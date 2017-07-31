Создатели «Рика и Морти»: «Мы глубже погрузимся в прошлое Рика»

— Что-то перерыв между сезонами вышел долгим...

Джастин Ройланд: Дело в том, что сделка с Adult Swim (блок на телеканале Cartoon Network, где выходит «Рик и Морти». — Прим. ред.) потребовала времени. За время существования шоу выросло в огромный феномен. Никто не ждал, что оно станет настолько популярным. Когда проекты дорастают до таких размеров, все сделки становятся дико громоздкими. Мы бы предпочли, конечно, быстрее приступить к работе.

Дэн Хармон: Зато в будущем столько ждать точно не придется. Заканчивая делать четвертый сезон, мы уже начали писать пятый.

Дэн Хармон и Джастин Ройланд / Фото: Getty Images

— В мае Adult Swim заказал вам 70 эпизодов, но вряд ли и после их выхода «Рик и Морти» прекратят свое существование. Готовы делать это шоу всю жизнь?

Джастин Ройланд: У нас в запасе много историй, а такой крупный заказ гарантирует, что у нас будет работа.

Дэн Хармон: Я 20 лет мечтал найти постоянную работу! Мы будем делать шоу до тех пор, пока его создание нам не наскучит. Ну, или пока шоу не наскучит зрителям.

Джастин Ройланд: Рано говорить наверняка, но порой кажется, что «Рика и Морти» хватит сезонов на двадцать-тридцать. Наши герои не стареют, в этом их плюс.

— Не стареют, но могут умереть?

Дэн Хармон: Мы сразу решили, что никакой сайфай-драмы у нас не будет. Наше шоу не заставляет зрителей гадать, выживет Рик или умрет. Оно рассказывает про цену, которую он платит за свою силу.

— Знаю, что вы не хотите обсуждать четвертый сезон, но все-таки спрошу: чего от него ждать? В финале третьего сезона Бет Смит говорит: «Дальше все будет как в первом сезоне, но более гладко».

Дэн Хармон: Именно, так и будет. (Долгое молчание.)

— Чуть конкретнее?

Джастин Ройланд: Ждите много самостоятельных приключений, серии не будут особо связаны друг с другом. Мы поглубже погрузимся в прошлое Рика и лучше узнаем, насколько больно им быть. Это все, что я могу сказать.

— Альфред Молина, Сьюзен Сарандон и даже Вернер Херцог принимали участие в озвучании мультсериала. Кого ждать на этот раз?

Джастин Ройланд: Ну, тут мы можем слегка раскрыть карты. Будут Кэтлин Тёрнер и Мэттью Бродерик. Пол Джаматти появится в эпизоде про сумасшедший поезд. Сэм Нилл и Тайка Вайтити озвучили двух персонажей, принадлежащих к одному виду. Мы прикинули, что их новозеландский акцент подойдет их героям.

— А над чем вы спорите в процессе работы?

Дэн Хармон: Лучше пусть ответит Джастин.

Джастин Ройланд: Любое сотрудничество — это компромисс. Главное, сходиться в том, что смешно и чего хочешь от шоу. Периодически встречаются вопросы, в которых мы не согласны друг с другом. Мы уже далеко зашли, и сейчас гораздо легче, чем вначале. Если на втором сезоне было несколько разногласий, то на четвертом мы были на одной волне практически всю дорогу.

Дэн Хармон: На самом деле даже на первом сезоне не было крупных разногласий. Буквально несколько мелочей. Лишь изредка мы по-разному воспринимаем крохотные комедийные моменты. Когда дело касается вещей, которые имеют значение для фанатов, мы по большей части единогласны с самого начала.

— Как вам приходят в голову все эти безумные идеи?

Дэн Хармон: По-разному бывает. Иногда достаточно собрать в одной комнате кучу сценаристов в надежде, что они поладят и начнут шутить над тропами из научной фантастики и собственным жизненным опытом. В комнате сидит специальный ассистент [сценаристов], который записывает ход их мысли. Не идеи, а именно мысли, которые заставляют людей смеяться. Все обмениваются разными идеями и пытаются выстроить из них историю с началом, серединой и концом.

— А затем?

Джастин Ройланд: После того как работа в сценарной комнате закончена, Дэн полирует сценарий. Мы вдвоем разбираем эпизод, затем в монтажной утверждаем аниматику (грубая анимация, превизуализация конечного продукта. — Прим. ред.). Иногда мы понимаем, что может улучшить шутку, и придумываем что-то уже на ходу, когда анимация готова. Это тормозит процесс, но дает нам возможность совершенствовать материал. «Маринованного Рика» (третий эпизод третьего сезона) мы сразу же пустили в производство, а например, «Азбуку Бет» (девятый эпизод третьего сезона мультсериала) сильно переделывали на монтаже.

— «Рику и Морти» удается быть очень смешным и грустным сериалом одновременно. Как вы находите баланс между драмой и комедией?

Дэн Хармон: Я уже давно понял, что, когда специально пытаюсь писать смешно, получается не очень смешно, а когда пытаюсь писать драматично, выходит глупо. Главное, просто поверить, что персонажи реальны. Когда я пишу, то представляю в голове их голоса. Юмор рождается благодаря различиям между героями, когда они оба ведут себя как Рик и Морти на все 100%. Когда герои начинают спорить друг с другом с пеной у рта и выражать несогласие, доводя черты своих характеров до предела. Можно пытаться сделать смешно, но в какой-то момент смешнее получается, если включаешь серьезность. Конечно, периодически нужно действительно становиться серьезным, чтобы расширить жизнь персонажа, который иначе может очень быстро надоесть. Если увлечься стендапом или всякими наблюдениями, то зритель быстро привыкнет. А вот если добавлять героям щепотку личной истории, то зрители расслабляют ту часть мозга, которая просто потребляет комедию. Они немного отдохнут, подумают и будут вновь готовы к комедии.

— Комедия у вас часто рождается из эксцентрики или поп-культурных отсылок, но вы практически не касаетесь общественно-политических тем.

Дэн Хармон: Мы хотим скорее отвлечь зрителей от проблем, да и производство шоу занимает долгое время. В анимации сложно оставаться злободневным: все темы очень быстро устаревают. Это заложено в самой природе анимации, где подростки остаются подростками по 10 лет. Приходится быть осторожным с тем, чтобы включать реальных людей. У нас в шоу даже президент свой. Если бы мы стали делать пародию на Трампа, то сильно опоздали. Это бы сбивало зрителей с толку с точки зрения хронологии. И так достаточно странно, что периодически в шоу наступает Рождество. (Смеется.) Такие детали неизбежно указывают на течение времени. «Симпсоны» задали пример в этом плане: Мардж и Гомер вечно будут 35-летними, и каждые 10 лет они ходят на встречи одноклассников, где никто не стареет. К тому же каждые два года я по-новому воспринимаю то, что творится в мире. В «Рике и Морти» мы стараемся быть философами, а не политиками. Правда, мы живем в странное время, когда грань между философией и политикой размыта, как никогда. Но у Рика своя идеология, ему нет дела, как устроен мир вокруг него. Он олицетворяет тотальный эгоизм.

— У него не может быть мнения о ситуации в мире?

Дэн Хармон: Он бы не увидел огромной разницы между текущими событиями и тем, что происходило десять или тридцать лет назад, здесь или на другой планете. Помните, что это человек, у которого в аккумуляторе машины живет целый биологический вид (имеется в виду серия «Наверное, Рики сошли с ума». — Прим. ред.). Он способен оправдать множество безумных поступков. Чтобы зрители не возмущались, мы пытаемся сбалансировать его поведение тем, что он обычно оказывается прав. Он лучше нас знает, насколько сурова жизнь. Его былая изолированность принесла ему немало боли, и нельзя сказать, что Рик ведет счастливую жизнь, эгоистично игнорируя чужую. Он постоянно несчастен и без конца вот пытается покончить с собой. (Смеется.). Но если кратко, то Рику просто нет дела до нашего мира. Это лежит в основе его характера.

— Здоровый нигилизм?

Дэн Хармон: Ну, в этом есть некий терапевтический эффект. Все боятся, что существование бессмысленно. «Никто не существует по определенной причине, никто ни к чему не привязан, все однажды умрут» — эта фраза Морти помогает людям понять, что они не одни задаются экзистенциальными вопросами.

Онлайн в России сериал можно смотреть на КиноПоиск HD с 11 ноября.