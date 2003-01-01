Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Американский институт киноискусства (AFI) подвел итоги года, обнародовав топ-10 лучших фильмов и сериалов.

Список фильмов вышел разнообразным. В нем есть и независимые проекты вроде «Прощания» с Аквафиной, и сатира «Кролик Джоджо», и кассовый хит в лице «Джокера». Также жюри не обошло стороной «Ирландца», «Брачную историю», «Маленьких женщин» и военный эпик «1917» Сэма Мендеса ­— на сегодняшний день это ключевые претенденты на главный «Оскар».

В подборке сериалов первенство досталось HBO. AFI отметил «Чернобыль», «Наследников», «Хранителей», «Вице-президента» и даже спорно принятый финал «Игры престолов».

10 лучших фильмов

Кадр из фильма «1917»

Специальный приз: «Паразиты»

10 лучших сериалов

Кадр из сериала «Чернобыль»

Специальный приз: «Дрянь»

Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.

Премии Американского киноинститута получают фильмы, выбранные голосованием жюри, собранного из людей, разным образом причастных к институту. Многие из них являются членами киноакадемии. Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», так как предпочтения института и академии зачастую пересекаются.

Источник: THR

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