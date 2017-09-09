«И повсюду тлеют пожары»: Эмоциональная мелодрама про воспитание детей и свободу выбора

Как Риз Уизерспун стала продюсером сериалов, в которых сама же и снимается, и как это связано с ее любовью к чтению? Похож ли сериал «И повсюду тлеют пожары» на «Большую маленькую ложь», с которой его нередко сравнивают? Как его финал изменили по отношению к финалу одноименной книги, на которой он основан? Почему героям-подросткам в этом проекте сопереживаешь куда больше, чем взрослым? И в чем главные проблемы «Пожаров»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о новом сериале Hulu (в России его эксклюзивно показывает ivi.ru).

А в следующем выпуске мы поговорим о долгожданном финале сериала «Родина» (Showtime / «Амедиатека»).

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Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.