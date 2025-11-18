Все игры серии Call of Duty — от худшей к лучшей

За 22-летнюю историю серии Call of Duty вышло уже более двадцати игр, включая ремастеры и королевские битвы. Почти каждая часть становится коммерчески успешной и после релиза восседает на верхних строчках загрузок и чартов продаж, но не все из них находят положительный отклик у фанатов.
В рейтинг не были включены Warzone и ее мобильный аналог в лице Call of Duty Mobile. Их нельзя считать самостоятельными частями.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
21
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Неудачное переписывание прошлого
Modern Warfare 3 была приурочена к 20-летию франшизы, но в итоге провалилась и стала одним из самых разочаровывающих релизов в серии. Претензий со стороны критиков к ней слишком много. Основные связаны с короткой (всего три-четыре часа на прохождение) и неоригинальной кампанией, которая больше напоминает плохо сделанное дополнение Modern Warfare 2, а не полноценное продолжение. Это первая часть в серии, где отсутствовали новые карты в мультиплеере. Вместо них использовались немного переделанные карты из оригинальной Modern Warfare 3 (2011). Да и в целом онлайн-режимы не предлагали ничего нового и ничем не выделялись на фоне предыдущих частей.
20
Call of Duty: Vanguard (2021)
Проходной шутер с самым скучным сюжетом
Сюжетная кампания Vanguard (бойцы международного отряда «Авангард» пытаются выследить последние отряды нацистов в Берлине) получилась скомканной, несвязной и скучной. Да и тема Второй мировой настолько часто фигурировала в серии ранее, что успела всем надоесть.
Карты в мультиплеере страдали от устаревшего дизайна с хаотичными точками возрождения, а некоторые поверхности можно было уничтожить, но в этом не было никакого смысла: разрушаемое окружение ни на что не влияло и было приделано как будто для галочки. Оружие получилось несбалансированным, зомби-режим утонул в бесконечном гринде и скучных миссиях. В результате получился проходной во всех смыслах продукт — не худший, но и не середняк.
19
Call of Duty 3 (2006)
Консольный подброс
В 2005 году продажи Xbox 360 выросли в геометрической прогрессии благодаря в том числе Call of Duty 2, которая остается одной из лучших частей в серии и по сей день. К сожалению, последовавшая за ней Call of Duty 3 не смогла не только повторить успех предшественника, но и удержать хотя бы тот уровень качества, который был задан в оригинальных частях. Для Treyarch это была первая проба пера в рамках серии, и студия не справилась.
Именно в третьей части появились некоторые механики, которые используются в серии по-прежнему, в частности QTE-сцены по установке и обезвреживанию взрывных устройств. В остальном третья часть была похожа на вторую почти во всем. Отсутствие инноваций — это, пожалуй, главная претензия к Treyarch. Для многих игра ощущалась как большое DLC, а не сиквел. К тому же игра не вышла на ПК, что отсекло от нее большую часть фанатской аудитории.
18
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
Духота в квадрате
За что мы полюбили серию? За адреналиновые бои, бешеную скорость и динамичность, быстрые скольжения. Но в перезапуске Modern Warfare 2 игра лишилась всего этого. Общая скорость перемещения по карте и маневренность персонажей были заметно снижены по сравнению с прошлыми играми. Не впечатляла и сюжетная кампания, которую можно было пробежать за несколько часов и тут же забыть.
На дополнительное недовольство аудитории повлияла смена перков — теперь они работали не с самого начала матча, а включались постепенно. Прокачка оружия была усложнена, точки возрождения на картах расставили в хаотичном порядке. Вдобавок новая MW2 не привнесла ничего нового по сравнению с оригинальной Modern Warfare 2.
17
Call of Duty: Ghosts (2013)
Два танкиста и собака
Одна из самых спорных и часто критикуемых частей франшизы. Ее разрабатывали четыре разные студии, но цельного и интересного продукта на выходе не вышло. История о нападении стран Южной Америки на США показалась многим фанатам лишенной ярких моментов, характерных для серии Modern Warfare и Black Ops. В отличие от капитана Прайса или Мэйсона, персонажи Ghosts (за исключением собаки Райли) не оставили большого следа в памяти игроков.
Игра страдала от излишней заскриптованности в одиночном режиме, из-за плохой оптимизации и багов и, несмотря на переход на новый движок, выглядела устаревшей и чересчур мыльной, особенно на консолях. Многие карты были просторными, однако фанаты увеличившийся масштаб не оценили.
16
Call of Duty: Infinite Warfare (2016)
Красивый, но бездушный космос
К моменту выхода Infinite Warfare игроки уже подустали от прыжков, экзоскелетов и фантастического будущего после Black Ops 3 и Advanced Warfare. Это вылилось в рекордное количество дизлайков на трейлерах и общее нежелание комьюнити принимать еще одну космическую часть. Правда, со временем фанаты остыли и даже стали называть Infinite Warfare самой недооцененной частью в серии.
Кампания получилась самой сильной стороной этой части. В ней были по-настоящему эпичные сцены высадки на спутник Сатурна или миссии на астероиде, температура на поверхности которого находилась на отметке в 1000 градусов. Впечатляющих вау-моментов в космическом пространстве хватало. Тем не менее в геймплейном плане все было плохо: ужасная стрельба и дерганые движения персонажей убивали все желание играть в мультиплеере.
15
Call of Duty: Advanced Warfare (2014)
Боевик в экзоскелетах
Сюжетная кампания технополитического триллера была посвящена растущему страху медиа перед ЧВК и той роли, которую они будут играть в будущем. Кевин Спейси, сыгравший антагониста Джонатана Айронса, непринужденно объявляет, что собирается захватить мир прямо в зале заседаний ООН. Абсурдная ситуация, которую Sledgehammer обыграла с традиционной для серии эпичностью. И не стоит забывать, что именно эта кампания подарила нам печально известный мем «Нажмите F, чтобы выразить уважение».
Advanced Warfare выглядела красиво (как минимум на порядок лучше, чем Ghosts) и предлагала веселый мультиплеер с реактивными ранцами и экзоскелетами. Тогда почему она занимает в нашем рейтинге не самое высокое место? Во-первых, именно в этой части появились лутбоксы. Во-вторых, в сюжетной кампании многие способности оказались ненужными (можно было пройти сюжет и без использования того же экзоскелета). В-третьих, история хоть и была поставлена круто, но получилась предсказуемой с самого начала. В итоге получился крепкий середнячок, многие механики которого, к сожалению, не докрутили.
14
Call of Duty WW2 (2017)
Война, которую мы уже видели
В этой части разработчики вернулись к истокам серии и даже вернули аптечки, но сценарий был переполнен штампами и наигранными голливудскими моментами. Некоторые миссии, где использовалась техника, раскритиковали за ужасное и неинтуитивное управление, искусственный интеллект барахлил на ровном месте.
Большинство карт в мультиплеере оказались совсем небольшими, что приводило к хаотичным стычкам и постоянным смертям сразу после возрождения. Система подбора команд часто создавала несбалансированные матчи, где одна команда доминировала над другой. Многие пушки вели себя практически идентично, а технические проблемы на старте только усугубили положение. Call of Duty: WW2 предложила классический геймплей, но не смогла удовлетворить ожидания игроков ни в плане глубины, ни в плане содержания, ни в плане технического исполнения. Кривое управление окончательно добило весь потенциал хорошей в общем-то игры.
13
Call of Duty: Black Ops 6 (2024)
Игра в шпионов
Black Ops 6 продолжила идеи, которые заложила еще Cold War. Это круто поставленный шпионский триллер, где, помимо привычных динамичных перестрелок в узких коридорах, нашлось место нелинейным миссиям, шпионским расследованиям и стелс-миссиям. И все это подавали дозированно. Именно здесь появилась новая система, называемая Omni Movement, при которой персонаж мог бегать, подкатываться и прыгать в любом направлении, а не в одном. Теперь можно было резко отпрыгивать назад на спину или вперед на живот.
Но это, пожалуй, единственное заметное нововведение — все остальное в Black Ops 6 мы видели и раньше. Еще у игры были заметные проблемы с балансом. Хаотичные спавны разрушали всю концепцию быстрого мультиплеера, сама игра страдала от багов, плохого неткода, вылетов и проблем с загрузкой текстур.
12
Call of Duty: Black Ops 4 (2018)
Единственный шутер в серии без сюжетной кампании
В Black Ops 4 авторы отказались от традиционной кампании, сделав ставку на три основных сетевых режима, включая зомби-режим и королевскую битву Blackout. Но критиковали эту часть не только из-за полного отказа от сюжета. Контента в мультиплеере на старте было мало, список специалистов в основном состоял из уже знакомых персонажей. Вопросы вызывала и навязчивая монетизация. Платить приходилось за все: и за сам продукт, и за сезонный пропуск, и за скины. Новые же наборы карт для мультиплеера продавались отдельно от сезонного пропуска.
Несмотря на все перечисленные проблемы, Black Ops 4 предлагала качественный и отполированный игровой процесс в тех режимах, что были в наличии. Мультиплеер хвалили за почти идеальный баланс, а первая итерация королевской битвы под названием Blackout стала для многих игроков приятным открытием. Именно на базе этого режима впоследствии и была создана Warzone, успешно существующая по сей день.
11
Call of Duty: Black Ops 3 (2015)
Не такая как все
Действие первых двух игр подсерии Black Ops разворачивалось во времена холодной войны и в ближайшем будущем, а в третьей части игроков переместили на несколько десятилетий вперед, в мир футуристичных гаджетов и оружия. Это была амбициозная попытка обновить устоявшуюся концепцию. Treyarch попыталась рассказать сложную нелинейную историю, но сделала это не слишком хорошо. Сценарий оказался настолько запутанным и перегруженным, что поняли его лишь единицы.
В этой игре впервые появились специалисты со своими способностями, кампанию можно было проходить в кооперативе на четырех игроков. Но за пределами совместного прохождения одиночный режим ощущался совсем уж пресным. Мультиплеер получился более увлекательным и динамичным, с тройными прыжками, ранцами и пробежками по стенам, но был перегружен снаряжением и способностями. И все же основная проблема Black Ops 3 в том, что она слишком сильно хотела быть не похожей на привычную часть серии, предложив мрачный сюжет, для понимания которого нужно было хорошенько разобраться в лоре и диалогах.
10
Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)
Смешная клюква с удачными моментами
Первая игра в серии, вышедшая после релиза нового поколения консолей. К сожалению, переход на PlayStation 5 и Xbox Series не сказался на визуальном качестве игры: она вышла на старом движке, так что некстгеном и не пахло. Хотя в плане дизайна локации были отрисованы так, что о некоторой устарелости движка быстро забывалось. Чего только стоит здание КГБ на Лубянке с портретами генсеков, блестящим мрамором и огромными винтажными люстрами.
К моменту выхода Black Ops Cold War уже дала о себе знать накопившаяся усталость от серии. У авторов заканчивались идеи, поэтому после эксперимента с заниженным темпом игры авторы в этой части вернулись к классическим спринтам и перкам. Кампания была сделана в духе шпионских триллеров, с разнообразными миссиями и несколькими концовками. Впрочем, несмотря на банальный сюжет, пронизанный штампами в духе «советский шпион — злодей, которого нужно поймать, прежде чем он взорвет бомбы», было как минимум нескучно. В том числе благодаря быстрой смене декораций. А вот с мультиплеером вышло похуже: ощущались проблемы в балансе, на старте было доступно всего восемь карт.
9
Call of Duty (2003)
Величественный мамонт
Эта игра — живой памятник. Но если забыть про все ее лавры и почести, то первая Call of Duty была, по сути, копией Medal of Honor: Allied Assault — с более зрелищными миссиями и улучшенной стрельбой, с крутой проработкой звука и эффектов вроде взрывов и контузии. Игра предлагала три разные кампании, включая битвы по защите Сталинграда. В ней даже был молодой Прайс!
Мультиплеер воспринимался как бонус, а не основой режим, и в нем не было системы классов, прокачки или перков. Первая часть серии фокусировалась на базовых принципах командной игры и стрельбы, заложив крепкий фундамент для последующих частей. Если вы когда-то пропустили ее, то время для комфортного знакомства с оригиналом без определенной доли терпения и ностальгии уже прошло.
8
Call Of Duty: Modern Warfare (2019)
Это разборка. Питерская!
Обычно перезапуски в рамках серии получаются хуже оригинальных частей, но Call Of Duty: Modern Warfare — редкое и приятное исключение. Капитан Прайс, Соуп и Гоуст вернулись, но уже в других декорациях. Культовые герои Modern Warfare должны остановить террористов из организации «Аль-Катала», похитивших химическое оружие, заодно ликвидировав генерала российской армии Романа Баркова, который решил захватить власть в вымышленной стране Урзыкстане.
Многие моменты в этой истории казались нелепыми и необъяснимыми: Барков совершал злодейства без какого-либо логичного объяснения, сценарий состоял из типичного боевикового винегрета с перемещениями по разным уголкам мира. Разработчиков даже успели обвинить в русофобии из-за якобы злых русских. Хотя злым был только Барков и его наемники, о чем прямо говорит один из героев после завершения миссии в Санкт-Петербурге.
Перезапуск не совершил революцию внутри серии, но вернул к ней интерес. Если вынести за скобки хаотичный и местами нелепый сюжет, во всем остальном современная Modern Warfare получилась хорошей, а если взять ощущения от графики и стрельбы в мультиплеере, то почти идеальной. Warzone была выпущена в качестве бесплатного дополнения к этой игре через несколько месяцев после ее выхода и впоследствии стала самостоятельным проектом.
7
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
Эпичное завершение оригинальной трилогии
Оригинальная Modern Warfare 3 считается качественной, но не новаторской игрой. За ней закрепилась репутация большого, однако безопасного расширения Modern Warfare 2, которое не рискнуло что-то кардинально менять в серии. Да и нужны ли были какие-то изменения в тогда еще работающей формуле? От новой части требовалось эпично завершить главу о капитане Прайсе и его противостоянии с Макаровым в Третьей мировой войне. И с этой задачей третья часть более-менее справилась.
Битва за Нью-Йорк с разрушением статуи Свободы, падение Эйфелевой башни, штурм замка в окрестностях Праги — в Modern Warfare 3 хватало запоминающихся миссий, хотя их было поменьше, чем в первых двух частях. Увы, несмотря на глобальный размах сюжетной кампании, сетевые карты получились скучными на фоне культовых локаций типа Rust, Highrise или Terminal из Modern Warfare 2.
6
Call of Duty: World at War (2008)
Идеальный шутер о Второй мировой
Лучшая игра о Второй мировой войне в серии и самая мрачная. Наиболее запоминающиеся моменты — оторванные части тела и потеря друзей. В отличие от более глянцевых шутеров, World at War не боялась показать войну во всем ее безобразии. Игра мастерски переключается между двумя кардинально разными фронтами, сначала передавая отчаяние советских солдат, выбивающих врага из Сталинграда, а потом показывая ожесточенные партизанские бои морпехов.
Капитан Виктор Резнов стал одним из самых харизматичных персонажей серии, его личная месть задала мощный эмоциональный тон для всей советской кампании. Именно с World at War начался зомби-режим, раскрывший немало тайн через пасхалки и подаривший часы кооперативного веселья. Мультиплеер получился не таким насыщенным и сбалансированным, но своих преданных фанатов нашел.
5
Call of Duty 2 (2005)
Ретроклассика, которую знать надо
Если первая часть заложила фундамент для дальнейшего развития серии, то вторая вывела ее на новый уровень. Call of Duty 2 опередила время и своим появлением уничтожила всех конкурентов. Infinity Ward тогда не боялась вносить что-то новое в жанр. Именно вторая часть отказалась от устоявшейся системы аптечек в пользу автоматической генерации здоровья. Система поощряла более агрессивные тактики, можно было отсидеться за укрытием несколько секунд и снова броситься в бой. Позже эта механика станет базовым стандартом для шутеров на следующие 15 лет.
Call of Duty 2 смогла передать масштаб войны так, как мало кому удавалось до этого. Отчасти благодаря качественным звукам: выстрелы, крики раненых, свист пуль и грохот взрывов было невозможно спутать ни с чем. К тому же вторая часть была потрясающе красивой для своего времени, масштабной и запоминающейся. И хотя с выходом Call of Duty 4 про нее стали немного забывать, без геймплейных принципов, которые она в себе заложила, не было бы ни Modern Warfare, ни Black Ops.
4
Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
Заложила основы современного мультиплеера в серии
Культовый статус Call of Duty 4 не поддается сомнению. В первой же современной игре Infinity Ward доказала игрокам, что переход от Второй мировой войны к действующим конфликтам с ядерной угрозой и политическими интригами был оправданным: миссии буквально пробирали до мурашек. Достаточно вспомнить задания «Все в камуфляже» и «Убить одним выстрелом», когда Прайс (тогда еще лейтенант) вместе с капитаном Макмилланом должны были совершить путешествие в Припять и ликвидировать террориста Имрана Захаева. Идеально передав дух заброшенного города, Infinity Ward создала самые атмосферные миссии в истории серии, которые многие вспоминают с теплотой до сих пор.
Именно Call of Duty 4 заложила основы современного мультиплеера: в игре впервые появились киллстрики, золотые камуфляжи и система create-a-class, позволившая самостоятельно выбирать основное и второстепенное оружие, гранаты, прокачивать оружие через обвесы и девайсы. Хотелось бы поставить Call of Duty 4 выше четвертого места, но остальные три игры взяли за основу сеттинг четвертой части и развили его дальше, сделав геймплей еще более отточенным и увлекательным.
3
Call of Duty: Black Ops (2010)
Начало культовой подсерии
Когда Black Ops вышла, она стала лучшей игрой в серии — и по наполнению контентом, и по геймплею. Опираясь на опыт World at War, Treyarch выпустила подсерию, которая оказалась ничем не хуже Infinity Ward c ее Modern Warfare. Одного продолжения режима «зомби» было достаточно, чтобы взбудоражить фанатов, но никто не ожидал, что кампания окажется настолько драйвовой и безумной, что захватит с первых минут и не отпустит до самого конца.
Легендарные локации вроде Nuketown и Firing Range идеально подходили для разного геймплея. Игроки могли выбирать между разными видами перков, адаптируя стиль геймплея под себя. А универсальная валюта COD Points для разблокировки оружия и перков давала больше свободы в прокачке. В то время было сложно представить, что Treyarch сможет превзойти себя же, но потом случилась Black Ops 2.
2
Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
Лучшая игра Treyarch
Black Ops 2 — одна из лучших игр в серии. Treyarch взяла лучшие свои наработки World at War и первой Black Ops, и создала шедевр. Впервые в серии ваши решения влияли на судьбу ключевых персонажей и вели к одной из нескольких концовок. Система Pick 10 предоставила игрокам невиданную ранее свободу в создании боевого снаряжения, позволив отказаться, например, от второстепенного оружия ради дополнительного перка или гранаты.
Антагонист Рауль Менендес получился харизматичным, сюжет переплетал сразу две временные эпохи — 1980-е и недалекое будущее, где все конфликты решались дронами и роботами. И хотя сеттинг будущего понравился далеко не всем, нелинейный сюжет и культовые карты в мультиплеере (такие как Standoff, Raid и Slums) сделали свое дело. Black Ops 2 еще долго оставалась актуальной, и ее до сих пор многие ставят выше всех остальных частей Black Ops и Modern Warfare, кроме одной.
1
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
Просто шедевр
Modern Warfare 2 пошла еще дальше оригинальной Modern Warfare, масштабировав и улучшив ее идеи. Каким-то образом Infinity Ward удалось превзойти саму себя, создав еще одну кампанию, полную неожиданных поворотов и предательств, а также развив то, что сделало онлайн-режим первой игры таким успешным — с крутым дизайном карт (хоть в Modern Warfare карты были не хуже) и полезными перками.
От скандальной миссии «Ни слова по-русски» до спасения Прайса из ГУЛАГа — почти каждое задание Modern Warfare 2 оседало где-то внутри, предательство генерала Шепарда и смерть Гоуста вызывали всплеск сильных эмоций. Хотя Modern Warfare 2 нельзя назвать идеальной с точки зрения технической составляющей, играть в нее было безумно весело как в одиночном режиме, так и в мультиплеере.
Автор: Артём Ращупкин