (без особых причин) от местного авторитета Лёхи Шутова (Игорь Огурцов). У Гай Германики потасовка напоминала избиение, да и грязи в ее сериале было куда больше. Стилистическая разница между двумя этими культовыми шоу и правда бросается в глаза. У Германики суровый псевдодокументальный реализм казенного дома, у Ильясова — неоновый визуал, хлесткие и временами и неловкие шутки про секс, актуальный саундтрек (Алёна Швец, Куок и казахский хип-хоп). Во «ВКонтакте» плейлист песен из сериала (там аж 112 песен) имеет 11 миллионов прослушиваний, а в Яндекс Музыке ему поставили 34 тысячи сердечек.

У Гай Германики поп-музыки тоже было предостаточно, но в «Школе» хиты начала десятилетия были частью натуралистического нарратива: герои подпевали им, включали дома или на вечеринках. В «Трудных подростках» музыка звучит за кадром и вместе с бодрым, энергичным монтажом и неоновой картинкой создает клиповый драйв всего сериала. Неудивительно, что упакованный таким образом ворох вечных тин-проблем стал веселым аттракционом, а не смурной правдой жизни; «Трудные подростки» влетели на YouTube и в TikTok и собирали там миллионы просмотров.

Физрук решает

Если попытаться определить жанр «Подростков», то это точно будет не молодежный ромком и не социальный сериал-предупреждение. Да, его главные герои — отщепенцы, оказавшиеся в двух шагах от тюрьмы, стереотипные подростки, каждый из которых — представитель одной из многочисленных каст: от наркоманов и лудоманов до девственников, мажоров и гопников, пришедших на смену эмо и бритоголовым околофутбольщикам из «Школы». Да, они сталкиваются с типичными проблемами героев любого фильма про старшеклассников: пытаются заработать, совершают ошибки, думают о будущем, конфликтуют с родителями и влюбляются. За пять сезонов они перевстречались друг с другом несколько раз и их очень легко шипперить. Неудивительно, что на сайте Ficbook есть аж 18 страниц с фанатским творчеством по «Трудным подросткам».

И «Школа», и «Трудные» в целом рассказывают об одном и том же. Герои обоих сериалов — проблемные тинейджеры (в исполнении малоизвестных актеров и вчерашних дебютантов), деструктивное поведение которых — следствие разрушенного быта и семейных неурядиц. Аню Носову (Валентина Лукащук), номинально главную героиню «Школы», еще в раннем возрасте бросила мать, а Никиту из «Трудных подростков» регулярно избивает пьющий отец. Папа Фила и вовсе сидит за решеткой, Гена страдает от гиперопеки, а Лена живет с отчимом-абьюзером.

Но принципиальная разница между двумя историями, тот самый секретный ингредиент, сделавший сериал Рустема Ильясова всенародным хитом, — это маленькая деталь антуража. Футбольный мяч!

«Трудные подростки» — это спортивное драмеди. Помимо подростков, важную роль в сюжете играет Антон Ковалёв (Никита Волков) — футболист сборной России, отмотавший срок за драку в общепите. В отличие от реальных Александра Кокорина и Павла Мамаева, вымышленный спортсмен не смог вернуться в футбол после тюрьмы. Двухлетняя отсидка разрушила его профессиональную карьеру, и теперь Ковалёв вынужден работать физруком в центре для детей с проблемами в поведении, то есть готовить местных ребят к футбольным турнирам. Так он собирается однажды вернуться в большой спорт уже в качестве тренера. Фигура наставника в «Трудных», как и в любой спортивной драме, оказывается ключевой. Персонажи «Школы» так и не смогли найти своего взрослого. И к чему это привело? «Вы все не то, вас нет, вы ничто. А эмо — я думала, что я найду там своих, но они такие же, как вы», — признается Носова в финале 66-й серии. Драма Гай Германики завершается суицидом и похоронами главной героини. «Я оказался плохим учителем», — заключает дедушка девочки.

Никита Волков

Именно противостояние, а затем сближение опального тренера со своенравными тинейджерами остается сюжетной основой школьной саги Ильясова. Ковалёв ведь детдомовский и тоже, по сути, трудный.

Если бы не хороший учитель Ковалёв, «Трудные подростки» могли закончиться примерно так же, как «Школа». Но с какими бы проблемами ни сталкивались герои, рядом всегда оказывался их тренер: он и самооценку поправит, и пожалеет, и сесть в тюрьму не даст. В первом сезоне подросток Макс (Глеб Калюжный), ведомый таинственным «Синим китом», даже пытался совершить самоубийство, но Ковалёв сумел отговорить его. У тинейджеров из реабилитационного центра есть свой, которого искала Носова.

Этой фигуре старшего товарища, который готов прийти на помощь и продлить драму еще на один сезон, первый оригинальный сериал more.tv обязан своей долгой дистанцией. «Подростки» переживут поглощение материнской платформы стримингом Wink, переехав туда, странное превращение в ситком в четвертом сезоне (тогда место Ильясова занял режиссер «Смычка» Александр Цой) и новую кадровую рокировку в последнем, пятом (его снял уже Николай Рыбников, «Чекаго»).

Мила Ершова и Анастасия Крылова

29 февраля на Wink выйдет последний эпизод «Трудных». Дольше держать воспитанников в реабилитационном центре просто невозможно, хотя за пять наших лет в мире сериала прошло всего полтора года. Этот темпоральный фокус позволил «Трудным подросткам» удобно существовать в отдельном мире, над которым невластна бурная история реальной жизни (примерно по той же формуле были сделаны «Друзья»). При этом мир этот волшебным образом почти не устарел.

Возможно, сегодня «Трудные» кажутся слишком легковесными на фоне других проектов вроде «Черной весны» или «Новеньких». В 2018-м же они выглядели гораздо свежее большинства российских сериалов. Но любой аванс рано или поздно заканчивается, и даже комический разворот хоть и решил часть проблем проекта на длинной дистанции, однако в то же время добавил и новые: для второго «Физрука» ставки в нашей сериальной индустрии просто нет.

Автор: Иван Ковальчук