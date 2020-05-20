Автор сайта Screenrant выдвинул предположение, что новый фильм Кристофера Нолана «Довод» — это на самом деле продолжение «Начала» 2010 года, и два проекта связаны между собой. В качестве доказательств он среди прочего указывает, что герои используют схожие технологии (управление временем и создание снов) и в обоих фильмах есть Майкл Кейн.

Основные пункты теории таковы.

Технология в двух фильмах

Как именно работает управление временем, или инверсия, в «Доводе», пока не известно. Предполагается, что речь в фильме идет о некой технологии, а не о чем-то сверхъестественном или паранормальном. Нолан в своих проектах предпочитает в первую очередь опираться на научную составляющую. Автор считает, технологии в двух фильмах похожи, и отмечает, что обе в итоге используются для шпионажа.

Персонаж Паттинсона похож на героя Тома Харди

Опираясь на несколько сцен из двухминутного ролика «Довода», автор предположил, что персонаж Роберта Паттинсона похож на Имса, персонажа Харди из «Начала». В первую очередь сходство в том, что оба героя — элегантные британцы с сухим чувством юмора. Автор считает, что они представители некой организации наемников, которая существует в двух фильмах.

Майкл Кейн

В этом месте автор отмечает, что «Довод» не прямой сиквел «Начала», потому что в нем нет героев из фильма 2010 года. Есть лишь одно знакомое лицо — Майкл Кейн, который появлялся во всех фильмах режиссера со времен «Бэтмен: Начало». О его персонаже в новой картине ничего не известно (как и обо всех других), но автор предполагает, что подобная секретность связана в первую очередь с тем, что он вновь играет профессора Стивена Майлза из «Начала».

Правда, автор и сам не понимает, почему профессор архитектуры будет сотрудничать со спецагентом и откуда у него информация о местонахождении опасного злодея, за которым охотится герой Джона Дэвида Вашингтона. Он, тем не менее, уверен, что персонаж Кейна объединяет собой два фильма.

Оба фильма о времени

В «Начале» реальное время замедлялось с погружением в глубины сна, а в «Доводе» герои напрямую им управляют, откатывая события по необходимости. На этом сходство между двумя фильмами заканчивается.

Стоит отметить, что Нолан в принципе любит работать со временем. Этой же темы он касался в фильме «Интерстеллар» и в какой-то степени в «Помни», где события разворачивались в обратном порядке.

Одна вселенная

По мнению автора, действие «Довода» вполне может развиваться во вселенной «Начала», и новый фильм — часть франшизы Нолана в общем смысле. В качестве примера он приводит фильмы «Славные парни» и «Казино» или «Каждому свое» и «Под кайфом и в смятении», которые похожи, но не связаны напрямую. Даже если два проекта никак не связаны друг с другом, то они все равно близки по духу.

Тайны «Довода»

В качестве последнего аргумента автор приводит довод, что подробности нового фильма по-прежнему не раскрываются. За всеми этими тайнами скрывается связь с «Началом», уверен он. Именно поэтому Нолан упорно хочет выпустить «Довод» в июле 2020-го, через 10 лет после «Начала».

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Источник: Screenrant