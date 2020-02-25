«Голливуд»: Приторная сказка об альтернативной истории кино

Почему шоураннер сериала Райан Мёрфи обратился именно к истории золотого века Голливуда и при чем тут его бабушка? Как биографии реальных людей переплетаются в «Голливуде» с вымышленными событиями? Зачем Мёрфи пошел на настолько неправдоподобно сказочный финал? И почему проект разнесли критики, но полюбили многие зрители?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал Netflix со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Нормальные люди» (Hulu/КиноПоиск HD), экранизации бестселлера Салли Руни о сложностях первой любви.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».