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Подкаст«Хранители»: Как разобраться в сериале-продолжении культового комикса

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Почему комикс «Хранители» считается одним из главных в истории жанра? Почему его соавтор Алан Мур запретил любые экранизации и почему они все равно появляются? Почему сериал «Хранители» Дэймона Линделофа не столько продолжающий историю комикса сиквел, сколько вольный фанфик? Как разобраться в многочисленных сюжетных линиях и флешбэках в сериале? И почему для него так важны темы травм и масок?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал HBO вместе с совладельцем магазина комиксов «Чук и Гик» Иваном Чернявским. В этот раз мы говорим не про весь сериал, а про первые шесть серий, но, как и обычно, со всеми спойлерами.

Подкаст также доступен в iTunes и Apple Podcasts для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts, Castbox для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Сериал «Хранители» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
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