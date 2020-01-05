«Началу» — 10 лет. Вспоминаем, как Нолан снимал свой триллер-головоломку

Взрыв в парижском кафе снимали недалеко от Эйфелевой башни. Команда Кристофера Нолана использовала воздушные пушки, расставленные в разных точках улицы так, чтобы потоки воздуха не задевали ДиКаприо и Пейдж, находящихся в эпицентре взрыва. Актеры были в свободной от воздушных потоков зоне, где не двигался даже бумажный стаканчик.

Использование воздушных пушек было необходимо и потому, что парижские власти запретили съемочной группе производить шум выше 104 децибелов (уровень шума, характерный для метро или оркестра). Из-за этого команда несколько недель провела в Англии, заранее репетируя сцену и рассчитывая силу пушек для последующих съемок в Париже. «Наша задача заключалась в том, чтобы показать опасность разрушающегося пространства. Тот момент, когда фантазеры начинают бояться своих фантазий», — рассказывал Нолан об этой сцене, в которой виртуозно перемешаны реальные съемки и CGI.