Что смотреть на КиноПоиск HD в апреле: «Джентльмены», «Эмма.» и «#трудовыебудни»

Фильмы по подписке и в магазине

«Джентльмены»

31 марта (в магазине) / середина апреля (по подписке)



Гай Ричи снял свой самый успешный в российском прокате фильм: за шесть недель «Джентльмены» заработали 1,216 млрд рублей, опередив снятого Ричи же «Аладдина» (у диснеевского блокбастера 1,215 миллиарда сборов). Почему такой успех? «Джентльмены» — это, по мнению зрителей, старый добрый Гай Ричи: брутальные мужики на стиле (про костюмы мы подробно писали здесь) устраивают криминальные разборки в сердце Лондона. Подкупает и актерский состав: Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм и Колин Фаррелл, последний своим Тренером так и вообще украл сердца публики. Детективная история (американский криминальный барон решает оставить бизнес по продаже марихуаны, и на него тут же слетаются стервятники) уходит здесь на второй план, давая возможность развернуться красочным персонажам и словесным перепалкам.

Наш обзор фильма читайте вот здесь.

«История игрушек 4»

3 апреля (по подписке)



Пронзительное завершение самой культовой франшизы Pixar собрало в мировом прокате более 1 млрд долларов, получило «Оскар» и разбило наши сердца. Потому что игрушечному Вуди пришлось повзрослеть и найти новый смысл жизни через боль и расставание. Создатели мультфильма опять умудрились в игровой форме поразмышлять о нескольких взрослых проблемах — лузерстве, одержимости своими желаниями, неумении строить собственное счастье и жить ради долга. Не обошлось и без очередных технологических прорывов: аниматоры идеально передали плюшевость игрушек и фарфоровую кожу пастушки Бо. Из отдельных бриллиантов четвертой части — дуэт Ути и Заи (последнего озвучил Джордан Пил), жутковатая кукла Габи Габи и команда ее приспешников, экзистенциальный кризис вилки и канадский каскадер-неудачник Дюк Кабум с голосом Киану Ривза.

О том, как «История игрушек» создала вселенную Pixar, читайте здесь.



«Король Лев»

4 апреля (по подписке)



Disney оживил свой самый культовый мультфильм. С помощью цифровых технологий все звери в новом «Короле Льве» как настоящие. Еще из нововведений — песня, написанная Бейонсе, а в остальном полнометражная версия полностью повторяет анимационную. Отважный львенок Симба теряет отца и становится изгоем, а позже, познав «акуна матата», все-таки находит в себе силы сделать правильный выбор и вернуть королевский трон. У фильма сумасшедшие сборы во всем мире (более 1,5 млрд долларов) и в России, где «Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года, заработав 2,576 млрд рублей и обогнав блокбастер «Мстители: Финал».

«Тролли. Мировой тур»

6 апреля (в магазине)



Приключения разноцветных музыкальных человечков продолжаются! Розочка, Цветан и их соплеменники выяснят, что троллей в мире гораздо больше, как и музыки. Но радость от открытия новых жанров будет недолгой: королева Рокс хочет уничтожить всю музыку, кроме рока. И нужно срочно что-то делать (и спеть, конечно), чтобы не дать музыке погибнуть. Новые «Тролли» стали одной из первых жертв коронавируса: прокат мультфильма начался в разгар пандемии. Студия Universal приняла молниеносное решение выпускать «Мировой тур» онлайн, и — вуаля! — теперь мы с вами можем петь и танцевать под Анну Кендрик и Джастина Тимберлейка хоть круглые сутки.

«Эмма.»

9 апреля (в магазине)



Очередная экранизация знаменитого романа Джейн Остин из-за пандемии коронавируса выходит сразу же онлайн. Снова благодарим за это решение студию Universal, решившую не откладывать все свои релизы на потом. Эмму, девушку, которая любит всех вокруг сватать, а сама пока замуж не торопится, играет новая звезда Аня Тейлор-Джой («Сплит»). Отцом Эммы стал неподражаемый Билл Найи. Ради него одного уже можно смотреть кино, но обратим ваше внимание и на костюмы, и на обожаемую многими чопорную британскую атмосферу. Подругой Эммы, Гарриет, стала Миа Гот («Высшее общество»), фермера Мартина, от брака с которым Эмма отговаривает подружку, сыграл звезда «Полового воспитания» Коннор Суинделлс, а викарием Элтоном, которого Эмма предлагает Гарриет в женихи (и который ухаживает за самой Эммой), стал Джош О’Коннор («Дарреллы»). Для фотографа и режиссера музыкальных клипов Отем де Уайлд «Эмма.» — полнометражный дебют, в который она привнесла постиронию, клиповый стиль и отсылки к современной поп-культуре (намек на «Рассказ служанки» видно уже в трейлере).

«Соник в кино»

14 апреля (в магазине)

В экранизации культовой компьютерной игры от SEGA инопланетный ежик Соник спасается от преследователей на Земле, в американском захолустье. Одиночество ему скрашивает семья местного шерифа в исполнении Джеймса Марсдена. Когда Соник, забывшись, слишком разгоняется и вырубает в городе электричество, им заинтересовываются военные во главе с доктором Роботником (Джим Керри), чья мечта — захватить мир. Забег синего ежа на киноолимп начался не сразу. Сначала его нарисовали неправильно: после премьеры первого трейлера фанаты высмеяли чрезмерную реалистичность Соника и наличие у него зубов. Создатели прислушались и за дополнительные 35 млн долларов переделали героя. Усилия оправдались: «Соник в кино» продержался в прокате пять успешных недель до начала пандемии коронавируса и обогнал «Детектива Пикачу» в списке самых успешных фильмов по видеоиграм.

Наш обзор фильма читайте вот здесь.



«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

16 апреля (в магазине)



Еще один семейный фильм с говорящими компьютерными зверюшками ждет вас в апреле. Роберт Дауни-мл. перешел от роли культового гения, миллиардера и филантропа к не менее культовому ветеринару, чья фишка — понимать язык животных. Дулиттл потерял любимую супругу и заперся отшельником в роскошном поместье, которое британская королева сделала заповедником. Но вот королева смертельно заболела, заповеднику грозит опасность реновации, и только это сподвигает доктора побриться и отправиться за моря за лекарством. В фильме есть мудрейшая попугаиха, пугливая горилла, отважный бельчонок, тигр-шизофреник и даже дракон, страдающий запором. Прильните к экранам с детворой.

«Правда»

25 апреля (по подписке)



Получив главный приз в Каннах за «Магазинных воришек», японец Хирокадзу Корээда решился на европейский дебют на неродном языке. В главных ролях — две дивы французского кино, Катрин Денёв и Жюльет Бинош, которые сыграли мать и дочь в очень сложных отношениях. «Правда» — название мемуаров, которые выпускает кинозвезда Фабьенн (Денёв), и оно ужасно злит ее дочь Люмир (Бинош), поскольку правды-то в них и нет. История затянувшейся семейной ссоры и токсичных родителей открывала Венецианский кинофестиваль и была тепло встречена критиками. Примечательно, что музыку к фильму написал наш композитор Алексей Айги («Страна глухих»).

Наш обзор фильма читайте вот здесь.

Сериалы по подписке

«Мисс Скарлет и Герцог», 1-й сезон

1 апреля

История первой в Англии XIX века женщины-детектива. Звезда «Короны» Кейт Филлипс играет Элизу Скарлет, чей отец умер, оставив ее без денег. Но у Элизы есть нечто получше — железный характер и деловая хватка. Она отказывается срочно искать себе мужа как источник дохода и вместо этого становится во главе отцовского детективного агентства. Увы, в викторианском Лондоне без мужчины все равно не обойтись. Элизе приходится найти себе компаньона, чтобы соблюсти приличия и найти клиентов. Выбор мисс Скарлет падает на инспектора Скотленд-Ярда Уильяма Веллингтона, игрока, пьяницу и бабника по кличке Герцог (его сыграл Стюарт Мартин из киноверсии «Аббатства Даунтон»). Сериал, по словам шоураннера Деклана О’Двайра («Быть человеком»), разоблачает предрассудки по отношению к женщинам, причем как века девятнадцатого, так и двадцать первого.

«Сирена», 3-й сезон

3 апреля

Все любят истории о русалках, и неважно, романтическая это мелодрама или хоррор в духе «Маяка». Шоураннеры «Сирены» придумали мрачноватую историю, в которой русалки столетиями обитают в бухте американского городка Бристол Коув, а некоторые из них влюбляются в моряков-рыбаков и остаются на суше. Главная героиня Рин — одна из таких русалок. Поначалу она просто хотела спасти сестру из военной лаборатории, где над бедняжкой ставили опыты, но постепенно втянулась в жизнь людей и сдружилась с влюбленной парой, Беном и Мэдди. С каждым сезоном русалок в сериале появлялось все больше на радость и беду местным жителям. В третьем сезоне после нападения на нефтяную вышку русалки уплывают в море, а их человеческие друзья впадают в тоску.

«Человек будущего», 3-й сезон

4 апреля

Третий сезон станет последним для научно-фантастической комедии с Джошем Хатчерсоном, Дереком Уилсоном и Элизой Куп. Началось все с того, что уборщик-лузер Джош, фанат видеоигры «Biotic Wars», умудрился пройти ее до конца, и к нему внезапно нагрянули персонажи «Biotic Wars» с заявлением, что все это было взаправду, они из будущего, мир находится в опасности, только Джош, как победитель, сможет всех спасти. Троица попадала в дикие приключения и в конце второго сезона оказалась приговоренной за преступления во времени вечной пыткой развлечениями. В новом сезоне герои пытаются вырваться из плена и не только вернуть свою репутацию, но и исправить многочисленные ошибки.

«Харли Квинн», 2-й сезон

4 апреля

Харли Квинн и так-то пользовалась популярностью, но благодаря работе Марго Робби теперь она одна из главных любимиц публики. В новом сезоне анимационных приключений Харли и ее команды, полных насилия и шуток для взрослых, появятся Женщина-кошка и Мистер Фриз. Сама Харли, возможно, закрутит роман с Ядовитым Плющом, а Кайтмен столкнется со своим заклятым врагом.

«Хорошая борьба», 4-й сезон

10 апреля

Идея спин-оффа «Хорошей жены» поначалу вызывала сомнения, но они развеялись с первым же сезоном. Опытный юрист Диана Локхарт, героиня Кристин Барански, показала себя ничуть не хуже персонажа Джулианны Маргулис и подарила сериалу 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Смотреть на приключения героинь можно и без знакомства с оригинальным сериалом CBS: запутанные юридические кейсы, злободневные истории, яркие персонажи и остроумные диалоги понравятся всем поклонникам жанра. В новом сезоне компания Reddick, Boseman & Lockhart становится дочерней компанией крупной международной фирмы, и потеря независимости будет серьезным испытанием для Дианы и ее коллег.



«#трудовыебудни», 1-й сезон

17 апреля

В центре событий — Джолин Доллар, мать троих детей, бизнес-леди и главная порнозвезда Великобритании, чьи карьера и репутация рушатся после знакомства на съемках с 19-летней Сэм. Британская команда создателей (режиссер «Темных начал» Доун Шадфорт и сценаристка «Молокососов» Люси Кирквуд) со всей откровенностью расскажут о буднях порноиндустрии (единственном бизнесе в мире, где женщинам платят больше) и ее влиянии на массовую культуру.

«Захват», 1-й сезон

Апрель

В центре событий британского мини-сериала — бывший капрал спецназа Шон Эмери (Каллума Тернера мы помним как Анатоля Курагина из «Войны и мира»). Его только что оправдали по обвинению в военных преступлениях в Афганистане, но не успел он выйти на свободу, как его хватают снова. Адвокат Эмери найдена мертвой, и на камерах видеонаблюдения заснято, что именно капрал ее и похитил. Эмери не помнит ничего, что показано в записи, и пытается доказать, что невиновен. Зрителей ждет шесть эпизодов захватывающего детективного триллера, который искусно подогревает интригу и в каждой серии подбрасывает все новые твисты.

«Разрабы», 1-й сезон

Апрель

Фантастический мини-сериал от режиссера «Аннигиляции» и «Из машины» Алекса Гарленда рассказывает о компьютером инженере Лили Чан (Соноя Мидзуно), сотруднице передовой компании Amaya, руководство которой она винит в исчезновении бойфренда. Начав собственное расследование, Лили натыкается на секретное подразделение «Разрабы» и обнаруживает технологический заговор, способный изменить весь мир. Гарленд, собственноручно написавший и снявший весь сезон, в каждой серии экспериментирует и с жанром, и с форматом: тут вам и мелодрама, и шпионский триллер, и философская драма. Сериал стартовал в начале марта, из восьми заявленных эпизодов пока что вышло пять, и критики отзываются о них с восторгом.



