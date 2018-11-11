Деконструкция супергероики: История «Хранителей»

«Хранители» — это 12-серийный комикс, выходивший с 1986 по 1987 год. Его сюжет разворачивается в альтернативной реальности, которая больше похожа на настоящий мир, чем на мультивселенные DC. Предыстория такова: в этой реальности существуют обычные люди, одевающиеся в супергеройские костюмы и борющиеся с преступностью. Среди них есть только один герой со сверхспособностями — богоподобный Доктор Манхэттен, бывший физик, который получил свои силы из-за инцидента в лаборатории. Пик деятельности героев пришелся на разгар холодной войны между США и СССР. К концу 1970-х доверие к ним упало, и супергероев объявили вне закона. Однако запрет не мешал им устраивать самосуд, заниматься бизнесом и сотрудничать с властями. Главные же события «Хранителей» происходят в 1985 году, когда группа бывших стражей, расследуя гибель одного из своих, обнаруживает масштабный заговор.

Писатель Алан Мур и художник Дэйв Гиббонс получили за комикс десятки наград, в том числе пять премий Айснера — «Оскар» в мире графических романов. Журнал Time включил «Хранителей» в список ста лучших англоязычных книг столетия. По ним пишут научные диссертации не только исследователи комиксов, но и философы, антропологи и студенты политфаков. Даже спустя 30 лет после выхода «Хранители» остаются одним из самых продаваемых комиксов в мире.

1984–1987

Британец Алан Мур начал работать над «Хранителями» в 1984 году, сразу после окончания своего первого американского проекта — успешного перезапуска «Болотной Твари» для издательства DC. Писатель уже был знаменит у себя на родине, но еще недостаточно освоился на американском рынке. И когда руководство DC предложило ему поработать еще над какой-нибудь серией, он с радостью согласился. На позицию художника Алан позвал Дэйва Гиббонса, с которым сотрудничал в британском еженедельнике 2000 AD.

Дэйв Гиббонс и Алан Мур, Лондон, октябрь 1987 года / Фото: Forbidden Planet

Мур хотел представить супергероев в новом свете (уже после выхода комикса он говорил, что «Хранители» — это мрачный взгляд на супергероев), он деконструировал жанр и показал, как бы вели себя все эти борцы с преступниками в трико, если бы жили в реальном мире — без суперсил, но зато с политическими взглядами, сексуальностью и сомнительной моралью.

Кроме того, для писателя было принципиально важно, чтобы вселенную комикса, всех ее действующих лиц придумал один автор — он сам, не тревожась о том, как встроить историю в уже существующие вселенные издательства DC (как это было с Болотной Тварью). «Обычно комиксы, требующие жесткого межсерийного согласования, навязывают авторам множество ограничений. И худшее из них, что ни в одной истории не может произойти ничего достаточно существенного», — писал Мур. Для романа автор рассматривал уже знакомых персонажей из комиксов, вышедших в тираж. Новые герои, по мнению Мура, не вызвали бы у читателей интереса.

Первыми кандидатами стала команда «Могучих крестоносцев» издательства Archie Comics, но вскоре DC купило пакет старых персонажей издательства Charlton, которых Мур и решил использовать. Однако редакторы издательства настояли, чтобы дуэт Мура и Гиббонса или создал новых персонажей, или переработал старых, но ни в коем случае не использовал чарлтоновских героев в первоначальном виде. Таким образом, хорошо знакомый американским читателям Капитан Атом превратился в Доктора Манхэттена, Вопрос — в Роршаха, Миротворец — в Комедианта и так далее. Чей-то образ, например Капитана Атома, изменился незначительно, другие истории Алан тщательно переписал.

В качестве главных источников вдохновения Мур и Гиббонс называли сатирическую пародию на Супермена — комикс «Superduperman!», опубликованный в журнале Mad в 1953 году, а также единственный комикс писателя Уильяма Берроуза «Unspeakable Mister Hart», из которого Мур позаимствовал концепцию с повторяющимися символами, например знаменитым значком-смайлом, который на протяжении повествования появляется несколько раз. Название же комикса — «Watchmen» («Хранители», «Стражи», «Часовые») — отсылает к шестой сатире древнеримского поэта Ювенала: «Кто сторожит самих стражей?» В комиксе эта фраза регулярно появляется в виде граффити на стенах города.

Обложки «Хранителей»

С самого начала Мур говорил, что хочет создать необычный супергеройский комикс с экспериментальным повествованием. Так и получилось. Первый номер «Хранителей» вышел в сентябре 1986 года. И это был очень непривычный для читателя комикс как в плане повествования, так и дизайна. Вместо супергероев на обложке красовался значок в виде желтого смайла, лежащий в луже крови, а страницы состояли в основном из девяти простых симметричных панелей — так авторы компенсировали сложность сюжета.

«Хранители» выделялись не только мрачностью истории о борцах с преступностью, но и черным юмором, огромным количеством аллюзий и отсылок (от Библии до все того же Берроуза), текстовыми материалами — отрывками из книги первой Ночной Совы, газетными вырезками, медицинскими файлами и полицейскими досье, помогающими раскрыть персонажей, эпиграфами с цитатами Боба Дилана, Уильяма Блейка и Фридриха Ницше, яркой цветовой схемой и даже комиксом в комиксе. При этом в «Хранителях» не было привычных комиксовых элементов, помогающих читателю — баблов с мыслями персонажей, «бумов» и «бахов», имитирующих звуки, типичных линий движений для экшен-сцен.

Отсылка к «Энола Гэй» — название бомбардировщика использовано на афише Пример страницы, состоящей из девяти панелей Пример того, как в комиксе используются кинематографические техники — переход от крупного плана к общему

Успех «Хранителей» и общая кинематографичность комикса привлекли внимание голливудских продюсеров. Мур и Гиббонс использовали в повествовании множество техник, часто применяемых в кино: переход от крупного плана к общему или монтажный стык настоящего времени и воспоминаний. Они также уделяли много внимания работе со светом. Чего только стоит эффект мерцающей неоновой вывески в сцене, где Молох вспоминает о визите Комедианта. Да и сама сетка из девяти одинаковых панелей очень напоминала готовые раскадровки.

Достаточно скоро появились первые разговоры об экранизации романа. По слухам, DC продало права на фильм по «Хранителям» еще в 1986 году, незадолго до выхода четвертого выпуска.

1990–2009

В свою очередь, Алан Мур не хотел ничего слышать об экранизации «Хранителей». Писатель считал и продолжает считать, что комикс как медиум невозможно должным образом перенести на экран. «Вещи, которые мы придумали для „Хранителей“ на бумаге, превращаются в откровенный ужас, если пытаться интерпретировать их с помощью кино. Пока линии на бумаге, читатель сам контролирует опыт, для него это живые картины. И это дает нужную дистанцию. Но все получается по-другому, когда вас волокут сквозь них со скоростью 24 кадра в секунду», — объяснял Мур свое отношение к экранизациям в одном из интервью.

Однако все права на комикс принадлежат DC. Алан Мур попал в правовую ловушку. Согласно условиям его контракта, которые, впрочем, ни одна из сторон никогда полностью не разглашала, права на комикс возвращаются к автору спустя год после того, как книгу перестают издавать. Но DC не позволяет выйти комиксу из тиража. Правда, боссы DC предлагали британцу написать продолжение романа в обмен на права, но Мур, конечно же, отказался.

В середине 1990-х появилась первая информация об экранизации «Хранителей». Сценарий написал Сэм Хэмм, сценарист «Бэтмена» 1989 года, а режиссерское кресло должен был занять Терри Гиллиам. Как рассказывал продюсер Джоэл Силвер, Хэмм значительно переработал и усложнил оригинал. В его версии Озимандия убедил Доктора Манхэттена отправиться в прошлое, чтобы предотвратить собственное существование и не дать появиться супергероям. Док согласился, и мстители в костюмах остались вымышленными героями. Но съемки по сценарию Хэмма так и не запустили.

Следующий подход к «Хранителям» состоялся в 2004 году. Тогда права от Universal перешли к Paramount, и студия объявила, что фильмом займется Даррен Аронофски. Затем продюсеры решили, что целесообразнее отложить работу над экранизацией: после терактов 11 сентября прошло слишком мало времени, а в «Хранителях» разрушают Манхэттен.

Позже студия пригласила на должность режиссера Пола Гринграсса, который решил перенести действие в Америку середины нулевых и вообще достаточно вольно обращался с оригиналом. В итоге кресло режиссера занял Зак Снайдер.

Его «Хранители» вышли в 2009 году и представляли собой почти постраничную экранизацию графического романа. Фанаты комикса хвалили фильм за удачно подобранный каст, а ругали за общую атмосферу (еще более мрачную, чем в комиксе), две версии (сокращенную, кинотеатральную и режиссерскую, продолжительностью в 3,5 часа) и за измененную концовку, которая показала, что Снайдер не уловил иронии Алана Мура и растерял половину смыслов, заложенных в комикс. Многие зрители, мало знакомые с работой Мура, остались от фильма Снайдера в восторге и до сих пор считают его одним из лучших фильмов по комиксам, судя по рецензиям на IMDb, Rotten Tomatoes и КиноПоиске. Сам писатель отказался смотреть картину и попросил отправлять причитающийся ему гонорар Дэйву Гиббонсу и другим художникам, работавшим над «Хранителями».

Фильм Снайдера поднял новую волну интереса к графическому роману. «Хранители» стали самым продаваемым комиксом 2009 года, что побудило DC вернуться к идее приквелов и сиквелов.

2012–2019

В 2012 году DC объявило о выпуске приквелов к «Хранителям». Они получили название «Хранители. Пролог» и создавались без участия Мура. Всего вышло девять серий, посвященных разным героям и злодеям вселенной — «Ополченцам» (первой команде супергероев, действовавшей в 1940-е годы), Роршаху, Озимандии, Доктору Манхэттену, Ночной Сове, Комедианту, Шелковому Призраку, злодею Молоху и Доллару Биллу.

Над приквелами работали известные авторы: Лен Уэйн, занимавшийся «Болотной Тварью», редактировавший оригинальных «Хранителей» и возродивший «Людей Икс»; Брайан Азарелло, автор гангстерских комиксов «100 Bullets» и графического романа «Джокер» 2008 года; сценарист сериала «Вавилон 5» Майкл Стражински и создатель «DC: The New Frontier» Дарвин Кук. Авторы не стали копировать Мура и Гиббонса, а внесли в приквелы свой стиль. Какие-то из них (история Роршаха и Доктора Манхэттена) получились достойными и интересными, другие (например, про Шелкового Призрака и «Ополченцев») — банальными как в плане сюжета, так и с точки зрения дизайна.

«Хранители: Пролог. Роршах» «Часы Судного дня»

В 2017 году DC представило масштабный кроссовер своей вселенной с «Хранителями» — «Часы Судного дня». Серия стала логичным шагом после перезапуска всех комиксов издательства, произошедшего в 2016 году. По сюжету Озимандия и новый Роршах отправляются на поиски Доктора Манхэттена и попадают в альтернативный мир, в Готэм-Сити. Далее все типично для кроссоверов: герои из «Хранителей» сталкиваются с классическими героями и злодеями DC — Бэтменом, Джокером, Суперменом, Зеленым Фонарем и прочими. Джефф Джонс, создатель серии и бывший президент DC Entertainment, разбавляет супергероику муровской философией и остросоциальной повесткой (в одном из выпусков можно найти даже Путина), но получается все равно натужно. В «Часах Судного дня», как и в оригинальных «Хранителях», 12 выпусков. Последний выйдет в декабре 2019 года.

И, наконец, 20 октября телеканал HBO показал первую серию «Хранителей» — вольного продолжения романа Мура и Гиббонса, над которым работал сценарист «Остаться в живых» Дэймон Линделоф. Действие сериала разворачивается все в том же альтернативном мире комиксовых «Хранителей», но уже в наши дни. Штаты — полицейское государство без интернета, которым 27 лет правит Роберт Редфорд. По всей стране действует правый культ Роршаха, призывающий к войне с копами. Сами полицейские прячут лица под желтыми масками, а детективы носят костюмы супергероев. Из знакомых персонажей в сериал попали Озимандия (его играет Джереми Айронс) и Доктор Манхэттен, который решил вернуться с Марса на Землю.

Алан Мур, как и следовало ожидать, раскритиковал идею очередной экранизации. Но Дэймон Линделоф основательно подготовился к этому. До начала съемок он выложил в своем Instagram внушительное обращение к фанатам «Хранителей», в котором рассказал, что он сам большой поклонник комикса, попросил о доверии и упомянул, что отправил письмо Муру с просьбой не насылать на него проклятие. А ближе к премьере многократно повторял, что сериал создается с огромным уважением к «Хранителям», их авторам и канону, и пообещал поклонникам графического романа огромное количество аллюзий в духе Мура, пасхалок и отсылок к оригиналу.

Однако когда Мур публично заявил, что «не в восторге» от сериала, Линделоф выступил более резко: «Если бы Муру в 1980-е сказали, что он не имеет права что-то делать с „Болотной Тварью“, потому что ее создатель против, то Алан бы ответил: „Пусть идет к черту, я все равно это сделаю“. Я выступлю в его духе и скажу Алану Муру: „Иди к черту, я все равно это сделаю“».

Каким получился сериал «Хранители», мы рассказали вот здесь. В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».