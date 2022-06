Это «Нечто»! 5 причин посмотреть полярный хоррор Джона Карпентера 40-летней давности

1

Это очень важный фильм для самого Карпентера

В 1951 году в американский прокат вышел сай-фай «Нечто» (The Thing from Another World), созданный Кристианом Найби и Говардом Хоуксом (споры вокруг того, кто на самом деле был режиссером, не утихали в последующие несколько десятилетий). Его сюжет в общих чертах напоминает фильм Карпентера: в нем тоже фигурируют полярная станция и агрессивная инопланетная форма жизни (антропоморфный увалень в духе монстра Франкенштейна из старых ужастиков Universal). Это неудивительно, ведь обе картины основаны на рассказе «Кто идет?» Джона В. Кэмпбелла-мл. Первое «Нечто» было типичной алармистской пугалкой в духе холодной войны, где пришельцы служили метафорой советских шпионов (см. «Вторжение похитителей тел»).

Карпентер снимал совсем другой фильм, более близкий по атмосфере к литературному первоисточнику. Тем не менее он любил экранизацию 1951 года и активно передавал ей приветы в своих работах — например, фильм Найби—Хоукса смотрят герои его «Хеллоуина». Он даже не хотел браться за «Нечто» (до него проектом занимались Тоуб Хупер и Джон Лэндис), потому что считал предыдущую версию безупречной, но потом прочитал оригинальный рассказ и понял, что может снять хоррор-детектив, непохожий на то, что было.

Сценарий версии Карпентера написал Билл Ланкастер (сын известного американского актера Берта Ланкастера), но главное концептуальное решение — показать ужасные метаморфозы зараженных паразитом людей, а не оставить их за кадром — приняли Карпентер и специалист по спецэффектам Роб Боттин.