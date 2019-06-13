Что мы знаем о «Доводе» Нолана, самом интригующем фильме года

31 июля — если планы Warner Bros. не изменятся — в прокат выйдет шпионский триллер «Довод» Кристофера Нолана. Несмотря на то, что индустрия еще не оправилась после вспышки COVID-19, режиссер намерен выпустить фильм в кинотеатрах ближайшим летом. При этом сам Нолан и актеры фильма почти не раскрывают деталей сюжета. Во всех интервью они ограничиваются общей информацией, а официальный синопсис описывает только завязку. Мы собрали самое главное, что известно о «Доводе» на данный момент.

О чем фильм?

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом некой секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

Какая именно технология вызывает инверсию, трейлеры не раскрывают, но ее результат виден: выпущенные из пистолетов пули возвращаются обратно в дуло, а попавшая в аварию машина быстро принимает исходное положение.

Кто в нем снялся?

Главные роли в «Доводе» исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Последний — сын Дензела Вашингтона, известный по роли детектива Сталворта в «Черном клановце» Спайка Ли. В 1992 году, за 26 лет до «Клановца», Вашингтон-младший появился в другом фильме Ли, «Малкольме Икс» — на момент съемок актеру было 8 лет, а главную роль в нем играл его отец. После этого Вашингтон оставил кино и сосредоточился на американском футболе. В 2012 году он завершил карьеру после травмы и уже в 2015-м дебютировал на телевидении в сериале «Футболисты» с Дуэйном Джонсоном.

Также в фильме появятся Элизабет Дебики, известная по шпионскому сериалу «Ночной администратор» и фильму-ограблению «Вдовы», Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, звезда индийского кино Димпл Кападиа и француженка Клеманс Поэзи, игравшая с Паттинсоном в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».

В небольшой роли засветится близкий друг Нолана Майкл Кейн. «Довод» станет их восьмым совместным фильмом. Также зрители увидят российского актера Юрия Колокольникова, который часто снимается в зарубежном кино («Призрачная шестерка», «Игра престолов»).

Кто еще работает над «Доводом»?

«Довод» — третий фильм Нолана, снятый оператором Хойте Ван Хойтемой. До этого он работал над «Интерстелларом» и «Дюнкерком», который принес ему номинацию на «Оскар». В послужном списке Хойтемы также значатся «Боец», «Она» и «Впусти меня».

Кроме того, «Довод» — первый за 12 лет фильм режиссера, музыку для которого пишет не Ханс Циммер (композитор предпочел «Дюну» Дени Вильнёва). В этот раз его место занял молодой шведский продюсер Людвиг Йоранссон, обладатель «Оскара» за саундтрек «Чёрной Пантеры». Он также работал над «Мандалорцем» и «Атлантой».

Где проходили съемки?

Съемочная группа «Довода» работала в семи странах. Среди них Дания, Эстония, Индия, Италия, Норвегия, Великобритания и США. По словам Роберта Паттинсона, в каждой стране Нолан снял по одной экшен-сцене, которая по масштабу сопоставима с кульминацией полноценного фильма, а не отдельно взятого эпизода.

Две сцены, снятые в Таллине, столице Эстонии, можно заметить в трейлерах. Первая — эпизод в концертном зале, где террористы берут зрителей в заложники. В декабре этот отрывок крутили в залах IMAX перед сеансами девятого эпизода «Звездных войн». Со слов посмотревших, это операция американских спецслужб по спасению одного из зрителей VIP-ложи. В процессе они пустят в помещение газ, который усыпит несколько сотен человек в зале.

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках «Довода»

Под концертный зал Нолан замаскировал Горхолл — заброшенный культурно-спортивный комплекс Таллина, расположенный на берегу залива. Для съемок режиссер привлек массовку, в которой участвовали местные жители. Очевидцы отмечают, что Нолан по-прежнему верен практическим эффектам — например, прыжок из окна зала снимался вживую в течение нескольких часов.

Съемки в Горхолле, вероятно, раскрыли одну из стран, где происходит действие. Фотографы заметили, что к комплексу подогнали полицейские машины с символикой Украины, а на фасад здания поместили надпись «Національна опера». После этого многие предположили, что события фильма частично развернутся в Киеве или другом украинском городе.



Съемки «Довода» в Таллине / Фото: Apollo Kinoportaal Кадр из трейлера «Довода» Съемки «Довода» в Таллине / Фото: ERR

Ради съемок другой сцены властям Таллина пришлось частично перекрыть улицу Лаагна, ведущую в центр города.



Судя по кадрам с площадки, там снимали погоню из второго трейлера, где герои Паттинсона и Вашингтона преследуют машину героя Браны.

Съемки «Довода» в Таллине / Фото: Appocalypse Кеннет Брана и Элизабет Дебики на съемках «Довода» в Таллине / Фото: Appocalypse Кадр из трейлера «Довода» Кадр из трейлера «Довода»

Что говорят актеры?

По контракту актеры не раскрывают ключевых деталей «Довода», но, если судить по интервью, они сами не до конца понимают сюжет. В разговоре с GQ Роберт Паттинсон ограничился тем, что ни его герой, ни фильм в целом не связаны с путешествиями во времени, а общего представления, о чем же все-таки картина, у него нет.

Джон Дэвид Вашингтон каждый съемочный день уточнял у Нолана детали сценария. Недавно актер признался, что для полного понимания «Довода» его нужно посмотреть три или четыре раза. Кеннет Брана, читавший, как он сам признается, сценарий чаще других, до конца не уверен, что играет злодея. В трейлере его герой ведет себя как антагонист, однако актер сказал, что он трансформировался во время съемок от сцены к сцене, что было для него сюрпризом. Сценарий «Довода» он сравнивает с кроссвордом.

Майкл Кейн отработал на площадке всего один день. Он снялся в одном из эпизодов с Джоном Дэвидом Вашингтоном, даже не прочтя сценарий. А Юрий Колокольников заявил, что производство «Довода» намного масштабнее, чем съемки «Игры престолов», где он сыграл одного из одичалых.

Почему «Довод» сравнивают с «Началом»?

После выхода второго трейлера «Довод» часто сравнивают с «Началом». Автор сайта Screenrant даже предположил, что оба фильма — часть одной киновселенной. В качестве аргументов он отметил, что обе картины обращаются к теме времени — в «Начале» оно замедлялось по мере погружения в сон, а в «Доводе» им управляют; в обеих есть элегантные британцы с сухим чувством юмора (речь о Роберте Паттинсоне и Томе Харди); наконец, и в «Доводе», и в «Начале» снялся Майкл Кейн, чья роль в новом фильме пока держится в секрете. Джон Дэвид Вашингтон комментирует эти слухи так: «Я бы сказал, что „Довод“ — родственник „Начала“. Они связаны браком. Они видятся на День благодарения, устраивают семейные барбекю и все в таком духе».

Что еще известно?

У Нолана есть традиция: перед съемками он показывает актерам и съемочной группе фильмы, которыми вдохновлена текущая картина. Так, перед «Темным рыцарем» его коллеги смотрели «Схватку» Майкла Манна, перед «Интерстелларом» — «Парней что надо», а перед «Дюнкерком» — «На западном фронте без перемен». Но в случае с «Доводом» режиссер отказался от этой традиции, поскольку шпионское кино, по его мнению, и так хорошо знакомо каждому. Ранее СМИ писали, что в числе референсов «Довода» — приключенческий триллер «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока.

В чем Нолан по-прежнему верен себе, так это в практических съемках. Например, взрыв самолета из второго трейлера «Довода» снимали вживую — для этого студия купила настоящий Boeing-747. Сам Нолан признался, что это гораздо дешевле, чем строить миниатюры или использовать компьютерную графику.

Кроме того, экшен-сцены, где действие часто разворачивается в обратном порядке, потребовали от постановщиков трюков хорошего воображения. Многие движения были придуманы специально для фильма.

Сколько «Довод» соберет в прокате и когда он выйдет?

Изначально «Довод» должен был выйти 17 июля, но недавно релиз отложили на две недели. По данным The New York Times, студия хотела перенести фильм на более поздний срок, чтобы точно окупить 200-миллионный бюджет. Как пишет издание, двухнедельный сдвиг стал компромиссом между Warner и режиссером, который хочет показать фильм в кино как можно скорее.

Еще до переноса в Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США были уверены, что 90% площадок страны откроются к релизу «Довода». Cineworld, одна из крупнейших киносетей мира, уже объявила о возобновлении работы в июле. В то же время представители сети AMC не исключают, что кинотеатры могут вновь закрыться, если пандемия COVID-19 вновь усилится.

Прогнозы аналитиков по поводу сборов «Довода» полярны. В апреле Джефф Бок из Exhibitor Relation отметил, что фильм должен собрать около 500 млн долларов, чтобы выйти в плюс. Аналитик считает, что и 800 миллионов — вполне реальная сумма, но лишь в том случае, если фильм выйдет не в июле, а в более позднюю дату. При этом Шон Роббинс из Box Office Pro надеется, что фильму поможет отсутствие конкурентов в августе, а также прокатная выдержка, которая свойственна оригинальным картинам. Его прогноз — как минимум 450—500 млн долларов.

Чистая прибыль Warner также зависит от контракта Нолана. По данным Deadline, режиссер получит 20% от общих кассовых сборов.

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Автор: Алексей Дарбинян