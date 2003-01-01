Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Сегодня, 14:43Обсудить0

Американский институт киноискусства (AFI) подвел итоги года, обнародовав топ-10 лучших фильмов и сериалов.

Список фильмов вышел разнообразным. В нем есть и независимые проекты вроде «Прощания» с Аквафиной, и сатира «Кролик Джоджо», и кассовый хит в лице «Джокера». Также жюри не обошло стороной «Ирландца», «Брачную историю», «Маленьких женщин» и военный эпик «1917» Сэма Мендеса ­— на сегодняшний день это ключевые претенденты на главный «Оскар».

В подборке сериалов первенство досталось HBO. AFI отметил «Чернобыль», «Наследников», «Хранителей», «Вице-президента» и даже спорно принятый финал «Игры престолов».

10 лучших фильмов

Кадр из фильма «1917»

Специальный приз: «Паразиты»

10 лучших сериалов

Кадр из сериала «Чернобыль»

Специальный приз: «Дрянь»

Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.

Премии Американского киноинститута получают фильмы, выбранные голосованием жюри, собранного из людей, разным образом причастных к институту. Многие из них являются членами киноакадемии. Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», так как предпочтения института и академии зачастую пересекаются.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Ирландец» стал лучшим фильмом года по версии кинокритиков США

«Ирландец» стал лучшим фильмом года по версии кинокритиков США

Вчера
«Брачная история» Ноа Баумбака получила главный приз на Gotham Awards

«Брачная история» Ноа Баумбака получила главный приз на Gotham Awards

3 декабря
Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе

Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе

28 ноября
Панельки и плед с оленями: Как сериал «Чернобыль» воссоздает атмосферу СССР
Сериалы

Панельки и плед с оленями: Как сериал «Чернобыль» воссоздает атмосферу СССР

4 июня

Главное сегодня

Портрет героя

ВидеоВ главной роли: Эдвард Нортон

Сегодня
В главной роли: Эдвард Нортон
Что смотреть в кино: «Сиротский Бруклин», «Война токов», «Аэронавты»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Сиротский Бруклин», «Война токов», «Аэронавты»

Сегодня
«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

27 минут назад
Иван Реон станет лепреконом и еще 6 новостей дня

Иван Реон станет лепреконом и еще 6 новостей дня

час назад
«Мы должны быть готовы»: Новый трейлер «Мулан»

«Мы должны быть готовы»: Новый трейлер «Мулан»

час назад
Кинокритики Нью-Йорка назвали «Ирландца» лучшим фильмом года

Кинокритики Нью-Йорка назвали «Ирландца» лучшим фильмом года

2 часа назад
Режиссер «Конга» обвинил авторов «Черной Вдовы» в плагиате

Режиссер «Конга» обвинил авторов «Черной Вдовы» в плагиате

3 часа назад
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании