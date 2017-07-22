Что смотреть в кино: «Начало», «Красотка в ударе» и «Молочные зубы»

«Начало»
Фильм о том, упал волчок или нет.
Кинопрокат потихоньку пробуждается от спячки, но пока нет новых голливудских блокбастеров (первым из них должен стать «Довод» Кристофера Нолана), публику в кино пробуют привлечь старыми (к тому же в этом году 10-летний юбилей «Начала»). Культовая лента Кристофера Нолана рассказывает об искусстве извлечения информации из наших снов и одном из лучших специалистов в этом деле — Коббе (Леонардо ДиКаприо). Однажды ему предлагают самое сложное и опасное задание — не извлечь информацию, а наоборот, внедрить ее в сознание жертвы. Кобб набирает команду и приступает к операции, но успеху мешают прошлые травмы самого героя.
Факты о фильме
- В «Начале», помимо ДиКаприо и Эллен Пейдж, играет любимый актерский состав Нолана: Киллиан Мёрфи, Майкл Кейн, Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт и Марион Котийяр. Все они появлялись в его трилогии о Бэтмене.
- Самая популярная сцена фильма, ставшая источником вдохновения для многих последующих картин, — прогулка Ариадны (Пейдж) и Кобба в Париже, где переворачиваются улицы и взрывается кафе. Взрыв снимали с помощью воздушных пушек, расставленных в разных точках улицы так, чтобы потоки воздуха не задели Пейдж и ДиКаприо. В результате на их столике не двигается ни один предмет, а вокруг все взлетает в воздух.
- После выхода картины фанаты строили множество теорий о том, где в итоге оказался Кобб — в реальности или собственном сне. Вроде бы индикатором реальности происходящего является волчок, которым пользуется герой: наяву он падает, во сне продолжает крутиться. Однако не так давно Майкл Кейн раскрыл объяснение самого Нолана. Оказывается, реальность — это те сцены, в которых появляется персонаж Кейна.
- Одна из последних фанатских гипотез: «Довод» — сиквел «Начала». Среди доказательств: герои управляют временем и созданием снов, а еще в обеих картинах есть Майкл Кейн.
«Мой создатель»
Научно-фантастическая драма о том, как пережить смерть близкого человека.
Недалекое будущее. Инженер-робототехник Джордж (Тео Джеймс) работает в одиночку на заброшенной станции в живописных горах Японии. Официально у него контракт с крупной корпорацией на производство андроидов с искусственным интеллектом, но на самом деле Джордж пытается создать достойную копию для своей погибшей жены Джулз (Стэйси Мартин). Ее оцифрованное сознание хранится в так называемом Архиве, и Джордж уже близок к разработке идеального искусственного тела для супруги. В процессе работы Джордж создал две экспериментальные модели — не такие совершенные, но все же умеющие испытывать настоящие чувства к своему создателю. Между тем срок действия Архива заканчивается, и Джорджу нужно поторопиться.
Факты о фильме
- Это дебютная полнометражная режиссерская работа Гэвина Ротери, художника-постановщика «Луны 2112» Дункана Джонса и дизайнера видеоигр «Battalion Wars» и «The Lord of the Rings: Aragorn’s Quest».
- На идею фильма Ротери натолкнула смерть домашних компьютеров. На этих устройствах было все, что он когда-либо делал, включая архивные материалы к «Луне 2112». «Для меня это был настоящий экзистенциальный кризис», — вспоминает режиссер. Ротери задумался о том, почему же умерли обе машины сразу и могла ли одна из них «покончить с собой». Так родилась история о любви и смерти двух героев.
- Тео Джеймса мы знаем по франшизе «Дивергент», а Стэйси Мартин запомнилась по первой части «Нимфоманки» Ларса фон Триера.
- Композитор фильма — Стивен Прайс, получивший «Оскар» за музыку к «Гравитации» Альфонсо Куарона.
«Красотка в ударе»
Комедия о том, как стукнуться головой и почувствовать себя красавицей.
Полина (Юлия Александрова) работает бригадиром техников сцены на разных городских мероприятиях и считается «своим мужиком» среди коллег, они даже зовут ее Палычем. Дома у Полины муж-неудачник (Григорий Калинин), поднимающий на нее руку, и мама-тихоня (Елена Шевченко), осуждающая дочь за то, что после тридцати она не приседает каждый день для формы. В какой-то момент Полина решила, что если станет женственнее, то ее жизнь наладится. Но однажды во время семейной ссоры муж швыряет в нее китайский массажер, тот попадает в голову — и бум! — Полина очнулась и увидела в зеркале настоящее совершенство. Всё, теперь-то перед ней открыты все двери!
Факты о фильме
- Яна Гладких — актриса, которую мы помним по сериалам «Филатов», «Отличница», «Частица вселенной». «Красотка в ударе» — ее полнометражный режиссерский дебют.
- Комедия Гладких и продюсерской студии «Марс Медиа» — официальный ремейк «Красотки на всю голову» с Эми Шумер в главной роли. В оригинальной картине героиня сама ударилась головой, упав с тренажера в спортзале.
- Пластического хирурга, к которому до своей травмы пришла Полина, играет Андрей Бурковский. Он уже снимался вместе с Юлией Александровой в сериале «Звоните ДиКаприо!», но в этот фильм попал потому, что работает в одном театре с Яной Гладких. Правда пробы он проходил на общих основаниях.
- Грим для Палыча придумывали долго, но в результате решили одеть Александрову в мешковатую одежду, не гримировать, не красить и просто высветлить брови. Актриса признается, что это был самый удобный образ, потому что красотку нужно было играть на высоких каблуках.
- Сценаристка «Красотки» Евгения Хрипкова также написала сценарии «Звоните ДиКаприо!» и «(НЕ)идеального мужчины». Во всех проектах сыграла Юлия Александрова.
«Молочные зубы»
Австралийская камерная драма о том, как любовь помогает жить.
Мила (Элайза Сканлен) — старшеклассница со смертельным недугом. Ее родители Генри и Анна (Бен Мендельсон и Эсси Дэвис) окружили дочь невероятной заботой и пытаются максимально деликатно справиться с тяжелой ситуацией. Но однажды Мила встречает Мозеса (Тоби Уоллес) — мелкого дилера, раздолбая и аутсайдера, и его жизнерадостность покоряет ее сердце. В любой другой семьей такой роман был бы запретным, но родители Милы вынуждены мириться с тем, кто дарит их дочери шанс на нормальную жизнь и любовь.
Факты о фильме
- Для режиссера Шеннон Мерфи это полнометражный дебют. Но она не новичок в индустрии и активно снимает сериалы, среди которых третий сезон «Убивая Еву».
- Фильм вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля в прошлом году. Тоби Уоллес получил на нем премию Марчелло Мастроянни (она дается лучшему начинающему актеру).
- Бен Мендельсон родом из Австралии, но в австралийском фильме снялся впервые почти за 10 лет. Он активно работает в Голливуде, и мы знаем его по новым «Звездным войнам», «Капитану Марвел», «Первому игроку приготовиться» и сериалу «Чужак».
- Элайза Сканлен — тоже австралийка. Ее недавние проекты — сериал «Острые предметы» и фильм «Маленькие женщины», героини которых также страдают от тяжелых болезней.
«Киллер по вызову»
Криминальная пародия на «Джона Уика» и другие фильмы о безумных киллерах.
Ред (Люк Брейси) — взломщик сейфов, который только что вышел на волю после двух лет тюремного срока. Но через 11 часов свободы вместе с женой Хлоей (Нина Добрев) он становится мишенью киллера-психопата Люка (Криспин Гловер). Люк утверждает, что Ред виновен в смерти его брата. Но, кажется, киллер ведет какую-то свою игру, и его цель вовсе не Ред.
Факты о фильме
- Сценарист и режиссер «Киллера» Роджер Эвери написал вместе с Квентином Тарантино «Бешеных псов», «Криминальное чтиво» и «Настоящую любовь». За сценарий «Криминального чтива» они, напомним, получили «Оскар».
- Прическа героини Нины Добрев — отсылка к персонажу Умы Турман из «Криминального чтива».
- В оригинале фильм называется Lucky day, и Эвери утверждал, что это сиквел его же фильма «Убить Зои», вышедшего в 1993 году.
«Форпост»
Орландо Блум в боевике о схватке американских военных с талибами.
В 2006 году США установили в северном Афганистане несколько форпостов, чтобы препятствовать передвижению талибов из Пакистана. На самой невыгодной позиции возле села Камдеш находился форпост Китинг. Именно там в 2009 году небольшая группа американских военных была вынуждена дать отпор армии талибов из 400 человек. Практически все солдаты погибли, эта битва стала одной из самых кровавых в афганской кампании Америки.
Факты о фильме
- Консультантами картины стали реальные участники сражения Клинтон Рамеша и Тай Картер. Последний даже снялся в небольшой роли.
- Скотт Иствуд (сын Клинта Иствуда, «Гран Торино», «Отряд самоубийц») и Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») сыграли Рамешу и Картера в фильме.
- Помимо Иствуда, в «Форпосте» есть и другие звездные дети: Майло Гибсон (сын Мэла Гибсона), Джеймс Джаггер (сын Мика Джаггера) и Уилл Аттенборо (внук режиссера Ричарда Аттенборо).
- Главная роль досталась Орландо Блуму. В его карьере уже был военный боевик — «Черный ястреб» Ридли Скотта о миротворческой операции в Сомали.
Автор: Ольга Белик