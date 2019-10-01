Кальмары с неба: Каким получился сериал «Хранители»

Шоураннер «Хранителей» Дэймон Линделоф (один из соавторов «Остаться в живых» и создатель «Оставленных») всегда был страстным фанатом оригинального комикса. Его цитата о том, что это «величайшее произведение из когда-либо созданных массовой литературой», даже была вынесена на обложку русского издания 2009 года. Алан Мур же, как известно, скептически относится к любым экранизациям своих графических новелл. В этот раз он тоже дал понять и НВО, и лично Линделофу, что совершенно не в восторге от идеи продолжения «Хранителей».

В итоге Линделоф, кажется, махнул на все рукой и решил действовать безоглядно — настолько, что первое погружение в сериал может вызвать желание сделать несколько пауз, чтобы понять, какого черта тут вообще творится. И это при том, что телевизионные «Хранители» напичканы аллюзиями, пасхалками и прямыми цитатами из комикса, события которого для авторов шоу все же являются незыблемым каноном.

Действие сериала разворачивается в придуманной Муром альтернативной вселенной через 34 года после того, как казавшаяся неизбежной Третья мировая война была предотвращена. Человечество объединилось перед лицом инопланетной угрозы, первым вестником которой стал гигантский кальмар, рухнувший на Нью-Йорк из другого измерения и уничтоживший три миллиона человек. Зак Снайдер, лишенный муровского макабрического чувства юмора, в своем фильме показать кальмара так и не решился, заменив его скучной вспышкой радиоактивной энергии, так что фанатам комикса стоит посмотреть сериал хотя бы ради того, чтобы увидеть, как эта несправедливость будет исправлена.

Однако начинается сериал не с кальмара, а с другой страницы американской истории, непридуманной и кровавой. Это события 31 мая и 1 июня 1921 года в Талсе, штат Оклахома, известные также как Резня в Гринвуде. Тогда в течение суток белые жители города, объединившиеся в банды под предводительством ку-клукс–клана, разгромили и сожгли 35 кварталов процветающего района Гринвуд, который называли Черной Уолл-стрит. По официальным данным, в беспорядках погибло 36 афроамериканцев, впоследствии историки оценили число жертв в 100—300 человек. Более 10 000 жителей Гринвуда остались без крыши над головой, многие были арестованы, другие сбежали с пепелища.

Этот снятый в сепии мрачный пролог сразу задает настроение сериала — такое же пессимистическое, как в комиксе. Однако если для Мура точкой напряжения была холодная война и страх перед ядерным оружием, то сейчас ею стал расовый вопрос, а также противостояние между полицией и обществом. Основным местом действия становится Талса, а связующим звеном между прошлым и современностью — Анджела Абар (Реджина Кинг), решительная афроамериканка, служащая в местной полиции.

Итак, на дворе 2019 год. Доктор Манхэттен застрял где-то на Марсе и почти превратился в городскую легенду. Президентом США является Роберт Редфорд (тот самый, актер), в 1992-м сменивший на этом посту Ричарда Никсона, который еще раньше отменил ограничение на количество президентских сроков. Редфорд в оригинальном комиксе подавался как носитель демократических взглядов в противовес Никсону, поэтому, казалось бы, что может быть плохого в его президентстве? Одной из идей Линделофа как раз и было показать, что случится, если «либеральный белый мужчина с благими намерениями остается у власти слишком долго» (ясное дело, из белых мужчин, как из Назарета, не может выйти ничего доброго).

В мире «Хранителей» нет интернета и мобильных (средством связи являются пейджеры), курение табака запрещено, использование оружия жестко регулируется даже для полиции. И еще здесь иногда идет дождь из инопланетных кальмаров (маленьких и нестрашных). Народные мстители в масках по-прежнему вне закона, для борьбы с ним даже создано специальное подразделение ФБР, в котором служит Лори Блейк, она же Шелковая Тень (Джин Смарт), сменившая сексуальную униформу супергероини на строгий офисный костюм и ставшая за годы куда более циничной. Однако в Талсе сами полицейские ходят в масках. Такое решение было принято после того, как три года назад в городе снова произошла резня: копов атаковали прямо в их домах, многие были убиты. Теракт организовала праворадикальная организация «Седьмая кавалерия», которая проповедует идеи белого превосходства и члены которой тоже носят маски — в честь своего кумира, нигилиста и мизантропа Роршаха, героя оригинальных «Хранителей».

Обычные полицейские носят уставные маски характерного для «Хранителей» желтого цвета, а детективам предоставлена большая свобода и возможность проявить фантазию. Так, Анджела скрывается под псевдонимом Сестра Ночь и выезжает на задания в стилизованном образе монахини-доминатрикс. Среди ее коллег есть, например, Красный Ужас (Эндрю Ховард) — русский акцент, красный спортивный костюм, серп и молот; Пиратка Дженни (Эделейд Клеменс) — бандана, кожаная куртка; Панда (Джейкоб Минг-Трент) — натурально гигантская плюшевая голова панды; и самый интересный и сложный персонаж — Зеркало (Тим Блейк Нельсон), который ходит в сияющей зеркальной маске и, как считается, может с ходу отличить правдивые показания от ложных.

Перестрелка на ночном шоссе запускает новую волну конфликта между службой правопорядка и «Седьмой кавалерией». Разбираться в его хитросплетениях ФБР присылает Лори Блейк. «Знаешь, как отличить полицейского в маске от народного мстителя?» — спрашивает она у Сестры Ночь. «Нет», — как и ожидалось, отвечает та. «Вот и я не знаю», — говорит мисс Блейк.

Маски, личины, ложные идентичности и определяющие их психологические травмы были главной темой «Хранителей» Мура. Она остается центральной и в «Хранителях» Линделофа. Страхи и болевые точки ключевых персонажей постепенно оказываются вплетены в общую сюжетную канву, впрочем, довольно туманную. «Здесь, в Талсе, существует обширный и коварный заговор, — говорит один из героев. — Если я раскрою его тебе сразу, у тебя голова взорвется, поэтому буду рассказывать по частям».

Да, американское общество тоже поражено запущенным посттравматическим синдромом. Для одной его половины травмой стал почти (не)состоявшийся конец света в 1985 году, для другой — вся реальная история США. Хотя официально с расовой сегрегацией давно покончено, о настоящем равноправии говорить не приходится, недвусмысленно дают понять авторы шоу.

И, конечно, здесь не обходится без Адриана Вейдта, он же Озимандия, «самого умного человека на земле», который когда-то устроил всю эту историю с кальмаром. Хотя Линделоф до последнего скрывал, какую же роль исполняет в «Хранителях» Джереми Айронс, любой, читавший комикс или смотревший фильм, догадается об этом задолго до того, как его персонаж назовет свое имя. Надо сказать, что Айронс, пожалуй, самое слабое место сериала: почтенному артисту, похоже, не рассказали, что в наше время «комиксовый злодей» означает совсем не то, что раньше, и он отчаянно переигрывает, что особенно заметно на фоне сложной и глубокой игры Кинг, Смарт, Нельсона и других.

В интервью Deadline Линделоф рассказал, что задумал «Хранителей» как односезонник. То есть в девяти снятых эпизодах все концы должны быть связаны (может, и разрублены, ведь гордиев узел был важной метафорой в комиксе), а все многочисленные ружья выстрелят. Впрочем, шоураннер не исключает, что сериал все-таки получит продолжение, если его хорошо примут зрители, но сам он уже не будет работать над следующими сезонами.

Как минимум с технической точки зрения «Хранители» удались: они изобретательно поставлены и сняты, а мир разработан подробно и с огромным вниманием к деталям. Персонажи достаточно неоднозначны и многогранны, чтобы за ними было интересно следить, а сама история интригует даже без обстоятельного знакомства с первоисточником. Возможно, сериал не обладает таким же магнетическим воздействием на психику, как упавший на Нью-Йорк гигантский кальмар-телепат из космоса, но узнать, куда в конце концов выведет его затейливая сюжетная кривая, от серии к серии хочется все больше.

В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».