«Нормальные люди», «Голливуд» и «Беги»: 13 лучших сериалов весны

Инопланетяне на Земле, андроид в российской милиции, альтернативная история Голливуда 1940-х, новая телепроповедь Алекса Гарленда и другие удивительные сюжеты — в нашей регулярной подборке самых интересных шоу сезона.

Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. О всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Нормальные люди», мини-сериал

Чувственная драма про первую любовь

Где смотреть: Hulu / КиноПоиск HD

Марианна и Коннелл (Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал, между которыми возникает удивительная химия) начинают встречаться в выпускном классе, но скрывают от всех свои отношения. Коннелл — спортсмен, один из самых популярных парней в школе (хотя он отличается от привычного нам типажа своей исключительной начитанностью и хорошим воспитанием), а Марианна — белая ворона, девочка из богатой семьи, которую никто не любит. Потом они вместе поступят в колледж и там поменяются ролями. На протяжении последующих нескольких лет герои будут то сходиться, то отдаляться друг от друга, пробуя разные варианты отношений. Но, главное, каждый из них будет постоянно меняться и расти благодаря другому.

«Нормальные люди» — очень бережная экранизация одноименного бестселлера ирландской писательницы Салли Руни, вышедшего пару лет назад. Это не только история первой любви — страстной и порой мучительной, — но и история взросления. Создателям сериала удалось удивительно точно передать всю сложность и нежность в отношениях Марианны и Коннелла, во многих эпизодах обойдясь практически без слов. Не последнюю роль сыграли страстные и при этом совершенно лишенные какой-либо вульгарности постельные сцены — лучшее доказательство того, что эпоха #MeToo не убила секс (в том числе и в кино). Еще одно неоспоримое достоинство сериала — отлично подобранные исполнители главных ролей, благодаря химии между которыми хочется посмотреть все 12 коротких серий одним залпом.

«Беги», 1-й сезон

Фантазия о том, как одно слово может изменить жизнь

Где смотреть: HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск HD

Получив сообщение с одним единственным словом — «RUN» («Беги»), — Руби срывается с места, садится на рейс до Нью-Йорка и там в последний момент вбегает в идущий через всю страну поезд, где ее поджидает бывший парень Билли. Они не виделись почти 20 лет после колледжа, но остались верны уговору: если когда-нибудь один напишет другому «беги», а другой ответит, они бросят все дела и отправятся в такое путешествие. За следующие несколько серий Руби и Билли предстоит многое узнать друг о друге, а к приключенческой мелодраме добавятся нотки психологического триллера и эксцентричной детективной комедии (с камео мертвого барсука).

Собственно, та легкость, с которой создательница сериала Вики Джонс (работавшая с Фиби Уоллер-Бридж над «Дрянью»; сама Фиби тоже появляется тут в оригинальном камео) жонглирует жанрами, и есть одно из главных достоинств сериала, хотя не всем зрителям она пришлась по душе. Но, если броситься в этот безумный водоворот сюжетных линий, от «Беги» можно получить огромное удовольствие. В общем, вот идеальная эскапистская фантазия, которая неизбежно заканчивается возвращением на землю, то есть на железнодорожную платформу.

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«Голливуд», 1-й сезон

Альтернативно-карамельная история кино

Где смотреть: Netflix

В послевоенный Голливуд стекаются юные таланты со всех Штатов. Красавец ветеран Джек мечтает попасть хотя бы в массовку, харизматичный Рэймонд хочет стать режиссером, его чернокожая девушка Камилла — актрисой, черный гей Арчи — подающий надежды сценарист, а его бойфренд Рой уже заключил контракт с главным голливудским агентом и сменил имя на более благозвучное Рок. Герои вынуждены зарабатывать на жизнь секс-работой и воевать со студийными боссами, но ни эти обстоятельства, ни происхождение, ни ориентация не мешают им стать звездами.

Райан Мёрфи продолжает поставлять шоу в рамках своего многомиллионного контракта с Netflix. Вслед за приближенной к реалиям «Позе» и сатирическим «Политиком» Мёрфи развернул красивую альтернативную историю про голливудскую «фабрику грез», в которой все возможно и всем есть место. Многих возмутило, что Мёрфи показал карикатурную идиллию и попытался изменить историю Голливуда, киноиндустрии и «Оскара». Но если не забывать, что «Голливуд» — это сказка, то герои, будто сошедшие с плакатов, и их стремительные трансформации (например, один из антагонистов впадает в кому, а просыпается уже хорошим человеком) совершенно не раздражают. Жаль, что судьба реальных Анны Мэй Вонг, Рока Хадсона и других звезд сложилась намного печальнее, чем у героев сериала.

«Неортодоксальная», мини-сериал

Побег из хасидской общины в светский мир

Где смотреть: Netflix

Эстер Шапиро 19 лет, она замужем и живет в Бруклине в общине ортодоксальных евреев — сатмарских хасидов. Родня и община хотят от девушки одного — ребенка. Но Эстер не может забеременеть, поэтому про девушку начинают ходить разные слухи. С помощью своей бывшей учительницы музыки (уроки пришлось бросить из-за замужества) Эстер сбегает в Берлин, где наконец обретает свободу. А на ее поиски по велению раввина отправляются расхлябанный муж Янки и его кузен с криминальным прошлым Мойша.

Мини-сериал «Неортодоксальная» частично основан на автобиографии писательницы Деборы Фельдман, которая, так же как и Эстер, сбежала из общины, а затем переехала в Берлин. Помимо истории необычной героини, сериал основательно рассказывает про быт закрытого религиозного сообщества (все говорят на идиш, хасидки действительно бреют головы и носят парики, а стулья оборачивают в целлофан) и про то, насколько тяжело из него выйти. В «Неортодоксальной» нет виноватых: Эстер и Янки — заложники своей общины, которая решила за молодых людей, что им нужно и чего они хотят. Главные роли в сериале, кстати, сыграли израильские актеры Шира Хаас и Амит Рахав, супруги и в жизни.

Подробнее о сериале Подкаст. Как стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории

«И повсюду тлеют пожары», мини-сериал

Грустная история об ошибках молодости

Где смотреть: Hulu / ivi.ru

Элена Ричардсон (Риз Уизерспун) — богатая респектабельная журналистка из элитного пригорода Шейкер-Хайтс. Четверо детей, муж-юрист, соседи-душки, огромный особняк — не жизнь, а мечта. У Элены все идеально и по расписанию, даже секс. Но однажды в ее уютный мирок на стареньком шевроле врывается Миа Уоррен (Керри Вашингтон), бедная, но гениальная фотохудожница с дочерью-подростком Перл (Александра Андервуд). Контрол-фрика и бунтарку притягивает друг к другу, но из искры их дружбы вспыхивает настоящее пламя ненависти и вражды.

Экранизация романа Селесты Инг рассказывает о традиционном конфликте богатых и бедных, белых и черных, отцов и детей. С другой стороны, это очень горькая и точная история о том, как неправильный выбор и измена себе могут полностью разрушить твою жизнь. «Пожары» воздерживаются от моральных оценок и постоянно сбивают фокус, с каждым эпизодом меняя наше отношение к героям: только мы решили, что все про них поняли, как флешбэки или подсмотренные сценки полностью разрушают это впечатление. И в итоге Элена не такая уж типичная богатая белая женщина, а Миа вовсе не положительная гордая беднячка (у Вашингтон внезапно получился один из самых отталкивающих персонажей сериальной весны). Провальное материнство — сквозная линия «Пожаров», и холодная безжалостность, с которой сериал препарирует дисфункциональные отношения между родителями и детьми, и есть его главный магнит.

«Защищая Джейкоба», мини-сериал

Мрачная драма о родительской любви с Крисом Эвансом

Где смотреть: Apple TV+

В престижном пригороде Бостона убили подростка. Первый заместитель окружного прокурора Энди Барбер (Крис Эванс) берется за дело, но его тут же отстраняют: на одежде убитого найден отпечаток пальца его сына Джейкоба (сыгравший с Эвансом в «Достать ножи» Джейден Мартелл). Энди категорически не верит в виновность сына и намерен защищать его любой ценой. На собственной шкуре он чувствует, каково это — оказаться по другую сторону судебной системы, под прицелом прессы, достающей грязное белье из твоего прошлого.

За экранизацию романа Уильяма Лэндея отвечал Мортен Тильдум, номинированный на «Оскар» за «Игру в имитацию», и он сделал мрачный психологический триллер, который оставляет зрителя в растерянности. «Защищая Джейкоба» посвящен не столько даже судебной системе и детективному расследованию, сколько тому, как давление системы влияет на отдельную семью. Самое жуткое в сериале — неизвестность. Мы так и не узнаем, кто виновен; эта неопределенность разрушает потихоньку семью Барбер. У Криса Эванса здесь ударная драматическая роль человека, готового на все ради семьи. Мишель Докери отлично играет раздавленную сомнениями и чувством вины мать, а Джейден Мартелл создает совершенно пугающий образ мальчика, про которого никто не может сказать ничего определенного (сценарист и режиссер предложили актеру самостоятельно решить, виновен его герой или нет). Ну, и отдельным сюрпризом станет появление в кадре Дж. К. Симмонса в роли отца Энди.

«Родители года», 1-й сезон

Мартин Фриман делится личным опытом отцовства

Где смотреть: FX / КиноПоиск HD

Дети Пола и Элли никак не хотят ложиться спать, попеременно требуя то маму, то папу, то поесть. Между тем на часах два ночи, а завтра рабочий день, и надо еще как-то успеть выспаться. Когда Элли засыпает, отчаявшийся Пол сажает детей в машину и везет их кататься по городу, чтобы они успокоились хотя бы так. Утром их разбудит на городской парковке полиция — ее вызовет Элли, решив, что Пол в припадке ночного бешенства что-то сделал с детьми. Из таких гомерически смешных и одновременно пугающе реалистичных скетчей во многом и состоит этот сериал, универсальная история молодой пары с детьми.

«Родители года» — это продюсерский проект Мартина Фримана (он же играет в нем и главную роль), во многом основанный на его собственном отцовском опыте. Фриман говорит, что хотел честно показать, каково это — быть родителями. Поэтому актер предстает здесь в непривычном для зрителей амплуа задерганного отца, который очень любит своих детей, но раз за разом срывается и орет на них матом. Собственно, реализм вместе с отменным британским юмором — главная заслуга сериала, идеально вписывающегося в эпоху осознанного родительства.

«Проект „Анна Николаевна“», 1-й сезон

Народная комедия о любви полицейского и андроида

Где смотреть: КиноПоиск HD

В провинциальное РОВД из Москвы внедряют робота-полицейского — Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер). Это экспериментальный образец, который должен пройти полевые испытания под чутким руководством начальника полиции Виктора Галузо (уморительный Сергей Гармаш). Подчиненным он представляет Анну Николаевну как дочку замминистра, и она, безусловно, производит неизгладимое впечатление: может мгновенно вычислить адрес преступника, выпить залпом пинту пива и лихо обезвредить опасного преступника. В такую незаурядную девушку влюбляется майор Пожарский (Антон Филипенко), а потом узнает всю правду.

Никогда еще столкновение андроида с миром людей не было таким смешным. Авторский взгляд тут явно принадлежит Анне Николаевне, невозмутимо взирающей на человеческую комедию. Чего стоит одна только мама Пожарского, Ирина Викторовна Лебедева-Корсак в феерическом исполнении Ирины Розановой. Гармаш также купается в образе туповатого, но добродушного Галузо, который разрывается между бывшей и нынешней женами и регулярно ходит в панические атаки. Выдавая себя в начале за типичный сериал про полицейских из лихих 1990-х с обязательными сексистскими шуточками, «Анна Николаевна» постепенно превращается в комедию положений, которая изящно высмеивает стереотипы и предрассудки нашей жизни. Зрители уже растащили сериал на цитаты: «Поговорите со мной как с микроволновкой!», «Кирнуть и возвыситься», «Иди посмотри на акварельки!».

подробнее о сериале

10 лучших моментов сериала «Проект „Анна Николаевна“»

«Лучше звоните Солу», 5-й сезон

Грандиозный, не хуже оригинала, приквел «Во все тяжкие»

Где смотреть: Netflix / «Амедиатека»

В конце прошлого сезона Джимми МакГилл снова вернулся к юридической практике — теперь под псевдонимом, который прославил его на весь Нью-Мексико. Но превращение ушлого идеалиста в скользкого монстра определенно не закончено. Пятый сезон — все еще хроника борьбы одного неплохого в общем-то человека с самим собой. Впрочем, действительно великим телепроизведением «Сола» делает не дидактика, но драматургия: будучи прологом к уже известным зрителю событиям, он проделывает удивительные сюжетные маневры, и временами кажется, что сериал сейчас свернет на узкоколейку, расправится с героем-другим и помчит совсем в неожиданную сторону. За эксцентрику отвечают два персонажа, которые были придуманы специально для этого шоу, — Лало, жестокий и умный гангстер, грозящий разрушить планы Гаса Фринга, и Ким Векслер, прекрасная юристка и подруга Джимми, очевидно, доживающая последние серии (готовим носовые платки).

подробнее о сериале

10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

«Солнечные противоположности», 1-й сезон

Ироничный взгляд на землян из внешнего космоса

Где смотреть: Hulu

Планета Шлорп была настоящим раем, пока ее не уничтожил упавший астероид. Спасаясь от катаклизма, сотни кораблей шлорпцев отправились в разные уголки Вселенной на поиски нового места обитания. Один из кораблей потерпел крушение на Земле, и четверо пришельцев теперь вынуждены жить среди обычных людей, регулярно сталкиваясь с причудами человеческой культуры.

Главная приманка «Солнечных противоположностей» — имя их создателя Джастина Ройланда, соавтора «Рика и Морти». Но, несмотря на некоторые стилистические сходства, это совершенно другая история. Тут в фокусе не инопланетные миры и фантастические существа, а наоборот, человечество, на которое в лучших традициях «Третьей от Солнца планеты» смотрят со стороны пришельцы, радостно примеряющие на себя человеческие привычки. Они прозябают за просмотром бессмысленного телевидения, пытаются добиться расположения соседей с помощью нанороботов, становятся профессиональными иллюзионистами и создают искусственную жену, чтобы та контролировала каждый их шаг. Они даже похищают и уменьшают людей, чтобы поселить их в стеклянном шкафу, где в итоге разворачивается чрезвычайно захватывающий параллельный сюжет.

«Программисты», 1-й сезон

Философский триллер о том, что все предопределено

Где смотреть: Hulu / КиноПоиск HD

Русский программист Сергей получает приглашение стать сотрудником засекреченного отдела разработки корпорации «Амайя». Но в первый же рабочий день таинственно исчезает. Его девушка Лили (Соноя Мидзуно) считает, что возлюбленного убили, и начинает расследование.

Автор сериала Алекс Гарленд неспроста считается одним из лучших кинофантастов современности. Он умеет говорить о сложном при помощи жанровых элементов. Сериал, который начинается как рядовой шпионский боевик, уже во втором эпизоде оказывается философско-религиозным технотриллером, где рассуждают о теории детерминизма, религиозных постулатах, читают стихи Сильвии Плат и Уильяма Батлера Йейтса и жонглируют терминами из квантовой механики. Ник Офферман из «Парков и зон отдыха» играет Фореста — эксцентричного, с ветхозаветной бородой, главу IT­-корпорации, рассуждающего о том, что жизнь движется по готовым рельсам, просто люди их не замечают.

«Последний министр», 1-й сезон

Ситком про министра-неудачника

Где смотреть: КиноПоиск HD

Режиссер Роман Волобуев и шоураннер Александр Цекало наконец сделали то, что мало кому удавалось в России, — сняли политическую комедию, за которую им, похоже, ничего не будет. Несмотря на фантастическое предположение авторов (главой выдуманного министерства перспективного планирования назначают оторванного от реальности фантазера-лузера), сам сериал вовсе не оторван от реальности. Да, деятельность министра Тихомирова (Ян Цапник) анекдотична, а происходящее в кадре здорово напоминает «Службу новостей» и «Офис», но у зрителя тут же возникает стойкое убеждение, что в коридорах власти творится ровно такой же абсурд. Героинь Ольги Сутуловой и Софьи Лебедевой уже называют ролевыми моделями нашего времени, а некоторые из гэгов сериала сбывались в реальной жизни (отставка кабмина, прибытие в Москву панд из Китая). Такими темпами скоро и закон о мате отменят.

«Я знаю, что это правда», мини-сериал

Мрачная экранизация тяжелого американского романа

Где смотреть: HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск HD

Настоящая большая американская литература должна быть увесистой, печальной и сфокусированной на семье и ее разложении, чтобы играть на контрасте с американской мечтой. Ровно такой и получилась экранизация романа Уолли Лэмба. Ключевые слова: депрессия, шизофрения, смерть от рака, война в Заливе (книга вышла в 1998-м). Главные герои «Правды» — два несчастных брата-близнеца (обоих играет Марк Руффало). Один все время клеит коллажи, бьется в приступах истерики, молится и чувствует вину за военные преступления американцев на Ближнем Востоке (и в первой же серии отрезает себе правую руку во искупление грехов нации). Другой переживает развод, ремонтирует фасады, мечется по больницам и открывает тревожную правду о прошлом своей семьи. Снял все эти страдания оператор Джоди Ли Лайпс, и выглядит сериал точь-в-точь как другая его работа, не менее мрачный «Манчестер у моря». Но главный аттракцион тут, конечно, Руффало, перевоплощающийся из грузного заторможенного шизофреника в нервного и дерганого невротика и обратно.