Сериал «Я знаю, что это правда»: Марк Руффало страдает за двоих

Доминик и Томас — близнецы, воспитанные суровым отчимом и тихой покорной матерью. У Томаса параноидальная шизофрения, и занят он главным образом чтением Библии и изготовлением нарядных аппликаций. У Доминика проблемы поменьше, но жизнь его тоже не курорт: ребенок умер, жена ушла, брат требует постоянного внимания, да и за отчимом, превратившимся из самоуверенного мужлана в одинокого, но и неплохого в общем-то старика, тоже надо приглядывать. Как говорит Доминику психиатр из клиники, в которой держат Томаса: «Сначала я думала, что помощь нужна только вашему брату. А теперь вижу, что и вам тоже».

Историю про двух братьев в беде придумал американский писатель Уолли Лэмб. Его роман с тем же названием вышел в 1998-м. Книга не получила никаких премий, зато обсуждалась в книжном телешоу Опры Уинфри и попала в список бестселлеров New York Times, после чего ее собрались экранизировать как кинофильм, но безуспешно. В 2014 году права на экранизацию вернулись к самому Лэмбу, а потом он встретился с режиссером Дереком Сиенфрэнсом («Валентинка», «Свет в океане», «Место под соснами»). К этому времени тренд на превращение современной серьезной американской литературы в мини-сериалы вырос и окреп благодаря хитам вроде «Острых предметов» и «Большой маленькой лжи». Роман Лэмба занимает без малого 900 страниц. В сериале Сиенфрэнса (он тут и сценарист, и режиссер, и продюсер) история уместилась в шесть эпизодов, но стала от этого только безжалостней. И страдают ее герои не только душевно, но и физически.

Острожно: далее в тексте есть спойлеры!

В первой же серии у братьев умирает от рака мать, а Томас, придя в публичную библиотеку, отрубает себе правую руку — приносит, как ему кажется, искупительную жертву за грехи нации в войне в Персидском заливе. Всю следующую серию второй персонаж Руффало кряхтит и ковыляет — ему врезал между ног охранник психиатрической лечебницы, когда Доминик пытался отбить брата от принудительной госпитализации. Еще пару эпизодов спустя Доминик с разбитой после автомобильной аварии физиономией лезет по шаткой приставной лестнице чинить заклинившие на втором этаже ставни (его герой зарабатывает ремонтом фасадов). Догадайтесь, что произойдет в следующие секунды. Тут уже понимаешь, почему в первом эпизоде упоминается Книга Иова, самого страдающего персонажа Ветхого Завета. И это далеко не полный перечень всех несчастий, которые валятся на героя, а так, наброски. Тут создатели «Правды» проявили самую изощренную фантазию, увидите сами.

Да, «Я знаю, что это правда» далеко не увеселительное телекино. Трудно представить зрителя, спешащего с работы домой скорее посмотреть на новую порцию злоключений, которые вываливает на своих героев Сиенфрэнс. Но не спешите от него отказываться. Да, история здесь порой чересчур трагична, но и удивительным образом увлекательна из-за эмоциональной игры Марка Руффало. Два персонажа, один из которых далеко шагнул за грань безумия, а другой изо всех сил балансирует на грани нервного срыва, — Руффало настолько актерски интересен, играя обоих братьев, что, глядя на него, уже не думаешь об остальных составляющих этого шоу, режиссуре, сценарии и прочем. Эта двойная роль явно принесет ему не одну номинацию, причем не только за мастерство. Актер сначала снялся в роли Доминика, а затем, после шести недель плотной самоизоляции и бесконечной еды, заметно набрав веса — в роли Томаса. А мы знаем, что такую физическую самоотдачу профессиональные премии особенно ценят.

Тем не менее у сериала есть и иные достоинства, помимо двух Руффало. Бытовой почти что хоррор рассказывается очень спокойно, даже расслабленно. Сиенфрэнс нигде не перегибает палку и не нагоняет лишнего драматизма. Меланхоличная, в духе Бадаламенти, музыка авангардиста Гарольда Бадда, часто работающего с Брайаном Ино, и задушевный кантри-саундтрек вообще создают иллюзию того, что ты смотришь хорошую размеренную мелодраму.

«Правда» снята на 35-миллиметровую пленку, что придает ей особой сырой достоверности; у сериала хороший оператор Джоди Ли Лайпс, снявший, в частности, «Манчестер у моря», другую депрессивную историю о семейных проблемах и тяжелой американской экзистенции. Здесь много длинных, насыщенных нервным напряжением эпизодов (например, разговоры Доминика с соцработницей или психиатром) и крупных планов, минимум компьютерной графики (она все же потребовалась для тех сцен, когда братья одновременно присутствуют в кадре).

И, что еще важно, это в общем даже и не бенефис Марка Руффало! Здесь есть великолепная, но до обидного маленькая роль Джульетт Льюис. Она играет ученую-лингвиста со страшно неустроенной личной жизнью, которая в первой же серии приходит соблазнять Доминика. Есть отличный Филип Эттинджер, играющий братьев в молодости, Рози О’Доннелл в роли соцработницы, да и вообще все актеры-эпизодники выглядят здорово. И в целом это мастерский сериал уровня все тех же «Острых предметов» или хорошей оскаровской драмы, который, конечно, не посмотришь за один присест — драму такой плотности можно одолеть максимум по две серии за раз. Но, удивительное дело, к нему, такому печальному и совершенно лишенному юмора, хочется возвращаться. Хотя бы чтоб увидеть, как у героев, которым ты уже не на шутку начал сопереживать, все наконец наладится.