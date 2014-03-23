Как стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории

Почему из-за расцвета стриминговых платформ мы видим в сериалах все больше антигероинь, трудных подростков, ЛГБТ-персонажей и людей с особенностями развития? Почему Netflix делает такую ставку на неамериканские сериалы, превращая их в мировые хиты? И почему мы готовы смотреть в такой форме проекты и про ортодоксальных евреев, и про индийских полицейских, и про московских мигрантов? Как это все меняет индустрию и как влияет на зрителей?

Это открытая запись подкаста, которая прошла в приложении Zoom. В конце выпуска главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов отвечают на вопросы слушателей, которые те задавали прямо во время записи. О том, какие сериалы будут смотреть в ближайшие месяцы, сколько времени в день тратят на просмотр и что ждет российскую сериальную индустрию в ближайшее время.

Сериалы, которые упоминаются в подкасте: «Неортодоксальная», «Поза», «Особенный», «Толя-робот», «Эйфория», «Идентификация», «Сакральные игры», «Колл-центр», «Девчонки из Дерри», «Дрянь», «Жизни матрешки», «Родина», Breeders, «Королевство», «Поколение убийц» и другие.

А в следующем выпуске мы обсудим сериал «Звоните ДиКаприо», который вышел в конце 2018 года на Premier, а недавно был показан на канале ТНТ.

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