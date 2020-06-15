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Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов

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Энн Хэтэуэй подозревает, что раскрыла секрет успеха Кристофера Нолана — стулья. По словам актрисы, режиссер не допускает их появления на съемочных площадках своих проектов, потому что, по его мнению, люди так лучше работают.

«Он запрещает стулья на площадке, и его объяснение таково: если у людей будут стулья, они будут сидеть и не работать, — рассказала Хэтэуэй. — Он создает невероятные в плане размаха, трудолюбия, технического мастерства и эмоций фильмы. Он всегда укладывается в график и бюджет. Думаю, он в чем-то прав со стульями».

Хэтэуэй рассказала об этом во время записи нового выпуска передачи Variety «Актеры с актерами». Актриса поговорила с Хью Джекманом, который вспомнил о создании сцены смерти Росомахи в «Логане». Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Новый фильм Нолана, шпионский триллер «Довод», ожидается в кинотеатрах 12 августа.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Variety

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