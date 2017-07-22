Что смотреть в кино: «Начало», «Красотка в ударе» и «Молочные зубы»

Полина (Юлия Александрова) работает бригадиром техников сцены на разных городских мероприятиях и считается «своим мужиком» среди коллег, они даже зовут ее Палычем. Дома у Полины муж-неудачник (Григорий Калинин), поднимающий на нее руку, и мама-тихоня (Елена Шевченко), осуждающая дочь за то, что после тридцати она не приседает каждый день для формы. В какой-то момент Полина решила, что если станет женственнее, то ее жизнь наладится. Но однажды во время семейной ссоры муж швыряет в нее китайский массажер, тот попадает в голову — и бум! — Полина очнулась и увидела в зеркале настоящее совершенство. Всё, теперь-то перед ней открыты все двери!