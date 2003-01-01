Слепой Момоа и русские на Луне: С чем выходит к зрителям Apple TV+

1 ноября в 100 странах мира, включая Россию, Apple запустил собственную стриминг-платформу. К созданию контента технологический гигант подошел масштабно. Если работать с маститыми режиссерами, так сразу со Спилбергом и Шьямаланом, если снимать фантастический экшен, то с Джейсоном Момоа в главной роли, если делать драмеди о современном телевидении, так с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а если рассказывать о реальных персонажах прошлого, то в духе самого успешного бродвейского шоу «Гамильтон» да еще и с оскаровской номинанткой Хейли Стайнфелд в главной роли.

Как все это смотреть

В России пока что контент сервиса будет выходить на языке оригинала с русскими субтитрами, без дубляжа. Первые три эпизода каждого сериала будут доступны сразу, затем каждую неделю по пятницам будет выходить новая серия. Исключение — сериал «Дикинсон», вольная биография поэтессы Эмили Дикинсон с той самой Хейли Стайнфелд: зрители могут увидеть сразу все 10 эпизодов 1 ноября.

«Дикинсон»

У нас, как и во всем мире, будет действовать специальная акция, по которой каждый, кто купил любой новый продукт Apple (iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch или Mac, которые поддерживают последнюю версию операционной системы), получит бесплатную годовую подписку на Apple TV+. Доступ к контенту могут получить до шести членов семьи (читайте: «друзей», но мы вам этого не говорили). Для всех остальных цена подписки составит 199 рублей в месяц после семи пробных дней, что на порядок ниже многих других популярных стрим-сервисов. Для сравнения: месяц подписки на «Амедиатеку» стоит 599 рублей, на ivi — 399 рублей, а Netflix обходится пользователю от 600 до 900 рублей в зависимости от тарифного плана.

Сервис Apple TV+ будет доступен на большинстве устройств Apple через приложение Apple TV (оно появилось на iPhone, iPad или Mac с выходом последнего обновления ПО), а также через приставку Apple TV и в некоторых Smart TV. Даже те, кто не пользуется гаджетами от Apple, сможет посмотреть оригинальный контент на сайте tv.apple.com/ru.

Мы посмотрели четыре флагманских проекта, с которыми Apple выходит 1 ноября, пообщались с их создателями и актерами и рассказываем, что нас ждет.

«Утреннее шоу»

Сериал о закулисье популярного утреннего телешоу с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун (некогда сестры в сериале «Друзья») и Стивом Кареллом — самый реалистичный из всех четырех новых проектов Apple и уж точно самый обсуждаемый. Шуму наделали гонорары звездного состава (по сообщениям The Hollywood Reporter, актрисы получили по 2 млн долларов за каждый эпизод, а Стив Карелл — всего по 600 тысяч) и бюджет сериала (300 млн долларов за два сезона, как опять же пишет THR), а сам проект заранее сравнивали со «Службой новостей» Аарона Соркина, сериалом прошлого года «Нереальный холостяк» и фильмом 1991 года «Он сказал, она сказала» с Кевином Бейконом.

«Утреннее шоу» основано на книге ведущего CNN Брайана Стельтера «Лучшее за утро: В головокружительном мире утреннего телевидения», благодаря которой жизнь телеведущих в сериале показана очень достоверно. Взять хотя бы работу в прямом эфире или ежедневные подъемы в три утра. Кстати, Стельтер признался, что книга скоро будет переиздана и дополнена, чтобы отразить еще и историю Мэтта Лауэра, бывшего ведущего программы Today на NBC, которого уволили после 40 лет работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Производство «Утреннего шоу» доверили шоураннеру Керри Эрин, которая в прошлом работала над «Мотелем Бейтсов» и «Детективным агентством „Лунный свет“».

Сериал начинается с того, что сразу несколько сотрудниц обвиняют Митча Кесслера, ведущего утреннего шоу на крупнейшем (выдуманном) телеканале, в сексуальных домогательствах. Митча (его играет Карелл) отстраняют от работы, лишают всех привилегий, а его многолетняя партнерша Алекс Ливи (Энистон) мужественно держит удар, в одиночку выходя в эфир и сообщая зрителям позицию телеканала: «Мы семья, и мы справимся с этим!» За кадром же все сложнее: Алекс остается не только без партнера, но и без какой-либо поддержки, в окружении телевизионных волков мужского пола. Один из них, глава новостной службы Кори Эллисон в исполнении Билли Крудапа, искренне верит, что будущее новостей за развлечением, и хочет заменить Алекс на кого-нибудь помоложе и посвежее. Продюсер «Утреннего шоу» (Марк Дюпласс) разрывается: он не готов всерьез противостоять руководству, но и не рад новым установкам «долой журналистику». Темной лошадкой в этой истории становится журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), чья карьера на провинциальном ТВ застопорилась из-за взрывного характера и крепких словечек, сказанных ею в прямом эфире. Однажды она выходит из себя на одной из акций протеста, откуда вела репортаж, становится героиней соцсетей, попадает на шоу к Алекс, где ее замечает персонаж Крудапа — вот так Брэдли и превращается то ли в конкурентку, то ли в партнершу любимицы Америки.

Во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе, разгадывая природу отношений героинь Уизерспун и Энистон, журналисты пытались найти параллели в кино. «Пару недель назад меня спросили: с чем можно сравнить наших героинь? „Тельма и Луиза“ или „Всё о Еве“? Вот что вам надо знать: существует семь тысяч типов отношений между женщинами, и у нас как раз один из тех, про которые не было рассказано в кино до этого», — заметила Уизерспун.

Отношение к сексуальным домогательствам — сквозная линия сериала. Как сформулировал Брэд Питт летом, мир сейчас проходит через рекалибровку, а значит, баланс пока не найден. Похоже, что именно жертвой этой рекалибровки считает себя герой Стива Карелла, который отказывается приравнивать флирт на работе и секс по согласию обеих сторон к харассменту. На той же встрече с журналистами Энистон, которая, как и Уизерспун, является исполнительным продюсером проекта, пояснила: «Идея этого сериала появилась задолго до #MeToo. Планировалось рассказать о работе нью-йоркских медиа и закулисье утренних ток-шоу. Но как только #MeToo случилось, все изменилось. Мы обсудили, как эта тема будет преподнесена в нашем сериале, хотели сделать все откровенно и честно, не прятаться от боли и неразберихи. Не хотелось показывать все в черно-белых красках… В какой-то момент стало казаться, что сериал пишет себя сам».

Для Энистон «Утреннее шоу» — долгожданное возвращение на телевидение, к которому она тщательно подготовилась: постоянно общалась с ведущими и съемочной командой «Доброе утро, Америка», в частности подробно расспросила обо всем Дайан Сойер, которая ведет это шоу с 1999 года. Но далеко не все так самоотверженно отдались проекту. Продюсер Энистон в сериале Марк Дюпласс признался, что не увлекается новостями: «Я один из тех отстойных людей, которые читают заголовки, а потом приходят на вечеринку и рассказывают об этом так, словно прочли всю статью целиком. Поймите меня, я трудоголик и отец маленьких детей!»

Еще одна ключевая тема сериала — борьба женщин за свои права. Риз Уизерспун так говорит об этом: «Героиня Дженнифер Энистон, Алекс, работала в системе, где ей едва хватало места, но она считала себя счастливицей, раз была единственной женщиной в этом мире. Моя героиня появляется в ее мире и говорит: „Погоди, но одной-единственной женщины недостаточно! Нужно гораздо больше!“ Для меня это проявление второй или даже четвертой волны феминизма (актриса говорит о движении за социальное и юридическое равенство в 1960-х и о современной борьбе за равные права. — Прим. ред.), другая форма мышления. И у каждого она своя в зависимости от поколения. К примеру, представления моей дочери о феминизме отличаются от тех, на которых выросла я».

«Видеть»

В постапокалиптическом мире сериала «Видеть» (сценарий написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а пилот снял Френсис Лоуренс, ответственный за «Красного воробья») после неизвестного вируса на планете осталось всего 2 миллиона человек, и каждый из них потерял зрение. Следующие поколения рождались слепыми, и спустя несколько веков общество вернулось практически к первобытному образу жизни, а сама идея того, что человек может видеть, считается ересью.

Главная роль вождя одного из племен, Бабы Восса, досталась Джейсону Момоа, и тот ухватился за возможность сыграть все то, что не смог в «Игре престолов»: «У кхала Дрого не было ни одной сцены битвы! Мне хотелось увидеть его с детьми! Мне так хотелось показать, на что я способен. Я сам отец двоих детей, которые уже почти подростки, я женат вот уже 14 лет, так что, конечно, в кино тоже хочу быть отцом».

В первой же серии герой Момоа защищает от нападения охотников на ведьм свою жену — девушку, которая пришла в его деревню уже беременной. Баба Восс принял ее детей как родных и делает все, чтобы скрыть от нового мира их главный секрет: они родились зрячими. Родной отец близнецов, изгой Джерламарел, в свою очередь, тоже следит за судьбой младенцев, заставляя персонажа Момоа очень убедительно подавлять в себе ревность.

Создатели «Видеть» основательно подошли к подготовке актеров. Для съемочной группы наняли специалиста, который помогал изучить язык тела и отвыкнуть от зрительного контакта. Как оказалось, самым сложным было отучить актеров кивать головой в знак согласия (интересно, проходили ли через что-то подобное актеры «Птичьего короба»?). В результате выходить из образа Момоа удавалось не всегда: «Я возвращался домой после съемок, обращался к жене со словами „Послушай, милая…“, говорил дальше, пока не ловил себя на мысли, что не смотрю ей в глаза! После семи месяцев съемок было очень трудно отучиться так делать!»

«Видеть» уж точно нельзя назвать целомудренным сериалом: молитва королевы неразрывно связана с ее сексуальным удовлетворением, а во время батальных сцен (слепота не сильно мешает героям сражаться) кровь льется рекой. Есть и впечатляющая сцена драки Момоа с медведем, которая заставила бы ДиКаприо и Иньярриту прослезиться. Пока у сериала самый низкий рейтинг критиков среди новых проектов Apple на сайте Rotten Tomatoes: многие недовольны тем, что мир слепых уж слишком напоминает мир зрячих.

«Ради всего человечества»

Тема космоса волнует Голливуд давно. На орбиту уже выходили и Мэтт Дэймон с Джессикой Честейн, и Энн Хэтэуэй с Мэттью МакКонахи, и Сандра Буллок с Джорджем Клуни. В прошлом году Райан Гослинг отправился на Луну в гордом одиночестве, а в этом покорять космос на большом экране доверили Натали Портман и Брэду Питту. Создатели «Ради всего человечества» тоже могли взять за основу реальную историю, но выбрали альтернативную. В самом начале сериала в сцене высадки человека на Луне звучат не слова Нила Армстронга про «огромный скачок для человечества», а речь советского космонавта Алексея Леонова о ценностях марксизма-ленинизма. Советский Союз обошел Америку по всем космическим фронтам, вогнав в депрессию NASA и Белый дом, и теперь американцы думают, как им взять реванш.

«Эффект бабочки возникает в нашем шоу в тот момент истории, который остается за кадром, — рассказал КиноПоиску на нью-йоркском Comic-Con продюсер сериала Рональд Д. Мур. — Сергей Королев, занимавшийся советской космической программой, „Спутником“, Гагариным и всеми остальными проектами, в реальности умер на операционном столе в Москве в 1966 году, после чего все советские планы о покорении Луны пошли прахом. В нашем же сериале, хоть это и не будет показано, Королев остался жив, смог решить все технические проблемы, и СССР выиграл в космической гонке!»

Мур сконцентрировался на том, как высадка русских на Луну сказывается на истории Америки: «После этого в мире все меняется. Теперь СССР впереди планеты всей, а США отстает. Это шоковая ситуация, и сравнить ее можно с той, которую пережила страна после Перл-Харбора. Нам было интересно посмотреть на каскад последующих за этим событий. Когда, например, в космос отправятся женщины? Ведь многие забывают, что в реальности именно СССР первым отправил женщину в космос за 20 лет до того, как это сделали американцы. В реальном мире высадка на Луну положила конец космической гонке, в нашей версии Никсон заканчивает войну во Вьетнаме и перераспределяет все ресурсы на космическую программу».

Претендентки на участие в космической программе в сериале гораздо интереснее героев-мужчин. Одну из них играет Джоди Бальфур (зрители познакомятся с ней только в третьем эпизоде). Богатая наследница Эллен Уэйверли наравне с двадцатью другими женщинами будет бороться за свое место на Луне. Параллельно с основной сюжетной линией разворачивается история нелегальной мексиканской эмигрантки, потерявшей мать вскоре после высадки СССР на Луну. Девочка, которая теперь бредит космосом, пожалуй, единственная банальность в проекте, но как же обойтись без великой американской мечты? В остальном «Ради всего человечества» — редкий сериал, который оригинально рассказывает об альтернативном развитии истории и имеет все шансы стать самым обсуждаемым проектом стриминг-сервиса.

«Дикинсон»

Американская поэтесса XIX века Эмили Дикинсон написала 1800 стихотворений, но при ее жизни было опубликовано менее десяти, да и то в сильно отредактированном виде. Остальные были спрятаны и напечатаны только после смерти автора, когда их случайно обнаружила младшая сестра Эмили, Лавиния. Дикинсон провела всю жизнь вместе с Лавинией в доме своих родителей — отца Эдварда Дикинсона, юриста и политика, который входил в палату представителей и сенат штата, и матери-домохозяйки Эмили. Буквально в соседнем доме жил ее брат Уильям Остин с супругой Сью Гилберт, лучшей подругой Эмили. Сценарист и шоураннер Алена Смит («Служба новостей», «Любовники») явно решила взять на себя образовательную миссию и снять сериал, понятный современному школьнику. Дикинсон здесь — настоящая бунтарка, которая сопротивляется патриархальному обществу, пишет стихи, закатывает опиумные вечеринки, встречается под луной со Смертью в карете (неожиданная роль рэпера Уиза Халифы) и познает плотскую любовь с подругой Сью, невестой брата.

Многие мотивы и приемы, музыка и костюмы наводят на сравнение с бродвейским шоу «Гамильтон» — историей о персонаже XVIII века в хип-хоп-аранжировке. «Я начала работать над проектом около семи лет назад, задолго до того, как услышала о „Гамильтоне“ или узнала о том, что он в принципе существует, — замечает Алена Смит в разговоре с КиноПоиском. — Но, когда о шоу стало известно, я поняла, что на правильном пути, что есть и другие, кто хочет рассказать об американской истории с новой точки зрения. Это история взросления смелого юного художника, который опережал собственное время. Именно поэтому я хотела использовать в сериале современный язык и современную музыку, которая показала бы, что сознание Эмили буквально вырывалось из эпохи корсетов».

Второстепенные роли в сериале отданы малоизвестным актерам — Анне Барышниковой (Лавиния), Элле Хант (Сью Гилберт) и Адриану Энскоу (Остин Дикинсон). «У меня было ощущение, будто я ничего не знала об Эмили Дикинсон, тем не менее ее стихотворения показались невероятно знакомыми, — уверяет Анна, дочь Михаила Барышникова, близкого друга Бродского. — Я выросла на любви к русской поэзии и к стихотворениям Иосифа Бродского, одно из моих любимых стихотворений он написал еще в 17 лет, так что, когда мы начали работать над сериалом, мне стало понятно, каково это — быть таким гением в столь юном возрасте».

У Барышниковой (мы можем помнить ее по «Манчестеру у моря» и «Воспитательнице»), пожалуй, одна из самых интересных ролей. Лавиния — полная противоположность Эмили: она искренне верит в свое предназначение домохозяйки и совсем не против потратить весь день на вязание или изготовление подушки для кошки. «Я четко представляла, кем она могла бы быть в наше время, какую одежду носила, как хотела обязательно быть частью компании. Я понимала, как сильно Лавиния хочет любви и мужского внимания, как хочет угодить родителям и в то же время быть собой, как она может быть общительной и одновременно неуверенной в себе. Я тоже прошла через подобное, впрочем, как и многие другие. Я шутила, что она из тех, кого могут назвать basic b» (перевести можно как «банальная дурочка». — Прим. ред.). По словам актрисы, сериал поможет начать разговор во всем мире о людях, чьи голосы не слышны: «Может быть, пора направить свет софитов на них, пока они живы и создают что-то гениальное?»

Самой занятой на проекте оказалась Хейли Стайнфелд, для которой «Дикинсон» стала дебютом в стриминге и на телевидении вообще. У нее не только главная роль, но и функции исполнительного продюсера. Еще она написала для сериала песню. «Мы взяли за основу факты из жизни Эмили Дикинсон и дали им и ее поэзии новое прочтение. Недавно я снова съездила в дом Эмили вместе со своими партнерами по съемкам. Он совсем не изменился, как и ее комната. Когда оказываешься в ней, постоянно думаешь о том, как Эмили прожила здесь всю свою жизнь. Даже не верится, что все ее стихотворения были написаны здесь! Я брала ее стихи с собой в звукозаписывающую студию. В них прекрасно то, что они не так просты — читаешь их снова и снова и находишь новое значение. Перечитав эти стихи множество раз, я смогла написать песню, которая опирается и на мой жизненный опыт. Играя Эмили Дикинсон, я словно обрела бесстрашие, которое перешло и на другие мои проекты!»

В сериале Эмили Дикинсон встретится и с другими писателями и историческими фигурами XIX века — Уолтом Уитменом, Германом Мелвиллом, Натаниэлем Готорном, Луизой Мэй Олкотт и Генри Торо. Похоже, что у литературных вечеров, которые планирует устроить Опра Уинфри все на том же Apple TV+, появится достойный конкурент.