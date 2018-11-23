5 культовых хоррормейкеров советуют фильмы ужасов

На интернет-платформах вышел хоррор-альманах «Кинотеатр кошмаров», в котором таинственный киномеханик Микки Рурк показывает своим зрителям пять фильмов, раскрывающих потаенные страхи. Среди историй — постмодернистский слэшер, ужасы пластической хирургии, изгнание озабоченного демона и другая чертовщина. Сегменты сняли известные жанровые режиссеры из США, Японии и Кубы: Джо Данте, Дэвид Слэйд, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура и Алехандро Бругес. Мы попросили их рассказать о фильмах ужасов, которые произвели на них наибольшее впечатление.

Джо Данте

Что снял: «Гремлины», «Вой» и «Пираньи»

Что советует: «Они!», «Нечто», «Человек-волк»

Я рос в 1950-е, когда мир был одержим страхом перед атомной войной. Он ярко отразился в метафорах фильмов о монстрах того времени, таких как «Они!» (мутировавшие гигантские муравьи) и «Нечто» (вторжение инопланетян). Еще через какое-то время благодаря телевизору я познакомился с этапными готическими хоррорами 1930-х и 1940-х, которые также отражали проблемы и страхи своего времени. Несмотря на постоянные рекламные паузы, лучшие из этих фильмов по-прежнему оставались способны гипнотизировать за пределами кинотеатров. Хотя это кино приводило в ужас моих заботливых родителей, я был очарован и одержим жанром настолько, что он до сих пор заставляет меня пытаться воссоздать его и находить ему новые интерпретации. «Человек-волк» породил «Вой» и другие фильмы об оборотнях, которые, в свою очередь, начали новою волну интереса к этим монстрам. Однако мое сердце навсегда будет принадлежать оригинальным фильмам, которые поджарили мой мозг. Поэтому я продолжаю следовать за жанром ужасов, куда бы он меня ни вел. Так он привел меня к «Кинотеатру кошмаров».

Дэвид Слэйд

Что снял: «30 дней ночи», «Леденец», «Во все тяжкие» и «Ганнибал»

Что советует: «Носферату, симфония ужаса»

Я верю, что кинематограф — это искусство, которое лучше всего передает сновиденческий опыт, поэтому нас не стоит учить, как понимать фильм и его форму.

Например, время сжимается с помощью монтажа, соединения кадров, когда склейка двух изображений создает третью идею, которая телепатически передается зрителям. Так идеи рождаются и в кино, и во сне, поэтому мы понимаем их практически с рождения. Нам не нужно учиться читать фильмы, потому что мы родились, умея видеть сны. Если наши сны были первыми фильмами, которые мы посмотрели, то наши кошмары были первыми хоррорами.

«Носферату, симфония ужаса» кажется мне именно таким кошмаром. Экспрессионистские изображения, искрящиеся зерном старой пленки. Длинные пальцы Макса Шрека, от которых меня по-прежнему передергивает. Я посмотрел этот фильм маленьким мальчиком, и он навсегда отпечатался в моем подсознании.

Я бы посоветовал не читать интертитры, чтобы это был кошмар без слов. Для меня это все еще самая страшная экранизация «Дракулы». Если вы ее не видели, обязательно посмотрите.

Мик Гэррис

Что снял: «Зубастики 2», «Однажды в сказке», «Противостояние» и «Мастера ужасов»

Что советует: «Муха»

В «Мухе» Дэвида Кроненберга есть все, что можно только хотеть от фильма про монстров. Помимо страха и мастерского напряжения (и гибрида человека и мухи от мастера спецэффектов Криса Уоласа), тут есть трагическая лав-стори. Человеческая и очень личная история, которая благодаря великолепной игре Джеффа Голдблюма и Джины Дэвис разрывает нам сердца. Страшное, эмоциональное, гротескное и красивое кино про людей.

Алехандро Бругес

Что снял: «Истребитель зомби»

Что советует: «Зомби одним планом!»

Это не самый мой любимый хоррор, но он находится достаточно высоко в списке фильмов ужасов, которые я посмотрел в последнее время. Честно говоря, я даже не уверен, что это чистый хоррор. Скорее, хоррор-комедия, которая к концу уходит совсем в комедию. Однако в то же время это блестящее признание в любви к созданию кино. Не просто веселый фильм про нашествие зомби, тут столько всего происходит, что к финалу невозможно без улыбки смотреть эту потрясающую жемчужину. Кроме того, как режиссер, я не могу представить, как, черт возьми, им удался такой технический подвиг. Маленькое сокровище, которое вы непременно должны увидеть.

Рюхэй Китамура

Что снял: «Полуночный экспресс», «Противостояние» и «Никто не выжил»

Что советует: «Деревня судьбы»

Это не совсем фильм ужасов, а скорее, легендарный и культовый фильм, снятый в Японии в 1983-м. Он основан на реальных событиях, которые произошли в горной деревушке в 1938 году. 21-летний мужчина за два часа убил 30 человек, а затем покончил с собой. Это случилось не в современной Америке, поэтому вы можете представить, насколько это шокировало тогда людей.

В юности я не мог поверить, что этот фильм действительно сняли. Финальные 20 минут — чистое безумие! Они показывают с документальной точностью, что произошло, не используя никакой музыки. Главный герой надел школьную форму, взял самодельный дробовик и меч, надел на лоб фонарик, перерезал линии электропередач и посреди ночи атаковал всю деревню. Это был первый японский фильм, в котором показали, как взрывается голова.