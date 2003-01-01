Клип из четвертого сезона «Рика и Морти»: Зловещее пикающий звук

51 минуту назадОбсудить0

Канал Adult Swim опубликовал короткий ролик из четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». Клип посвящен Глути — разработчику некоего приложения, которого озвучил Тайка Вайтити. Сложно сказать, о какой программе идет речь, но Джерри и Морти она очень не нравится.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Три предыдущих сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска. Четвертый сезон, который также будет доступен зрителям КиноПоиска, стартует в ноябре 2019-го.

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