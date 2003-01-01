«Мандалорец», «Хранители» и «Рик и Морти»: 13 главных сериалов осени

«Мандалорец»

1-й сезон, Disney+

Пять лет назад был повержен Дарт Вейдер и пала империя Палпатина. На задворках Галактики царит бедность и анархия — эхо войны, погубившей целые народы. Главный герой сериала Disney+, безымянный наемник в исполнении Педро Паскаля, как раз представитель одного из племен, почти полностью истребленного имперскими карателями. Но вот в его жизни забрезжила новая надежда: нарушив договор и забрав из лап бандитов-имперцев зеленого малыша (с любовью прозванного зрителями мини-Йодой), за голову которого ему щедро заплатили, мандалорец начинает свой путь. Это путь убийцы и изгоя, в котором пробудились человеческие чувства (пусть они и не видны за шлемом). Меткого ковбоя, осваивающего космический фронтир, бесстрашного рыцаря с причудливым кодексом чести. И даже путь отца, защитника загадочного малыша, за которым теперь охотится вся галактика.

Судя по четырем вышедшим сериям, у сценариста и шоураннера Джона Фавро получился идеальный семейный сериал, который очаровывает своей простотой и бесстыдно подкупает зрителей всех возрастов яркими игрушками: дроидом-охотником с голосом Тайки Вайтити, штурмовиком в исполнении Вернера Херцога (вот уж где действительно плохой лейтенант), мандалорцами, стреляющими как Клинт Иствуд и летающими как Тони Старк, и, конечно, бесчисленными зверушками, которых спасает, объезжает или умерщвляет наш герой. А благодаря универсальности всех историй, основанных на расхожих сюжетах вестернов и сказок и упакованных в короткий получасовой формат, смотреть «Мандалорца» с удовольствием смогут как давние фанаты саги, так и жители тех далеких планет, где ни разу не слышали про звездные войны.

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«Утреннее шоу»

1-й сезон, Apple TV+

На одном из главных (вымышленных) телеканалов Америки скандал: многолетнего ведущего утреннего шоу Митча Кесслера (Стив Карелл) внезапно увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Его бессменная партнерша Алекс Ливи (Дженнифер Энистон) оказывается один на один с разъяренными зрителями, кровожадной прессой, завистливыми коллегами и боссами, которые под шумок хотят отправить в отставку и ее. Алекс наносит спонтанный удар: публично объявляет своей новой соведущей Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), провинциальную журналистку, пришедшую на шоу в качестве героини. Брэдли любит прямо говорить, что думает, и не может удержаться от ругательств (иногда ценой собственной карьеры), тогда как Алекс — любимица Америки, сама сдержанность и достоинство. Потихоньку эти две противоположности сближаются все больше.

Apple TV+ сделал большую ставку на этот сериал и не прогадал. В отличие от соркиновской «Службы новостей», это шоу не столько про журналистов и их работу (хотя пара пафосных прогонов о миссии тележурналистов есть и тут), сколько про полный интриг мир шоу-бизнеса и больших корпораций, который раскрывается с помощью пронзительных человеческих историй. Энистон спустя долгие годы блистательно вернулась в сериальный мир со сложной ролью женщины, которая пожертвовала ради работы всем, включая совесть. У нее отличный дуэт с Уизерспун: они играют далеко не идеальных героинь, яростно отстаивающих свое место в мире мужчин. И, конечно, Стив Карелл прекрасен в роли павшей звезды, который в эпоху #MeToo искренне не понимает, когда секс на работе из невинного, казалось бы, развлечения превратился в публично осуждаемое поведение, и честно пытается разобраться, почему же он стал изгоем. Еще отметим работу Билли Крудапа в роли главы новостной службы — циничного и ранимого одновременно, мастера многоходовок и любителя наблюдать за битвой коллег под лозунгом «Хаос — это новый кокаин!». В результате оторваться от «Утреннего шоу» невозможно, в том числе и потому, что всех его неоднозначных героев по-человечески жалко, включая и «оступившегося» ведущего.

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«Ради всего человечества»

1-й сезон, Apple TV+

1969 год, Америка прильнула к экранам: первый человек готовится высадиться на Луну. Но вместо Нила Армстронга все видят Алексея Леонова, который сообщает, что совершил этот подвиг во имя своей страны и светлого социалистического будущего. «Ради всего человечества» представляет альтернативную историю, в которой Советский Союз опередил Штаты в космической гонке, и президент Никсон сворачивает войну во Вьетнаме, чтобы продолжить битву за покорение космоса.

Об этом сериале до запуска Apple TV+ говорили немного, но в итоге он стал одним из самых любопытных у нового стрим-сервиса. «Ради всего человечества» раскачивается не сразу: первая серия сосредоточена на страданиях американских космонавтов по поводу того, что не они первыми совершили «маленький шаг» на лунную поверхность. Но уже в следующей серии Советы отправят на Луну первую астронавтку, разъяренный Никсон запустит большую программу подготовки женщин-астронавтов, и шоу сделает интересный поворот в сторону феминистской повестки. Женщины в этой реальности внезапно обретают голос и выходят на первый план в NASA и всей стране, вдохновляя все больше девочек мечтать не о муже и доме, а о звездах.

«Ради всего человечества» в итоге получился дерзким, смешным и по-хорошему возмутительным миксом «Прислуги» с «Человеком на Луне», очень тонко исследующим и проблемы гендерного неравенства, и стремление властей жертвовать жизнями в бессмысленных гонках тщеславия. И, конечно же, воспевающим безумство храбрых, без которого никакой прогресс невозможен.

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«Эпидемия»

1-й сезон, Premier

В России свирепствует эпидемия смертоносного вируса, от которого люди кашляют кровью и умирают за несколько дней. Зараженная Москва оцеплена войсками, и доведенные до отчаяния люди пытаются вырваться из нее, чтобы спастись. В самом городе и зажиточных поселках вокруг орудуют мародеры. Главные герои — типичный балагур-сексист из русских телекомедий (Александр Робак) и квелый рефлексирующий интеллигент (Кирилл Кяро), а также их жены (настоящие и бывшие), дети и дедушка — инженер старой школы, одинаково ловко управляющийся с самогонным аппаратом и двустволкой. Они бегут по заснеженной России, чтобы спрятаться в доме-корабле на маленьком карельском озере.

Антиутопия об апокалипсисе в отдельно взятой стране, сделанная режиссером Павлом Костомаровым и сценаристами Кантором и Карауловым по мотивам не столько зарубежных аналогов, сколько всего российского кино 2010-х (почти за каждым актером, появляющимся в кадре, волочится парашют прошлых, аналогичных ролей), — самое подрывное зрелище последних лет. Дело даже не в документальных кадрах с московских митингов, которые Костомаров (один из авторов «Срока», знаменитого дока о российских протестах начала 2010-х) вставляет в начало истории, а в общем нигилистическом посыле. Сюжет сериала подтверждает все общественные страхи последних лет. Главной опасностью для населения тут оказывается не столько загадочный вирус, сколько левиафан силовых структур, против которого в конце концов и идут войной простые крестьяне под предводительством Анны Михалковой. Да, то, что в мировом контексте выглядит привычным жанровым штампом, у нас оказывается уроком гражданской обороны. Из запчастей «Ходячих мертвецов», «28 дней спустя» и прочих развлекательных баек о зомби (зараженные люди, конечно же, очень на них похожи) российские авторы собрали собственный автомат Калашникова. И он осечек не дает.

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«Политик»

1-й сезон, Netflix

Пэйтон Хобард — приемный сын богатой калифорнийской семьи, который с детства решил, что обязательно станет президентом Америки. Старшеклассник Пэйтон выбрал, как ему кажется, идеальный путь к вершине политического олимпа: он решает стать президентом школьного совета. Самоуверенный и жесткий, как многие лидеры, в борьбе за пост он готов идти по головам. Но вскоре становится ясно, что за непомерными политическими амбициями скрывается одинокий ранимый человек, который не сможет совладать с собой, когда его план развалится.

Шоураннер «Политика» Райан Мёрфи, такое ощущение, издевается сразу над всеми. Над продвинутой школьной культурой и американской политической системой, над бумерами и зумерами. И, конечно, над зажиточными американцами — яркие живописные виды Санта-Барбары идеально контрастируют со скучными и пустыми жизнями обитателей этого городка. Главный герой «Политика», Пэйтон — это милый, добросердечный ребенок, который оказался в этом мире по воле случая и пытается мимикрировать под окружение, теряя свою идентичность. И лишь потерпев неудачу и вырвавшись из золотой клетки, он научится мечтать для себя, а не для других. И неважно, что мечта у него осталась прежняя.

«Хранители»

1-й сезон, HBO / «Амедиатека»

США, 2019 год. Прошло 35 лет с того момента, как Озимандия, самый умный человек в мире, уничтожил половину Нью-Йорка, сбросив на него огромного и якобы инопланетного кальмара. Все для того, чтобы прекратить ядерную гонку и объединить народы мира. Этим событием заканчивался оригинальный комикс «Хранители», а новый сериал стал его вольным продолжением. В сериале Америкой уже не один десяток лет правит бывший актер Роберт Редфорд, герои в костюмах запрещены, а в южных штатах действует ультраправая группировка «Седьмая кавалерия». Ее члены нападают на полицейских и носят маски, вдохновленные Роршахом. Основные события «Хранителей» разворачиваются в городке Талса, штат Оклахома, где полиции тоже разрешено носить маски, чтобы обезопасить себя. Впрочем, некоторые детективы ходят в костюмах, очень напоминающих супергеройские. Когда при загадочных обстоятельствах убивают шерифа городка, в помощь местным детективам выписывают агента ФБР и специалиста по борьбе с мстителями в трико — Лори Блэйк, в прошлом Шелкового Призрака, героиню оригинальных «Хранителей».

Шоураннер сериала — создатель «Остаться в живых» и «Оставленных» Дэймон Линделоф. В «Хранителях» он использует приемы, успешно обкатанные в своих предыдущих проектах: от поначалу ничего не объясняющих флешбэков до запутанного узла из десятка персонажей и нескольких сюжетных линий, который постепенно начинает распутываться. «Хранителей» легче смотреть, если не пытаться связать сериал с первоисточником и тем более первой полнометражной экранизацией. Вселенная комикса здесь служит скорее ширмой, за которой скрываются главные проблемы Америки 2010-х: новый всплеск ультраправых настроений и расовый вопрос, полицейское насилие и травма после страшного теракта (падение гигантского кальмара, придуманное в 1980-х, сегодня невозможно не увязывать с 11 сентября). Да, поклонников комикса ждут разнообразные пасхалки, некоторое расширение вселенной и даже откровенный фан-сервис в виде огромного голубого дилдо Лори (привет от Доктора Манхэттена!), но в целом Линделоф (сам большой фанат «Хранителей») обращается с наследием Алана Мура и Дэйва Гиббонса достаточно свободно, и это, возможно, к лучшему.

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«Рик и Морти»

4-й сезон, Adult Swim / КиноПоиск HD

К четвертому сезону мультсериал о космических приключениях безумного ученого-мизантропа и его нерешительного внука подошел в статусе культового. Теории о злом Морти, фанатские комиксы, триумфальное возвращение сычуаньского соуса в меню «Макдоналдс» — кажется, что «Рик и Морти» сумел объединить очень разные аудитории, от школьников и сай-фай-гиков до продюсеров студии Marvel и поклонников Вернера Херцога (легендарный немецкий режиссер появился во втором сезоне в роли межгалактического Махатмы Ганди, который произносит монолог о фаллоцентричности человеческой культуры).

В новых сериях главные герои продолжают бороздить просторы Вселенной, а создатели все так же бомбардируют зрителей бесконечными ироническими отсылками к научно-фантастической классике и массовой культуре — «Акире», «Индиане Джонсу», «Матрице», а третья серия пародирует тропы фильмов-ограблений вроде «Одиннадцати друзей Оушена». Не обошлось и без приглашенных звезд: в озвучке отметились Тайка Вайтити, Сэм Нил, Джеффри Райт и даже Илон Маск, который озвучил самого себя, но с моржовыми клыками.

И все же, несмотря на весь научно-фантастический антураж, «Рик и Морти» всегда оставались реалистичным сериалом о семье, чем-то вроде «Симпсонов» на стероидах. Например, часть второй серии посвящена инопланетному «Тиндеру», но одновременно и родительской опеке. Новый сезон пока не закончился (вторая часть выйдет в следующем году), и по-настоящему великих серий вроде «Цитадели Рика» не вышло, но уже понятно, что главная сюжетная арка посвящена Рику и его попыткам преодолеть одиночество. Как обычно, с черным юмором, саркастичными комментариями об устройстве человеческого общества и напускной бравадой, призванной приглушить ужас перед бесконечной пустотой Вселенной. Как и было сказано, очень реалистичный мультсериал.

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«Корона»

3-й сезон, Netflix

1964 год. 38-летняя Елизавета II смотрит на старую и новую фотографии своего профиля для почтовых марок и мрачно шутит про наступившую старость. Так изящно создатели сериала «Корона» представляют зрителю «новую» королеву — обладательницу «Оскара» за роль другой английской монархини Оливию Колман. Если первые два сезона подробно и обстоятельно описывали первые годы правления Елизаветы II, то третий довольно стремительно несется по ключевым для истории Великобритании и королевской семьи событиям 1960-х и 1970-х годов. Елизавету и ее семью в нем ждет много потрясений — от советского шпиона на службе королевы и трагедии в шахте в Уэльсе до романа Чарльза с Камиллой и развода принцессы Маргарет.

Через все эти столь разные события шоураннер Питер Морган вновь и вновь возвращается к одним и тем же темам — к конфликту долга и собственных желаний (Елизавета, которая, кажется, с радостью бы оставила престол, чтобы тихо жить и разводить лошадей), к конфликту долга и семьи (принц Чарльз, который вынужден делать, что велит ему мать, и не может найти у нее сочувствия и понимания), к размышлениям о том, каким должен быть монарх (ярким, но ненадежным, как Маргарет, или скучным, но стабильным, как Елизавета — в этом сезоне противостояние двух сестер особенно обостряется), и о том, может ли меняться монархия. Сложные темы, повзрослевшие и оттого еще более противоречивые персонажи, отточенные диалоги, где в каждой второй фразе есть двойное дно, и, наконец, блестящий актерский состав (смелый эксперимент по обновлению всех ключевых актеров прошел удачно) — третий сезон «Короны», без сомнения, удался. Теперь с нетерпением ждем четвертый, где Колман предстоит встретиться с Джиллиан Андерсон (она появится в роли Маргарет Тэтчер).

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«Конь БоДжек»

6-й сезон, Netflix

Это финальный сезон похождений коня БоДжека, актера когда-то успешного ситкома «Ржем с конем» и депрессивного алкоголика. В новых сериях, чтобы справиться с зависимостью и унять призраков прошлого, он отправляется в рехаб. К концу сериала фокус окончательно сместился с заглавного персонажа на его друзей, у которых дела тоже не слава богу. Принцесса Кэролин пытается совместить успешную карьеру и воспитание ребенка, Дайен переезжает в Сиэтл и начинает пить антидепрессанты, Тодд мирится с приемным отцом, а Мистер Подхвост признается молодой невесте в измене. Депрессия, алкоголизм, панические атаки, комплекс неполноценности, детские травмы и распад семьи — на месте все, за что мы так полюбили этот анимационный сериал.

В сухом пересказе «Конь БоДжек» выглядит жесткой психологической драмой, но абсурдистский юмор и тот факт, что все персонажи в сериале — антропоморфные животные, уравновешивают экзистенциальные бездны отчаяния, с которыми сталкиваются герои. К шестому сезону создатели не исчерпали запаса изобретательных приемов. Серия про свадьбу-сюрприз или серия, где показано, как молодая мать-одиночка справляется с многозадачностью, определенно, войдут в список лучших эпизодов сериала. Пока что вышла только первая половина сезона (финальные восемь серий можно будет посмотреть уже в январе).

«Невероятное»

1-й сезон, Netflix

В квартиру 18-летней сироты по имени Мари (Кейтлин Дивер из «Красивого мальчика») ночью проникает мужчина, который связывает ее, насилует, фотографирует и исчезает, не оставив ни единого следа. Наутро она идет в полицию. Детективы реагируют на ее заявление не очень серьезно, удивляясь спокойствию девушки и не веря, что преступник не оставил следов, и раз за разом заставляют Мари пересказывать детали произошедшего, пока наконец она не путается в своих показаниях. В итоге ее убеждают признаться, что она все выдумала, и жизнь Мари, которую обвиняют во лжи полиция, пресса и друзья, летит под откос. Спустя несколько лет две женщины-детектива (Тони Коллетт и Мерритт Уивер), расследующие похожие дела о нападениях на женщин, сойдутся на том, что они имеют дело с серийным насильником, и снова выйдут на Мари.

Сериал «Невероятное» рассказывает о реальных событиях, произошедших в штатах Вашингтон и Колорадо в 2008—2011 годах. В его основу лег лонгрид «Невероятная история насилия» американских журналистов Кена Армстронга и Кристиана Миллера, получивших Пулитцеровскую премию за этот материал. Над сценарием работали писатели Майкл Шейбон и Эйлет Уолдман, а также номинантка на «Оскар» Сюзанна Грант (она также выступила основным шоураннером). В отличие от других полицейских процедуралов, «Невероятное» смещает фокус с процесса поимки преступника на жертв и их переживания, а также наглядно демонстрирует, к чему приводят халатность и отсутствие эмпатии. Силен в нем и феминистский посыл: главные героини не бросили жертв изнасилования и их, казалось бы, безнадежные дела во многом потому, что гораздо лучше понимали их как женщины и верили их словам. Ведь в подобных делах доверие жертве становится самым важным.

«Конец ***го мира»

2-й сезон, Netflix

В первом сезоне британской драмеди «Конец ***го мира» семнадцатилетние Алиса и Джеймс, сбежав от родителей, залезли в чужой дом, чтобы переночевать, и, когда заставший их хозяин попытался изнасиловать Алису, убили его. Финал, казалось бы, не оставлял шансов на продолжение: Джеймс, которому грозило реальное наказание за преступление, убегал от полиции по пляжу, вслед ему звучал выстрел. Так же заканчивался и комикс, на котором был основан первый сезон. Но создатели сериала, видимо, вдохновившись его популярностью, все-таки решили пофантазировать, что же произошло дальше.

Второй сезон начинается с истории Алисы, которая после всех событий уехала с семьей в британскую глубинку, устроилась работать официанткой в местный дайнер и собирается выйти замуж за соседа — то ли от скуки, то ли от тоски. Но внезапно в ее жизни снова появляется Джеймс, и планы Алисы летят под откос. Оба не подозревают, что им грозит серьезная опасность: юная любовница того самого профессора, которого они убили, готовит план мести.

«Конец ***го мира» — все еще лучший сериал про подростков (хотя официально его герои уже переросли этот возраст), и второй сезон ни в чем не проигрывает первому. В нем все те же неприкаянные, но искренние ребята, которые разбираются со своими травмами, все тот же мрачный юмор (шутки про урну с прахом отца!), а также отличный саундтрек. Создатели сериала продолжают аккуратно разбирать, какие последствия для детей имеют нездоровая атмосфера и отсутствие любви в семье, а также изучают другие этические проблемы — например, токсичные отношения взрослого преподавателя с молодыми студентками.

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«Шторм»

1-й сезон, Start

В небольшом российском городке катастрофа: обвалилась крыша дома искусств, похоронив под обломками десятки людей, в том числе детей. Все причастные на скамье подсудимых, кроме главы строительной компании и кандидата в мэры Крюкова, укравшего на проекте кучу денег. За дело берутся два друга-следователя, Осокин (Максим Лагашкин) и Градов (Александр Робак), честные и неподкупные (окружающие, впрочем, называют их «адреналиновыми мудаками»). Но у Градова вдруг заболевает жена, и теперь в попытках достать деньги на лечение он, кажется, готов поступиться принципами.

Авторы «Шторма» Борис Хлебников и Наталия Мещанинова, одни из главных создателей социальных драм в России, ищут человеческое там, где найти его, казалось бы, не так просто. Герои сериала — сотрудники правопорядка, но не карьеристы и коррупционеры, а профессионалы, готовые реально расследовать преступления и при этом оставаться людьми. Как это и бывает в хороших нешаблонных драмах, это их в конечном счете и подводит.

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«Первобытный»

1-й сезон, Adult Swim / КиноПоиск HD

Первобытный человек теряет семью. Неожиданно его новым спутником становится громадный динозавр, тоже переживший гибель детенышей. Им придется нелегко друг с другом, но несчастье и окружающие опасности их сплотят: они будут сообща охотиться и давать отпор врагам, делить добычу и одну пещеру.

Новый мультфильм Генндия Тартаковского, американского аниматора русского происхождения, автора «Монстров на каникулах» и «Самурая Джека», простым языком рассказывает о важном — умении договориться и объединиться, даже если ты живешь по закону джунглей и по воле инстинктов. Тема актуальная и для нашего времени. Из особенностей сериала: там совершенно нет диалогов, зато полно довольно жестоких сцен. Так что с детьми его смотреть все же не стоит.

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