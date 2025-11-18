Все игры серии Call of Duty — от худшей к лучшей

В этой игре впервые появились специалисты со своими способностями, кампанию можно было проходить в кооперативе на четырех игроков. Но за пределами совместного прохождения одиночный режим ощущался совсем уж пресным. Мультиплеер получился более увлекательным и динамичным, с тройными прыжками, ранцами и пробежками по стенам, но был перегружен снаряжением и способностями. И все же основная проблема Black Ops 3 в том, что она слишком сильно хотела быть не похожей на привычную часть серии, предложив мрачный сюжет, для понимания которого нужно было хорошенько разобраться в лоре и диалогах.