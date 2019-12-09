10 лучших моментов сериала «Лучше звоните Солу»

Афера Джимми и Ким

2-й сезон, 1-я серия

После смерти друга Джимми Макгилл закрывает частную юридическую практику и решает заняться тем, что у него получается лучше всего — разыгрывать феерические спектакли перед простофилями. Его подруга и выдающий юрист Ким Уэкслер пытается понять, что он имеет в виду, и вот уже вместе с ним разводит не очень приятного бизнесмена. Джимми и Ким притворяются парочкой простаков с большим наследством. Деловитый инвестор, замеченный в баре, уже готов их обработать. Правда, в итоге в дураках оказывается он сам: целый вечер платит за дорогой алкоголь и блюда для фальшивых клиентов. Момент не просто комичный, но и знаменательный: для Ким этот случай оказывается легким развлечением на вечер, а Джимми планирует посвятить таким махинациям свою жизнь. Кстати, это еще и пасхалка для фанатов «Во все тяжкие»: Уолтер Уайт поджег напыщенному бизнесмену с bluetooth-гарнитурой машину.