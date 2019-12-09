10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

23 февраля выходит пятый сезон «Лучше звоните Солу» — приквела сериала «Во все тяжкие». Вспоминаем лучшие моменты из предыдущих четырех.
Осторожно: всюду спойлеры!
1
Майк мстит за сына
1-й сезон, 6-я серия
Майк Эрмантраут — харизматичный лысый киллер и правая рука наркобарона Густаво Фринга; таким мы запомнили этого персонажа из «Во все тяжкие». «Лучше звоните Солу» чуть больше рассказывает о его трагическом прошлом. Оказывается, Майк был коррумпированным копом, чей сын, тоже полицейский, из принципа отказывался брать взятки и был за это убит. Отец не смог спасти своего ребенка, но поквитался с его убийцами. Позже Майк объясняется с вдовой сына и выдает трехминутный монолог со слезами на глазах (и это единственный раз, когда зритель может увидеть Эрмантраута таким). Фанаты до сих пор негодуют: они уверены, актер Джонатан Бэнкс и сценарист эпизода Гордон Смит должны были получить статуэтки «Эмми», но дело ограничилось одними номинациями.
2
Смерть Марко
1-й сезон, 10-я серия
Марко Пастернак — старый друг Джимми Макгилла, с которым они по молодости проворачивали много сомнительных дел (вроде торговли фальшивыми ролексами). Затем Джимми начал юридическую карьеру и на время забыл о криминальной юности. Однако после нервного срыва Макгилл возвращается в родной городок навестить приятеля. После воспоминаний о былых деньках и парочке махинаций Марко умирает прямо на руках у Джимми, а юрист-пройдоха, взяв на память перстень, возвращается к привычной рутине, но решает, что больше никогда в жизни не упустит возможности разжиться легкими деньгами. Один из многих значимых шагов на пути становления Сола Гудмана.
3
Афера Джимми и Ким
2-й сезон, 1-я серия
После смерти друга Джимми Макгилл закрывает частную юридическую практику и решает заняться тем, что у него получается лучше всего — разыгрывать феерические спектакли перед простофилями. Его подруга и выдающий юрист Ким Уэкслер пытается понять, что он имеет в виду, и вот уже вместе с ним разводит не очень приятного бизнесмена. Джимми и Ким притворяются парочкой простаков с большим наследством. Деловитый инвестор, замеченный в баре, уже готов их обработать. Правда, в итоге в дураках оказывается он сам: целый вечер платит за дорогой алкоголь и блюда для фальшивых клиентов. Момент не просто комичный, но и знаменательный: для Ким этот случай оказывается легким развлечением на вечер, а Джимми планирует посвятить таким махинациям свою жизнь. Кстати, это еще и пасхалка для фанатов «Во все тяжкие»: Уолтер Уайт поджег напыщенному бизнесмену с bluetooth-гарнитурой машину.
4
Джимми пытается уволиться
2-й сезон, 7-я серия
Один из самых комичных моментов сериала связан с увольнением Джимми Макгилла из престижной юридической фирмы «Davis & Main». Он хочет уйти по собственному желанию, но помощник сообщает, что в таком случае Джимми не получит премию. Сохранить денежный бонус и заставить себя уволить без видимых причин — задача не из простых. Джимми приходит на встречу с клиентом из похоронного бюро в разноцветном костюме, выжимает сок во время переговоров, не смывает за собой в туалете (якобы из-за экологической сознательности) и отвратительно играет на волынке. Начальнику приходится и уволить Джимми, и выплатить ему премию.
5
Возвращение Гуса Фринга
3-й сезон, 2-я серия
Один из самых харизматичных персонажей «Во все тяжкие» — наркобарон Густаво Фринг, внешне улыбчивый, но хладнокровный и расчетливый внутри. Его появление в сериале-приквеле было всего лишь делом времени. Фанаты разгадали возвращение Гуса еще во время просмотра второго сезона «Сола»: первые буквы из названий серий складывались в анаграмму «FRING’S BACK». В третьем сезоне Майк Эрмантраут пытается выяснить, кто следит за ним, и просит помощи Джимми Макгилла. Поиски выводят на ресторан быстрого питания «Братья цыплята». Вскоре его хозяин Гус Фринг впервые сталкивается с юристом-неудачником.
6
Брат против брата
3-й сезон, 5-я серия
Джимми Макгилл не просто так погрузился в криминальный мир. Во многом это вина его родного брата-антагониста Чака, успешного юриста и крайне неприятного человека. Чак Макгилл не верит в Джимми и постоянно мешает его карьере. Братские отношения осложнены и личным неврозом: успешный профессионал обладает сверхчувствительностью к электромагнитному полю. Заболевание носит психосоматический характер, и Джимми выводит брата на чистую воду в результате судебного слушания, незаметно подбрасывая аккумулятор от мобильного ему в карман. Чак во время процесса выставляет себя психически нездоровым человеком с предвзятым отношением к Джимми. Экспрессивный монолог демонстрирует зацикленного на своей болезни человека, который брызжет слюной и обвиняет весь мир в своих проблемах.
7
Подмена таблеток
3-й сезон, 8-я серия
Меметичный дед-наркобарон Гектор Саламанка в инвалидном кресле с колокольчиком — один из второстепенных злодеев «Во все тяжкие». Однако «Лучше звоните Солу» показывает его еще вполне себе здравствующим. В приквеле Гектор ходит на своих двоих, чем раздражает своего заклятого врага Густаво Фринга. Его проблемы со здоровьем растянуты на несколько эпизодов, но самый захватывающий находится ближе к концу третьего сезона. В нем мелкий преступник Начо Варга пытается избавиться от босса, подменив его препараты для сердца на плацебо. Сама подмена длится несколько минут, но уровень саспенса взвинчен до критической отметки: Начо ломает систему вентиляции в ресторане, заставив Гектора вспотеть и снять пиджак, а после меняет лекарство на фальшивку. И в итоге его план все-таки срабатывает.
8
Чак в огне
3-й сезон, 10-я серия
Судьба многих оригинальных персонажей «Лучше звоните Солу» вызывает некоторое опасение (ведь если их не было в «Во все тяжкие», то, вероятнее всего, они мертвы). Но такого мрачного исхода для Чака Макгилла, одного из самых неприятных героев, не ждал никто. В финале третьего сезона, после того как Джимми перестает заботиться о ненавистном брате, психосоматический невроз Чака прогрессирует. Он считает, что в его доме находится какое-то активное электрическое устройство, и в порыве сумасшествия крушит стены. Изнеможенный безрезультатными поисками, он устало садится в кресло в свете газового фонаря, а затем умышленно сталкивает его на пол. Чудовищное самоубийство и один из самых неприятных моментов сериала.
9
Непростое решение Майка
4-й сезон, 10-я серия
В четвертом сезоне происходит сразу несколько важных трансформаций, и одна из них связана с Майком Эрмантраутом. Несколько эпизодов посвящено строительству подземной нарколаборатории Фринга (той самой, где будут потом работать Уолтер Уайт и Джесси Пинкман). Для секретного строительства из-за границы выписывается отряд немецких специалистов. Майк беспокоится из-за одного вспыльчивого члена команды и сближается с бригадиром Вернером, немолодым и надежным руководителем. Однако именно Вернер добавляет головной боли Гусу и Майку (шоураннеры здорово водили зрителей за нос): он сбегает со стройки и ставит проект под угрозу. Майк вынужден его преследовать, а после застрелить под звездным небом посреди пустыни. После этого Эрмантраут окончательно становится человеком Фринга и, невзирая на личные симпатии, вынужден выполнять приказы босса.
10
Да здравствует Сол Гудман!
4-й сезон, 10-я серия
Финал четвертого сезона вплотную подводит Джимми Макгилла к преображению в Сола Гудмана. Лишенный юридической лицензии на год, он пытается восстановить свой статус, но его обвиняют в неискренности из-за того, что он умолчал о смерти брата, и в итоге отказывают. Тогда Джимми подает апелляцию и предстает перед комиссией во всей красе — зачитывает письмо Чака, пускает слезу и обещает оправдать свою славную фамилию. Зритель (и любящая его Ким) склонны поверить в его сентиментальную речь, но она, конечно же, оказывается фарсом. Сразу после восстановления статуса Джимми радуется, что провел всех, и собирается работать над новыми делами под псевдонимом, ранее мелькавшим во времена его прошлых махинаций, — Сол Гудман. Кажется, именно этого момента фанаты ждали долгих четыре сезона.